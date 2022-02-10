Ян Хирт - победитель 5 этапа Тура Омана-2022

Ян Хирт надевает майку лидера Тура Омана-2022 на предпоследнем этапе

31-летний чешский велогонщик команды Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux Ян Хирт (Jan Hirt) одержал победу на королевском этапе Тура Омана-2022 с финишем в подъём Джабаль Аль Акдар (6 км с 10%). Победа принесла Яну Хирту и майку лидера Тура Омана-2022 за день до завершения гонки. В генеральной классификации чешский велогонщик опережает ближайшего преследователя Фаусто Маснаду (Quick-Step Alpha Vinyl) на минуту.

Команда Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux на протяжении всего 5-го этапа работала на Яна Хирта, который перед стартом пятого дня гонки шёл третьим в общем зачёте. Команда вышла вперёд у подножия решающего подъёма, Том Девриндт задал скорость в начале подъёма, показав пример нео-про команды 20-летнему французскому гонщику Уго Пажу, который продолжил смену на следующих трёх километрах. В результате натяга в первой группе осталось только 15 гонщиков.

Рейн Таарамяэ, который шёл девятым в генеральной классификации, пожертвовал своими шансами ради Яна Хирта. Чешский велогонщик атаковал за 2 км до вершины и финишировал в одиночку, с запасом в 39 секунд над ближайшим преследователем, 20-летним французским гонщиком команды Arkea-Samsic Кевином Вокеленом, а Фаусто Маснаде, потерявшему майку лидера, Ян Хирт привёз 1 минуту 43 секунды.

Crédits photo: ASO / Oman Cycling Association / Pauline Ballet

Ян Хирт: «С самого начала гонки я чувствовал, что буду одним из сильнейших горняков, поэтому победа на этом этапе была нашей целью. Вся команда сфокусировалась и решительно настроилась добиться успеха.

Слова не могут в полной мере выразить, как много сил приложили ребята, чтобы сделать эту победу возможной. Не получая поддержки представителей других команд, Кевин Ван Мельсен работал, чтобы добрать ранний отрыв. Остальные ребята защищали меня на боковых ветрах, а потом задали высокую скорость на финальном подъёме, воплощая мой сценарий мечты.

Это был идеальный день. Майка лидера стала вишенкой на торте, потому что я совсем не ожидал, что закрою минутное отставание от Маснады на этом шестикилометровом подъёме. Перед финальным этапом чувствую уверенность, потому что со мной будет сильная команда».

Зелёная майка лучшего в очковой классификации осталась у Марка Кэвендиша (Quick-Step Alpha Vinyl), несмотря на его падение во время 5 этапа. После финиша Марк Кэвендиш сказал:

«Как обычно, в пелотоне начался хаос, я коснулся колесом, к сожалению, упал довольно тяжело. Мне повезло, что, кажется, травмы не слишком серьёзные. Я смог подняться и сесть на велосипед, у меня синяки и ссадины. Надеюсь, другие гонщики, попавшие в этот завал, в порядке. Хочу также поблагодарить врача гонки, который позаботился обо мне».