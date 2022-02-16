Фабио Якобсен – победитель 1 этапа Волты Алгарве-2022

Фабио Якобсен одерживает третью победу с начала сезона 2022 года

25-летний нидерландский спринтер команды Quick-Step Alpha Vinyl Фабио Якобсен продолжил победную серию через две недели после первой победы на этапе Вуэльты Валенсии, выиграв 1-й этап Волты Алгарве-2022.

Quick-Step Alpha Vinyl контролировала отрыв дня, Тим Деклерк задавал высокую скорость, растянув пелотон перед коварными круговыми развязками. Ремко Эвенепул продолжил работу, помогая развозить Фабио Якобсена, и порвал группу перед финальным километром, выведя поезд Quick-Step Alpha Vinyl на идеальную позицию. Затем эстафету перехватили Ив Лампарт и Берт Ван Лерберг, которые завершили подготовку спринта Фабио Якобсена, который с большим запасом выиграл у своих соперников.

За спиной Якобсена в борьбе за призовые места 23-летний бельгийский гонщик команды Bora-hansgrohe Йорди Меус притёр норвежского гонщика Александра Кристоффа (Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux) к барьерам, за что был релегирован и лишился второго места на этапе, на которое поднялся финишировавший третьим Бриан Кокар (Cofidis).

Photo ©Quick-Step Alpha Vinyl - ©Luc Claessen / Getty Images - Photo credit: ©Luc Claessen / Getty Images

Фабио Якобсен: «Это был идеальный день! Вся команда идеально отработала, это и их победа. Я счастлив, что смог завершить их работу и взять третью победу в этом году. Тим снова потрясающе весь день тянул пелотон, потом Луи и Каспер обеспечили мне хорошую позицию на последних километрах.

Ремко повёз на круговых развязках, а потом Ив и Берт сделали развоз мечты. Всё, что мне оставалось – спуртовать за 200 оставшихся метров и поехать за победой. Я счастлив, что выиграл и надел жёлтую майку, рад был также видеть многочисленных болельщиков вдоль дорог и на финише».

В интервью Cyclingnews после финиша Александр Кристофф рассказал: «Я чувствовал себя хорошо, думал, что смогу быть близко, но мне пришлось бросить педалировать. Он нарушил прямолинейность. Я не сдвигался со своей линии. Но он задвинул меня на барьеры, я толкнул плечом зрителя. Со всеми этими развязками спринт был технически сложным, я оказался немного позади.

Мы не смогли обойти поезд QuickStep Alpha Vinyl. К сожалению, когда ты на дальних позициях, всегда есть риск оказаться заблокированным. Я немного разочарован, зол, что не смог спринтовать до финиша».