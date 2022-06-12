Рубен Геррейро – победитель «Mont Ventoux Dénivelé Challenge»-2022

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- Сегодня, 00:21
Победа Рубена Геррейро в «Вызове Мон-Ванту»-2022
Рубен Геррейро (Ruben Guerreiro), горный король Джиро д’Италия-2020, стал покорителем Мон-Ванту в четвёртом выпуске однодневной велогонки ” Mont Ventoux Dénivelé Challenge”. Маршрут включал двойное прохождение легендарного подъёма.
27-летний португальский велогонщик команды EF Education EasyPost атаковал за 12 км до финиша после того, как его команда просеяла пелотон, задав высокую скорость. Майкл Сторер (Groupama-FDJ) пытался переложиться, но товарищ Геррейро по команде Эстебан Чавес, сел на колесо австралийцу и мешал погоне. Затем 32-летний колумбийский гонщик сбросил Сторера, уехал вслед за Рубеном Геррейро и через 53 секунды вторым пересёк линию финиша на вершине Мон-Ванту. Майкл Сторер замкнул тройку призёров, финишировав через 1:28 после победителя.
Рубен Геррейро: «Великолепно одержать такую победу. Я атаковал после того, как все в команде проделали огромную работу. Каждый внёс вклад в эту победу. Эстебан был совсем рядом. Это особенная победа, она была нам нужна. С моей прошлой победы (на Джиро д’Италия-2020) мне часто не везло, но если продолжаешь бороться, то, в конце концов, можешь добиться успеха.
После Критериума Дофине директор команды сказал нам, что мы должны участвовать в этой гонке, потому что у команды невесёлая ситуация. К счастью, мы добыли результат».
Кен Ванмарке, спортивный директор команды EF Education-EasyPost: «Приятно, что ребята весь день контролировали гонку. Когда мы начали финальное восхождение, то увеличили скорость, чтобы всем стало тяжело. Мы предпочитаем быстрый и сильный темп, чем посылать людей в атаки, потому что в этом случае теряешь контроль.
Вся команда ехала сегодня очень мощно. Кто-то пытался поехать за Геррейро, конечно, у них не получилось. У ребят отлично шла нога – они только что закончили Дофине, отдохнули вчера, а сегодня уже были готовы. Это означает, что форма у них стопроцентная, но лучше всего за них сказали ноги».
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