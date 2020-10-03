Кентан Херманс не сможет поехать в США на чемпионат мира по велокроссу

Кентан Херманс не поедет в США на чемпионат мира по велокроссу из-за положительного ПЦР теста на ковид

26-летний бельгийский велогонщик команды Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux Кентан Херманс (Quinten Hermans) не сможет принять участие в чемпионате мира по велокроссу, который пройдёт 30 января во Флайетвилле (Fayetteville).

ПЦР тест на ковид Кентана Херманса, который гонщики сборной Бельгии проходили в воскресенье, 23 января, показал наличие вируса. Кентан Херманс является серебряным призёром чемпионата Европы по велокроссу-2021, бронзовым призёром чемпионата Бельгии по велокроссу.

В октябре, на этапе Кубка мира, который проводился в Флайетвилле, Кентан Херманс одержал победу, опередив Эли Изербита и Майкла Вантуренхаута. На последнем из этапов Кубка мира по велокроссу, проходившем в Хугерхейде 23 января, Кентан Херманс занял 7-е место.

Photo © Photonews/Team Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux

Кентан Херманс: «Я хорошо выступил в Хугерхейде, чувствовал себя здоровым, готовым бороться за медали во Флайетвилле. Я невероятно много работал последние пару месяцев, особенно последние недели, чтобы подойти к чемпионату в наилучшей форме.

Мы старались предусмотреть все риски, например, ежедневно тестировались, я не поехал в январский тренировочный лагерь команды Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux. Но в воскресенье вечером мне сообщили о положительном результате ПЦР-теста.

У меня не было выбора, пришлось отказаться от чемпионата мира. В этой ситуации чувствую себя бессильным. Мне нужно время, чтобы справиться с этим разочарованием».

Жан-Франсуа Бурла (Jean-François Bourlart), генеральный менеджер команды Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux: «Мы верили в шансы Кентана Херманса, считали, что он сможет побороться в следующее воскресенье за радужную майку. Конечно, печально, что придётся исключить его таким образом.

Его тренер Фредерик Вёхелен и спортивный директор Барт Велленс интенсивно готовили Кентана к этой цели. Несмотря на огромное разочарование от такого завершения сезона велокросса мы убеждены, что Кентана в 2022 году ждёт много фантастических моментов.

Мы восхищались его победой на Кубке мира во Флайетвилле, его серебряной медалью на чемпионате Европы, другими его великолепными достижениями. Мы знаем, что с таким же энтузиазмом и решительностью он подойдёт к следующим целям на шоссе с командой Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux».