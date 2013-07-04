VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Давид Годю – победитель 3 этапа Тура Романдии-2019

Давид Годю, Руй Кошта, Примож Роглич о 3-м этапе Тура Романдии-2019

 

 

  22-летний французский гонщик команды Groupama-FDJ Давид Годю (David Gaudu) одержал первую в карьере победу на этапе гонки Мирового тура. 3-й этап Тура Романдии-2019 решился на финальном километре. Избежав завала, случившегося на повороте, где упали Джанлука Брамбилла (Trek-Segafredo) и Симоне Косонни (Bahrain-Merida), Давид Годю спринтовал на финише в подъём, опередив Руя Кошту (UAE Team Emirates) и Приможа Роглича (Jumbo-Visma). Благодаря победе на этапе французский гонщик поднялся на одну позицию в общем зачёте и теперь идёт вторым, уступая лидеру Приможу Рогличу 6 секунд.

 

 

Давид Годю – победитель 3 этапа Тура Романдии-2019

Photo (c) bettiniphoto.net

 

  Давид Годю: «Весь день чувствовал себя отлично. В финале ребята идеально отработали, удерживая меня на хорошей позиции на последней паре подъёмов. Когда мы вернули уехавшего в отрыв Томаса Де Гендта, у меня в ногах ещё оставались силы.

 

  У подножия финального подъёма я находился на первых позициях в группе, а когда мы поехали вверх, у меня было достаточно мощности. На выходе из финального поворота я знал, что должен бороться за победу, но не очень верил, что у меня получится. Завтра будет тяжёлый этап, прогноз погоды тоже не радует. И подъём будет довольно трудный. Так что посмотрим, что получится. Думаю, у меня ещё осталась пара пуль, чтобы зажечь».

 

  Руй Кошта: «На мгновение я заколебался, и Годю этим воспользовался. Я находился на хорошей позиции, но не решался атаковать, ждал, что кто-то поедет. К сожалению, моя нерешительность была на руку сильному французскому гонщику, который великолепно спринтовал. Я бы предпочёл привезти домой победу, но, по крайней мере, убедился, что моя форма в порядке. Это важно перед завтрашним горным этапом».

 

  Примож Роглич: «Этап получился тяжёлым, очень быстрым. Первый час ехали на высокой скорости. К счастью, потом пошли потише после того, как сформировался отрыв. Но и успокаиваться мы не могли, потому что много гонщиков всё ещё находятся очень близко ко мне в генеральной классификации. Команда контролировала ситуацию, удерживая Стевена и меня впереди весь день. В конце этапа меня немного заперли, пришлось начинать спринт со слишком далёких позиций. И, конечно, это был не лучший мой спринт. И всё же день сложился хорошо, потому что я удержал жёлтую майку лидера».

 

 

Результаты 3 этапа Тура Романдии-2019

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Давид Годю David Gaudu Тур Романдии Tour de Romandie гонка Мирового тура многодневная велогонка

Поддержите нас, поделитесь побликацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
  1. Имя: Саша

    VeloVelo

    Сегодня, 01:12 | Регистрация: 4.07.2013

    Давид Годю - стоит присмотреться.

Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Ближайшие старты

30 апреля - 5 мая 2019

Tour de Romandie

1 - 5 мая 2019

Five Rings of Moscow

2 - 5 мая 2019

Tour de Yorkshire

11 мая - 2 июня 2019

Giro d'Italia

12 мая - 18 мая 2019

Amgen Tour of California


ОПРОС

Будете ли вы следить за Туром Романдии-2019?

Комментарии

  • VeloVelo
    Давид Годю – победитель 3 этап ... (1)
    VeloVelo-Фото

    Давид Годю - стоит присмотреться.

  • Freejazz
    Тур Романдии-2019. Этап 3 (4)
    Freejazz-Фото
    Мне кажется, такие этапы не его - когда все рвут как угорелые. Он вытягивает длинные подъемы (ну с наименьшими потерями, поскольку о победах и забыли уже).
    Все-таки тренерский штаб Катюши (или персонально Ильнура) это провал полный. Была разделка - потеряли, падение на Вуэльте отбило спуски, а психолога нет и спусков нет, в горку не сравним с лидерами.
    Жаль, но пока это лучшее что имеем.
  • SColes
    Предварительные составы команд ... (32)
    SColes-Фото
    Что пропал Марк Падун? В чем причина?
  • Astanaforever
    Тур Йоркшира-2019. Этап 2 (4)
    Astanaforever-Фото
    Вторая победа Катюши. Наконец . Конец рекламы шампуня.
  • litxaa
    Алехандро Вальверде не стартуе ... (3)
    litxaa-Фото
    Здравствуйте, а может без Тур де Франс, к Вуэльте подготовиться получшее?
  • Николай Н.
    Тур Йоркшира-2019. Этап 2 (4)
    Николай Н.-Фото

    Катюшу наконец прорвало. Цабель мощно пошёл на финиш, серьёзный просвет сделал.

  • Николай Н.
    Тур Романдии-2019. Этап 3 (4)
    Николай Н.-Фото

    Что-то на таком этапе Ильнур поймал 20 сек. А завтра горки будут посерьёзней.

  • Серафим
    Тур Романдии-2019. Этап 3 (4)
    Серафим-Фото

     Извините, что не по теме. Сегодня исполнилось бы 58 лет Александру Зиновьеву, советскому велогонщику, двукратному чемпиону мира. К сожалению он ушел очень рано, в 43 года, онкология. Немного знал его по Харькову, это был классный гонщик, настоящий стержень команды. И просто хороший парень.

  • VLAD BRAMBILLA
    Тур Йоркшира-2019. Этап 2 (4)
    VLAD BRAMBILLA-Фото
    Цитата: Yuriy 17
    Да, да, да - Katusha (Катюша) - первая!
     
    И это даже без М. Киттеля.
    Такими темпами Киттель будет развозить Цабеля.
  • Yuriy 17
    Тур Йоркшира-2019. Этап 2 (4)
    Yuriy 17-Фото

    Да, да и да - Katusha (Катюша) - первая!

     

    И это даже без М. Киттеля.

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Велоспорт в Фейсбуке

Велоспорт ВКонтакте

Одноклассники

Твиттер VeloLIVE

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

4 мая

Mamyr Stash (Gazprom - RusVelo)

Simone Petilli (UAE Team Emirates)

Рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Йейтс С. (GBr) (MTS) 3072
2 Саган П. (Svk) (BOH) 2992
3 Вальверде А. (Esp) (MOV) 2609
4 Томас Г. (GBr) (SKY) 2534
5 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 2442
6 Вивиани Э. (Ita) (QST) 2399
7 Мэттьюс М. (Aus) (SUN) 2393
8 Алафилипп Ж. (Fra) (QST) 2161
9 Фрум К. (GBr) (SKY) 1976
10 Дюмулин Т. (NED) (SUN) 1975

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Май 2019 (20)
Апрель 2019 (140)
Март 2019 (136)
Февраль 2019 (129)
Январь 2019 (98)
Декабрь 2018 (70)