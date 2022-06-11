Алексис Вийермо – победитель 2 этапа Критериума Дофине-2022

Алексис Вийермо, Ваут ван Арт о 2-м этапе Критериума Дофине-2022

На 2-м этапе Критериума Дофине-2022 пелотон недооценил силу отрыва, а лидер общего зачёта Ваут ван Арт (Jumbo-Visma) потерял жёлтую майку лидера. Она перешла к победителю этапа Алексису Вийермо (Alexis Vuillermoz). 34-летний французский велогонщик проконтинентальной команды TotalEnergies одержал первую победу с 2019 года, до которой прошёл тяжёлый путь восстановления после травм.

Алексис Вийермо был одним из пяти гонщиков отрыва, сумевших удержать минимальное преимущество до финиша и разыграть спринт. Первым из отрыва за 300 м до финиша атаковал соотечественник Алексиса Вийермо – гонщик команды Groupama-FDJ Оливье Ле Гак (Olivier Le Gac), но ему не хватило сил удержать просвет до финишной черты. Вийермо и 27-летний норвежский гонщик команды Uno-X Андерс Скорсет обошли Ле Гака у самого финиша.

Ваут ван Арт, надевший жёлтую майку после 1-го этапа, выиграл спринт из пелотона, но это оказалось недостаточно, чтобы её удержать. Однако у чемпиона Бельгии осталась зелёная майка лучшего в очковой классификации.

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Алексис Вийермо: «Невероятно. После двух тяжёлых лет преодоления, после перелома таза, когда я мог прекратить выступать, но хотел вернуться. Сегодня не верил в успех, но когда заметил, что в отрыве нет никого из команды, решил поехать, потому что находился на хорошей позиции. Мне хотелось проехать с удовольствием, что принесло результат.

Проводить смены человеку с моим небольшим весом нелегко, но я не пропускал их. Подумал, что нас поймают, но мы не стали ждать и проверять, а просто использовали свой шанс и оказались правы. Когда ты впереди, должен бороться до конца. Спринт получился очень долгим и нервным. Когда Оливье атаковал, я не думал, что мы его догоним, но он выдохся за 50 м до финиша. Я поехал за ним и опасался, что кто-то сзади меня обгонит, но всё сработало. Я никогда не носил маек лидера. Это настоящее блаженство. Хотя завтра будет тяжело удержать майку».

Ваут ван Арт: «Сегодня логично всё давление было на нашей команде. Мы поставили первым колесом Криса. Отрыв мощно проехал длинный подъём, потом были два небольших торчка, но в основном последние 15 км – это спуски, на которых мало что можно было сделать. Мы это недооценили. На последних тридцати километрах они потеряли только минуту.

Все в команде проводили смены, в финале даже Примож подключился. Хотел бы сохранить жёлтую майку, но ещё больше разочарован, что упустил победу на этапе. Я довольно легко выиграл спринт, досадно, что это был спринт не за победу.

Посмотрим, как справимся завтра. Будет важный для Приможа этап. Поборемся если не за победу на этапе, то за генеральную классификацию. В любом случае ожидается коварный финал».