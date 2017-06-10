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Томас Де Гендт – победитель 1-го этапа Критериума Дофине-2017

Томас Де Гендт выиграл 1-й этап Критериума Дофине-2017 из одиночного отрыва

 

 

 

  Томас Де Гендт (Thomas De Gendt) одержал победу на 1-м этапе Критериума Дофине-2017. 30-летний бельгийский гонщик команды Lotto Soudal выиграл этап из одиночного отрыва. Отобравшись в отрыв дня, на финальных 20 км дистанции он сбросил своего попутчика Акселя Домона (Axel Domont) из AG2R La Mondiale, и в одиночку удержался до финиша, опередив французского гонщика на 44 секунды.

 

Томас Де Гендт – победитель 1-го этапа Критериума Дофине-2017

 

 

Диего Улисси (UAE Team Emirates), Пьер-Латур (AG2R La Mondiale) и Эмануэль Бухманн (Bora – Hansgrohe), атаковавшие из пелотона за 6,2 км до финиша, замкнули пятёрку лучших на этапе.

 

 

Результаты 1-го этапа Критериума Дофине-2017

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Теги к статье: Томас Де Гендт Thomas De Gendt Lotto Soudal Критериум Дофине Criterium du Dauphine гонка Мирового тура

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Комментарии

  • RVL
    Крис Фрум о своих соперниках н ... (77)
    RVL-Фото
    и я ухожу...
    покушать
  • RVL
    Крис Фрум о своих соперниках н ... (77)
    RVL-Фото

    если невмоготу станет...
    скину тебе пароль от ника Мачистый Толстяк..
    чтоб никто не догадался ;)

    можно начать жизнь с чистого листа))

  • Николай Степаныч
    Hammer Series-2017. Этап 3 (4)
    Николай Степаныч-Фото
    На чем основан вывод, что они алкоголики?
  • 0x5F375A86
    Hammer Series-2017. Этап 3 (4)
    0x5F375A86-Фото
    Они очень хорошие комментаторы, хорошо ведут гонку, делятся нужной информацией, хорошо шутят и пиво им как будто совсем не мешает.
  • YuraHist
    Альберто Контадор: " Критериу ... (9)
    YuraHist-Фото
    Главное избежать "того или иного" фактора и сразиться в честной и открытой борьбе, хотя Форум тащит аж пыль столбом стоит, но жду Контадор Шоу от Альберто!
  • старт-шоссе 82
    Критериум Дофине-2017. Этап 1 (22)
    старт-шоссе 82-Фото

    Де Гент в принципе и на разделке может всех удивить, а коментатор нормально вел( просто не надо сравнивать с Курдюковым ) меня больше раздосадовало что в основном показывали только отрыв.

  • Meilleur
    Альберто Контадор: " Критериу ... (9)
    Meilleur-Фото

    Ну, а что мы хотели от него услышать? "Отдам все, чтобы забрать Дофине" или "Приложу все силы, чтобы побороться здесь за победу"? Нет, не будет этого. Впрочем, цели Фрума, Порта и Контадора на Дофине совершенно одинаковые - проверить себя и друг друга на оборотах, весьма приближенных к туровским. Как следствие выступить в общем зачете как можно лучше. Бороться будут достаточно отчаянно, имхо. Всё остальное - слова для прессы, чтобы не обременять себя лишним давлением. ;)

  • DV
    Критериум Дофине-2017. Этап 1 (22)
    DV-Фото

    У русского евроспорта хватает "талантов" и среди комментаторов и среди писак. На сайте одна желтизна.

  • Earl57
    Критериум Дофине-2017. Этап 1 (22)
    Earl57-Фото
    Он о младшем Нибали говорил, Антонио, который ехал в отрыве. Периодически отставал, потом догонял, снова отставал.
  • Camel
    Hammer Series-2017. Этап 3 (4)
    Camel-Фото
    Очень сильно раздражали эти два алкоголика, притворявшихся комментаторами. Зачем, спрашивается их постоянно показывать? Только место на экране занимают. Представьте, вы сидите с приятелем смотрите велогонку и как бы непринужденно так переговариваетесь между собой, попивая пиво. И тут О ЧУДО! Вам еще и деньги за это заплатили. Из-за них я так и не понял, гонка закончилась? Кто победил?

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2 Вальверде А. (Spa) (MOV) 1995
3 Дюмулин Т. (Ned) (SUN) 1851
4 Квятковски М. (Pol) (SKY) 1701
5 Жильбер Ф. (Bel) (QST) 1670
6 Кинтана Н. (Col) (MOV) 1536
7 Порт Р. (Aus) (BMC) 1362
8 Саган П. (Svk) (BOH) 1305
9 Мартин Д. (Irl) (QST) 1215
10 Энао Сер. (Col) (SKY) 1152

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