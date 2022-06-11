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Давид Годю обошёл Ваута ван Арта на 3-м этапе Критериума Дофине-2022

Давид Годю выиграл 3-й этап Критериума Дофине-2022, Ваут ван Арт вернул жёлтую майку лидера

 

  Ваут ван Арт и команда Jumbo-Visma сделали всё, чтобы одержать победу в горнолыжном курорте Шастре-Санси, где финишировал 3-й этап Критериума Дофине-2022, но победителем стал 25-летний французский гонщик команды Groupama-FDJ Давид Годю (David Gaudu).

 

Давид Годю обошёл Ваута ван Арта на 3-м этапе Критериума Дофине-2022

Photo ©A.S.O. / Aurélien Vialatte

 

 

 Команда работала в голове пелотона на финальном 6,2 км подъёме, у подножия которого был нейтрализован отрыв. Стевен Крёйсвейк задавал скорость в начале подъёма, перехватив эстафету у Криса Харпера, Кристофа Лапорта и Тиша Беноота. После Крёйсвейка пелотон возглавил Йонас Вингегор, на колесе которого были лидеры команды Примож Роглич и Ваут ван Арт. Скорости проредившегося пелотона не выдержал победитель 2 этапа Алексис Вийермо (TotalEnergies), выпавший за 2,5 км до финиша.

 

 Атаки соперников – Цгабу Грмая (BikeExchange-Jayco) за 3,5 км до финиша, Реми Каваньи (Quick Step Alpha Vinyl) и Бена О’Коннора (AG2R Citroen) не удались. Примож Роглич и Йонас Вингегор контролировали каждое ускорение, стараясь вывезти Ваута ван Арта ко второй победе на этапе.

 

 В какой-то момент чемпион Бельгии, лидирующий в очковой классификации, немного потерял позиции, но успел вернуться с помощью Йонаса Вингегора и спринтовал. Вауту ван Арту показалось, что победа уже одержана, и он начал праздновать, но   Давид Годю рывком велосипеда успел первым пересечь линию финиша и выиграл первый в карьере этап Критериума Дофине.

 

Небольшим утешением стала возвращённая не в последнюю очередь благодаря бонусным секундам жёлтая майка лидера.

 

  Давид Годю: «Я был немного позади на финальной прямой, подумал, что у меня не получится. Но потом подъехал Кевин Женьет, я сел ему на колесо. Чувствовал, что сил хватает, увидел, что Ван Арт мощно поехал, но сказал себе, что мне надо его догнать. И я это сделал. Я так радовался, потому что такую победу ждал с начала года. Теперь после всех трудностей оставил сомнения позади. Нога на подъёме шла отлично, это хороший знак перед следующими этапами».

 

  Ваут ван Арт: «Это ошибка новичка. По-другому не могу охарактеризовать. Мне стыдно, потому что команда весь день прилагала все силы, думая об одной цели. Мы отчаянно хотели снова выиграть этап. Тем больнее, что победа вот так ускользнула из моих рук. Я был так близко, но упустил её. У меня нет слов.

 

  Я видел, что гонщик Cofidis слева меня  обойти не может, подумал, что это хорошо, и что я первым пересеку финиш. А то, что Давид догнал сильным рывком справа, не заметил. Давид обошёл меня очень быстро, и я понял, что совершил ошибку.

 

  На крутых участках подъёма я шёл на пределе. Благодаря Йонасу смог спринтовать и бороться за победу. Завтра разделка. С нетерпением её жду. Надеюсь, быстро восстановлюсь, потому что сегодня был не простой день. Завтра сделаю всё, чтобы защитить жёлтую майку. Надеюсь, снова смогу побороться за победу».

 

Результаты 3 этапа Критериума Дофине-2022

 

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Теги к статье: Давид Годю David Gaudu Groupama-FDJ Критериум Дофине Criterium du Dauphine велогонка Мирового тура многодневная велогонка

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Кто выиграет Критериум Дофине-2022?

Комментарии

  • Адриен
    Критериум Дофине-2022. Этап 3 (13)
    Адриен-Фото

    Ведь опытнейшие спортсмены, должны вроде бы хорошо знать, что эмоции следует придерживать до пересечения финиша, бороться до самого конца - если финишируешь в большой "компании". Если из отрыва, конечно, можно позволить себе некие "вольности" до линии... А всё дело в излишней, ПОДСОЗНАТЕЛЬНОЙ самоуверенности., мол, вот я какой, всех сделал, полюбуйтесь на героя. И рано или поздно находится тот , которому плевать на явного фаворита, тот, кто "рвет жила" до конца, и уже потом вполне заслужено празднует и радуется.

  • старт-шоссе 82
    Критериум Дофине-2022. Этап 3 (13)
    старт-шоссе 82-Фото
    7-этап это не про Ван Арта. Вингегорт или Роглич имеют больше шансов в таких горах. Конечно завтрашняя разделка многое расставит по местам,но не думаю что на 7-этапе команда будет работать на него. Если Роглич не потянет, скорее Вингегорт выйдет в лидеры.
  • Kay82
    Критериум Дофине-2022. Этап 3 (13)
    Kay82-Фото

    Болезнь Алафилипа заразительная

  • Серафим
    Критериум Дофине-2022. Этап 3 (13)
    Серафим-Фото

    Вероятно, что завтра Ваут иВаныч оторвется побольше от второго места. И на 5-6 этапе удержит позицию. А вот что интересно - как он пройдет 7 и 8 этапы. Все же самый универсальный гонщик сегодняшнего пелотона - насколько универсален действительно?

  • Колёсник
    Критериум Дофине-2022. Этап 3 (13)
    Колёсник-Фото
    Ваут Ван Алафилип :)
  • Ice
    Критериум Дофине-2022. Этап 3 (13)
    Ice-Фото

    Цитата: Николай Н.
    Француз отомстил Юмбо Висме за то, что Юмбо Висма наказала Алафилиппа на финише. Ошибки повторяются. Алафилиппо рано праздновал победу, а теперь Ван Арт повторил его ошибку.
    спасибо, кэп!

  • BlAr
    Критериум Дофине-2022. Этап 3 (13)
    BlAr-Фото
    Дурной пример заразителен!
  • Николай Н.
    Критериум Дофине-2022. Этап 3 (13)
    Николай Н.-Фото

    Француз отомстил Юмбо Висме за то, что Юмбо Висма наказала Алафилиппа на финише. Ошибки повторяются. Алафилиппо рано праздновал победу, а теперь Ван Арт повторил его ошибку.

  • motte
    Критериум Дофине-2022. Этап 3 (13)
    motte-Фото

    Цитата: Shalam s Urala
    Ван Арт попраздновать успел?

    У ЖуЖу перенял, вирус у них что ли такой!

  • Shalam s Urala
    Критериум Дофине-2022. Этап 3 (13)
    Shalam s Urala-Фото

    Ван Арт попраздновать успел?

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