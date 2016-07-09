Ваут ван Арт – победитель 1 этапа Критериума Дофине-2022

Ваут ван Арт, Итан Хейтер, Пьер Роллан о 1-м этапе Критериума Дофине-2022

27-летний бельгийский велогонщик команды Jumbo-Visma Ваут ван Арт (Wout van Aert) одержал победу на 1-м этапе Критериума Дофине-2022. На холмистом этапе, проложенном по региону Ардеш, команды, заинтересованные в том, чтобы сбросить спринтеров, увеличили скорость на финальном подъёме. В числе выпавших оказался и Дилан Груневеген (BikeExchange-Jayco), команда которого в начале этапе работала, контролируя отрыв.

Отрыв дня, в котором Пьер Роллан (Pierre Rolland (B&B Hotels-KTM) первым прошёл все категорийные подъёмы, пелотон настиг за 32 км до финиша, а новые атаки были нейтрализованы. За полтора километра до финиша обмануть пелотон попробовал Реми Каванья (Quick Step Alpha Vinyl), но Кристоф Лапорт (Jumbo-Visma) быстро закрыл просвет. Команда Ineos Grenadiers силами Филиппо Ганны и Михала Квятковски развозила Итана Хейтера в спринте, но Ваут ван Арт оказался быстрее и одержал четвёртую в карьере победу на этапе Критериума Дофине. Также Ваут ван Арт надел майку лидера, как уже было на Критериуме Дофине в 2020 году.

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Ваут ван Арт: «Глядя сегодня на профиль, мы ожидали трудный финал. Многие команды хотели сбросить спринтеров. Я же смог удержаться. После того, как Кристоф поехал в погоню за Каваньей, я выбрал колесо ребят из Ineos. Это была идеальная позиция для хорошего спринта. Хотя обойти Итана Хейтера было непросто.

Я очень рад этой победе. Команда весь день удерживала меня в голове пелотона. На подъёмах чувствовал себя хорошо в том числе благодаря командной работе. Весной я не всегда оставался доволен своим спринтом. Но в последние недели много над ним работал. Приятно, что эти усилия сразу были вознаграждены.

Надеюсь, смогу удержать майку лидера несколько дней, а затем передам её Приможу. Следующие этапы мне подходят, посмотрим, что получится. Но на маршруте, который с каждым днём становится сложней, ничего не гарантировано. Сегодняшний этап подтвердил, что мы на правильном пути в подготовке к Туру. Надеюсь, продолжим в том же духе на следующих этапах».

Итан Хейтер: «Наверное, так как был небольшой встречный ветер, мне надо было спринтовать чуть позже. Но, думаю, мы можем быть довольны, как для нас сложилась гонка. Приятно, что команда приложила все силы, помогая мне, как было и весь этот год, и в прошлом году. Это много значит для меня.

Я проехал ещё не так много гонок Мирового тура, надеюсь, на этой неделе у меня ещё будут шансы. Даже разделка может мне подойти, так что продолжим пытаться. Я ездил в Канаду на этап Кубка мира по велоспорту на треке, потом был джетлаг, Тур Норвегии ехал очень уставшим. Но сегодня чувствовал себя отлично, продолжу бороться».

Пьер Роллан: «Символично, что сегодня надел гороховую майку, впервые выиграл её на Дофине в 2008. Когда первым прошёл вершину, начал считать, получилось, надевал майку 14 лет назад. Это нечто!

Совсем не планировал, но мы следили, поедут ли в отрыв сильные гонщики. Когда я увидел, что пытаются уехать Каванья и Женье, подумал, что, может, и мне стоит поехать. В итоге впереди оказались только мы втроём, сопротивляться пелотону, который быстро взял ситуацию под контроль, было нелегко. В любом случае, это хорошее начало, хотя шансов на победу довольно мало. Но не надо ни о чём жалеть».