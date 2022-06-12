Карлос Верона – победитель 7 этапа Критериума Дофине-2022

Победа Карлоса Вероны из отрыва и жёлтая майка Приможа Роглича после 7 этапа Критериума Дофине-2022

29-летний испанский велогонщик команды Movistar Карлос Верона одержал победу на первом альпийском горном этапе, 7-м этапе, Критериума Дофине-2022, а Примож Роглич (Jumbo-Visma) переоделся в жёлтую майку лидера.

Photo ©A.S.O. / Aurélien Vialatte

Верона стал сильнейшим из отрыва дня, уехавшего на первом подъёме – Галибье. Первыми уехали от пелотона Пьер Роллан (B&B Hotels – KTM), защитивший гороховую майку горного короля, и Маттео Фаббро (Bora-hansgrohe), к которым на спуске с Галибье переложились ещё 16 гонщиков.

Команда Jumbo-Visma возглавляла пелотон. Ваут ван Арт, удерживавший жёлтую майку пять этапов, выпал на втором подъёме этапа - Ла-Круа-де-Фер, за 3 км до вершины, когда ускорилась команда Bahrain Victorious. На финальных километрах подъёма из отрыва впереди остались пятеро гонщиков – Пьер Роллан, Карлос Верона и его товарищ по команде Грегор Мюльбергер, Виктор Лафай (Cofidis) и Кенни Элиссонд (Trek-Segafredo). Верона и Элиссонд ускорились на спуске с Ла-Круа-де-Фер, а к началу финального подъёма они лидировали с 25 секундами над бывшими попутчиками по отрыву. Пелотон же в это время проигрывал полторы минуты.

Верона атаковал, сбросил Кенни Эллисонда и уехал к победе на этапе. В это время в пелотоне Йонас Вингегор задал высокую скорость, готовя атаку своего капитана Приможа Роглича. Роглич уехал в одиночку на финальных двух километрах, но не догнал Карлоса Верону, который выиграл этап с преимуществом в 13 секунд.

В генеральной классификации Примож Роглич лидирует с преимуществом в 44 секунды над своим товарищем по команде Jumbo-Visma Йонасом Вингегором, а тройку лучших замыкает Бен О’Коннор (AG2R Citroen), проигрывающий Рогличу 1:24.

После альпийского этапа 22-летний норвежский гонщик команды Uno-X Тобиас Халланд Йоханнессен (Tobias Halland Johannessen) надел белую майку лучшего молодого гонщика, которую отобрал у Итана Хейтера (Ineos Grenadiers).

Карлос Верона: «После стольких лет в профессионалах сегодня у меня невероятный, особенный день. До этого я переживал лучшие моменты командных побед, великолепно, что сегодня выиграл сам. Эту победу посвящаю команде. У нас были не лучшие времена, но мы вернёмся, став ещё сильнее. Также посвящаю победу семье, жене и детям, с ними мы тоже – команда. Я еду, они поддерживают меня.

Когда работаешь на других, не часто выпадает шанс, но всё же он бывает. Сегодня был мой день, и я выиграл. Я так благодарен команде. Главное, уверенность, когда уезжаешь в отрыв, готовность уехать на трудном этапе и провести гонку с умом.

На Галибье был встречный ветер, но мы уехали. После я знал, что мне надо ехать за Кенни Элиссондом, потому что он силён. Мы весь день догоняли друг друга и уехали на спуске. Я знал, что на финальном подъёме должен атаковать у подножия, потому что пелотон тоже был рядом. У финиша сил у меня не осталось, я просто докатил, не оглядываясь назад, был готов к тому, что меня догонят. Шёл на пределе, но всё получилось».

Примож Роглич: «Я наслаждался этапом. В этом регионе несколько лет назад выиграл первый этап на Тур де Франс. Сегодня всё тоже прошло хорошо. Победа на этапе не была главной целью, но досадно, что она была совсем рядом. Карлос заслужил победу на этапе.

Команда сегодня работала идеально, Йонас проехал впечатляюще. Конечно, результат сегодня важен для уверенности. Мне понадобилось время, чтобы вернуться в форму. Всю неделю с каждым днём чувствовал себя всё лучше. Уже в разделке увидел, что могу больше продавливать. Сегодня очень счастлив, что я вернулся.

Если смотреть с точки зрения подготовки, то к Дофине я не готовился. Эта гонка была нужна мне для интенсивной нагрузки. После этой насыщенной недели к старту Тура форма должна быть в порядке.

Завтра королевский горный этап, конечно, думаю о защите майки. Гонка ещё не закончилась, поэтому мы должны быть начеку. Мы на правильном пути к предстоящим целям. Нога с каждым днём сильнее, это хороший знак».