Бен О'Коннор сошёл с Тур де Франс-2022 перед 10-м этапом

Бен О’Коннор сошёл с Тур де Франс-2022 из-за последствий падения на 2-м и 8-м этапах

Бен О’Коннор (Ben O’Connor) не выйдет на старт 10-го этапа Тур де Франс-2022. 26-летний австралийский велогонщик команды AG2R Citroen, финишировавший в прошлом году на французском Гранд-туре 4-м в общем зачёте, упал на 2-м этапе, а затем и на 8-м этапе, потянул правую ягодичную мышцу и, продолжал гонку, преодолевая боль.

Однако улучшений не наступило, Бен О’Коннор с трудом мог крутить педали. Посовещавшись с врачами и руководством команды AG2R Citroen, австралийский гонщик решил сойти с гонки, чтобы успеть подготовиться к Вуэльте Испании-2022.

Бен О’Коннор: «Пару дней я сопротивлялся этой травме ягодичной мышцы, но вчера всё стало ещё хуже. Думаю, получил травму на этапе до Лозанны. Я потянул ягодичную мышцу, поэтому более менее нормально крутить педали мог только одной ногой. Хроническая острая боль делает невозможной продолжение гонки. Я очень расстроен. Это ведь Тур де Франс, самая важная гонка года, на которую мы все были решительно настроены, к которой весь год готовились. Понятно, что приехали сюда с большими целями.

Теперь быстро переключаемся на Вуэльту. Я имею в виду, что она уже была в моём календаре. Надеюсь, на ней смогу реализовать то, о чём мечтал здесь, на Туре. В воскресенье я очень радовался за Боба (Юнгельса).

Хотя в тот день мне было тяжело, но, глядя на его абсолютно прекрасную победу, которую он одержал после стольких проблем, я улыбался. Когда вернулся в группетто вместе с Оли (Оливером Насеном), мы очень радовались его победе, были просто в шоке. Надеюсь, я забрал все неудачи команды с собой, и ребята продолжат бороться и добьются ещё больших успехов, потому что у нас здесь сильный состав».

Серж Ниамке (Serge Niamke), врач команды AG2R Cirtoen: «После падения Бену было очень тяжело. Тряска на этапе с брусчаткой не способствовала восстановлению, а в субботу, на 8-м этапе, он упал ещё раз, что усилило боль».

Венсан Лавеню (Vincent Lavenu), генеральный менеджер команды: «Учитывая состояние Бена, было понятно, что он не должен стартовать на следующем этапе, чтобы сберечь свою физическую форму. Мы чувствовали, что последние несколько дней он догонял пелотон только потому, что не хотел нас разочаровать. Он испытал облегчение, когда мы решили, что он должен прекратить бороться и восстановиться физически. Теперь он спокойно сможет подготовиться ко второй части сезона, поставить целью Вуэльту Испании-2022».