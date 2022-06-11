Дубль Ваута ван Арта на Критериуме Дофине-2022

Ваут ван Арт, Йорди Меус, Итан Хейтер, Бенжамен Тома о 5-м этапе Критериума Дофине-2022

«Я люблю выигрывать», - сказал Ваут ван Арт после 4-го этапа Критериума Дофине-2022, и на 5-м этапе взял ещё одну победу в этом выпуске гонки, где ещё дважды триумф на этапе ускользал от бельгийского гонщика команды Jumbo-Visma из-за нескольких секунд.

На 5-м этапе Вауту ван Арту и командам, догонявшим отрыв, пришлось поволноваться – отрыв дня настигли на финальных сотнях метров, а атаковавшего из отрыва гонщика команды Cofidis Бенжамена Тома (Benjamin Thomas) обошли лишь за 100 м до финишной черты.

Ваут ван Арт обошёл в спринте Йорди Меуса (Jordi Meeus) из команды Bora-hansgrohe и Итана Хейтера (Ethan Hayter) из Ineos Grenadiers. Итан Хейтер продолжает лидировать в категории лучшего молодого гонщика.

Photo ©A.S.O. / Aurélien Vialatte

Photo © BORA - hansgrohe / Sprintcycling

Ваут ван Арт: "Я очень счастлив, что смог победой вознаградить команду за работу. Кристоф вывез меня к финишу на хорошую позицию. Другие ребята не хотели доводить до спринта, пелотон начал рваться, частично поэтому было нелегко добрать отрыв. Я попросил ребят сделать всё, что они смогут. И когда даже генеральщики с 60 кг веса проводят смены впереди, ты знаешь, что должен выиграть. Два дня назад я винил себя, что не выиграл. Второе место вчера было терпимо. К счастью, сегодня я отфинишировал.

Завтра снова будет трудный этап. Многие хотят уехать в отрыв. Но мы не сдадимся просто так. С субботы начнём работать на Приможа и Йонаса. Минуты преимущества в общем зачёте мне не хватит, чтобы бороться за победу".

Йорди Меус: "Перед финалом главным для меня было выжить на коротком крутом подъёме. Очень благодарен моим товарищам по команде за то, как потрясающе они сегодня работали, особая благодарность Нильсу Политту за его идеальный развоз в конце. Хотя я довольно давно не боролся в спринте, сегодня, конечно, целью была победа на этапе. Я был совсем близко, но очень рад, что занял 2-е место".

Бенжамен Тома: "Мы заставили поволноваться. За 70 км до финиша мало кто ставил на нас. Я хотел сберечь немного сил для спринта, не знаю, было ли это рискованно, но в конце у нас оставалось пять секунд в запасе. Мы почти избежали типичного сценария, когда все ждали общий спринт. Жалеть не о чем".

Итан Хейтер: «Думаю, наверное, у меня в спринте был момент нерешительности. Моя команда потрясающе работала, ребята были невероятны. Я хорошо выступил, трижды поднимался на подиум. Завтра финиш может быть легче, чем сегодня. Возможно, команда BikeExchange постарается контролировать. Посмотрим".