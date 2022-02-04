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Давид Годю – победитель 2 этапа Волты Алгарве-2022

Давид Годю одерживает первую победу в сезоне и надевает майку лидера Волты Алгарве-2022

 

 

  Давид Годю (David Gaudu) во второй гоночный день своего сезона одержал победу, выиграв 2-й этап Волты Алгарве-2022 на вершине подъёма Альто да Фойя. Эта победа – первая в сезоне для команды Groupama-FDJ, которая работала на протяжении всего этапа, чтобы вывезти 25-летнего французского велогонщика на удобную позицию для борьбы в спринте среди горняков на 7,7 км подъёме с 6% градиентом. Швейцарский велогонщик Штефан Кюнг был последним развозящим Давида Годю, который в качестве бонуса забрал и майку лидера гонки. Вторым финишировал 23-летний итальянский велогонщик команды Astana Qazaqstan Самуэле Баттистелла.

 

Давид Годю – победитель 2 этапа Волты Алгарве-2022

 

  Давид Годю: «Я ждал, ждал, увидел, что все широко растянулись на последнем повороте, и постарался пройти его как можно ближе к внутреннему радиусу. Я сумел избежать завала, случившегося слева от меня. Я начал спринт и смог первым пересечь финиш.

  Когда произошло падение, я находился впереди, поэтому, считаю, что выиграл бы в любом случае. Это был спринт, когда на мышцы действует молочная кислота.

  Много думал, как с  Валентином Мадуа мы работали над таким типом приложения усилий в тренировочном лагере, и это мне помогло в финале. Очень счастлив, что выиграл, думаю, это порадует всю команду. Ребята были великолепны, хочу сказать им большое спасибо, потому что они невероятно отработали».

 

  Филипп Модюи (Philippe Mauduit), спортивный директор команды Groupama-FDJ: «Нашей целью было, по меньшей мере, выиграть хотя бы один этап. Я был уверен в этой команде, знал, что они будут бороться все как один. Этим утром мы сказали им, чтобы не боялись осложнить гонку остальным, если почувствуют, что темп недостаточно сильный. Мы сказали, чтобы они брали на себя ответственность.

  Даже если бы Давид не выиграл, работу команды сегодня не отметить невозможно.  Это настоящие командные усилия. Как сказал Давид, все внесли свой вклад, только так можно получить результат. Теперь на нас ответственность защищать майку лидера. Завтра должен быть спринтерский финиш, так что, думаем, нам будут помогать заинтересованные в спринте команды.

 Мы собираемся с честью носить эту майку, посмотрим, сможет ли Давид удержать её. Мы знаем, что он проиграет время специалистам разделки, но гонка не закончится на том этапе. Будет ещё один подходящий этап, где мы будем бороться до конца. То, что он сегодня победил, не означает, что мы будем слишком витать в облаках. Нам надо оставаться скромными, твёрдо стоять на земле и продолжать спокойно работать».

 

Самуэле Баттистелла: «Заключительный семикилометровый подъем не был слишком крутым. Я планировал следовать за соперниками на колесе, чтобы спринтовать в финале. Но, я сделал ошибку, открыв спринт слишком рано, за 300 метров до финиша. Из-за встречного ветра это оказалось по-настоящему рано.

  В ногах не осталось сил к моменту, как мы подъехали к финишной черте. В других спринтах, зачастую, я начинал слишком поздно, оказываясь заблокированным, поэтому сегодня я решил стартовать раньше. Но, не получилось. У меня нет амбиций в общем зачете после того, как я проиграл вчера 28 секунд из-за падения за 12 км до финиша, но ноги работают хорошо, и я чувствую себя очень неплохо. Поэтому, буду пробовать проявить себя на следующих этапах».

 

 

Результаты 2 этапа Волты Алгарве-2022

 

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Теги к статье: Давид Годю David Gaudu Groupama-FDJ Вольта Альгарве Волта Алгарве Volta ao Algarve велогонка категории 2.Pro многодневная велогонка

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  1. Имя: Ернат

    Ернат

    Сегодня, 06:49 | Регистрация: 22.09.2020

    Батистела хорош, но стартовал конечно рано ) опыта еще маловато наверное

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