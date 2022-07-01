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Бен О'Коннор сошёл с Тур де Франс-2022 перед 10-м этапом

Бен О’Коннор сошёл с  Тур де Франс-2022 из-за последствий падения на 2-м и 8-м этапах

 

 

Бен О’Коннор (Ben O’Connor) не выйдет на старт 10-го этапа Тур де Франс-2022. 26-летний австралийский велогонщик команды AG2R Citroen, финишировавший в прошлом году на французском Гранд-туре 4-м в общем зачёте, упал на 2-м этапе, а затем и на 8-м этапе, потянул правую ягодичную мышцу и, продолжал гонку, преодолевая боль.

 

  Однако улучшений не наступило, Бен О’Коннор с трудом мог крутить педали. Посовещавшись с врачами и руководством команды AG2R Citroen, австралийский гонщик решил сойти с гонки, чтобы успеть подготовиться к Вуэльте Испании-2022.

 

Бен О'Коннор сошёл с Тур де Франс-2022 перед 10-м этапом

 

 

  Бен О’Коннор: «Пару дней я сопротивлялся этой травме ягодичной мышцы, но вчера всё стало ещё хуже. Думаю, получил травму на этапе до Лозанны. Я потянул ягодичную мышцу, поэтому более менее нормально крутить педали мог только одной ногой. Хроническая острая боль делает невозможной продолжение гонки. Я очень расстроен. Это ведь Тур де Франс, самая важная гонка года, на которую мы все были решительно настроены, к которой весь год готовились. Понятно, что приехали сюда с большими целями.  

 

  Теперь быстро переключаемся на Вуэльту. Я имею в виду, что она уже была в моём календаре. Надеюсь, на ней смогу реализовать то, о чём мечтал здесь, на Туре. В воскресенье я очень радовался за Боба (Юнгельса).

 

  Хотя в тот день мне было тяжело, но, глядя на его абсолютно прекрасную победу, которую он одержал после стольких проблем, я улыбался. Когда вернулся в группетто вместе с Оли (Оливером Насеном), мы очень радовались его победе, были просто в шоке. Надеюсь, я забрал все неудачи команды с собой, и ребята продолжат бороться и добьются ещё больших успехов, потому что у нас здесь сильный состав».

 

  Серж Ниамке (Serge Niamke), врач команды AG2R Cirtoen: «После падения Бену было очень тяжело. Тряска на этапе с брусчаткой не способствовала восстановлению, а в субботу, на 8-м этапе, он упал ещё раз, что усилило боль».

 

  Венсан Лавеню (Vincent Lavenu), генеральный менеджер команды: «Учитывая состояние Бена, было понятно, что он не должен стартовать на следующем этапе, чтобы сберечь свою физическую форму. Мы чувствовали, что последние несколько дней он догонял пелотон только потому, что не хотел нас разочаровать. Он испытал облегчение, когда мы решили, что он должен прекратить бороться и восстановиться физически. Теперь он спокойно сможет подготовиться ко второй части сезона, поставить целью Вуэльту Испании-2022».

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Теги к статье: Бен О'Коннор Ben O'Connor AG2R Citroen Тур де Франс Tour de France Тур де Франс-2022 Гранд-тур велогонка Мирового тура

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ОПРОС

Кто станет победителем Тур де Франс-2022?

Комментарии

  • velodoctor
    Компания “Soudal” - титульны ... (1)
    velodoctor-Фото
    Почему Барселона каждый год два название не меняет. Неприятная вещь в велоспорте, что называют команды по имени спонсоров.
  • Серафим
    Тур де Франс-2022, превью этап ... (4)
    Серафим-Фото

     Сдается мне, что профиль этапа провоцирует на разборки между генеральщиками. Несмотря на смещенное вперед седло и карбоновую раму.

  • EL-Fenomeno
    Боб Юнгельс – победитель 9 эта ... (2)
    EL-Fenomeno-Фото

    1255 дней без побед (без учёта триумфа на домашнем чемпионате в ITT) и вот наконец то!!

    Среди действующих велогонщиков больше дней не побеждали на этапах/гонках только Кр.Фрум и Н.Терпстра. Кстати, Крис неплохо (как для себя такого) колесит сейчас на Туре. После 9 этапа он прибавл +13 в таблице общего зачёта и сейчас 37-й.

     

    P.S.

    Алексис Вильермо сходит с ТдФ. Оказывается после финиша воскресного этапа он даже потерял сознание и как пишет @LeGruppetto француз "страдает кожной инфекцией, требующей хирургического вмешательства" во как всё у него фигово(

    P.P.S.

    Бен О'Коннор тоже уже вне Тура; если успеет внятно подлечится/залечится, то выступит на Вуэльте.

  • Gorn9k
    Тур де Франс-2022, превью этап ... (4)
    Gorn9k-Фото

    Нормальная скоростная гора, к тому же ветер попутный. Не будут колхозить как на 10 процентах+
    Ставлю на атаки за 7 км максимум

  • Velolife
    Тур де Франс-2022, превью этап ... (4)
    Velolife-Фото
    very cool!
  • nightbuster33
    Тур де Франс-2022, превью этап ... (4)
    nightbuster33-Фото

    Глядя на снимок Армстронга и Пантани с видом сбоку видишь, как изменилась посадка современных велесипедистов по сравнению с прошлым.На снимке седло расположено по вертикали,почти между кареткой и осью заднего заднего колеса.До недавнего времени такая посадка была и у Лу Лу. Сейчас,седло,намного ближе к рулю,тем самым разгрузили заднее колесо.Если раньше было силовое педалирование на подъёмах,то сейчас подъёмы проходят с большей частотой педалирования при той же скорости,что и ранее(экономия энергии).Что это дало,и сразу вспоминается победитель Вуэлты-Норнер,а затем уже Крис с его овальной передней шестеренкой.Кстати,хотел бы напомнить,что впервые описание такой шестеренки было в одном из журналов Союза "Техника молодежи" в конце 50-х в начале 60-х г.г., а также с рекомендацией,как расположить шатун(угол) относительно большого или малого радиуса шестеренки в зависимости от физических данных велосипедиста.Единственное,что не могу сказать, был ли он запатентован в своё время.

  • Freejazz
    Тур де Франс-2022. Результаты ... (25)
    Freejazz-Фото
    На GCN озвучивали свою идею ограничить право на белую майку одним годом для победителя. Т.Е. раз выиграл и уже не молодой, а опытный - дай другим побороться. Это особенно касается молодых претендентов на желтую майку. На мой взгляд, предложение рационально.
  • SportSpirit
    Боб Юнгельс – победитель 9 эта ... (2)
    SportSpirit-Фото

    Юнгельс большой молодец! Сольный отрыв 60 км на горном этапе - это эпичное возвращение.music 

     

    А ведь ходили легенды, что те, кто уодит из квик-степ больше ничего не добиваются) и первый год в AG2R со всеми болезнями Боба полностью это подтверждал. 

     

    К Туру подходил в хорошей готовности, 6-й в ГК на Швейцарии, вернул себе звание национального чемпиона в разделке. Во время Тура писал в соц.сетях, что "при ноге, но команде в целом не очень везет". И вот прорыв!

     

    Трогательные обнимашки с Энди Шлеком на финише, который был предыдущим победителем этапа Тура из Люксембурга 11 лет назад. 

  • Velolife
    Тур де Франс-2022. Результаты ... (25)
    Velolife-Фото
    Наивные (вместе с «евроспортсменом из Парижа» Сергеем Курдюковым, которого очень уважаю)! Это же Тур-дэ-Франс! На финиш надвигался любимец французов Thibaut Pinot, едующий в цветах национального флага! Видели, как приветствовали его французские tifosi? Какая картинка для ТВ! Какие там словенцы, британцы и всякие там датчане?! Главное – Пино! Даже 4-й!
  • Адриен
    Тур де Франс-2022. Результаты ... (25)
    Адриен-Фото
    Каждый пишет, как может. Не все комментаторы русские или русскоговорящие. Не для всех родной язык русский, не все на нем каждодневно говорят. В ваших комментариях тоже иногда не всё литературно... Здесь на форуме - главное суть, наличие возможности выразить своё личное мнение. А цепляться за ПРАВИЛЬНОПИСАНИЕ - как говорил известный мультгерой - как то высокомерно. Вы по сути, по сути высказывайтесь.

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