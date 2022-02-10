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Ян Хирт - победитель 5 этапа Тура Омана-2022

Ян Хирт надевает майку лидера Тура Омана-2022 на предпоследнем этапе

 

 

  31-летний чешский велогонщик команды Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux Ян Хирт (Jan Hirt) одержал победу на королевском этапе Тура Омана-2022 с финишем в подъём Джабаль Аль Акдар (6 км с 10%). Победа принесла Яну Хирту и майку лидера Тура Омана-2022 за день до завершения гонки. В генеральной классификации  чешский велогонщик опережает ближайшего преследователя Фаусто Маснаду (Quick-Step Alpha Vinyl) на минуту.

 

  Команда Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux на протяжении всего 5-го этапа работала на Яна Хирта, который перед стартом пятого дня гонки шёл третьим в общем зачёте. Команда вышла вперёд у подножия решающего подъёма, Том Девриндт задал скорость в начале подъёма, показав пример нео-про команды 20-летнему французскому гонщику Уго Пажу, который продолжил смену на следующих трёх километрах. В результате натяга в первой группе осталось только 15 гонщиков.

  Рейн Таарамяэ, который шёл девятым в генеральной классификации, пожертвовал своими шансами ради Яна Хирта. Чешский велогонщик атаковал за 2 км до вершины и финишировал в одиночку, с запасом в 39 секунд над ближайшим преследователем, 20-летним французским гонщиком команды Arkea-Samsic Кевином Вокеленом, а Фаусто Маснаде, потерявшему майку лидера, Ян Хирт привёз 1 минуту 43 секунды.

 

Ян Хирт - победитель 5 этапа Тура Омана-2022

 

Ян Хирт - победитель 5 этапа Тура Омана-2022

 

Ян Хирт - победитель 5 этапа Тура Омана-2022

 

Ян Хирт - победитель 5 этапа Тура Омана-2022

 

Ян Хирт - победитель 5 этапа Тура Омана-2022

 

Crédits photo: ASO / Oman Cycling Association / Pauline Ballet

 

  Ян Хирт: «С самого начала гонки я чувствовал, что буду одним из сильнейших горняков, поэтому победа на этом этапе была нашей целью. Вся команда сфокусировалась и решительно настроилась добиться успеха.

  Слова не могут в полной мере выразить, как много сил приложили ребята, чтобы сделать эту победу возможной. Не получая поддержки представителей других команд, Кевин Ван Мельсен работал, чтобы добрать ранний отрыв. Остальные ребята защищали меня на боковых ветрах, а потом задали высокую скорость на финальном подъёме, воплощая мой сценарий мечты.

  Это был идеальный день. Майка лидера стала вишенкой на торте, потому что я совсем не ожидал, что закрою минутное отставание от Маснады на этом шестикилометровом подъёме. Перед финальным этапом чувствую уверенность, потому что со мной будет сильная команда».

 

  Зелёная майка лучшего в очковой классификации осталась у Марка Кэвендиша  (Quick-Step Alpha Vinyl), несмотря на его падение во время 5 этапа.   После финиша Марк Кэвендиш сказал:

  «Как обычно, в пелотоне начался хаос, я  коснулся колесом, к сожалению, упал довольно тяжело. Мне повезло, что, кажется, травмы не слишком серьёзные. Я смог подняться и сесть на велосипед, у меня синяки и ссадины. Надеюсь, другие гонщики, попавшие в  этот завал, в порядке. Хочу также поблагодарить врача гонки, который позаботился обо мне».

 

 

Результаты 5 этапа Тура Омана-2022

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Теги к статье: Ян Хирт Jan Hirt Intermarche - Wanty - Gobert Materiaux Тур Омана Tour of Oman велогонка категории 2.Pro многодневная велогонка

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Какой из Гранд-туров в 2021 году понравился больше?

Комментарии

  • uran
    Тур Омана-2022. Этап 5 (10)
    uran-Фото
    Хватит тролля кормить. Игнорьте его не будет.
  • nightbuster33
    Clasica Jaen Paraiso Interior- ... (14)
    nightbuster33-Фото
    Прошу прощения,но Власов теперь это "Бора".Жаль конечно-но это так.
  • Astanaforever
    Алексей Луценко одерживает сол ... (3)
    Astanaforever-Фото
    Я промолчу. Учи русский)))
  • nightbuster33
    Алексей Луценко одерживает сол ... (3)
    nightbuster33-Фото

    Подтолкнул или толкнули. Сколько их было: один или много? Если Один подтолкнул, то это ничто,а если многие толкали,то Лешу надо дисквалифицировать.Но я видел рядом с ним,только одного болельщика."ЗДОРОВО"-это в каком смысле:плохом или в хорошем?

  • motte
    Clasica Jaen Paraiso Interior- ... (14)
    motte-Фото

    Вот так вот!

    Власов, Луценко... И это ведь Астана, невероятно, но это так!!! 

  • Astanaforever
    Алексей Луценко одерживает сол ... (3)
    Astanaforever-Фото
    Несправедливо по изнурительной сложности этой гравийной гонки начисления очков UCI в этой гонке победителю 140 баллов, по сравнению с той же Альмерией, где на плоскостном рельефе А. Кристофф получил за победу 200 баллов. Леха, поздравляю! Здорово ты чуть не закопался в песок за три км до финиша. Спасибо толкнули зрители.
  • sixpack
    Clasica Jaen Paraiso Interior- ... (14)
    sixpack-Фото
    на пару с reforge, как говорицца. А это ничего, что до финиша доехала треть пелотона примерно? Все не хотят отрабатывать, гады какие. А Груздев и вообще попал в завал.

    Отрыв с капитаном в составе уехал навсегда. "завтра" на однодневке никогда не наступит. И гонщики садятся в метлу, отдыхать перед Андалусией. Если б ты мог гоняться, боролся бы за 60-е место ) Об этом никто бы не узнал, особенно те самые налогоплательщики.

    про "не хотят доезжать" я тебе уже показывал, но ты продолжаешь молоть чушь. Груздев очерь редко сходит с многодневок. Как он реально едет и приносит ли пользу, тв-зрители не видят, и ты в т.ч.
  • litxaa
    Clasica Jaen Paraiso Interior- ... (14)
    litxaa-Фото
    Давайте на станок Гранд Туры пересаживать? А что? Вдруг ветер кому то подует или там дождик, не честно. А так все дома, в тепле, проколов нету, крыша над головой, только разве что неожиданный приезд тещи может испортить всю подготовку к столь ответственному мероприятию)))
  • EL-Fenomeno
    Тур Омана-2022. Этап 5 (10)
    EL-Fenomeno-Фото

    А мне кажется в этом сезоне сий "персонаж" решил выйти на новый (для себя) уровень. В прошлом году топил и ванговал Фрума на победы и подуимы, сейчас решил Винокурвоа "поднять". Вспомнил за Иглинского (честь и хвала), но тогда нужно чтобы ещё и Е.Петров + Вл.Карпец с Д.Меньшовим вернулись в пелотон, вот тогда увидим настоящую зарубу и на классиках, и на многодневках))
    Ну нравится товарищу reforg34 сИграть на сайте клоуна/шута, причём судя по последним постам всё больше и больше.

  • nightbuster33
    Clasica Jaen Paraiso Interior- ... (14)
    nightbuster33-Фото
    Хочу напомнить"Столичному Аборигену":При 47комментариях, начиная с Нового Года,Автор получил 57 отрицательных баллов и только лишь 16 положительных оценок от всех почитаталей этого сайта. Видать на столько зол на окружающий мир,что не осталось в душе ни капли положительных эмоций,чтобы поделится.Это как"свой среди чужих,чужой среди своих"и каждый раз его тянет комментировать действия в сфере,далекого от его знаний и понятий.Один лишь базарный треп.

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