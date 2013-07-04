Состав команды Katusha-Alpecin на Вуэльту Испании-2019:

Цитата: Astanaforever

Получай Квик Степ тебе за Тур Де Франс.Жильбер не прощает.

Вот я о том ,не зря его Лефевр не поставил на тур и оказался прав. Без Патрика не было бы второго рождения Жильбера, а в Лотто он скорее всего будет без прессинга и будет ездить как в ВМС, всмысле не быстро.