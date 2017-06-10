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Фил Баухаус – победитель 5 этапа Критериума Дофине-2017

Фил Баухаус (Sunweb) опередил Арно Демара в спринте на 5-м этапе Критериума Дофине-2017

 

 

  22-летний немецкий гонщик команды Sunweb Фил Баухаус (Phil Bauhaus) одержал победу на 5-м этапе Критериума Дофине-2017. Это был последний из этапов, подходящих для спринтерской развязки, и на этот раз спринтеры не упустили свой шанс.

 

Отрыв дня, в который уехали четыре гонщика – победитель 3-го этапа Критериума Дофине-2017 Кун Бауман (LottoNL-Jumbo), Дилан Ван Барле (Cannondale-Drapac), Марко Миннард (Wanty-Groupe Gobert) и Жульен Эль Фарес (Delko Marseille Provence KTM) распался за 16 км до финиша и впереди остался лишь Дилан Ван Барле, которого пелотон добрал за 6 км до финиша.

 

Фил Баухаус – победитель 5 этапа Критериума Дофине-2017

 

Фил Баухаус – победитель 5 этапа Критериума Дофине-2017

 

 

Фил Баухаус (Sunweb) обошёл в спринте лидирующего в очковой классификации Арно Демара (FDJ) и французского гонщика команды Direct Energie Бриана Кокара. Это первая победа Фила Баухауса на этапе гонки Мирового тура.

 

Томас Де Гендт (Lotto Soudal) сохранил на плечах жёлтую майку лидера.

 

Результаты 5-го этапа Критериума Дофине-2017

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Теги к статье: Фил Баухаус Phil Bauhaus Sunweb Критериум Дофине Criterium du Dauphine гонка Мирового тура

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Комментарии

  • DV
    Тур Швейцарии-2017. Маршрут (1)
    DV-Фото

    Интересно будет посмотреть на Рейхенбаха свободного от Пино.

  • Kitsune-taichou
    Критериум Дофине-2017. Этап 4 (53)
    Kitsune-taichou-Фото
    обожаю эту дискуссию :)
  • evgeny1330
    Критериум Дофине-2017. Этап 5 (18)
    evgeny1330-Фото
    Точно, одно название осталось наполовину.
  • VeloVelo
    Ричи Порт, Тони Мартин, Алехан ... (6)
    VeloVelo-Фото

    Цитата: Александра
    По-моему, это едва ли не единственный гонщик, которому просто не хватает везения

    Нет никакого везения или невезения. Фигня это всё.
    Есть только талант данный Свыше
    плюс то, что ты сделаешь сам. Порту нужно много работать. 
    И он это делает! Уважаю его за это! Но. . . пупок не железный.
    А для победы на ГТ надо иметь железный пупок.
    Как у Фрума, Контадора, Нибали, Кинтана. 





    Для того, чтобы взять ГТ, таким как Порт нужно прыгнуть выше головы.
    Это возможно, иногда, но, плата за это будет очень высокой
    Всё имеет свою цену в этом мире.
    Ару это знает.

  • rdktr
    Ричи Порт, Тони Мартин, Алехан ... (6)
    rdktr-Фото

    Прально.

    Мне тож глубоко симатишен этот гонец

    Но как было сказано выше "неведомая фигня случается".

     

  • VeloVelo
    Критериум Дофине-2017. Этап 5 (18)
    VeloVelo-Фото
    Николай, нет уже никакой Катюши.
  • VeloVelo
    Тур Словакии-2017. Этап 1 (1)
    VeloVelo-Фото

    А где же славные русвеловские парни? Опять в отрыве светились? )

  • Ser Gio
    Критериум Дофине-2017. Этап 5 (18)
    Ser Gio-Фото
    Оскар Фрейре такого же плана спринтер был в те времена
  • aksbor
    Критериум Дофине-2017. Этап 5 (18)
    aksbor-Фото

    Катюше лучше бы не спринтеров покупать (Цабеля того же доводить до кондиции надо), а парочку хороших и дисциплинированных горняков вроде Васи Кириенко для помощи Закарину. Я понимаю,такие на дороге не валяются,но нужно искать.

    А Кристофф,извиняюсь за выражение,превратился просто в бочку с гов...м. Сейчас ему уже никакой спринт не подходит. Как там у него с режимом,интересно...

  • Rokka
    Критериум Дофине-2017. Этап 5 (18)
    Rokka-Фото
    Судя по словам Кристоффа чувствовал он себя не очень хорошо и нога не шла. Ну последнее можно уже смело ставить на бесконечный повтор

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3 Дюмулин Т. (Ned) (SUN) 1851
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9 Мартин Д. (Irl) (QST) 1215
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