Томас Де Гендт – победитель 1-го этапа Критериума Дофине-2017

Ну, а что мы хотели от него услышать? "Отдам все, чтобы забрать Дофине" или "Приложу все силы, чтобы побороться здесь за победу"? Нет, не будет этого. Впрочем, цели Фрума, Порта и Контадора на Дофине совершенно одинаковые - проверить себя и друг друга на оборотах, весьма приближенных к туровским. Как следствие выступить в общем зачете как можно лучше. Бороться будут достаточно отчаянно, имхо. Всё остальное - слова для прессы, чтобы не обременять себя лишним давлением. ;)