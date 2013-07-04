- Категория:
- VeloRACE / Vuelta a Espana |
- Дата:
- Вчера, 22:19
Команда Katusha-Alpecin объявила состав на Вуэльту Испании-2019
Команда Katusha-Alpecin объявила состав на Вуэльту Испании-2019. 24 августа на старт 74-го выпуска испанского Гран-тура выйдут: 36-летний испанский гонщик Даниэль Наварро, 29-летний итальянский гонщик Энрико Баттальин, 30-летний российский гонщик Вячеслав Кузнецов, 33-летний российский гонщик Павел Кочетков, 25-летний португальский гонщик Рубен Геррейро, 26-летний южноафриканский гонщик Вилли Смит, 24-летний итальянский гонщик Маттео Фаббро, 23-летний бельгийский гонщик Стефф Крас.
Четверо гонщиков этого состава - Рубен Геррейро, Вилли Смит, Маттео Фаббро и Стефф Крас впервые в карьере поедут Гран-тур.
Самый опытный гонщик состава – Даниэль Наварро, для которого Вуэльта Испании-2019 будет 19-м Гран-туром в карьере и шестым испанским Гран-туром. На счету Наварро победа на этапе Вуэльты Испании-2014.
Состав команды Katusha-Alpecin на Вуэльту Испании-2019:
Enrico Battaglin, (Италия)
Steff Cras, (Бельгия)
Matteo Fabbro, (Италия)
Ruben Guerreiro, (Португалия)
Pavel Kochetkov, (Россия)
Vyacheslav Kuznetsov, (Россия)
Daniel Navarro, (Испания)
Willie Smit, (ЮАР)
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