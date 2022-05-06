Саймон Йейтс сошёл с Джиро д’Италия-2022 на 17-м этапе

- Категория:
- VeloNEWS / Giro d'Italia |
- Дата:
- Сегодня, 17:55
Саймон Йейтс прекратил борьбу на Джиро д’Италия-2022 из-за травмы колена
Саймон Йейтс (Simon Yates) сошёл с Джиро д’Италия-2022 на 17-м этапе. Падение на 4-м этапе привело к травме колена, что помешало 29-летнему британскому велогонщику команды BikeExchange-Jayco бороться за общий зачёт. Но Саймон Йейтс покинул Джиро не с пустыми руками – он одержал две победы на этапах - выиграл разделку на 2-м и взял сольную победу после атаки из отрыва на 14-м.
Photo: Getty Sport/Team BikeExchange-Jayco
Саймон Йейтс отбирался в отрывы на горных этапах, но травма колена продолжала причинять неудобство. Команда и Саймон Йейтс приняли решение сойти с гонки и начать восстановление.
Маттео Бельтемакки (Matteo Beltemacchi), врач команды BikeExchange-Jayco: «Падение Йейтса на Этне и последующая проблема с коленом (вероятно, отёк коленной чашечки) давила на гонщика на последующих этапах Джиро д’Италия-2022.
Несмотря на терапию и стойкость Саймона, которая помогла ему одержать вторую победу на этапе, боль в колене усилилась. Поэтому мы решили, что он должен сойти с гонки».
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