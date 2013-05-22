Дубль Ваута ван Арта на Критериуме Дофине-2019

Ваут Ван Арт – победитель 5 этапа Критериума Дофине-2019

24-летний бельгийский гонщик команды Jumbo-Visma Ваут ван Арт сделал дубль, выиграв два подряд этапа Критериума Дофине-2019. После победы в разделке на 4-м этапе Ваут ван Арт одержал победу в общем спринте, которым завершился 5-й этап. Ваут Ван Арт опередил победителя 3 этапа Критериума Дофине-2019 Сэма Беннетта (Bora-hansgrohe) и Жулиана Алафилиппа (Deceuninck-Quick Step). Адам Йейтс (Mitchelton-Scott) сохранил на плечах майку лидера.

PHOTO CREDIT: ASO/ Alex Broadway

Ваут Ван Арт: «Это невероятно. Никогда не ожидал, что смогу здесь опередить Сэма Беннетта. Мы знали, что дорога в финале будет извилистой и технически сложной из-за всех этих круговых развязок на последних двух километрах. Поэтому на хорошей позиции надо было находиться заранее.

Мои товарищи по команде вывезли меня, а я сел за развозящим поездом Беннетта и воспользовался слипстримом Алафилиппа. Спринт начал на последнем повороте. Когда я обошёл Жулиана, понял, что у меня получилось взять вторую победу подряд.

Это великолепная неделя. Не ожидал, что смогу выиграть спринт, но хотел попытаться, чтобы удержать мою зелёную майку. С завтрашнего дня буду помогать нашему лидеру Стевену Крёйсвейку и постараюсь увезти домой в Бельгию зелёную майку».

Сэм Беннетт: «К сожалению, сегодня не получилось. Ребята отлично работали, но финиш получился хаотичным, с многочисленными атаками. Я увидел, что Алафилипп выходит из поворота, но меня на секунду заперли в коробочку. Мне удалось взять второе место. Разочарован, но благодарен ребятам, которые так много работали, чтобы вернуть отрыв».