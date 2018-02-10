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Эдвальд Боассон Хаген – победитель 1 этапа Критериума Дофине-2019

Эдвальд Боассон Хаген,  Ваут ван Арт о 1-м этапе Критериума Дофине-2019

 

 

  32-летний норвежский гонщик команды Dimension Data  Эдвальд Боассон Хаген стал победителем 1-го этапа Критериума Дофине-2019. Отрыв был пойман за 600 м до финиша, где в итоге был разыгран спринт из группы, в которой вместе с генеральщиками осталось не так много спринтеров. Эдвальд Боассон Хаген обошёл Филиппа Жильбера (Deceuninck-Quick Step) и Ваута ван Арта (Jumbo-Visma), взяв победу на этапе и став лидером общего зачёта. Ваут ван Арт надел белую майку лучшего молодого гонщика.

 

Эдвальд Боассон Хаген – победитель 1 этапа Критериума Дофине-2019

Photo ©A.S.O. / Alex Broadway

 

  Эдвальд Боассон Хаген: «Очень счастлив. Давно не побеждал на гонке Мирового тура, так что это важная победа и для меня, и для команды. Мне было очень тяжело на подъёме, но я справился, остался в группе, когда лучшие спринтеры выпали.  

 

  Я старался сесть на правильное колесо, кажется, это было колесо Нильса Политта из Katusha-Alpecin. Мне повезло, что гладко прошёл поворот, не потеряв скорость. Рад, что вышел из поворота на удобной позиции и, наконец, смог воспользоваться развозом кого-то ещё, а не сам развозил, и не открыл спринт слишком рано.

 

  После периода тренировок я часто выхожу в хорошей форме, надеюсь, для меня и команды это хорошее начало перед тем, что будет в конце этой недели и в июле.

 

Счастлив надеть и жёлтую майку, пусть хотя бы на несколько дней».

 

  Ваут ван Арт: «Надеть белую майку после 1 этапа – хороший старт. Я сохранил силы, был активным в финале, и всё прошло хорошо. Возможно, мог выступить лучше. Спринт у меня получился не идеальным, потому что замедлился на последнем повороте, когда Алафилипп развозил Жильбера. Но у меня хороший результат, который подтверждает, что я в отличной форме. Если представятся другие возможности, постараюсь поймать удачу».

 

 

Результаты 1 этапа Критериума Дофине-2019

 

 

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Теги к статье: Эдвальд Боассон Хаген Edvald Boasson Hagen Критериум Дофине Criterium du Dauphine гонка Мирового тура многодневная велогонка

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  1. paziz

    Сегодня, 02:05 | Регистрация: 10.02.2018

    Раскатался в Норвегии

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Criterium du Dauphine

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Комментарии

  • paziz
    Критериум Дофине-2019. Этап 1 (8)
    paziz-Фото
    Цитата: Сейтмеметов сейтхалил
    Дюмулен , плох
    травма дает о себе знать
  • paziz
    Эдвальд Боассон Хаген – победи ... (1)
    paziz-Фото
    Раскатался в Норвегии
  • SSS
    Матье ван дер Пул примет участ ... (10)
    SSS-Фото
    ему до сагана пока что еще как до луны пешком
  • Сейтмеметов сейтхалил
    Род Эллингворт - директор кома ... (10)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Цитата: s75
    Пожалуй, лучшее приобретение за всю историю "Бахрейна". Переход весьма знаковый в жизни обеих команд. 
    Нибали забыли?

    Переход вообще ни о чем
  • Сейтмеметов сейтхалил
    Критериум Дофине-2019. Этап 1 (8)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Дюмулен , плох
  • Сейтмеметов сейтхалил
    Gran Premio Citta di Lugano-20 ... (3)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Арабские команды доминируют в Швейцарии))))
  • Earl57
    Gran Premio Citta di Lugano-20 ... (3)
    Earl57-Фото

    Самым красивым и захватывающим в этой гонке была была дуэль между Улисси и Нибали, атаковавшими за 50 км до финиша. Рябушенко, Мохорич, Карбони и парень из швейцарской континентальной команды несколько раз отставали, догоняли, снова отставали, снова догоняли. В финале Нибали не стал спринтовать, понадеялся на Мохорича и бросил за 200 м до финиша. Улисси оказался чуть-чуть более резким, чем молодые парни. Ну и опыта у него побольше. А так впритык все было.

     

  • s75
    Род Эллингворт - директор кома ... (10)
    s75-Фото

    Пожалуй, лучшее приобретение за всю историю "Бахрейна". Переход весьма знаковый в жизни обеих команд. 

  • SportSpirit
    Род Эллингворт - директор кома ... (10)
    SportSpirit-Фото

    Это интересная мотивация, если так. 

     

    Я вот понаблюдаю, будет ли новое дыхание у долгосочного плана Роана Денниса? Выиграет ли Ланда ГТ, если он все же уходит в БХ? Начнет ли по-взрослому показывать себя Мохорич?

     

    Остальные скорее командные "игроки".

  • Сейтмеметов сейтхалил
    Gran Premio Citta di Lugano-20 ... (3)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Саша ,очень рад за тебя , молодец ,)))) Такие однодневные гонки это твой конек в этом возрасте)))) Верю что скоро и радужную майку будешь носить

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8 Алафилипп Ж. (Fra) (QST) 2161
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