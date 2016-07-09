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Ваут ван Арт – победитель 1 этапа Критериума Дофине-2022

Ваут ван Арт, Итан Хейтер, Пьер Роллан о 1-м этапе Критериума Дофине-2022

 

 

  27-летний бельгийский велогонщик команды Jumbo-Visma Ваут ван Арт (Wout van Aert) одержал победу на 1-м этапе Критериума Дофине-2022. На холмистом этапе, проложенном по региону Ардеш, команды, заинтересованные в том, чтобы сбросить спринтеров, увеличили скорость на финальном подъёме.  В числе выпавших оказался и Дилан Груневеген (BikeExchange-Jayco), команда которого в начале этапе работала, контролируя отрыв.

 

 Отрыв дня, в котором Пьер Роллан (Pierre Rolland (B&B Hotels-KTM) первым прошёл все категорийные подъёмы, пелотон настиг за 32 км до финиша, а новые атаки были нейтрализованы. За полтора километра до финиша обмануть пелотон попробовал Реми Каванья (Quick Step Alpha Vinyl), но Кристоф Лапорт (Jumbo-Visma) быстро закрыл просвет. Команда Ineos Grenadiers силами Филиппо Ганны и Михала Квятковски развозила Итана Хейтера в спринте, но Ваут ван Арт оказался быстрее и одержал четвёртую в карьере победу на этапе Критериума Дофине. Также  Ваут ван Арт надел майку лидера, как уже было на Критериуме Дофине в 2020 году.

 

Ваут ван Арт – победитель 1 этапа Критериума Дофине-2022

 

Ваут ван Арт – победитель 1 этапа Критериума Дофине-2022

 

Ваут ван Арт – победитель 1 этапа Критериума Дофине-2022

 

Photo ©A.S.O. / Aurélien Vialatte

 

  Ваут ван Арт: «Глядя сегодня на профиль, мы ожидали трудный финал. Многие команды хотели сбросить спринтеров. Я же смог удержаться. После того, как Кристоф поехал в погоню за Каваньей, я выбрал колесо ребят из Ineos. Это была идеальная позиция для хорошего спринта. Хотя обойти Итана Хейтера было непросто.

 

  Я очень рад этой победе. Команда весь день удерживала меня в голове пелотона. На подъёмах чувствовал себя хорошо в том числе благодаря командной работе. Весной я не всегда оставался доволен своим спринтом. Но в последние недели много над ним работал. Приятно, что эти усилия сразу были вознаграждены.

 

  Надеюсь, смогу удержать майку лидера несколько дней, а затем передам её Приможу. Следующие этапы мне подходят, посмотрим, что получится. Но на маршруте, который с каждым днём становится сложней, ничего не гарантировано. Сегодняшний этап подтвердил, что мы на правильном пути в подготовке к Туру. Надеюсь, продолжим в том же духе на следующих этапах».

 

  Итан Хейтер: «Наверное, так как был небольшой встречный ветер, мне надо было спринтовать чуть позже. Но, думаю, мы можем быть довольны, как для нас сложилась гонка. Приятно, что команда приложила все силы, помогая мне, как было и весь этот год, и в прошлом году. Это много значит для меня.

 

  Я проехал ещё не так много гонок Мирового тура,  надеюсь,  на этой неделе у меня ещё будут шансы. Даже разделка может мне подойти, так что продолжим пытаться. Я ездил в Канаду на этап Кубка мира по велоспорту на треке, потом был джетлаг, Тур Норвегии ехал очень уставшим. Но сегодня чувствовал себя отлично, продолжу бороться».

 

  Пьер Роллан: «Символично, что сегодня надел гороховую майку, впервые выиграл её на Дофине в 2008. Когда первым прошёл вершину, начал считать, получилось, надевал майку 14 лет назад. Это нечто!

 

  Совсем не планировал, но мы следили, поедут ли в отрыв сильные гонщики. Когда я увидел, что пытаются уехать Каванья и Женье, подумал, что, может, и мне стоит поехать. В итоге впереди оказались только мы втроём, сопротивляться пелотону, который быстро взял ситуацию под контроль, было нелегко. В любом случае, это хорошее начало, хотя шансов на победу довольно мало. Но не надо ни о чём жалеть».

 

Результаты 1 этапа Критериума Дофине-2022

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Теги к статье: Ваут ван Арт Wout van Aert Jumbo-Visma Критериум Дофине Criterium du Dauphine велогонка Мирового тура многодневная велогонка

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  1. Имя: svan

    svan

    Сегодня, 00:24 | Регистрация: 9.07.2016

    А где-бы мне найти Критериум Дофине 2014г. 8 этап, где Контадор упустил победу, не подскажете?

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ОПРОС

Кто выиграет Критериум Дофине-2022?

Комментарии

  • svan
    Ваут ван Арт – победитель 1 эт ... (1)
    svan-Фото

    А где-бы мне найти Критериум Дофине 2014г. 8 этап, где Контадор упустил победу, не подскажете?

  • Velolife
    Только три гонщика гарантирова ... (16)
    Velolife-Фото

    Давайте всё-таки правильно писать имена. Например, Тьеш Бенут, Роан Деннис, Том Дюмулан, Роберт Хесинг, Стивен Круйсвийк, Примош Роглич, Майк Тюниссен, Вут ван Айерт, Натан ван Хуйдонк, Йонас Вингегаард, Мерийн Зиман/Зейман.

  • Lex1
    Критериум Дофине-2022. Этап 1 (5)
    Lex1-Фото

    Спасибо за наводку, очень интересная документалка ! 

  • Velolife
    Критериум Дофине-2022. Маршрут (19)
    Velolife-Фото
    Euro+GCN показывают Швейцарию. Однако Критериум, как всегда, пройдёт во Франции. Но в России ни Швейцарии, ни Франции не увидите, поскольку обе в Западной Европе.
  • uran
    Критериум Дофине-2022. Этап 1 (5)
    uran-Фото
    Цитата: velodoctor
    Груновеген блин кабанище, как он по горам ездить планирует?
    Как сегодня, в отвалах)
  • EL-Fenomeno
    Том Дюмулин объявил о завершен ... (34)
    EL-Fenomeno-Фото

    Мне тоже немного жаль его как велогонщика (ну и человека), что так приходиться завершать и уходить, но вот ВОПРОС: а Надо было ли ему возвращаться после его "первой паузы/первого ухода" !?

    Цитата: velodoctor
    Много генеральщиков ярких завершают карьеру в этом году.

    Да уж и какие большие личности уйдут "на пенсию": Нибали, Вальверде, Жильбер, вот и Том тоже с ними.

    Цитата: Yuriy 17
    Память о красавце Т. Дюмулине будет вечно жить в наших сердцах

    Ну пардон, вы так пишите, как будто Том уже умер punish а Дюмолин то "просто" решил закончить свою вело-карьеру...хорошую, возможго даже отличнуюит(см.ссылку), но слишком короткую - вот его главные успехи: https://twitter.com/StatsOnCycling/status/1532694408050647041

    А ещё:

    Tom Dumoulin is one of the 7 riders in the history of pro-cycling who won both a ITT & regular stage in all GT's

    вот так holl

  • velodoctor
    Критериум Дофине-2022. Этап 1 (5)
    velodoctor-Фото

    Груновеген блин кабанище, как он по горам ездить планирует?

  • SportSpirit
    Крису Фруму предстоит завоеват ... (11)
    SportSpirit-Фото
    Впору переписывать "Мифы древней Греции. Подвиги Геракла.")
  • SportSpirit
    Brussels Cycling Classic-2022. ... (1)
    SportSpirit-Фото

    Сегодня день без сенсаций) 

     

    IWG в лице зажигателя их фитиля возрождения Тако ван дер Хорна выиграли из отрыва. WvA на Дофине выиграл спринт. 

  • svan
    Крису Фруму предстоит завоеват ... (11)
    svan-Фото

    Помню, был интересный этап на Критериум Дофине, когда Контадор пас Фрума, когда тот не тянул. А когда это понял и бросился в погоню за Таланским, было поздно, отставание не смог отыграть. ))

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