Давид Годю обошёл Ваута ван Арта на 3-м этапе Критериума Дофине-2022

Давид Годю выиграл 3-й этап Критериума Дофине-2022, Ваут ван Арт вернул жёлтую майку лидера

Ваут ван Арт и команда Jumbo-Visma сделали всё, чтобы одержать победу в горнолыжном курорте Шастре-Санси, где финишировал 3-й этап Критериума Дофине-2022, но победителем стал 25-летний французский гонщик команды Groupama-FDJ Давид Годю (David Gaudu).

Photo ©A.S.O. / Aurélien Vialatte

Команда работала в голове пелотона на финальном 6,2 км подъёме, у подножия которого был нейтрализован отрыв. Стевен Крёйсвейк задавал скорость в начале подъёма, перехватив эстафету у Криса Харпера, Кристофа Лапорта и Тиша Беноота. После Крёйсвейка пелотон возглавил Йонас Вингегор, на колесе которого были лидеры команды Примож Роглич и Ваут ван Арт. Скорости проредившегося пелотона не выдержал победитель 2 этапа Алексис Вийермо (TotalEnergies), выпавший за 2,5 км до финиша.

Атаки соперников – Цгабу Грмая (BikeExchange-Jayco) за 3,5 км до финиша, Реми Каваньи (Quick Step Alpha Vinyl) и Бена О’Коннора (AG2R Citroen) не удались. Примож Роглич и Йонас Вингегор контролировали каждое ускорение, стараясь вывезти Ваута ван Арта ко второй победе на этапе.

В какой-то момент чемпион Бельгии, лидирующий в очковой классификации, немного потерял позиции, но успел вернуться с помощью Йонаса Вингегора и спринтовал. Вауту ван Арту показалось, что победа уже одержана, и он начал праздновать, но Давид Годю рывком велосипеда успел первым пересечь линию финиша и выиграл первый в карьере этап Критериума Дофине.

Небольшим утешением стала возвращённая не в последнюю очередь благодаря бонусным секундам жёлтая майка лидера.

Давид Годю: «Я был немного позади на финальной прямой, подумал, что у меня не получится. Но потом подъехал Кевин Женьет, я сел ему на колесо. Чувствовал, что сил хватает, увидел, что Ван Арт мощно поехал, но сказал себе, что мне надо его догнать. И я это сделал. Я так радовался, потому что такую победу ждал с начала года. Теперь после всех трудностей оставил сомнения позади. Нога на подъёме шла отлично, это хороший знак перед следующими этапами».

Ваут ван Арт: «Это ошибка новичка. По-другому не могу охарактеризовать. Мне стыдно, потому что команда весь день прилагала все силы, думая об одной цели. Мы отчаянно хотели снова выиграть этап. Тем больнее, что победа вот так ускользнула из моих рук. Я был так близко, но упустил её. У меня нет слов.

Я видел, что гонщик Cofidis слева меня обойти не может, подумал, что это хорошо, и что я первым пересеку финиш. А то, что Давид догнал сильным рывком справа, не заметил. Давид обошёл меня очень быстро, и я понял, что совершил ошибку.

На крутых участках подъёма я шёл на пределе. Благодаря Йонасу смог спринтовать и бороться за победу. Завтра разделка. С нетерпением её жду. Надеюсь, быстро восстановлюсь, потому что сегодня был не простой день. Завтра сделаю всё, чтобы защитить жёлтую майку. Надеюсь, снова смогу побороться за победу».