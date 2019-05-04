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Сеп Кусс, Том Дюмулин, Ваут Ван Арт о Критериуме Дофине-2020

Сеп Кусс выиграл 5-й этап, команда Jumbo-Visma победила в командной классификации Критериума Дофине-2020

 

 

  Велокоманда Jumbo-Visma завершила Критериум Дофине-2020 с тремя победами на этапах, победой Ваута Ван Арта в очковой классификации и победой в командной классификации.

 

Несмотря на потерю двух капитанов – сход Стевена Крёйсвейка после падения на 4-м этапе и сход Приможа Роглича, лидировавшего в общем зачёте, перед стартом финального   этапа, гонщики Jumbo-Visma остались одними из главных действующих лиц на 5-м этапе Критериума Дофине-2020.

 

 

  Сеп Кусс стал третьим гонщиком команды, выигравшим этап на Критериуме Дофине-2020 после Ваута Ван Арта и Приможа Роглича. 25-летний американский велогонщик на предпоследнем подъёме уехал вместе с Павлом Сиваковым (Ineos), Тадеем Погачаром (UAE Team Emirates), Даниэлем Мартинесом (EF Pro Cycling) и Мигелем Лопесом (Astana), а затем атаковал в одиночку за 9 км до финиша, опередив ближайшего преследователя на 27 секунд. Это первая победа Сепа Кусса в сезоне и шестая в карьере.

 

Ваут Ван Арт выиграл зелёную майку лучшего в очковой классификации.

 

Сеп Кусс, Том Дюмулин, Ваут Ван Арт о Критериуме Дофине-2020

Сеп Кусс, Том Дюмулин, Ваут Ван Арт о Критериуме Дофине-2020

 Сеп Кусс, Том Дюмулин, Ваут Ван Арт о Критериуме Дофине-2020

 

 

  Сеп Кусс: «После 4-го этапа чувствовал себя странно, когда проснулся этим утром. Мы все были в шоке из-за того, что случилось с Приможем и Стевеном. Но изменение в планах позволило нам ехать в атакующем стиле на финальном этапе. Мы так и сделали.

 

  Это был один из тяжелейших дней на велосипеде. С самого старта поехали на полную катушку. Я видел, что каждый идёт на пределе. В конце напоминало игру в покер. Я дождался правильного момента и выдал всё, что мог. До финиша оставалось ещё далеко, но, к счастью, у меня всё получилось.

 

  Я много тренировался ради этих гонок, готовился к Тур де Франс. Сегодня получил подтверждение, что иду в верном направлении. Команда у нас очень сильная. Каждый из состава может одержать победу. Для меня привилегия – выступать за эту команду, получать свой шанс».

 

   Том Дюмулин: «Вот это день. Вот это неделя! Не знаю, или потому, что я долго не выступал в гонках, или это была такая гонка, но у меня никогда раньше не было таких трудных пяти дней подряд. Такого не чувствовал даже на Тур де Франс. Каждый день было очень тяжело, но, думаю, я проехал хорошо.

 

  На каждом этапе держался с сильнейшими, хотя мне ещё надо набрать мощности, чтобы иметь возможность создавать настоящие просветы. К счастью, Сеп  великолепно отфинишировал. После схода Приможа и Стевена перед стартом 5-го этапа мы решили, что будем бороться за ещё одну победу на этапе. И у нас получилось. С самого старта атаковали 15 гонщиков, в их числе были мы трое. Ваут очень силён. Я впечатлён. Когда он задавал скорость, мы просто летели. Так что в целом день получился великолепным».

 

  Ваут Ван Арт: «У меня смешанные чувства, но победа на этапе и зелёная майка показывают, что дела идут более менее хорошо. Мы показали, что можем справиться с неудачей. Ответ мы дали выступлением. Утром перед старом 5-го этапа казалось, что вся работа была напрасной. Но мы переключились и ещё раз выдали максимум возможного. Я как мог, помогал Тому и Сепу. Рад, что Сеп выиграл этап. Он отличный парень, всегда готовый помогать каждому, без колебаний делает всю работу. Эту победу он полностью заслужил».

 

 

Результаты 5 этапа Критериума Дофине-2020

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Теги к статье: Сеп Кусс Sepp Kuss Jumbo-Visma Критериум Дофине Criterium du Dauphine Критериум Дофине-2020 велогонка Мирового тура многодневная велогонка WorldTour

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  1. Имя: Julia

    SportSpirit

    Сегодня, 11:55 | Регистрация: 4.05.2019

    Jumba Visma как мушкетеры:

    Один за всех и все за одного!

    Браво! 

  2. Имя: Алексей

    Evergreen

    Сегодня, 14:37 | Регистрация: 5.08.2020

    На текущий момент они на голову сильнее Инеос. Может ли ситуация кардинально поменяться за две-три недели?

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