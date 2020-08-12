Ваут ван Арт, Эган Берналь, Дэрил Импи, Том Дюмулин, Тадей Погачар о 1-м этапе Критериума Дофинеe-2020

Ваут ван Арт - победитель 1 этапа Критериума Дофине-2020

25-летний бельгийский велогонщик команды Jumbo-Visma Ваут ван Арт продолжил победную серию, добавив к победам на Страде Бьянке и Милан-Сан-Ремо этап велогонки Мирового тура Критериума Дофине-2020.

1-й этап Критериума Дофине-2020 с прохождением семи подъёмов и финишем в некатегорийный 500-метровый подъём завершился многочисленными атаками и спринтерской борьбой.

На финальных 15 км 1-го этапа команда Jumbo-Visma задавала темп, проредив пелотон. В результате на предпоследнем подъёме выпали многие гонщики, в том числе Петер Саган (Bora-hansgrohe), впервые в карьере принимающий участие в Критериуме Дофине. В итоге Стевен Крёйсвейк, Том Дюмулин и Примож Роглич вывезли Ваута Ван Арта на идеальную позицию для спринта, где бельгийский гонщик обошёл Дэрила Импи (Mitchelton-Scott)и Эгана Берналя (Ineos).

Ваут ван Арт: «Мечта продолжается. После Милан-Сан-Ремо-2020 я всё ещё чувствую усталость, поэтому не сразу понял, что у меня получается выиграть этап. Хотя и был настроен бороться за него. Команда знала, чтоя устал, но всё равно хотела помогать мне сегодня. Когда такие сильные гонщики как Тони Мартин, Стевен Крёйсвейк, Том Дюмулин, Примож Роглич работают на тебя, это придаёт больше сил, поэтому я просто не мог упустить этот шанс.

Когда мы в первый раз проезжали финиш, я сказал ребятам, что отлично себя чувствую. Это большая победа команды, и мы постараемся продолжать в таком же духе. Майка лидера Критериума Дофине-2020 – ещё одно достижение. Надеюсь, это хороший знак перед Тур де Франс-2020.

Мы были в идеальной ситуации. С одной стороны, мы хотели удержать наших генеральщиков впереди, с другой, у меня была возможность спринтовать. Когда представляется шанс, я, не колеблясь, его использую. Завтра мне будет очень приятно ехать этап в майке лидера. Работа ребят на сегодняшнем этапе вдохновляет меня завтра сменить роль и стать супердоместиком».

Том Дюмулин: «Сегодня мы ставили на Ваута. В ближайшие недели у него будет не так много возможностей, потому что оставшаяся часть Критериума Дофине трудная, а на Тур де Франс мы будем бороться только за генеральную классификацию. Поэтому решили сегодня работать на него.

Он в потрясающей форме, я счастлив, что мы все стремились к одной цели и достигли её. На финальном подъёме мы работали в голове, Примож и я отражали атаки. К счастью, у меня осталось достаточно сил для развоза, чтобы после Стевена продолжать тянуть в гору. Думаю, я отлично развозил до отметки 800 м до финиша.

Сюда мы приехали, чтобы, если получится, выиграть гонку. Примож на Туре де л’Эн показал, что у него отличная форма, надеюсь, моя форма тоже становится лучше. Стевен Крёйсвейк тоже в порядке».

Дэрил Импи: «Сейчас все не слишком уверены в том, в какой форме находятся. Думаю, для многих ребят это первая гонка. Лично я чувствую себя отлично, поэтому поборолся в финале. Проиграть Вауту нормально, хотя было бы приятнее выиграть. Но 2-е место на таком довольно тяжёлом этапе – это хорошо.

В финале я понимал, что мне надо быть как можно ближе за Ваутом. Но между нами были Берналь и Квятковски. Я попытался объехать справа, они тоже поехали вправо. Поэтому я немного потерял скорость, пока обходил их. А в это время Ваут уже создал просвет. Я спринтовал, догнал его, но он был слишком силён».

Эган Берналь: «После долгого трудного этапа чувствовал себя хорошо. Надо было быть внимательными целый день, а потом ещё более внимательными на финальном круге со множеством спусков и подъёмов и взрывным финишем. Не ожидал, что окажусь на такой хорошей позиции, но это добрый знак. Я очень рад. Этот этап напомнил мне о Тур де Франс прошлого года, Ваут ван Арт уже тогда был очень силён. Мы сейчас всё ближе к Тур де Франс и едем гонку Мирового тура, но это не борьба команд Jumbo-Visma против Ineos. Здесь много сильных команд, готовых к борьбе, надо их уважать».

Тадей Погачар: «Этап был тяжёлым, очень жарким, к тому же была высокая влажность. Мне было немного трудно, но в конце нога пошла. Просто я оказался не на лучшей позиции. Впереди находилось много претендентов, но это ожидаемо с таким уровнем гонщиков. Поэтому я просто хотел быть на хорошей позиции в спринте, что не совсем удалось, но пятёрка сильнейших – это хорошо».