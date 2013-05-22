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Дубль Ваута ван Арта на Критериуме Дофине-2019

Ваут Ван Арт – победитель 5 этапа Критериума Дофине-2019

 

 

  24-летний бельгийский гонщик команды Jumbo-Visma Ваут ван Арт сделал дубль, выиграв два подряд этапа Критериума Дофине-2019. После победы в разделке на 4-м этапе Ваут ван Арт одержал победу в общем спринте, которым завершился 5-й этап. Ваут Ван Арт опередил победителя 3 этапа Критериума Дофине-2019 Сэма Беннетта (Bora-hansgrohe) и Жулиана Алафилиппа (Deceuninck-Quick Step). Адам Йейтс (Mitchelton-Scott) сохранил на плечах майку лидера.

 

Дубль Ваута ван Арта на Критериуме Дофине-2019

 

Дубль Ваута ван Арта на Критериуме Дофине-2019

PHOTO CREDIT: ASO/ Alex Broadway

 

  Ваут Ван Арт: «Это невероятно. Никогда не ожидал, что смогу здесь опередить Сэма Беннетта. Мы знали, что дорога в финале будет извилистой и технически сложной из-за всех этих круговых развязок на последних двух километрах. Поэтому на хорошей позиции надо было находиться заранее.

 

  Мои товарищи по команде вывезли меня, а я сел за развозящим поездом Беннетта и воспользовался слипстримом Алафилиппа. Спринт начал на последнем повороте. Когда я обошёл Жулиана, понял, что у меня получилось взять вторую победу подряд.

 

  Это великолепная неделя. Не ожидал, что смогу выиграть спринт, но хотел попытаться, чтобы удержать мою зелёную майку. С завтрашнего дня буду помогать нашему лидеру Стевену Крёйсвейку и постараюсь увезти домой в Бельгию зелёную майку».

 

  Сэм Беннетт: «К сожалению, сегодня не получилось. Ребята отлично работали, но финиш получился хаотичным, с многочисленными атаками. Я увидел, что Алафилипп выходит из поворота, но меня на секунду заперли в коробочку. Мне удалось взять второе место. Разочарован, но благодарен ребятам, которые так много работали, чтобы вернуть отрыв».

 

 

Результаты 5 этапа Критериума Дофине-2019

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Теги к статье: Ваут ван Арт Wout van Aert Критериум Дофине Criterium du Dauphine гонка Мирового тура многодневная велогонка

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  1. Имя: Артём

    Arciv

    Вчера, 23:05 | Регистрация: 15.04.2018

    Удивляет. Весной не плохо боролся на классиках, а сейчас выстрелил. Интересно, как они с Гроневегеном будут делить этапы ТДФ

  2. Имя: Юра

    GTX

    Вчера, 23:08 | Регистрация: 22.05.2016

    Цитата: Arciv
    Удивляет. Весной не плохо боролся на классиках, а сейчас выстрелил. Интересно, как они с Гроневегеном будут делить этапы ТДФ
    А не чего делить, Груневеген в традиционном спринте на голову сильнее Ваута

  3. Имя: Михаил

    velodoctor

    Вчера, 23:35 | Регистрация: 22.05.2013

    Новое поколение супер бельгийцев

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Baloise Belgium Tour

15 - 23 июня 2019

Tour de Suisse

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Комментарии

  • BaTman
    Команда Ineos: «У Криса Фрума ... (53)
    BaTman-Фото
    Цитата: DV
    Цитата: Hammill
    дело не в Путине, а в наличие/отсутствии каких-то моральных ценностей.
    Т.е. чувак жрет сальбутамол(анализы дают превышение допустимых норм), а потом бегает и это моральные ценности?
    Цитата: DV
    Цитата: Hammill
    я уже понял, что для тебя желать кому-нибудь вреда здоровью или возможно даже гибели - нормально. просто потому что человек тебя не устраивает. смотри, как бы карма, в которую ты веришь, не прилетела к тебе. вопросов и не было.
    если буду жрать(доп) и тем самым обманывать окружающих,то пусть догонит
    Цитата: DV
    Цитата: Hammill
    я уже понял, что для тебя желать кому-нибудь вреда здоровью или возможно даже гибели - нормально. просто потому что человек тебя не устраивает. смотри, как бы карма, в которую ты веришь, не прилетела к тебе. вопросов и не было.
    если буду жрать(доп) и тем самым обманывать окружающих,то пусть догонит
    Зачем тебе что то жрать на диване ? Высер на форуме, когда люди расстроены из-затравмы спортсмена, можно и без допинга сделать. Тебе допинг нужен что бы вести себя достойно :-)
  • am14
    Хуан-Хосе Кобо лишён победы на ... (24)
    am14-Фото
    Интересно, как сам Крис к этому отнесётся. Насколько помню, покойный Микеле Скарпони говорил, что не считает себя победителем Джиро, да и Энди Шлек не выражал бурной радости после бана Конты.
  • GTX
    Тур Бельгии-2019. Этап 2 (3)
    GTX-Фото
    Жаль по Евроспорту не показуют, классный этап, много забавных моментов (особенно с Ван Хойдонком и нейтральной техничкой)
  • velodoctor
    Дубль Ваута ван Арта на Критер ... (3)
    velodoctor-Фото

    Новое поколение супер бельгийцев

  • SportSpirit
    Тур Бельгии-2019. Этап 2 (3)
    SportSpirit-Фото

    Наконец-то! 

    И этап такой сочный) 

  • Mima
    Хуан-Хосе Кобо лишён победы на ... (24)
    Mima-Фото
    Цитата: Brodyazhnik
    И дааааа... Отдать титул от человека основываясь на странных показателях человеку напрямую превышавшему допустимые нормы. Маразматики
    Согласна
  • SportSpirit
    Хуан-Хосе Кобо лишён победы на ... (24)
    SportSpirit-Фото
    Лайфхак)
    Тем более, что Уиггинз недавно высказывался, что в Скай была слишком казарменная дисциплина, даже победы не праздновали. То ли дело в других командах)
  • Mima
    Команда Ineos: «Крис Фрум обсу ... (6)
    Mima-Фото
    Цитата: YuraHist
    Цитата: Giant72
    Цитата: YuraHist
    Пока обсуждают планы по восстановлению, Фрум может стать победителем Вуэльты 2011 https://www.google.com/url?sa=i&source=web&cd=&ved=2ahUKEwi-yJ-CgufiAhVOx4sKHYc
    zCqMQzPwBegQIARAC&url=https%3A%2F%2Fwww.cyclingweekly.com%2Fnews%2Fracing%2Fvue
    lta-a-espana%2Fchris-froome-crowned-winner-2011-vuelta-espana-juan-jose-cobo-ca
    ught-doping-427070&psig=AOvVaw3YzChtRYgOn3lctB-7pzU1&ust=1560534459577548
    Уже стал
    "Закатали" Кобо через 8 лет
    А как насчёт Вуэльты 2017??)) Поправляйся, Фруми
  • GTX
    Дубль Ваута ван Арта на Критер ... (3)
    GTX-Фото
    Цитата: Arciv
    Удивляет. Весной не плохо боролся на классиках, а сейчас выстрелил. Интересно, как они с Гроневегеном будут делить этапы ТДФ
    А не чего делить, Груневеген в традиционном спринте на голову сильнее Ваута
  • Arciv
    Дубль Ваута ван Арта на Критер ... (3)
    Arciv-Фото
    Удивляет. Весной не плохо боролся на классиках, а сейчас выстрелил. Интересно, как они с Гроневегеном будут делить этапы ТДФ

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2 Саган П. (Svk) (BOH) 2992
3 Вальверде А. (Esp) (MOV) 2609
4 Томас Г. (GBr) (SKY) 2534
5 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 2442
6 Вивиани Э. (Ita) (QST) 2399
7 Мэттьюс М. (Aus) (SUN) 2393
8 Алафилипп Ж. (Fra) (QST) 2161
9 Фрум К. (GBr) (SKY) 1976
10 Дюмулин Т. (NED) (SUN) 1975

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