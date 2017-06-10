Томас Де Гендт – победитель 1-го этапа Критериума Дофине-2017

- Категория:
- VeloNEWS |
- Дата:
- Сегодня, 16:17
Томас Де Гендт выиграл 1-й этап Критериума Дофине-2017 из одиночного отрыва
Томас Де Гендт (Thomas De Gendt) одержал победу на 1-м этапе Критериума Дофине-2017. 30-летний бельгийский гонщик команды Lotto Soudal выиграл этап из одиночного отрыва. Отобравшись в отрыв дня, на финальных 20 км дистанции он сбросил своего попутчика Акселя Домона (Axel Domont) из AG2R La Mondiale, и в одиночку удержался до финиша, опередив французского гонщика на 44 секунды.
Диего Улисси (UAE Team Emirates), Пьер-Латур (AG2R La Mondiale) и Эмануэль Бухманн (Bora – Hansgrohe), атаковавшие из пелотона за 6,2 км до финиша, замкнули пятёрку лучших на этапе.
Результаты 1-го этапа Критериума Дофине-2017
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