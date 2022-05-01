Кентан Херманс и Ваут ван Арт – призёры Льеж-Бастонь-Льеж-2022

Ваут ван Арт: «В финале Льеж-Бастонь-Льеж получился спринт умирающих лебедей»

Кентан Херманс (Quinten Hermans) принёс команде Intermarche-Wanty-Gobert Materiaux первый подиум на классике – Монументе. 26-летний бельгийский гонщик после 257 км и более шести часов на Льеж-Бастонь-Льеж-2022 выиграл спринт за второе место у чемпиона Бельгии Ваута ван Арта (Wout van Aert). Ваут ван Арт, вынужденный пропустить из-за ковида Тур Фландрии и Амстел Голд Рэйс, завершил сезон классик с двумя победами (на Омплоп Хет Ниусблад и Е3) и двумя подиумами (на Париж-Рубэ и Льеж-Бастонь-Льеж).

Photo © Photo News/ Intermarche-Wanty-Gobert Materiaux Team

Кентан Херманс: «Сегодня для меня сложился идеальный сценарий! За всю гонку совсем не тратил сил благодаря поддержке товарищей по команде, особенно Яна Бакелантса. На подъёмах они всё время помогали мне держаться впереди. Таким образом, я смог финишировать с лучшими. На первой части подъёма Рош-о-Фокон чувствовал себя довольно хорошо, мощно прикладывался, ехал шестым или седьмым колесом. Но во второй части мне стало труднее, пришлось выпасть из группы. На мгновение подумал, что выбыл из борьбы за высокий результат, но продолжил бороться и вернулся.

Я знал, что после тяжёлой гонки могу хорошо спринтовать. Но удивил сам себя, выиграв у такого сильного гонщика как Ваут ван Арт. Была настоящая битва за слипстрим, но я решительно настроился, очень хотел спринтовать, воспользовавшись его слипстримом. Чувствовал, что в ногах остались силы, чтобы его обойти. Так и выиграл общий спринт. Я уже был доволен своим выступлением, и только через пару минут понял, что занялвторое место на Монументе. Для меня честь присоединиться к чемпионам на подиуме!

Успех наших товарищей по команде на брусчатых классиках принёс фантастическую динамику, мотивировал нашу группу горняков на такое же выступление. Но из-за болезней наши составы на Арденнские классики изменились, а подготовка нарушилась. Несмотря на неудачу, мы смогли завершить кампанию классик на подиуме.

Наверное, то, что мы играли важную роль на брусчатых классиках и в Арденнах, не случайно. Это результат эффективной работы членов нашей команды, которые находятся за сценой. Я тоже много работал, чтобы выступить на этих гонках. Фантастика, что получил награду на такой крупной гонке!»

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Ваут ван Арт: «Если бы повезло чуть больше, финишировал бы сегодня вторым, но я сделал всё, что мог. Могу гордиться подиумом. Редут прошли очень быстро. Когда Ремко атаковал, многие команды пытались его вернуть, но он был слишком силён. Что касается меня, я решил ждать Рош-о-Фокон, чтобы проверить, могу ли там быть с сильнейшими.

Я старался усидеть с лучшими горняками, пытался удержаться. Отдал все силы на финальных километрах и в спринте за подиум, получился спринт умирающих лебедей, но, к счастью, его хватило для призового места. Я очень хотел подняться на подиум, потому что выступаю в майке чемпиона Бельгии.

У меня есть шанс выиграть эту гонку, но только если в мою пользу сложатся все факторы и у меня будет лучший день.

Этой весной ставил цель выиграть Монумент, к сожалению, не получилось. Однако, учитывая обстоятельства, могу быть доволен выступлением. В целом весна получилась успешной».