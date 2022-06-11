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Алексис Вийермо – победитель 2 этапа Критериума Дофине-2022

Алексис Вийермо, Ваут ван Арт о 2-м этапе Критериума Дофине-2022

 

 

 На 2-м этапе Критериума Дофине-2022 пелотон недооценил силу отрыва, а лидер общего зачёта Ваут ван Арт (Jumbo-Visma) потерял жёлтую майку лидера. Она перешла к победителю этапа Алексису Вийермо (Alexis Vuillermoz). 34-летний французский велогонщик проконтинентальной команды TotalEnergies одержал первую победу с 2019 года, до которой прошёл тяжёлый путь восстановления после травм.

 

  Алексис Вийермо был одним из пяти гонщиков отрыва, сумевших удержать минимальное преимущество до финиша и разыграть спринт. Первым из отрыва за 300 м до финиша атаковал соотечественник Алексиса Вийермо – гонщик команды Groupama-FDJ Оливье Ле Гак (Olivier Le Gac), но ему не хватило сил удержать просвет до финишной черты. Вийермо  и 27-летний норвежский гонщик команды Uno-X Андерс Скорсет обошли Ле Гака у самого финиша.

 

  Ваут ван Арт, надевший жёлтую майку после 1-го этапа, выиграл спринт из пелотона, но это оказалось недостаточно, чтобы её удержать. Однако у чемпиона Бельгии осталась зелёная майка лучшего в очковой классификации.

 

Алексис Вийермо – победитель 2 этапа Критериума Дофине-2022

 

Photo ©A.S.O. / Aurélien Vialatte

 

 

  Алексис Вийермо: «Невероятно. После двух тяжёлых лет преодоления, после перелома таза, когда я мог прекратить выступать, но хотел вернуться. Сегодня не верил в успех, но когда заметил, что в отрыве нет никого из команды, решил поехать, потому что находился на хорошей позиции. Мне хотелось проехать с удовольствием, что принесло результат.

 

  Проводить смены человеку с моим небольшим весом нелегко, но я не пропускал их. Подумал, что нас поймают, но мы не стали ждать и проверять, а просто использовали свой шанс и оказались правы. Когда ты впереди, должен бороться до конца. Спринт получился очень долгим и нервным. Когда Оливье атаковал, я не думал, что мы его догоним, но он выдохся за 50 м до финиша. Я поехал за ним и опасался, что кто-то сзади меня обгонит, но всё сработало. Я никогда не носил маек лидера. Это настоящее блаженство. Хотя завтра будет тяжело удержать майку».

 

 

  Ваут ван Арт: «Сегодня логично всё давление было на нашей команде. Мы поставили первым колесом Криса. Отрыв мощно проехал длинный подъём, потом были два небольших торчка, но в основном последние 15 км – это спуски, на которых мало что можно было сделать. Мы это недооценили. На последних тридцати километрах они потеряли только минуту.

 

  Все в команде проводили смены, в финале даже Примож подключился. Хотел бы сохранить жёлтую майку, но ещё больше разочарован, что упустил победу на этапе. Я довольно легко выиграл спринт, досадно, что это был спринт не за победу.

 

  Посмотрим, как справимся завтра. Будет важный для Приможа этап. Поборемся если не за победу на этапе, то за генеральную классификацию. В любом случае ожидается коварный финал».

 

 

Результаты 2 этапа Критериума Дофине-2022

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Теги к статье: Алексис Вийермо Alexis Vuillermoz TotalEnergies Критериум Дофине Criterium du Dauphine велогонка Мирового тура многодневная велогонка

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Кто выиграет Критериум Дофине-2022?

Комментарии

  • nightbuster33
    Критериум Дофине-2022. Этап 2 (3)
    nightbuster33-Фото

    Пока нет больших гор интереснее смотреть Адриатико Ионика.Все молодые,мало известные, едут гонку в своей первозданной красоте, все хотят быть первыми.Так поддают,что даже Пронскому,после Джиро,становится тяжко.Видать в Астане нет ходовых или по другой причине,что его включили в команду.В трансляции, от Астаны, виден только он.Иногда появляется Нибали-мл. Или, при трансляции показывают только лидеров остатка пелетона,когда все уже отвалили.

  • Lex1
    Критериум Дофине-2022. Этап 2 (3)
    Lex1-Фото

    Джамбо-Висма технично отдала жёлтую майку. 

  • Николай Н.
    Ronde van Limburg-2022 (2)
    Николай Н.-Фото

    В волчьей стаи в этом году что-то не то творится. Как будто всё делают правильно, но не как не могут взять финиш. Вот и сегодня, как не стерегли Кева, всё равно его уложили.

  • velodoctor
    Ronde van Limburg-2022 (2)
    velodoctor-Фото

    Мое мнение, что чистые спринтеры которые тур едут, хороший блок силовой выполнили и прямо сейчас им надо раскатать всю эту мускулатуру, от того они не блещут. Но именно сегодня завалы отрезали сначала за 11км потом за 2 км часть пелотона, Кэв во втором оказался, но не пострадал. Ну и Де Ли новая звездочка Лотто, парень просто косит всё последнюю неделю,  Фил Жил и вся команда  работают на него. 

  • Николай Н.
    Критериум Дофине-2022. Этап 2 (3)
    Николай Н.-Фото

    Финал 2 этапа похож на вчерашнею бельгийскую классику. Отрыв разыграл финиш, а группа так и не смогла их достать. Мне такие развязки нравятся, когда отрыв наказывает пилотон.

  • svan
    Ваут ван Арт – победитель 1 эт ... (3)
    svan-Фото
    Большое спасибо!!!!!!!!!!!
  • GeTStyle
    Ваут ван Арт – победитель 1 эт ... (3)
    GeTStyle-Фото
    https://youtu.be/kRmJDuPmDJQ
  • MVDP
    Только три гонщика гарантирова ... (18)
    MVDP-Фото

    Цитата: Velolife
    Натан ван Хуйдонк

    Ван Хойдонку щас обидно было)

  • Freejazz
    Только три гонщика гарантирова ... (18)
    Freejazz-Фото

    Йонас Вингегаард - неправильно. Правильно как написано Вингегор. Это, простите, датские фокусы. (См. Кьеркегор (философ).). Ну,а потом, у нас тут не сайт филологов и к написанию имен относятся с пониманием, еслит только их совсем не искажают.

  • svan
    Ваут ван Арт – победитель 1 эт ... (3)
    svan-Фото

    А где-бы мне найти Критериум Дофине 2014г. 8 этап, где Контадор упустил победу, не подскажете?

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