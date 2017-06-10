Арно Демар – победитель 2 этапа Критериума Дофине-2017

- Категория:
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- Дата:
- Сегодня, 17:48
Арно Демар выиграл 2-й этап Критериума Дофине-2017, обойдя в спринте Александра Кристоффа
2-й этап Критериума Дофине-2017 завершился общим спринтом. Гонка проходила по традиционному сценарию спринтерского этапа. Алексей Луценко (Astana), отобравшийся в отрыв дня, атаковал из отрыва при первом прохождении линии финиша. Он удерживал около 40 секунд преимущества, но пелотон догнал его за 3 км до финиша. После этого в работу включились спринтерские команды.
25-летний французский гонщик команды FDJ Арно Демар не дал соперникам шанса, обойдя ближайшего соперника, норвежского гонщика Александра Кристоффа (Katusha-Alpecin) на несколько метров. Насэр Буанни (Cofidis) замкнул на этапе тройку лучших.
Это шестая победа Арно Демара в этом сезоне и вторая в этом году на гонке Мирового тура после победы на этапе Париж-Ницца-2017.
Томас Де Гендт (Lotto Soudal) сохранил на плечах жёлтую майку лидера.
Результаты 2 этапа Критериума Дофине-2017
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