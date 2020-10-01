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Тур Бельгии-2022: победа Мауро Шмида, разочарование Тима Велленса

Мауро Шмид, Тим Велленс и Кентан Херманс на подиуме Тура Бельгии-2022

 

 

  22-летний Мауро Шмид (Mauro Schmid) принёс команде Quick-Step Alpha Vinyl победу в общем зачёте Тура Бельгии-2022 (Baloise Belgium Tour), которая была одержана благодаря бонусным секундам. На «золотом километре» финального этапа между отметками 6 и 5 км до финиша нужно было трижды спринтовать за бонусные секунды.

 

Photo (c) Photo News/Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux Team

 

 

  Борьбу с Мауро Шмидом вёл 31-летний гонщик команды Lotto Soudal Тим Велленс, который в общем зачёте шёл со Шмидом с одним временем. Велленс выиграл первый спринт «золотого километра», однако в двух следующих  спринтах проиграл из-за действий Ива Лампарта, товарища Шмида по команде Quick-Step Alpha Vinyl, который перекрыл Велленсу дорогу и толкал его плечом. В итоге  Ив Лампарт был дисквалифицирован за нарушение правил, но победа в генеральной классификации ушла к Мауро Шмиду, который лидировал в общем зачёте после 4 этапа.  

 

  Для Мауро Шмида  Тур Бельгии-2022 стал первой выигранной многодневной велогонкой. Призовую тройку Тура Бельгии-2022 замкнул 26-летний бельгийский гонщик команды Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux Кентан Херманс (Quinten Hermans), выигравший в гонке атакой из отрыва королевский горный 4-й этап.

Тур Бельгии-2022: победа Мауро Шмида, разочарование Тима Велленса

 

Тур Бельгии-2022: победа Мауро Шмида, разочарование Тима Велленса

 

Тур Бельгии-2022: победа Мауро Шмида, разочарование Тима Велленса

 

Тур Бельгии-2022: победа Мауро Шмида, разочарование Тима Велленса

 

Тур Бельгии-2022: победа Мауро Шмида, разочарование Тима Велленса

 

Тур Бельгии-2022: победа Мауро Шмида, разочарование Тима Велленса

 

Тур Бельгии-2022: победа Мауро Шмида, разочарование Тима Велленса

©Quick-Step Alpha Vinyl - ©Luc Claessen / Getty Images - Photo credit: ©Luc Claessen / Getty Images

 

 

  Мауро Шмид: «Команда великолепно работала, держала меня на хорошей позиции. Опыт Михаэля (Мёркёва), его присутствие на «золотом километре» помогло мне одержать победу в общем зачёте. Во время первого спринта я немного ошибся, подумал, что проиграл, но не поддался волнению и забрал эти секунды на двух следующих спринтах.

 

  Победа в многодневной гонке особенная, первая в карьере. Все в меня верили, включая Фабио (Якобсена), который ради меня пожертвовал своим развозящим поездом. Чувствовал давление, но справился с ним, рад успеху. Для меня это важный шаг в карьере, за который благодарен команде».

 

 

 

Тур Бельгии-2022: победа Мауро Шмида, разочарование Тима Велленса

 

  Тим Велленс: «Конечно, я разочарован, что был так близко к победе на Туре Бельгии. Наша команда приложила все силы ради борьбы за победу в общем зачёте. Мы сделали всё, чтобы подойти к  «золотому километру» на идеальной позиции. Арно де Ли прекрасно меня развёз к первому спринту, где я взял три секунды. Целью было бросить все силы на первый спринт, а потом сесть на колесо Шмида. После первого спринта ситуация выглядела хорошо, но потом перед вторым спринтом всё испортилось. Этот манёвр Лампарта стоил мне победы в генеральной классификации, но его дисквалификация, конечно, ничего не меняет.

 

  Можно сказать, что я проиграл Тур Бельгии в разделке… В любом случае, это была очень захватывающая борьба, наблюдать за которой болельщикам было интересно. Неприятно проиграть с таким маленьким отставанием, но наша команда может гордиться тем, как мы проехали гонку. Это даёт уверенность на будущее».

 

  Кентан Херманс: «Закрыть отставание в восемь секунд в генеральной классификацию бонусными секундами мне было нереально. Поэтому вместе со спортивными директорами мы договорились, что я посвящу себя работе на Гербена Тейссена. Я был мотивирован работать на нашего молодого спринтера. Бороться с крепкими ребятами из спринтерских поездов с моим весом в 60 кг было непросто. Горжусь, что Гербен занял третье место на финальном этапе. Я же чувствую, что выполнил задачу благодаря победе на этапе и третьему месту в финальной классификации».

 

 

Результаты Тура Бельгии-2022

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Теги к статье: Мауро Шмид Mauro Schmid Quick-Step Alpha Vinyl Тур Бельгии Baloise Belgium Tour многодневная велогонка велогонка категории 2.Pro гонка Европейского тура Europe Tour

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  1. Имя: Игорь

    shain

    Сегодня, 03:15 | Регистрация: 1.10.2020

    Волчья стая сработала, как стая locnyов.

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Комментарии

  • shain
    Тур Бельгии-2022: победа Мауро ... (1)
    shain-Фото

    Волчья стая сработала, как стая locnyов.

  • nightbuster33
    Петер Саган надеется выздорове ... (2)
    nightbuster33-Фото

    Если это действительно так ".....",то хорошо что Ковид,в худшем случае могла быть ПОРОСЯЧЬЯ ОСПА.

  • vadi
    Петер Саган надеется выздорове ... (2)
    vadi-Фото

    Третий раз, что ли болеет?  В КВД это называлось "вести беспорядочный образ жизни" )

  • старт-шоссе 82
    Тур де Франс-2022: Цифры и чис ... (7)
    старт-шоссе 82-Фото
    Про Роглича и Тадея я конечно пошутил, а вот про Власова вполне серьезно. Он в этом сезоне здорово прибавил и я считаю что вполне сможет конкурировать и с Рогличем и с Погачаром.
  • motte
    Тур де Франс-2022: Цифры и чис ... (7)
    motte-Фото

    Цитата: старт-шоссе 82
    Или цифра 1:
    Первый титул Александра Власова.
    Не загадывайте на перед, а вдруг у Роглича опять форс-мажор, а Погачара снимут из-за короновируса у второго механика.

    Такое прокатывало только у нибали.

  • Гонщик
    Тур де Франс-2022: Цифры и чис ... (7)
    Гонщик-Фото

    Роглич просто обязан наказать Погочарика на 20ом этапе , лишь бы какой нить камикадзе не завалил его. 

  • старт-шоссе 82
    Тур де Франс-2022: Цифры и чис ... (7)
    старт-шоссе 82-Фото

    Или цифра 1:
    Первый титул Александра Власова.

    Не загадывайте на перед, а вдруг у Роглича опять форс-мажор, а Погачара снимут из-за короновируса у второго механика.

  • BlAr
    Тур де Франс-2022: Цифры и чис ... (7)
    BlAr-Фото

    Ещё один пункт к цифре 3:

    Третий подряд титул Тадея Погачара

  • shain
    Тур Бельгии-2022. Этап 5 (14)
    shain-Фото

    https://tiz-cycling.io/video/baloise-belgium-tour-2022-stage-5-last-10-km/

    Всё здесь. 

  • старт-шоссе 82
    Тур де Франс-2022: Цифры и чис ... (7)
    старт-шоссе 82-Фото

    Эту стр. надо смотреть одновременно или паралельно со стр. презентацией маршрута. Тогда картинка вырисовывается более отчетливо. Конечно хочеться надееться что тур будет интересным и в разборки генеральщиков не вмешается ни короновирус, ни травмы, ни проколы.

    Сразу бросается в глаза противостояние 50км разделки, против четырех финишей в гору.(4 из 7 горных, если не ошибаюсь) ...

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2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4382
3 Роглич П. (Slo) (TJV) 3924
4 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3104
5 Берналь Э. (Col) (IGD) 2576
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