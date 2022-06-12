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Карлос Верона – победитель 7 этапа Критериума Дофине-2022

Победа Карлоса Вероны из отрыва и жёлтая майка Приможа Роглича после 7 этапа Критериума Дофине-2022

 

 

 

  29-летний испанский велогонщик команды Movistar Карлос Верона одержал победу на первом альпийском горном этапе, 7-м этапе, Критериума Дофине-2022, а Примож Роглич (Jumbo-Visma) переоделся в жёлтую майку лидера.

 

Карлос Верона – победитель 7 этапа Критериума Дофине-2022

 

Карлос Верона – победитель 7 этапа Критериума Дофине-2022

 

Карлос Верона – победитель 7 этапа Критериума Дофине-2022

 

Photo ©A.S.O. / Aurélien Vialatte

 

  Верона стал сильнейшим из отрыва дня, уехавшего на первом подъёме – Галибье. Первыми уехали от пелотона Пьер Роллан (B&B Hotels – KTM), защитивший гороховую майку горного короля, и Маттео Фаббро (Bora-hansgrohe), к которым на спуске с Галибье переложились ещё 16 гонщиков.

 

  Команда Jumbo-Visma возглавляла пелотон. Ваут ван Арт, удерживавший жёлтую майку пять этапов, выпал на втором подъёме этапа -  Ла-Круа-де-Фер, за 3 км до вершины, когда ускорилась команда Bahrain Victorious. На финальных километрах подъёма из отрыва впереди остались пятеро гонщиков – Пьер Роллан, Карлос Верона и его товарищ по команде Грегор Мюльбергер, Виктор Лафай (Cofidis) и Кенни Элиссонд (Trek-Segafredo). Верона и Элиссонд ускорились на спуске с Ла-Круа-де-Фер, а к началу финального подъёма они лидировали с 25 секундами над бывшими попутчиками по отрыву. Пелотон же в это время проигрывал полторы минуты.

 

  Верона атаковал,  сбросил Кенни Эллисонда и уехал к победе на этапе. В это время в пелотоне Йонас Вингегор задал высокую скорость, готовя атаку своего капитана Приможа Роглича. Роглич уехал в одиночку на финальных двух километрах, но не догнал Карлоса Верону, который выиграл этап с преимуществом в 13 секунд.

 

  В генеральной классификации Примож Роглич лидирует с преимуществом в 44 секунды над своим товарищем по команде Jumbo-Visma Йонасом Вингегором, а тройку лучших замыкает Бен О’Коннор (AG2R Citroen), проигрывающий Рогличу 1:24.

 

  После альпийского этапа 22-летний норвежский гонщик команды Uno-X Тобиас Халланд Йоханнессен (Tobias Halland Johannessen) надел белую майку лучшего молодого гонщика, которую отобрал у Итана Хейтера (Ineos Grenadiers).

 

  Карлос Верона: «После стольких лет в профессионалах сегодня у меня невероятный, особенный день. До этого я переживал лучшие моменты командных побед, великолепно, что сегодня выиграл сам. Эту победу посвящаю команде. У нас были не лучшие времена, но мы вернёмся, став ещё сильнее. Также посвящаю победу семье, жене и детям, с ними мы тоже – команда. Я еду, они поддерживают меня.

 

  Когда работаешь на других, не часто выпадает шанс, но всё же он бывает. Сегодня был мой день, и я выиграл. Я так благодарен команде. Главное, уверенность, когда уезжаешь в отрыв, готовность уехать на трудном этапе и провести гонку с умом.

 

  На Галибье был встречный ветер, но мы уехали. После я знал, что мне надо ехать за Кенни Элиссондом, потому что он силён. Мы весь день догоняли друг друга и уехали на спуске. Я знал, что на финальном подъёме должен атаковать у подножия, потому что пелотон тоже был рядом. У финиша сил у меня не осталось, я просто докатил, не оглядываясь назад, был готов к тому, что меня  догонят. Шёл на пределе, но всё получилось».

 

  Примож Роглич: «Я наслаждался этапом. В этом регионе несколько лет назад выиграл первый этап на Тур де Франс. Сегодня всё тоже прошло хорошо. Победа на этапе не была главной целью, но досадно, что она была совсем рядом. Карлос заслужил победу на этапе.

 

  Команда сегодня работала идеально, Йонас проехал впечатляюще.  Конечно, результат сегодня важен для уверенности. Мне понадобилось время, чтобы вернуться в форму. Всю неделю с каждым днём чувствовал себя всё лучше. Уже в разделке увидел, что могу больше продавливать. Сегодня очень счастлив, что я вернулся.

 

  Если смотреть с точки зрения подготовки, то к Дофине я не готовился. Эта гонка была нужна мне для интенсивной нагрузки. После этой насыщенной недели к старту Тура форма должна быть в порядке.

 

  Завтра королевский горный этап, конечно, думаю о защите майки. Гонка ещё не закончилась, поэтому мы должны быть начеку. Мы на правильном пути к предстоящим целям. Нога с каждым днём сильнее, это хороший знак».

 

 

Результаты 7 этапа Критериума Дофине-2022

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Теги к статье: Карлос Верона Carlos Verona Movistar Критериум Дофине Criterium du Dauphine велогонка Мирового тура многодневная велогонка

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Vuelta a Burgos

ОПРОС

Кто выиграет Критериум Дофине-2022?

Комментарии

  • sixpack
    Тур Швейцарии-2022. Маршрут (14)
    sixpack-Фото
    Патриот Словении, не может пропустить домашнюю гонку) Он и в прошлом году ТС ехал
  • shain
    Крис Фрум сошёл с Критериума Д ... (2)
    shain-Фото

    Ясно одно, на туре его не будет.

  • Ice
    Критериум Дофине-2022. Этап 7 (8)
    Ice-Фото

    Цитата: Николай Н.
    Этим кроссменам Ван Арк и Ван дер Пул такие горы не по зубам. Они классики, а многодневки это не для них. Роглич в своём стиле взял майку лидера.

    Ну фамилии писать научитесь уже... Аналитик от веслопорта, который не в состоянии два десятка фамилмй выучить. Киколай уникум.

  • старт-шоссе 82
    Тур Швейцарии-2022. Маршрут (14)
    старт-шоссе 82-Фото

    Круг претендентов очень узок, фактически Власов против Инеоса.

    Маршрут тура как всегда обещает быть интересным.

  • shoooster
    Критериум Дофине-2022. Этап 7 (8)
    shoooster-Фото
    Просто другая лига. Как бы не пыжились все эти бесконечные бельгийцы-маунтинбайкеры
  • Адриен
    Тур Швейцарии-2022. Маршрут (14)
    Адриен-Фото
    Неужели Погачар в Астану перешел ?
  • Гонщик
    Тур Швейцарии-2022. Маршрут (14)
    Гонщик-Фото

    Цитата: velodoctor
    Кристоффа и Петю Сагана маршрут такой не остановил.
     
     
    Цитата: Lucky
    Я пропустил, почему Погачара нет здесь и на Дофине

    Видимо не царское это дело, учавствовать в какой-то Дофине или Швейцарии, Парниша явно зазвездился и пора его спустить с небес на землю. 

  • Gorn9k
    Критериум Дофине-2022. Этап 7 (8)
    Gorn9k-Фото
    Ну да, ехать этап одному и ехать этап на колесе у своей команды это ведь равнозначно
  • Lucky
    Тур Швейцарии-2022. Маршрут (14)
    Lucky-Фото
    Я пропустил, почему Погачара нет здесь и на Дофине
  • RVL
    Тур Швейцарии-2022. Маршрут (14)
    RVL-Фото

    Ремко лидер квиков.

    Я бы сравнял Ван Арта и ремко по фактическим  ролям на этих гонках. Но у квиков не роглы.

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Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 5363
2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4382
3 Роглич П. (Slo) (TJV) 3924
4 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3104
5 Берналь Э. (Col) (IGD) 2576
6 Кольбрелли С. (Ita) (TBV) 2553
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