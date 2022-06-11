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Дубль Ваута ван Арта на Критериуме Дофине-2022

Ваут ван Арт, Йорди Меус, Итан Хейтер, Бенжамен Тома о 5-м этапе Критериума Дофине-2022

 

 

  «Я люблю выигрывать», - сказал Ваут ван Арт после 4-го этапа Критериума Дофине-2022, и на 5-м этапе взял ещё одну победу в этом выпуске гонки, где ещё дважды триумф на этапе ускользал от бельгийского гонщика команды Jumbo-Visma из-за нескольких секунд.

 

 На 5-м этапе Вауту ван Арту и командам, догонявшим отрыв, пришлось поволноваться – отрыв дня настигли на финальных сотнях метров, а атаковавшего из отрыва гонщика команды Cofidis Бенжамена Тома (Benjamin Thomas) обошли лишь за 100 м до финишной черты.

 

Ваут ван Арт обошёл в спринте Йорди Меуса (Jordi Meeus) из команды Bora-hansgrohe и Итана Хейтера (Ethan Hayter) из Ineos Grenadiers. Итан Хейтер продолжает лидировать в категории лучшего молодого гонщика.  

 

Дубль Ваута ван Арта на Критериуме Дофине-2022

 

Photo ©A.S.O. / Aurélien Vialatte

Дубль Ваута ван Арта на Критериуме Дофине-2022

 

Дубль Ваута ван Арта на Критериуме Дофине-2022

 

Photo © BORA - hansgrohe / Sprintcycling

 

  Ваут ван Арт: "Я очень счастлив, что смог победой вознаградить команду за работу. Кристоф вывез меня к финишу на хорошую позицию.  Другие ребята не хотели доводить до спринта, пелотон начал рваться, частично поэтому было нелегко добрать отрыв.  Я попросил ребят сделать всё, что они смогут. И когда даже генеральщики с 60 кг веса проводят смены впереди, ты знаешь, что должен выиграть. Два дня назад я винил себя, что не выиграл. Второе место вчера было терпимо. К счастью, сегодня я отфинишировал.

 

  Завтра снова будет трудный этап. Многие хотят уехать в отрыв. Но мы не сдадимся просто так. С субботы начнём работать на Приможа и Йонаса. Минуты преимущества в общем зачёте мне не хватит, чтобы бороться за победу".

 

  Йорди Меус: "Перед финалом главным для меня было выжить на коротком крутом подъёме. Очень благодарен моим товарищам по команде за то, как потрясающе они сегодня работали, особая благодарность Нильсу Политту за его идеальный развоз в конце. Хотя я довольно давно не боролся в спринте, сегодня, конечно, целью была победа на этапе. Я был совсем близко, но очень рад, что занял 2-е место".

 

  Бенжамен Тома: "Мы заставили поволноваться. За 70 км до финиша мало кто ставил на нас. Я хотел сберечь немного сил для спринта, не знаю, было ли это рискованно, но в конце у нас оставалось пять секунд в запасе. Мы почти избежали типичного сценария, когда все ждали общий спринт. Жалеть не о чем".

 

  Итан Хейтер: «Думаю, наверное, у меня в спринте был момент нерешительности. Моя команда потрясающе работала, ребята были невероятны. Я хорошо выступил, трижды поднимался на подиум. Завтра финиш может быть легче, чем сегодня. Возможно, команда BikeExchange постарается контролировать. Посмотрим".

 

 

Результаты 5 этапа Критериума Дофине-2022

 

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Теги к статье: Критериум Дофине Criterium du Dauphine велогонка Мирового тура многодневная велогонка Ваут ван Арт Wout van Aert Jumbo-Visma

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Кто выиграет Критериум Дофине-2022?

Комментарии

  • velodoctor
    Критериум Дофине-2022. Этап 5 (10)
    velodoctor-Фото
    Прошлый год в плане спринтеров не показательный, в этом состав ярче
  • vadi
    Критериум Дофине-2022. Этап 5 (10)
    vadi-Фото
    Зачем Ван Арту поезд, это не Кэвендиш и не Юэн. Вспомните как он с той же командой выиграл самый престижный спринт Тур де Франса
  • velodoctor
    Критериум Дофине-2022. Этап 5 (10)
    velodoctor-Фото

    Роглич помогал отрыв догонять за 3 км до финиша? Отплачивает видимо. Спринт у Ван Арта и поезд совсем не убедительные, тут просто нет спринтеров нормальных, а так если равнинный этап, ему будет сложно победить Юэна, или Якобсена с хорошими развозами. Груновеген болеет может, в разделке был почти последним, выпадает очень быстро, так на туре против него могут целенаправленно работать, тот же  Юэн как мы видели на Джиро, горки щелкает финишные. (1ый этап)

  • uran
    Критериум Дофине-2022. Этап 5 (10)
    uran-Фото
    Главный вопрос, Ван Арт на пике или еще подгоняет форму? Каков Этан, постоянно рядом с первым местом, рядом с сильнейшим Ван Артом. Скоро поднаберет формы опыта, и будет победы щёлкать.
  • velodoctor
    Критериум Дофине-2022. Этап 4 (30)
    velodoctor-Фото
    Посмотрим, в пользу датчанина его возраст. Хотя бывало, что человек проедет хорошо 1 грандтур и больше никогда не выходит на такой уровень.
  • Gorn9k
    Критериум Дофине-2022. Этап 4 (30)
    Gorn9k-Фото
    В какой вселенной Вингегор сильнее Роглы?)) Роглича обычно обрубает из-за травм.
    Один раз его на Вуэльте обрубило не из-за травмы, так он потом косил этапы один за другим.
    Разделка у него мощнее, спринт в гору мощнее, гору одинаково проедут.
  • shoooster
    Критериум Дофине-2022. Этап 5 (10)
    shoooster-Фото
    Столько сил потрачено на Дофине...
  • Kay82
    Критериум Дофине-2022. Этап 5 (10)
    Kay82-Фото

    Фрум все, пенсия на велосипеде, он просто ноль

  • velodoctor
    Israel-Premier Tech меняет стр ... (3)
    velodoctor-Фото

    Да было бы кем очски добывать, как в одном фильме говорили, рок неизбежности. 

  • Freejazz
    ZLM Tour-2022. Этап 2 (1)
    Freejazz-Фото

    Там, похоже, Маречко релегировали. Он на последнем месте в группе, а Кой стал первым.

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