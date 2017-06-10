Фил Баухаус – победитель 5 этапа Критериума Дофине-2017

Фил Баухаус (Sunweb) опередил Арно Демара в спринте на 5-м этапе Критериума Дофине-2017

22-летний немецкий гонщик команды Sunweb Фил Баухаус (Phil Bauhaus) одержал победу на 5-м этапе Критериума Дофине-2017. Это был последний из этапов, подходящих для спринтерской развязки, и на этот раз спринтеры не упустили свой шанс.

Отрыв дня, в который уехали четыре гонщика – победитель 3-го этапа Критериума Дофине-2017 Кун Бауман (LottoNL-Jumbo), Дилан Ван Барле (Cannondale-Drapac), Марко Миннард (Wanty-Groupe Gobert) и Жульен Эль Фарес (Delko Marseille Provence KTM) распался за 16 км до финиша и впереди остался лишь Дилан Ван Барле, которого пелотон добрал за 6 км до финиша.

Фил Баухаус (Sunweb) обошёл в спринте лидирующего в очковой классификации Арно Демара (FDJ) и французского гонщика команды Direct Energie Бриана Кокара. Это первая победа Фила Баухауса на этапе гонки Мирового тура.

Томас Де Гендт (Lotto Soudal) сохранил на плечах жёлтую майку лидера.