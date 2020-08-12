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Ваут ван Арт, Эган Берналь, Дэрил Импи, Том Дюмулин, Тадей Погачар о 1-м этапе Критериума Дофинеe-2020

Ваут ван Арт - победитель 1 этапа Критериума Дофине-2020

 

 

  25-летний бельгийский велогонщик команды Jumbo-Visma Ваут ван Арт продолжил победную серию, добавив к победам на Страде Бьянке и Милан-Сан-Ремо этап велогонки Мирового тура Критериума Дофине-2020.

 

 

  1-й этап Критериума Дофине-2020 с прохождением семи подъёмов и финишем в некатегорийный 500-метровый подъём завершился многочисленными атаками и спринтерской борьбой.

 

  На финальных 15 км 1-го этапа команда Jumbo-Visma задавала темп, проредив пелотон. В результате на предпоследнем подъёме выпали многие гонщики, в том числе Петер Саган (Bora-hansgrohe), впервые в карьере принимающий участие в Критериуме Дофине.  В итоге Стевен Крёйсвейк, Том Дюмулин и Примож Роглич вывезли Ваута Ван Арта на идеальную позицию для спринта, где бельгийский гонщик обошёл Дэрила Импи (Mitchelton-Scott)и Эгана Берналя (Ineos).

 

  Ваут ван Арт: «Мечта продолжается. После Милан-Сан-Ремо-2020 я всё ещё чувствую усталость, поэтому не сразу понял, что у меня получается выиграть этап. Хотя и был настроен бороться за него. Команда знала, чтоя устал, но всё равно хотела помогать мне сегодня. Когда такие сильные гонщики как Тони Мартин, Стевен Крёйсвейк, Том Дюмулин, Примож  Роглич работают на тебя, это придаёт больше сил, поэтому я просто не мог упустить этот шанс.

 

  Когда мы в первый раз проезжали финиш, я сказал ребятам, что отлично себя чувствую.  Это большая победа команды, и мы постараемся продолжать в таком же духе. Майка лидера Критериума Дофине-2020 – ещё одно достижение. Надеюсь, это хороший знак перед Тур де Франс-2020.

 

  Мы были в идеальной ситуации. С одной стороны, мы хотели удержать наших генеральщиков впереди, с другой, у меня была возможность спринтовать. Когда представляется шанс, я, не колеблясь, его использую. Завтра мне будет очень приятно ехать этап в майке лидера. Работа ребят на сегодняшнем этапе вдохновляет меня завтра сменить роль и стать супердоместиком».

 

  Том Дюмулин: «Сегодня мы ставили на Ваута. В ближайшие недели у него будет не так много возможностей, потому что оставшаяся часть Критериума Дофине трудная, а на Тур де Франс мы будем бороться только за генеральную классификацию. Поэтому решили сегодня работать на него.

 

   Он в потрясающей форме, я счастлив, что мы все стремились к одной цели и достигли её. На финальном подъёме мы работали в голове, Примож и я отражали атаки. К счастью, у меня осталось достаточно сил для развоза, чтобы после Стевена продолжать тянуть в гору. Думаю, я отлично развозил до отметки 800 м до финиша.

 

  Сюда мы приехали, чтобы, если получится, выиграть гонку. Примож на Туре де л’Эн показал, что у него отличная форма, надеюсь, моя форма тоже становится лучше. Стевен Крёйсвейк тоже в порядке».

 

  Дэрил Импи: «Сейчас все не слишком уверены в том, в какой форме находятся. Думаю, для многих ребят это первая гонка. Лично я чувствую себя отлично, поэтому поборолся в финале. Проиграть Вауту нормально, хотя было бы приятнее выиграть. Но 2-е место на таком довольно тяжёлом этапе – это хорошо.

 

  В финале я понимал, что мне надо быть как можно ближе за Ваутом. Но между нами были Берналь и Квятковски. Я попытался объехать справа, они тоже поехали вправо. Поэтому я немного потерял скорость, пока обходил их. А в это время Ваут уже создал просвет. Я спринтовал, догнал его, но он был слишком силён».

 

  Эган Берналь: «После долгого трудного этапа чувствовал себя хорошо. Надо было быть внимательными целый день, а потом ещё более внимательными на финальном круге со множеством спусков и подъёмов и взрывным финишем. Не ожидал, что окажусь на такой хорошей позиции, но это добрый знак. Я очень рад. Этот этап напомнил мне о Тур де Франс прошлого года, Ваут ван Арт уже тогда был очень силён. Мы сейчас всё ближе к Тур де Франс и едем гонку Мирового тура, но это не борьба команд Jumbo-Visma против Ineos. Здесь много сильных команд, готовых к борьбе, надо их уважать».

 

  Тадей Погачар: «Этап был тяжёлым, очень жарким, к тому же была высокая влажность. Мне было немного трудно, но в конце нога пошла. Просто я оказался не на лучшей позиции. Впереди находилось много претендентов, но это ожидаемо с таким уровнем гонщиков. Поэтому я просто хотел быть на хорошей позиции в спринте, что не совсем удалось, но пятёрка сильнейших – это хорошо».

 

Результаты 1 этапа Критериума Дофине-2020

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Теги к статье: Ваут ван Арт Wout van Aert Jumbo-Visma Критериум Дофине Criterium du Dauphine Критериум Дофине-2020 велогонка Мирового тура многодневная велогонка WorldTour

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Маршрут какого Гранд-тура 2020 года кажется наиболее интересным?

Комментарии

  • EL-Fenomeno
    Швейцария не сможет провести ч ... (3)
    EL-Fenomeno-Фото

    Опять спринтерский ЧМ !? Не хотелось бы (но кажись так и будет), ведь в Швейцарии должен был пройти настоящий горный вело-мундиаль на шоссе.
    Но может тогда в 2021 состоится сразу 2 ЧМ (как пишут на СайклингНьюс): "Organising committee downplays hypothesis of two Worlds in 2021". При этом Швейцария бы сохранила свое право на организацию и проведения каг бэ "первого" чемпионата мира:

    https://www.rtbf.be/sport/cyclisme/detail_le-report-des-mondiaux-de-cyclisme-d-
    aigle-martigny-en-2021-envisage-mais-peu-probable?id=10547003

  • salomon
    Критериум Дофине-2020. Этап 1 (16)
    salomon-Фото
    Цитата: Astanaforever
    Висма просто издевается на всеми командами. Хаха.Инеос отпад. Не быть им первыми на Туре. Однозначно. Ладно Фрум бедолага..поломанный весь. Но где ваш хваленный Томас? Просто на Туре будет вопрос стоять кто поднимется на первую ступень из состава Джамбо Висма? Вот и все.
    Не гоните лошадей, уважаемый ! Рановато делить шкуру неубитого медведя!
  • SportSpirit
    Критериум Дофине-2020. Этап 1 (16)
    SportSpirit-Фото

    Посмотрела внимательно протокол, почти все до первого отставшего - БИГИ! Томас, Квято, Павел - среди них. Фрум и Кастро в 5-ти минутах. Завтра будет знатный отбор на финишной горе. 

     

     

  • Freejazz
    Gran Piemonte-2020 (11)
    Freejazz-Фото
    Посмотрел - согласен с постом Drevegena внизу - Беннет задолго раньше, Улисси - у него всегда финишный рывок был хороший. Я все равно считаю, что у ВДП опыта в таких гонках не хватает. Одной мощи недостаточно. ВДП не идеал - см. чемпионат мира, он просто надежда на сюрприз.
  • HalidS
    Gran Piemonte-2020 (11)
    HalidS-Фото
    Спасибо
  • Meridale
    Критериум Дофине-2020. Этап 1 (16)
    Meridale-Фото

    Дюмулану ещё раскатиться и вообще держитесь все)

     

  • drevgen
    Gran Piemonte-2020 (11)
    drevgen-Фото

    Беннет ушел на подьеме на предпоследнюю гору, гдето за 9 км до финиша, за ним рванул Москон, но горку не потянул, потом ван дер Пул, но горку не потянул. За ним все остальные. А на вершине горки начался дождь, Беннет еще до дождя спустился, разрыв был до 22 секунд, все спускались в дождь. Но на последнем подьеме Беннет почти стал, тут его стали потихоньку добирать, каждый шел индивидуально, но банально не догнали.

  • velodoctor
    Gran Piemonte-2020 (11)
    velodoctor-Фото

    ДБеннет заранее уехал, улиси метров за 150 атаковал, и сразу отъехал, власов раскатывал сокомандника но тот не потянул совсем спринт, в итоге россиянин на последних метрах его обошел. 

  • drevgen
    Gran Piemonte-2020 (11)
    drevgen-Фото

    Унихкороновирус.

  • Earl57
    Gran Piemonte-2020 (11)
    Earl57-Фото

    Цитата: Freejazz
    Я не смотрел, но думаю просто он рывок проспал, как на Милан-СанРемо. Для этого одного велокросса, где все один-на-один, недостаточно -нужен шоссейный опыт, как из пачки вовремя прыгнуть в нужный отрыв. Остальных он как раз на рывке объехал.

    Улисси то на финише из той же группы рванул, где он с Матье ехал. А с ним что?

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4 Берналь Э. (Col) (INS) 3346
5 Вальверде А. (Esp) (MOV) 3297
6 Ван Авермат Г. (Bel) (CCC) 2947
7 Аккерманн П. (Ger) (BOH) 2538
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