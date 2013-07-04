Давид Годю – победитель 3 этапа Тура Романдии-2019

Давид Годю, Руй Кошта, Примож Роглич о 3-м этапе Тура Романдии-2019

22-летний французский гонщик команды Groupama-FDJ Давид Годю (David Gaudu) одержал первую в карьере победу на этапе гонки Мирового тура. 3-й этап Тура Романдии-2019 решился на финальном километре. Избежав завала, случившегося на повороте, где упали Джанлука Брамбилла (Trek-Segafredo) и Симоне Косонни (Bahrain-Merida), Давид Годю спринтовал на финише в подъём, опередив Руя Кошту (UAE Team Emirates) и Приможа Роглича (Jumbo-Visma). Благодаря победе на этапе французский гонщик поднялся на одну позицию в общем зачёте и теперь идёт вторым, уступая лидеру Приможу Рогличу 6 секунд.

Photo (c) bettiniphoto.net

Давид Годю: «Весь день чувствовал себя отлично. В финале ребята идеально отработали, удерживая меня на хорошей позиции на последней паре подъёмов. Когда мы вернули уехавшего в отрыв Томаса Де Гендта, у меня в ногах ещё оставались силы.

У подножия финального подъёма я находился на первых позициях в группе, а когда мы поехали вверх, у меня было достаточно мощности. На выходе из финального поворота я знал, что должен бороться за победу, но не очень верил, что у меня получится. Завтра будет тяжёлый этап, прогноз погоды тоже не радует. И подъём будет довольно трудный. Так что посмотрим, что получится. Думаю, у меня ещё осталась пара пуль, чтобы зажечь».

Руй Кошта: «На мгновение я заколебался, и Годю этим воспользовался. Я находился на хорошей позиции, но не решался атаковать, ждал, что кто-то поедет. К сожалению, моя нерешительность была на руку сильному французскому гонщику, который великолепно спринтовал. Я бы предпочёл привезти домой победу, но, по крайней мере, убедился, что моя форма в порядке. Это важно перед завтрашним горным этапом».

Примож Роглич: «Этап получился тяжёлым, очень быстрым. Первый час ехали на высокой скорости. К счастью, потом пошли потише после того, как сформировался отрыв. Но и успокаиваться мы не могли, потому что много гонщиков всё ещё находятся очень близко ко мне в генеральной классификации. Команда контролировала ситуацию, удерживая Стевена и меня впереди весь день. В конце этапа меня немного заперли, пришлось начинать спринт со слишком далёких позиций. И, конечно, это был не лучший мой спринт. И всё же день сложился хорошо, потому что я удержал жёлтую майку лидера».