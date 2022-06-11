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Валентин Феррон – победитель 6 этапа Критериума Дофине-2022

Валентин Феррон, Пьер Роллан, Ваут ван Арт о 6-м этапе Критериума Дофине-2022

 

 

 

  Победу на 6-м этапе Критериума Дофине-2022 разыграл отрыв дня. Валентин Феррон (Valentin Ferron), 24-летний французский велогонщик, принял эстафету у своего товарища по TotalEnergie Алексиса Вийермо, выигравшего из отрыва 2-й этап. Валентин Феррон застал врасплох попутчиков по отрыву, атаковав на финальном километре, и опередил своих соотечественников Пьера Роллана (B&B Hotels – KTM) и Варрана Баргиля (Arkéa Samsic). Пелотон уступил 32 секунды шестерым гонщикам, которые проехали в отрыве 140 км.

 

Для Валентина Феррона эта победа стала второй в карьере и первой на этапе гонки Мирового тура. Ваут ван Арт (Jumbo-Visma) благополучно финишировал в пелотоне и сохранил жёлтую майку лидера.

 

Валентин Феррон – победитель 6 этапа Критериума Дофине-2022

 

Валентин Феррон – победитель 6 этапа Критериума Дофине-2022

 Photo ©A.S.O. / Aurélien Vialatte

 

  Валентин Феррон: «Грандиозно. Это результат огромной работы. Каждый день надеешься выиграть. Надо наслаждаться победой на гонке Мирового тура, потому что таких побед в карьере не будет много. Такая победа – достижение в спортивной карьере, она даёт большое удовлетворение. Группа в отрыв была отличной, уехали сильные ребята. Я не был среди них самым быстрым, но когда почувствовал, что наступило затишье, решил атаковать, и всё сработало. Это здорово, ощущения ни с чем несравнимые. Сегодня будем праздновать, может быть тогда всё осознаю. В этом году в команде отличная динамика, все вовлечены, в этом сезоне многие уже одержали победы, и это прекрасно».

 

Валентин Феррон – победитель 6 этапа Критериума Дофине-2022

 

Photo ©A.S.O. / Aurélien Vialatte

 

  Пьер Роллан: «Я решил не атаковать на последнем пригорке, потому что  на самом деле думал, что смогу хорошо спринтовать. После двухсот километров, вопреки мнению некоторых, я могу быть в группе довольно быстрым. Валентин ускорился именно тогда, когда мы почти не следили за ним, так как он выглядел самым уставшим из ребят отрыва. Второй – это второй. Я был разочарован вчера, сегодня тоже. Такая у меня история карьеры, всегда нужно время, чтобы одержать одну большую победу. Расстроен, но надеюсь, что завтра нога пойдёт хорошо, и смогу весь этап бороться за гороховую майку».

Валентин Феррон – победитель 6 этапа Критериума Дофине-2022

 Photo ©A.S.O. / Aurélien Vialatte

 

  Ваут ван Арт: «Планировали защищать наши позиции в генеральной классификации. Этап был долгим, мы всю неделю тянули пелотон. Захотели отпустить отрыв, немного сбавить в финале, потому что старт был очень лихорадочным, много атаковали. В итоге некоторые команды всё ещё пытались догонять отрыв, в надежде побороться за этап, но было слишком поздно.  Однако для нас всё шло по плану.

 

  В подъёмах нога у меня идёт неплохо, всю неделю вверх-вниз, но, конечно, завтра будет совсем другой этап. И, конечно, у нас есть Примож, который очень хорошо справляется, завтра гонка стартует заново».

 

 

Результаты 6 этапа Критериума Дофине-2022

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Теги к статье: Валентин Феррон Valentin Ferron Total Energies Критериум Дофине Criterium du Dauphine велогонка Мирового тура многодневная велогонка

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Vuelta a Burgos

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Кто выиграет Критериум Дофине-2022?

Комментарии

  • Earl57
    Критериум Дофине-2022. Этап 6 (2)
    Earl57-Фото

    Офф. Трансферная новость - Альпецин подписал 28-летнего немецкого гребца Джейсона Озборна, который был первым чемпионом мира по виртуальному велоспорту. Пока в команду развития. Он еще в прошлом году завершил успешную карьеру гребца и ищет чем ему дальше заниматься. Был стажером у квиков, но Лефевр его не взял. Судя по тому что я видела на Звифте, парень бычара каких поискать... Ну очень сильный.

    https://twitter.com/AlpecinFenix/status/1535290919007797249

  • vadi
    Генеральный менеджер BikeExcha ... (9)
    vadi-Фото

    В последнее время слишком заметно стало, что 30 лет - порог для большинства гонщиков и их победы резко идут на спад.  Ван Авермат, Саган, Дюмолан, Кинтана, спринтеры, неважно год начал Роглич...   Тем более на их фоне совершенно дико и неестественно смотрится зомбированный Кэвендиш с квиками.

  • EL-Fenomeno
    Себастьян Молано дисквалифицир ... (1)
    EL-Fenomeno-Фото

    Какой то слишком нервный ТИПаж, даже его со_командник во время гонки после инцидента №1 успокаивал этого колумбийца. А в Википедии уже подсуетились насчёт этого Молано)

    Молано толкнул 20-летнего гонщика нео-про, который был его соперником в борьбе за зелёную майку. Уго Паж после этапа рассказал, что перепалка началась после того, как Молано подрезал его в борьбе за позицию. Затем колумбиец вновь толкнул Пажа, когда они пересекли финиш 6 этапа, что заснял один из журналистов. Комиссары UCI пересмотрели видео и дисквалифицировали Молано.

    Да там не просто толкнул, удар(ил) по голове во время этапа, а после финиша снова рукоприкладствовал по голове молодого Пажа - вот как это было: https://twitter.com/OliverKristens4/status/1535281865724239872

    Молодцы орги Дофине, что недолго думали и справедливо исключили этого драчуна из гонки

  • Николай Н.
    Критериум Дофине-2022. Этап 6 (2)
    Николай Н.-Фото

    Стандартный спринтерский этап, но вот только отрыв не смогли достать. И победа досталась команде, которая взяла второй этап.

  • Earl57
    Генеральный менеджер BikeExcha ... (9)
    Earl57-Фото
    Что касается Адама, то похоже что ему вполне комфортно в Инеосе. А если еще Карапас все-таки свалит в Мовистар, то вообще рахат-лукум будет))
  • svan
    Генеральный менеджер BikeExcha ... (9)
    svan-Фото

    Интересно, какая сумма контракта была у Ейтса и на сколько теперь договорятся?

  • арлекин
    Крис Фрум: "Впервые за три го ... (5)
    арлекин-Фото

    да не взял бы он пятый тур никогда

     

  • Ернат
    Israel-Premier Tech меняет стр ... (4)
    Ернат-Фото
    согласен с тобой
  • SportSpirit
    Генеральный менеджер BikeExcha ... (9)
    SportSpirit-Фото
    Моя мысль была скорее о том, что у братьев достижений прошлого гораздо больше, чем в будущем.

    А Саймон мне нравится своим умением воскреснуть, как в течение сезона (2019 год), так и в течение гранд-тура. Прежде чем сойти с этой Джиро по объективным причинам, он в очень умном стиле выиграл горный этап.
  • Pi-man
    Генеральный менеджер BikeExcha ... (9)
    Pi-man-Фото

    Да, годы идут для всех.
    Но рановато, ИМХО, хоронить Саймона.
    Он не супер-талант, но вполне талант. И гонки с ним интересны, хотя, похоже, ему очень редко удается не словить плохого дня в течение грантура. Да и команда все-таки не может оказать ему на грантуре такой поддержки, как у конкурентов.
    Свои авансы он оправдал. И еще года 3-4 у него есть.

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3 Роглич П. (Slo) (TJV) 3924
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