VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Фабио Якобсен – победитель 1 этапа Волты Алгарве-2022

Фабио Якобсен одерживает третью победу с начала сезона 2022 года

 

 

  25-летний нидерландский спринтер команды Quick-Step Alpha Vinyl Фабио Якобсен продолжил победную серию  через две недели после первой победы на этапе Вуэльты Валенсии, выиграв 1-й этап Волты Алгарве-2022.

 

  Quick-Step Alpha Vinyl контролировала отрыв дня, Тим Деклерк задавал высокую скорость, растянув пелотон перед коварными круговыми развязками. Ремко Эвенепул продолжил работу, помогая развозить Фабио Якобсена, и порвал группу перед финальным километром, выведя поезд Quick-Step Alpha Vinyl на идеальную позицию. Затем эстафету перехватили Ив Лампарт и Берт Ван Лерберг, которые завершили подготовку спринта Фабио Якобсена, который с большим запасом  выиграл у  своих соперников.

 

  За спиной Якобсена в борьбе за призовые места 23-летний бельгийский гонщик команды Bora-hansgrohe Йорди Меус притёр норвежского гонщика Александра Кристоффа (Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux) к барьерам, за что был релегирован и лишился второго места на этапе, на которое поднялся финишировавший третьим Бриан Кокар (Cofidis).

 

Фабио Якобсен – победитель 1 этапа Волты Алгарве-2022

 

Фабио Якобсен – победитель 1 этапа Волты Алгарве-2022

 

Фабио Якобсен – победитель 1 этапа Волты Алгарве-2022

 

Photo ©Quick-Step Alpha Vinyl - ©Luc Claessen / Getty Images - Photo credit: ©Luc Claessen / Getty Images

 

  Фабио Якобсен: «Это был идеальный день! Вся команда идеально отработала, это и их победа. Я счастлив, что смог завершить их работу и взять третью победу в этом году. Тим  снова потрясающе весь день тянул пелотон, потом Луи и Каспер обеспечили мне хорошую позицию на последних километрах.

  Ремко повёз на круговых развязках, а потом Ив и Берт сделали развоз мечты. Всё, что мне оставалось – спуртовать за 200 оставшихся метров и поехать за победой. Я счастлив, что выиграл и надел жёлтую майку, рад был также видеть многочисленных болельщиков вдоль дорог и на финише».

 

  В интервью Cyclingnews после финиша Александр Кристофф рассказал: «Я чувствовал себя хорошо, думал, что смогу быть близко, но мне пришлось бросить педалировать. Он нарушил прямолинейность. Я не сдвигался со своей линии. Но он задвинул меня на барьеры, я толкнул плечом зрителя. Со всеми этими развязками спринт был технически сложным, я оказался немного позади.

  Мы не смогли обойти поезд QuickStep Alpha Vinyl. К сожалению, когда ты на дальних позициях, всегда есть риск оказаться заблокированным. Я немного разочарован, зол, что не смог спринтовать до финиша».

 

Результаты 1 этапа Волты Алгарве-2022

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Фабио Якобсен Fabio Jakobsen Quick-Step Alpha Vinyl Волта Алгарве Volta ao Algarve велогонка категории 2.Pro многодневная велогонка

Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

ТРАНСФЕРЫ



Трансферные новости пелотона-2021

Ближайшие старты

16 - 20 февраля 2022

Volta ao Algarve em Bicicleta

16 - 20 февраля 2022

Vuelta a Andalucia Ruta Ciclista Del Sol

18 - 20 февраля 2022

Tour des Alpes Maritimes et du Var

20 - 26 февраля 2022

UAE Tour

ОПРОС

Какой из Гранд-туров в 2021 году понравился больше?

Комментарии

  • Mikael
    Вуэльта Андалусии-Рута дель Со ... (4)
    Mikael-Фото

    Всё так, но нужно еще и учитывать график гонок. У не протуровских команд есть шанс покататься с сильными соперниками только весной и осенью. Малое количество пригласилок играет, которые распределяются только между своими и то не всем хватает (испанцам например). Так ЮСИ что надо что-то делать сейчас. Посмотрим как дальше будет, но 20 по рейтингу и 2 пригласилки на про туры это какая-то ерунда. В прошлом году итальянцам не хватало. Слёз-то было. Получается до мая себя нигде не покажешь, то и до октября тоже.
    Алпесины показали, то при этой системе можно регулярно брать первое место первом дивизионе. Надеюсь сейчас перетряхнут и сделают что-то более нормальное. Уже 3 года (может и больше, но очень давно) из других стран на гранд-туры никого не приглашают. Остальным с мая по октябрь тур Венгрии, Норвегии, Польши и Румынии.

    Альпесины и Эоло конечно вскрыли систему. Альпесины при всех приглашениях ожидаемо набирают больше всех очков, а эоло просто спонсируют итальянские гонки и все приглашения в кармане. Отлично просто. Устроителям из ЮСИ реально бы хоть за калькулятор сесть и понять, что тут нет конкуренции (обогнать Альпесинов в принципе невозможно при их хотя бы на троечку выступлениях). Делите тогда очки на соревноватьльные дни и рейтинг гонок. Это нет так сложно.

  • motte
    Волта Алгарве-2022. Этап 1 (1)
    motte-Фото

    Ремко развез так развез... Сколько злости у малыша-:) 

  • nightbuster33
    Вуэльта Андалусии-Рута дель Со ... (4)
    nightbuster33-Фото

    Никто не хочет раньше времени Х показать свои возможности.Желания болельщиков одно,планы участников другое.Пока впереди континентальные команды,участники которых азартнее и им пока до лампочки, какой соперник катит рядом с ними. Их похвальное стремление, быть впереди.

  • tds
    Доменико Поццовиво подписал ко ... (6)
    tds-Фото
    Цитата: reforg34
    Один из самых сильных горняков. На Джиро будет одним из претендентов на горную майку и может спокойно забрать несколько королевских горных этапов.
    Вы серьёзно?
  • patar
    Вуэльта Андалусии-Рута дель Со ... (4)
    patar-Фото

    А я вот 3аметил, что в отрыве майки двух гонщиков Sport Vlaanderen - Baloise немного отличались. Это вообще ра3решается?

  • motte
    Вуэльта Андалусии-Рута дель Со ... (4)
    motte-Фото

    Отрыв то как наказал пелотон - :) Красавцы! 

  • SportSpirit
    Вуэльта Андалусии-Рута дель Со ... (12)
    SportSpirit-Фото

    Цитата: Earl57
    Народ в твиттере еще сильно возмущался, что Кастровьехо стал "человеком без гражданства".

     

    Когда глюканул принтер в офисе)) это вам не подлокотники на 3D печатать) 

  • SportSpirit
    Волта Алгарве-2022. Превью (4)
    SportSpirit-Фото

    Из этого состава Инеос я поставлю на Хейтера: все та же разделка + проверенно хороший финиш в подобные горки. У Пидкока "базовое межсезонье", а Томас никогда не начинал сезон остро. 

  • Sezar
    Волта Алгарве-2022. Превью (4)
    Sezar-Фото

    Да тут много у кого уже есть победа)

     

    В принципе понятно кто тут с такой разделкой, главный фаворит. Но, думаю, Мартинес, и, возможно, Пидкок с этим не совсем согласны.

  • Sezar
    Вуэльта Андалусии-Рута дель Со ... (12)
    Sezar-Фото

    Ага, и для меня тоже))

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Результаты: ПроТур-2020

Результаты: ПроТур-2021

Результаты: ПроТур-2022

Велоспорт в Фейсбуке

Велоспорт ВКонтакте

Одноклассники

Твиттер VeloLIVE

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

17 февраля

Martin Svrcek (Quick Step Alpha Vinyl Team)

18 февраля

Jos van Emden (Jumbo - Visma)

Antonio Angulo Sampedro (Euskaltel - Euskadi)

Milan Vader (Jumbo - Visma)

Gage Hecht (Human Powered Health)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 5363
2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4382
3 Роглич П. (Slo) (TJV) 3924
4 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3104
5 Берналь Э. (Col) (IGD) 2576
6 Кольбрелли С. (Ita) (TBV) 2553
7 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2461
8 Йейтс А. (GBr) (IGD) 2251
9 Альмейда Ж. (Por) (DQT) 2219
10 Карапас Р. (Ecu) (IGD) 2018

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Февраль 2022 (87)
Январь 2022 (103)
Декабрь 2021 (95)
Ноябрь 2021 (95)
Октябрь 2021 (134)
Сентябрь 2021 (179)