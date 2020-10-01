Тур Бельгии-2022: победа Мауро Шмида, разочарование Тима Велленса

Мауро Шмид, Тим Велленс и Кентан Херманс на подиуме Тура Бельгии-2022

22-летний Мауро Шмид (Mauro Schmid) принёс команде Quick-Step Alpha Vinyl победу в общем зачёте Тура Бельгии-2022 (Baloise Belgium Tour), которая была одержана благодаря бонусным секундам. На «золотом километре» финального этапа между отметками 6 и 5 км до финиша нужно было трижды спринтовать за бонусные секунды.

Photo (c) Photo News/Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux Team

Борьбу с Мауро Шмидом вёл 31-летний гонщик команды Lotto Soudal Тим Велленс, который в общем зачёте шёл со Шмидом с одним временем. Велленс выиграл первый спринт «золотого километра», однако в двух следующих спринтах проиграл из-за действий Ива Лампарта, товарища Шмида по команде Quick-Step Alpha Vinyl, который перекрыл Велленсу дорогу и толкал его плечом. В итоге Ив Лампарт был дисквалифицирован за нарушение правил, но победа в генеральной классификации ушла к Мауро Шмиду, который лидировал в общем зачёте после 4 этапа.

Для Мауро Шмида Тур Бельгии-2022 стал первой выигранной многодневной велогонкой. Призовую тройку Тура Бельгии-2022 замкнул 26-летний бельгийский гонщик команды Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux Кентан Херманс (Quinten Hermans), выигравший в гонке атакой из отрыва королевский горный 4-й этап.

©Quick-Step Alpha Vinyl - ©Luc Claessen / Getty Images - Photo credit: ©Luc Claessen / Getty Images

Мауро Шмид: «Команда великолепно работала, держала меня на хорошей позиции. Опыт Михаэля (Мёркёва), его присутствие на «золотом километре» помогло мне одержать победу в общем зачёте. Во время первого спринта я немного ошибся, подумал, что проиграл, но не поддался волнению и забрал эти секунды на двух следующих спринтах.

Победа в многодневной гонке особенная, первая в карьере. Все в меня верили, включая Фабио (Якобсена), который ради меня пожертвовал своим развозящим поездом. Чувствовал давление, но справился с ним, рад успеху. Для меня это важный шаг в карьере, за который благодарен команде».

Тим Велленс: «Конечно, я разочарован, что был так близко к победе на Туре Бельгии. Наша команда приложила все силы ради борьбы за победу в общем зачёте. Мы сделали всё, чтобы подойти к «золотому километру» на идеальной позиции. Арно де Ли прекрасно меня развёз к первому спринту, где я взял три секунды. Целью было бросить все силы на первый спринт, а потом сесть на колесо Шмида. После первого спринта ситуация выглядела хорошо, но потом перед вторым спринтом всё испортилось. Этот манёвр Лампарта стоил мне победы в генеральной классификации, но его дисквалификация, конечно, ничего не меняет.

Можно сказать, что я проиграл Тур Бельгии в разделке… В любом случае, это была очень захватывающая борьба, наблюдать за которой болельщикам было интересно. Неприятно проиграть с таким маленьким отставанием, но наша команда может гордиться тем, как мы проехали гонку. Это даёт уверенность на будущее».

Кентан Херманс: «Закрыть отставание в восемь секунд в генеральной классификацию бонусными секундами мне было нереально. Поэтому вместе со спортивными директорами мы договорились, что я посвящу себя работе на Гербена Тейссена. Я был мотивирован работать на нашего молодого спринтера. Бороться с крепкими ребятами из спринтерских поездов с моим весом в 60 кг было непросто. Горжусь, что Гербен занял третье место на финальном этапе. Я же чувствую, что выполнил задачу благодаря победе на этапе и третьему месту в финальной классификации».