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Саймон Йейтс сошёл с Джиро д’Италия-2022 на 17-м этапе

Саймон Йейтс прекратил борьбу на Джиро д’Италия-2022 из-за травмы колена

 

 

  Саймон Йейтс (Simon Yates) сошёл с Джиро д’Италия-2022 на 17-м этапе. Падение на 4-м этапе привело к травме колена, что помешало 29-летнему британскому велогонщику команды BikeExchange-Jayco бороться за общий зачёт. Но Саймон Йейтс покинул Джиро не с пустыми руками – он одержал две победы на этапах -  выиграл разделку на 2-м и взял сольную победу после атаки из отрыва на 14-м.

 

Саймон Йейтс сошёл с Джиро д’Италия-2022 на 17-м этапе

 

Photo: Getty Sport/Team BikeExchange-Jayco

 

  Саймон Йейтс отбирался в отрывы на горных этапах, но травма колена продолжала причинять неудобство. Команда и Саймон Йейтс приняли решение сойти с  гонки и начать восстановление.

 

  Маттео Бельтемакки (Matteo Beltemacchi), врач команды BikeExchange-Jayco: «Падение Йейтса на Этне и последующая проблема с  коленом (вероятно, отёк коленной чашечки) давила на гонщика на последующих этапах Джиро д’Италия-2022.

  Несмотря на терапию и стойкость Саймона, которая помогла ему одержать вторую победу на этапе, боль в колене усилилась. Поэтому мы решили, что он должен сойти с гонки».

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Теги к статье: Саймон Йейтс Simon Yates Team BikeExchange - Jayco Джиро д'Италия Джиро д'Италия-2022 Giro d'Italia Giro d'Italia-2022 Гранд-тур многодневная велогонка велогонка Мирового тура

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ОПРОС

Кто выиграет Джиро д'Италия-2022?

Комментарии

  • nightbuster33
    Джиро д'Италия-2022. Результа ... (4)
    nightbuster33-Фото

    Для Нибали, судя по прошлому опыту,все тяжёлое осталось позади.Если это так,то есть надежда на улучшение общего результата.А в разделке он немного сильнее впереди идущих.Даже если останется пятым- будет достойный результат для поклонников,но считаю не для него и мы будем рады этому.

  • uran
    Джиро д'Италия-2022. Результа ... (4)
    uran-Фото
    Представлю на месте Матье Ремко, комментарии пестрили бы вовсю о малоумии и силы без мозгов последнего. Генерал прогнозируемо на равных.
  • Sezar
    Тур Норвегии-2022. Этап 1 (14)
    Sezar-Фото

    Эхх и мдаа, кстати Ремко, судя по щекам изрядно охудел..

  • kwwk
    Джиро д'Италия-2022. Результа ... (4)
    kwwk-Фото

    Карапас и Хиндли, связаные одной цепью, связаные одной целью, короче решит для них все разделка. 

    Ланда будет третьим, и все: список закончился (хотя... надо Алмейде еще с полминуты накинуть).

    А этап был красив: и по живописным видам и по борьбе.

  • Yuriy 17
    Джиро д'Италия-2022. Результа ... (4)
    Yuriy 17-Фото

    Весьма живописные виды.
    М. ван дер Пул создавал интригу.
    Победитель этапа колёсничал, по южноамериканской традиции

  • uran
    Тур Норвегии-2022. Этап 1 (14)
    uran-Фото
    Цитата: Sezar
    Спасибо, к сожалению тиз заблочен.
    VPN
  • EL-Fenomeno
    Джиро д’Италия-2022, превью эт ... (10)
    EL-Fenomeno-Фото
    Я думаю последние 80-90 км. маршрута украсят этот этап. Особенно такие 2 горы (и спуски). Та Монтероверо вообще аки Мортироло или дЗонкроан (в миниатюре). Отборные градиенты, где каждый сам за себя. Ну и панорамные виды + ландшафты Альпийских этапов (вчера и сегодня) это изюминка каждой Джиро.
  • patar
    Джиро д'Италия-2022. Результа ... (23)
    patar-Фото
    Просто удивился, что отмечен именно Нибали, хотя он-то ничего впечатляющего вчера не продемонстрировал. А вот то что Вальверде после отрыва удержался в группе майки розовой, учитывая его возраст, или то как отчаянно и зрелищно Алмейда защищает свой подиум (уже во второй раз..) совсем прошло мимо...
    Любимчик Нибали, что тут ещё скажешь)))Я ему, кстати, тоже симпатизирую...
  • Адриен
    Джиро д'Италия-2022. Результа ... (23)
    Адриен-Фото
    Ну так не бывает - "здесь помню, здесь не помню". Если человек, спортсмен, ПО СУТИ своей боец - значит он таковой во всем. Этап всё же проходит не сам по себе, он - часть трехнедельной гонки , и занять в этой гонке более высокое место - ГЛАВНАЯ задача для Нибали и, наверное, для Вальверде. И пока Нибали в этом соревновании опережает Вальверде. Как вы прекрасно понимаете, потому что на других этапах проявил себя получше, чем Вальверде. Ну а если судить эмоционально только по картинке одного этапа, то вообще может сложится кривое впечатление о большинстве гонщиков...
  • sixpack
    Джей Хиндли отыграл 4 секунды ... (4)
    sixpack-Фото
    вопрос финальной разделки, на которой не самые сильные в данной дисциплине гонщики будут делить маечку. И Алмейда в пределах досягаемости, 40 сек может и отыграть.

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4 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3104
5 Берналь Э. (Col) (IGD) 2576
6 Кольбрелли С. (Ita) (TBV) 2553
7 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2461
8 Йейтс А. (GBr) (IGD) 2251
9 Альмейда Ж. (Por) (DQT) 2219
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