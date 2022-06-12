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Рубен Геррейро – победитель «Mont Ventoux Dénivelé Challenge»-2022

Победа Рубена Геррейро в «Вызове Мон-Ванту»-2022

 

 

  Рубен Геррейро (Ruben Guerreiro), горный король Джиро д’Италия-2020, стал покорителем Мон-Ванту в четвёртом выпуске однодневной велогонки  ” Mont Ventoux Dénivelé Challenge”.  Маршрут включал двойное прохождение легендарного подъёма.

 

  27-летний португальский велогонщик команды EF Education EasyPost атаковал за 12 км до финиша после того, как его команда просеяла пелотон, задав высокую скорость. Майкл Сторер (Groupama-FDJ) пытался переложиться, но товарищ Геррейро по команде Эстебан Чавес, сел на колесо австралийцу и мешал погоне. Затем 32-летний колумбийский гонщик сбросил Сторера, уехал вслед за Рубеном Геррейро и через 53 секунды вторым пересёк линию финиша на вершине Мон-Ванту. Майкл Сторер замкнул тройку призёров, финишировав через 1:28 после победителя.

 

Рубен Геррейро – победитель «Mont Ventoux Dénivelé Challenge»-2022

Рубен Геррейро – победитель «Mont Ventoux Dénivelé Challenge»-2022

 

  Рубен Геррейро: «Великолепно одержать такую победу. Я атаковал после того, как все в команде проделали огромную работу. Каждый внёс вклад в эту победу. Эстебан был совсем рядом. Это особенная победа, она была нам нужна. С моей прошлой победы (на Джиро д’Италия-2020) мне часто не везло, но если продолжаешь бороться, то, в конце концов, можешь добиться успеха.

 

  После Критериума Дофине директор команды сказал нам, что мы должны участвовать в этой гонке, потому что у команды невесёлая ситуация. К счастью, мы добыли результат».

 

  Кен Ванмарке, спортивный директор команды EF Education-EasyPost: «Приятно, что ребята весь день контролировали гонку. Когда мы начали финальное восхождение, то увеличили скорость, чтобы всем стало тяжело. Мы предпочитаем быстрый и сильный темп, чем посылать людей в атаки, потому что в этом случае теряешь контроль.

 

  Вся команда ехала сегодня очень мощно. Кто-то пытался поехать за Геррейро, конечно, у них не получилось. У ребят отлично шла нога – они только что закончили Дофине, отдохнули вчера, а сегодня уже были готовы. Это означает, что форма у них стопроцентная, но лучше всего за них сказали ноги».

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Теги к статье: Рубен Геррейро Ruben Guerreiro EF Education EasyPost Mont Ventoux Denivele Challenge классика однодневная велогонка велогонка категории 1.1 гонка Европейского тура Europe Tour

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Комментарии

  • nightbuster33
    Mont Ventoux Denivele Challeng ... (5)
    nightbuster33-Фото

    Андрей Зейтц преподносит урок своим молодым товарищам,как вести гонку и быть на высоком месте. Единственный из команды,кто готов быть на своей позиции на предстоящей гонке Тур де Франс.

  • Gottliche_Recht
    Тур Швейцарии-2022. Этап 3 (13)
    Gottliche_Recht-Фото

    Кокар мощно накатывал. Еще десяток метров и быть бы ему победителем

  • nightbuster33
    Тур Швейцарии-2022. Этап 3 (13)
    nightbuster33-Фото

    Первый случай,когда Груздев финишировал раньше своих сокомандников.Печально только то,что остальные так лопухнулись из-за ошибки, оказавшись в хвосте пелетона на финальных километрах этапа до завала.Самый тяжёлый сезон у Астаны.Если не восстановится Лопез,то трудно представить какие поледствия могут быть.Завтра за 15км.до финиша начнётся основная борьба за победу на этапе.Претендентов много-предсказать трудно.

  • motte
    Mont Ventoux Denivele Challeng ... (5)
    motte-Фото

    Парень все рекорды шкипера, Альберто, погачара побил, так круто ещё никто не вкатывал на мон ванту.

    А австралиец то хорош.

  • Earl57
    Mont Ventoux Denivele Challeng ... (5)
    Earl57-Фото

    Цитата: velodoctor
    Очень легко EF задоминировала. Что-то Фрума не привезли,  Вудс совсем не едет. У Израиля слабый план какой-то по спасению. Где Херманс? 

    К слову Хермансу 36 лет, он старше Вудса. И он не любит французские гонки, ездит их мало и неохотно. Предпочитает гонки в Испании и Италии. А от Тура уже не первый год отбивается зубами, руками и ногами. При том, что Вуэльту спокойно ездит.

    В планах у Херманса бельгийская многодневка "Sibiu Cycling Tour" в начале июля, Вуэльта и Ломбардия.

  • EL-Fenomeno
    Тур Швейцарии-2022. Этап 2 (6)
    EL-Fenomeno-Фото

    А я вообще не могу поверить как велогонщик с наушниками в ушах, где спорт.диры кричат постоянно вплоть до последних 150м. гонки/этапа мог забыть (в пылу борьбы ?) или не знать, что впереди уже финишировал первый !? Тем более что победитель гонки приехал всего на 38 сек. раньше той группы из которой Беттиоль стал первым вторым на этапе. Это ведь не 2, не 3 минуты отставания, да и сам Лекнессунд оторвался от них не за 40 или 50 км., чтобы забыть о нём...не понимаю иногда этих профиков unknw 

  • sqrudgmcduck
    Тур Швейцарии-2022. Этап 3 (13)
    sqrudgmcduck-Фото
    Очень хочется верить, что это только начало возрождения. Без Петрухи скучно. Дай бог ему ещё чуть здоровья и сил.
  • RVL
    Тур Швейцарии-2022. Этап 3 (13)
    RVL-Фото
    tiz-cycling.io
  • Даниил
    Тур Швейцарии-2022. Этап 3 (13)
    Даниил-Фото
    Можно смотреть на tiz.cycling, но он часто болит и требует перезагрузки. Но смотреть можно.

    *Боит (Т9)
  • старт-шоссе 82
    Тур Швейцарии-2022. Этап 3 (13)
    старт-шоссе 82-Фото

    Господа товарищи где вы смотрите этот тур?

    Я уже названия всех спорт каналов наизусть знаю, но тур Швейцарии так и не нашол.

    Сагана от души поздравляю, он сегодня не только в седле, но еще и на коне.

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