Валентин Феррон – победитель 6 этапа Критериума Дофине-2022

Валентин Феррон, Пьер Роллан, Ваут ван Арт о 6-м этапе Критериума Дофине-2022

Победу на 6-м этапе Критериума Дофине-2022 разыграл отрыв дня. Валентин Феррон (Valentin Ferron), 24-летний французский велогонщик, принял эстафету у своего товарища по TotalEnergie Алексиса Вийермо, выигравшего из отрыва 2-й этап. Валентин Феррон застал врасплох попутчиков по отрыву, атаковав на финальном километре, и опередил своих соотечественников Пьера Роллана (B&B Hotels – KTM) и Варрана Баргиля (Arkéa Samsic). Пелотон уступил 32 секунды шестерым гонщикам, которые проехали в отрыве 140 км.

Для Валентина Феррона эта победа стала второй в карьере и первой на этапе гонки Мирового тура. Ваут ван Арт (Jumbo-Visma) благополучно финишировал в пелотоне и сохранил жёлтую майку лидера.

Photo ©A.S.O. / Aurélien Vialatte

Валентин Феррон: «Грандиозно. Это результат огромной работы. Каждый день надеешься выиграть. Надо наслаждаться победой на гонке Мирового тура, потому что таких побед в карьере не будет много. Такая победа – достижение в спортивной карьере, она даёт большое удовлетворение. Группа в отрыв была отличной, уехали сильные ребята. Я не был среди них самым быстрым, но когда почувствовал, что наступило затишье, решил атаковать, и всё сработало. Это здорово, ощущения ни с чем несравнимые. Сегодня будем праздновать, может быть тогда всё осознаю. В этом году в команде отличная динамика, все вовлечены, в этом сезоне многие уже одержали победы, и это прекрасно».

Photo ©A.S.O. / Aurélien Vialatte

Пьер Роллан: «Я решил не атаковать на последнем пригорке, потому что на самом деле думал, что смогу хорошо спринтовать. После двухсот километров, вопреки мнению некоторых, я могу быть в группе довольно быстрым. Валентин ускорился именно тогда, когда мы почти не следили за ним, так как он выглядел самым уставшим из ребят отрыва. Второй – это второй. Я был разочарован вчера, сегодня тоже. Такая у меня история карьеры, всегда нужно время, чтобы одержать одну большую победу. Расстроен, но надеюсь, что завтра нога пойдёт хорошо, и смогу весь этап бороться за гороховую майку».

Photo ©A.S.O. / Aurélien Vialatte

Ваут ван Арт: «Планировали защищать наши позиции в генеральной классификации. Этап был долгим, мы всю неделю тянули пелотон. Захотели отпустить отрыв, немного сбавить в финале, потому что старт был очень лихорадочным, много атаковали. В итоге некоторые команды всё ещё пытались догонять отрыв, в надежде побороться за этап, но было слишком поздно. Однако для нас всё шло по плану.

В подъёмах нога у меня идёт неплохо, всю неделю вверх-вниз, но, конечно, завтра будет совсем другой этап. И, конечно, у нас есть Примож, который очень хорошо справляется, завтра гонка стартует заново».