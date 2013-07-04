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Состав команды Katusha-Alpecin на Вуэльту Испании-2019

Команда Katusha-Alpecin объявила состав на Вуэльту Испании-2019

 

 

  Команда Katusha-Alpecin объявила состав на Вуэльту Испании-2019. 24 августа на старт 74-го выпуска испанского Гран-тура выйдут: 36-летний испанский гонщик Даниэль Наварро, 29-летний итальянский гонщик Энрико Баттальин, 30-летний российский гонщик Вячеслав Кузнецов, 33-летний российский гонщик Павел Кочетков, 25-летний португальский гонщик Рубен Геррейро, 26-летний южноафриканский гонщик Вилли Смит, 24-летний итальянский гонщик Маттео Фаббро, 23-летний бельгийский гонщик Стефф Крас.

 

Четверо гонщиков этого состава - Рубен Геррейро, Вилли Смит, Маттео Фаббро и Стефф Крас впервые в карьере поедут Гран-тур.

 

Самый опытный гонщик состава – Даниэль Наварро, для которого Вуэльта Испании-2019 будет 19-м Гран-туром в карьере и шестым испанским Гран-туром.  На счету Наварро победа на этапе Вуэльты Испании-2014.

 

Состав команды Katusha-Alpecin на Вуэльту Испании-2019

 

 

 

Состав команды Katusha-Alpecin на Вуэльту Испании-2019:

 

 

Enrico Battaglin, (Италия)

Steff Cras, (Бельгия)

Matteo Fabbro, (Италия)

Ruben Guerreiro, (Португалия)

Pavel Kochetkov, (Россия)

Vyacheslav Kuznetsov, (Россия)

Daniel Navarro, (Испания)

Willie Smit, (ЮАР)

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Теги к статье: Katusha-Alpecin Вуэльта Испании Vuelta a Espana Вуэльта Испании-2019 Гран-тур

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  1. Rokka

    Сегодня, 00:17 | Регистрация: 23.01.2016

    Едут покататься

  2. Имя: Аля

    Alya

    Сегодня, 00:31 | Регистрация: 6.08.2016

    МИнут пять искала на фото нашего татарина Кочеткова. 

    https://t.me/zakarin - немного про закарина
  3. Имя: Alik

    Astanaforever

    Сегодня, 01:03 | Регистрация: 30.06.2017

    Эаль Катюшу. Даже выставить на тур некого. Просто покатушки если. Кто занимается селекцией в команде интересно? Наверное производитель шампуни. ))) Да уж. Печаль.

  4. Имя: Саша

    VeloVelo

    Сегодня, 01:10 | Регистрация: 4.07.2013

    Что ж командная фотка такя убогая? Неужели лучше не нашлось?
    "Зомбаки идут к вам, они уже близко". Жесть... ))


  5. Имя: Юрий

    chesapeake00

    Сегодня, 03:38 | Регистрация: 21.03.2015

    Массовка...

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4 Пино Т. (Fra) (GFC) 2976
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