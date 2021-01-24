Инцидент с Рубеном Геррейро во время тренировки

Рубен Геррейро сбит машиной во время тренировки в Португалии

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Рубен Геррейро (Ruben Guerreiro) получил перелом ключицы после того, как во время тренировки его сбил автомобиль. 26-летний португальский велогонщик команды EF Pro Cycling ехал на велосипеде вместе с друзьями по дороге на востоке Португалии. Женщина за рулём автомобиля, которая позже была признана виновной в инциденте, сбила гонщика. Геррейро был доставлен в больницу города Эвора (Évora).

В интервью изданию abola.pt Рубен Геррейро рассказал об инциденте на дороге:

«Я тренировался в Вендаш-Новаш с несколькими друзьями, включая Рафаэля Реиса, когда ехавшая впереди машина внезапно повернула налево, нарушая дорожные правила. Избежать столкновения было невозможно. Не знаю, может водитель-женщина не заметила нас или она подумала, что успеет проехать без проблем. Но инцидент случился, леди признана виновной.

Меня отвезли в больницу в Эворе, где подтвердили, что у меня перелом ключицы. В субботу мне проведут операцию, если из-за праздников не будет изменений.

Если восстановление пойдёт гладко, я должен начать тренироваться на домашнем тренажёре через две недели, а на велосипед сяду в середине января. Я готовлюсь к Туру ОАЭ, где должен начать сезон, потому что команда не поедет Вольту Альгарве (Volta ao Algarve).

В следующем году мне бы хотелось проехать два Гранд-тура, но всё зависит от календаря гонок Ригоберто Урана. Знаю, что команда собирается сделать меня капитаном на некоторых пятидневных велогонках».

В этом году Рубен Геррейро впервые в карьере проехал Джиро д’Италия, где выиграл этап и по итогам Гранд-тура надел майку лучшего горного гонщика.