Рубен Геррейро – победитель «Mont Ventoux Dénivelé Challenge»-2022

Победа Рубена Геррейро в «Вызове Мон-Ванту»-2022

Рубен Геррейро (Ruben Guerreiro), горный король Джиро д’Италия-2020, стал покорителем Мон-Ванту в четвёртом выпуске однодневной велогонки ” Mont Ventoux Dénivelé Challenge”. Маршрут включал двойное прохождение легендарного подъёма.

27-летний португальский велогонщик команды EF Education EasyPost атаковал за 12 км до финиша после того, как его команда просеяла пелотон, задав высокую скорость. Майкл Сторер (Groupama-FDJ) пытался переложиться, но товарищ Геррейро по команде Эстебан Чавес, сел на колесо австралийцу и мешал погоне. Затем 32-летний колумбийский гонщик сбросил Сторера, уехал вслед за Рубеном Геррейро и через 53 секунды вторым пересёк линию финиша на вершине Мон-Ванту. Майкл Сторер замкнул тройку призёров, финишировав через 1:28 после победителя.

Рубен Геррейро: «Великолепно одержать такую победу. Я атаковал после того, как все в команде проделали огромную работу. Каждый внёс вклад в эту победу. Эстебан был совсем рядом. Это особенная победа, она была нам нужна. С моей прошлой победы (на Джиро д’Италия-2020) мне часто не везло, но если продолжаешь бороться, то, в конце концов, можешь добиться успеха.

После Критериума Дофине директор команды сказал нам, что мы должны участвовать в этой гонке, потому что у команды невесёлая ситуация. К счастью, мы добыли результат».

Кен Ванмарке, спортивный директор команды EF Education-EasyPost: «Приятно, что ребята весь день контролировали гонку. Когда мы начали финальное восхождение, то увеличили скорость, чтобы всем стало тяжело. Мы предпочитаем быстрый и сильный темп, чем посылать людей в атаки, потому что в этом случае теряешь контроль.

Вся команда ехала сегодня очень мощно. Кто-то пытался поехать за Геррейро, конечно, у них не получилось. У ребят отлично шла нога – они только что закончили Дофине, отдохнули вчера, а сегодня уже были готовы. Это означает, что форма у них стопроцентная, но лучше всего за них сказали ноги».