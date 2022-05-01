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Кентан Херманс и Ваут ван Арт – призёры Льеж-Бастонь-Льеж-2022

Ваут ван Арт: «В финале Льеж-Бастонь-Льеж получился спринт умирающих лебедей»

 

 

  Кентан Херманс (Quinten Hermans) принёс команде Intermarche-Wanty-Gobert Materiaux первый подиум на классике – Монументе. 26-летний бельгийский гонщик после 257 км и более шести часов на Льеж-Бастонь-Льеж-2022 выиграл спринт за второе место у чемпиона Бельгии Ваута ван Арта (Wout van Aert).  Ваут ван Арт, вынужденный пропустить из-за ковида Тур Фландрии и Амстел Голд Рэйс, завершил сезон классик с двумя победами (на Омплоп Хет Ниусблад и Е3) и двумя подиумами (на Париж-Рубэ и Льеж-Бастонь-Льеж).   

 

 

Кентан Херманс и Ваут ван Арт – призёры Льеж-Бастонь-Льеж-2022

 

Кентан Херманс и Ваут ван Арт – призёры Льеж-Бастонь-Льеж-2022

 

 Photo © Photo News/ Intermarche-Wanty-Gobert Materiaux Team

 

  Кентан Херманс: «Сегодня для меня сложился идеальный сценарий! За всю гонку совсем не тратил сил благодаря поддержке товарищей по команде, особенно Яна Бакелантса. На подъёмах они всё время помогали мне держаться впереди. Таким образом, я смог финишировать с  лучшими. На первой части подъёма Рош-о-Фокон чувствовал себя довольно хорошо, мощно прикладывался, ехал шестым или седьмым колесом. Но во второй части мне стало труднее, пришлось выпасть из группы. На мгновение подумал, что выбыл из борьбы за высокий результат, но продолжил бороться и вернулся.

 

  Я знал, что после тяжёлой гонки могу хорошо спринтовать. Но удивил сам себя, выиграв у такого сильного гонщика как Ваут ван Арт. Была настоящая битва за слипстрим, но я решительно настроился, очень хотел спринтовать, воспользовавшись его слипстримом. Чувствовал, что в ногах остались силы, чтобы его обойти. Так и выиграл общий спринт. Я уже был доволен своим выступлением, и только через пару минут понял, что занялвторое место на Монументе. Для меня честь присоединиться к чемпионам на подиуме!

 

  Успех наших товарищей по команде на брусчатых классиках принёс фантастическую динамику, мотивировал нашу группу горняков на такое же выступление. Но из-за болезней наши составы на Арденнские классики изменились, а подготовка нарушилась. Несмотря на неудачу, мы смогли завершить кампанию классик на подиуме.

 

  Наверное, то, что мы играли важную роль на брусчатых классиках и в Арденнах, не случайно. Это результат эффективной работы членов нашей команды, которые находятся за сценой. Я тоже много работал, чтобы выступить на этих гонках. Фантастика, что получил награду на такой крупной гонке!»

Кентан Херманс и Ваут ван Арт – призёры Льеж-Бастонь-Льеж-2022

 Photo ©A.S.O. / Gautier Demouveaux

 

  Ваут ван Арт: «Если бы повезло чуть больше, финишировал бы сегодня вторым, но я сделал всё, что мог. Могу гордиться подиумом. Редут прошли очень быстро. Когда Ремко атаковал, многие команды пытались его вернуть, но он был слишком силён. Что касается меня, я решил ждать Рош-о-Фокон, чтобы проверить, могу ли там быть с сильнейшими.

 

  Я старался усидеть с лучшими горняками, пытался удержаться. Отдал все силы на финальных километрах и в спринте за подиум, получился спринт умирающих лебедей, но, к счастью, его хватило для призового места. Я очень хотел подняться на подиум, потому что выступаю в майке чемпиона Бельгии.

 

 У меня есть шанс выиграть эту гонку, но только если в мою пользу сложатся все факторы и у меня будет лучший день.

 

  Этой весной ставил цель выиграть Монумент, к сожалению, не получилось. Однако, учитывая обстоятельства, могу быть доволен выступлением. В целом весна получилась успешной».

 

Результаты Льеж-Бастонь-Льеж-2022

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Теги к статье: Кентан Херманс Quinten Hermans Intermarche-Wanty-Gobert Materiaux Ваут ван Арт Wout van Aert Jumbo-Visma Льеж-Бастонь-Льеж Liege-Bastogne-Liege Монумент велоспорта классика Мирового тура

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Tour de Hongrie

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Tour of Norway

5 - 12 июня 2022

Criterium du Dauphine

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Комментарии

  • SSS
    Льеж-Бастонь-Льеж-2022. Резуль ... (27)
    SSS-Фото
    Рад, что у вас появились глаза!
  • motte
    Льеж-Бастонь-Льеж-2022. Резуль ... (27)
    motte-Фото

    Да, а ведь считается самой тяжелейшей классикой.

    Ремко самый молодой чемпион с 1968 года, между прочим.

  • uran
    Льеж-Бастонь-Льеж-2022. Резуль ... (27)
    uran-Фото
    Месяца на 2 Жулиан выпал из велогонок.
  • uran
    Льеж-Бастонь-Льеж-2022. Резуль ... (27)
    uran-Фото
    Жаль многие не поймут сарказма
  • EL-Fenomeno
    Льеж-Бастонь-Льеж-2022. Резуль ... (27)
    EL-Fenomeno-Фото

    Бешенная атака, как писАли выше "за себя и за упавшего товарища" была "на все деньги" (Курдюков аж встрепенулся) и победной. Не знаю спасли ли этой одной/большой победой Квики сезон весенних классик, но тут было действительно качество + удача. У победителей считаю так и должно быть - 1 раз, но мощно и уверенно, чтобы навсегда меня запомнили (это уже М.Круг).

    Завал был просто грандиозный, даже не помню когда и где в последний раз велогонщики так массово падали в разные стороны scratch ВВА финишировал на остатках сил, но таки 3-й, Игита и Мартинез его сильно по боках дожимали; а Алехандро молодцом, в такие годы и в ТОП 10, круто.

    Ну и процитирую снова себя (вчерашнего):

    Цитата: EL-Fenomeno
    Вот такие дела: Тадей не колесит вообще, Рэмко и ВВА впервые...и может сразу на подиум !? А вдруг)

    Тот самый "вдруг" и случился...впервые и на подиуме) а один даже с победой!

     

    P.S.

    Фил Жил, спасибо за игру гонку и победы на весенних классиках.

  • Coffe
    Льеж-Бастонь-Льеж-2022. Резуль ... (27)
    Coffe-Фото
    Ремко молодец.Отпахал,как надо.Выдал разделку.Победа заслуженная.

    Дай бог,чтобы ничего серьезного с Алафиллипом.
  • litxaa
    Liege-Bastogne-Liege Femmes-20 ... (1)
    litxaa-Фото

    У Мувистара победы по большей части заработавает женская часть команды?

  • Earl57
    Льеж-Бастонь-Льеж-2022. Резуль ... (27)
    Earl57-Фото

    Барде рассказал, что упавшего Алафилиппа кроме него в суматохе никто не увидел. Когда Барде спустился к нему, Жулиан не мог двигаться, не мог дышать и говорить, хотя был в сознании. Врачи говорят, что Алафилипп жаловался на боли в спине. Ногами он мог двигать. 

     

    У Алафилиппа два сломанных ребра, перелом лопатки и коллапс легкого. Он в больнице, состояние стабильное.

  • SportSpirit
    Льеж-Бастонь-Льеж-2022. Резуль ... (27)
    SportSpirit-Фото

    Быть первым, конечно, предпочтительнейacute особенно когда рядом на подиуме пусть не лучший, но вполне конкурентоспособный Ваут ван Арт. Кстати, какая статистика по их личным встречам? 

     

    Ремко выиграл в своем стиле - мощная атака задолго! Это было эпично, учитывая контекст. 

     

    Уважаемый Sezar писал, что Ремко на удивление обучаем. Да, он стал показательно работать на Алафилипа. Да, стал рассудительней относиться к неудачам. Но пока лучше всего у него получается быть самим собой - как сегодня! 

     

    Я не верю, что он станет видным грандтурщиком. Не та физика и не та психика. 

     

     

     

  • Николай Н.
    Льеж-Бастонь-Льеж-2022. Резуль ... (27)
    Николай Н.-Фото

    Ремко сегодня выдал коронное соло и достойная победа. Жаль Власов не до тянул, но и он добавил гонки интригу.

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