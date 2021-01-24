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Инцидент с Рубеном Геррейро во время тренировки

Рубен Геррейро сбит машиной во время тренировки в Португалии

 

Инцидент с Рубеном Геррейро во время тренировки

Photo Credits: LaPresse

 

  Рубен Геррейро (Ruben Guerreiro) получил перелом ключицы после того, как во время тренировки его сбил автомобиль. 26-летний португальский велогонщик команды EF Pro Cycling ехал на велосипеде вместе с друзьями по дороге на востоке Португалии. Женщина за рулём автомобиля, которая позже была признана виновной в инциденте, сбила гонщика. Геррейро был доставлен в больницу города Эвора (Évora).

 

В интервью изданию abola.pt Рубен Геррейро рассказал об инциденте на дороге:

 

  «Я тренировался в Вендаш-Новаш с несколькими друзьями, включая Рафаэля Реиса, когда ехавшая впереди машина внезапно повернула налево, нарушая дорожные правила. Избежать столкновения было невозможно. Не знаю, может водитель-женщина не заметила нас или она подумала, что успеет проехать без проблем. Но инцидент случился, леди признана виновной.

 

  Меня отвезли в больницу в Эворе, где подтвердили, что у меня перелом ключицы. В субботу мне проведут операцию, если из-за праздников не будет изменений.

 

  Если восстановление пойдёт гладко, я должен начать тренироваться на домашнем тренажёре через две недели, а на велосипед сяду в середине января. Я готовлюсь к Туру ОАЭ, где должен начать сезон, потому что команда не поедет Вольту Альгарве (Volta ao Algarve).

 

  В следующем году мне бы хотелось проехать два Гранд-тура, но всё зависит от календаря гонок Ригоберто Урана. Знаю, что команда собирается сделать меня капитаном на некоторых пятидневных велогонках».

 

В этом году Рубен Геррейро впервые в карьере проехал Джиро д’Италия, где выиграл этап и по итогам Гранд-тура надел майку лучшего горного гонщика.

 

 

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Теги к статье: Рубен Геррейро Ruben Guerreiro EF Pro Cycling

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Комментарии

  • Earl57
    Валерио Конти пострадал во вре ... (8)
    Earl57-Фото

    Цитата: RVL
    Жаль Микеле, но неужели вы думаете ,что можно просто так сбить насмерть человека и не сесть в тюрьму? (Есть исключения конечно)
    Я просто не слышал продолжения .

    Человек, который сбил Микеле, перестал принить лекарства от рака и умер до суда над ним.

  • RVL
    Карлос Бетанкур будет выступат ... (3)
    RVL-Фото
    Вопрос стимулов и мотивации...
    На самом деле, мы занимаемся тем чем занимаемся по нашим желаниям и возможностям. Готов работать на трёх работах и выжимать из себя 300%- вперёд. Но не всем это надо.особенно в вело где небезграничная физуха решает много.
  • RVL
    Валерио Конти пострадал во вре ... (8)
    RVL-Фото
    Жаль Микеле, но неужели вы думаете ,что можно просто так сбить насмерть человека и не сесть в тюрьму? (Есть исключения конечно)
    Я просто не слышал продолжения .
  • RVL
    Валерио Конти пострадал во вре ... (8)
    RVL-Фото
    Согласен. Такая же история с выбором. За копейки взял и на авто и на вел. И друзьям на подарки. Но, реально что мешало это же сделать этому гонщику?
    Ну и многим другим.
    обязывать? это перегиб.
    Выходит тут спасение утопающих, дело рук самих утопающих.
  • Ice
    Валерио Конти пострадал во вре ... (8)
    Ice-Фото

    Цитата: RVL
    В идеале да. Как это реализовать когда регик даже в машине не у каждого есть. Хотя если ты топ спортсмен может даже должно быть мастхэв.
    Команда или страховая только выиграет от этого.

    В принципе, это намного доступнее, чем кажется, я себе как-то подбирал на машину, так обалдел, с какими функциями можно взять регистратор за 20-30 долларов. Для велика может и дороже будут, но ненамного, а с такой частотой инцидентов в Европе без камеры врообще ездить не стоит. Это мы слышим только о авариях с профи, а сколько простых велосипедистов сбивают?

     

  • Astanaforever
    Валерио Конти пострадал во вре ... (8)
    Astanaforever-Фото
    Бедный Микеле Скарпони. Вот одна дрянь оборвала жизнь очень хорошему человееу и великому спортсмену. Валерио еще хорошо отделался. Здоровья всем...Будьте осторожны.
  • Cyrill
    Карлос Бетанкур будет выступат ... (3)
    Cyrill-Фото

    Возможно скажу "страшную" и несуразную вещь - если бы, то любой гранд-тур мог бы быть его ... а самое смешное, что если когда-нибудь человек возьмётся за ум, то выше написанное остаётся в силе...причина проста - талант+его "измождённость" велоспортом процентов 30-40% по сравнению с теми же Кинтаной, Лопесом, Йетсом. Главное не то, что Париж-Ницца и Джиро Д'Италия, а то как он ехал/выигрывал там. И главное - он ещё далеко не "выжатый" лимон... Предположу, что человека в свой время остановило именно нежелание "ломать"/выжимать организм.

  • flugegeheimen
    Валерио Конти пострадал во вре ... (8)
    flugegeheimen-Фото
    Цитата: Ice
    Давно пора камеры спереди и сзади ставить, чтобы нормально наказывать таких упырей на авто.
    Сама задумываюсь о подобном. Хотя бы одну. Сейчас камеры есть совсем миниатюрные. Да и без инцидентов, можно стучать в гибдд на неадекватных водителей кто подрезал, и тд
  • flugegeheimen
    Чери Придхэм – первая женщина ... (17)
    flugegeheimen-Фото
    И штат пополнили, и попиарились на модной теме. Молодцы
  • RVL
    Валерио Конти пострадал во вре ... (8)
    RVL-Фото
    В идеале да. Как это реализовать когда регик даже в машине не у каждого есть. Хотя если ты топ спортсмен может даже должно быть мастхэв.
    Команда или страховая только выиграет от этого.

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