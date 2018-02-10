Эдвальд Боассон Хаген – победитель 1 этапа Критериума Дофине-2019

Эдвальд Боассон Хаген, Ваут ван Арт о 1-м этапе Критериума Дофине-2019

32-летний норвежский гонщик команды Dimension Data Эдвальд Боассон Хаген стал победителем 1-го этапа Критериума Дофине-2019. Отрыв был пойман за 600 м до финиша, где в итоге был разыгран спринт из группы, в которой вместе с генеральщиками осталось не так много спринтеров. Эдвальд Боассон Хаген обошёл Филиппа Жильбера (Deceuninck-Quick Step) и Ваута ван Арта (Jumbo-Visma), взяв победу на этапе и став лидером общего зачёта. Ваут ван Арт надел белую майку лучшего молодого гонщика.

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Эдвальд Боассон Хаген: «Очень счастлив. Давно не побеждал на гонке Мирового тура, так что это важная победа и для меня, и для команды. Мне было очень тяжело на подъёме, но я справился, остался в группе, когда лучшие спринтеры выпали.

Я старался сесть на правильное колесо, кажется, это было колесо Нильса Политта из Katusha-Alpecin. Мне повезло, что гладко прошёл поворот, не потеряв скорость. Рад, что вышел из поворота на удобной позиции и, наконец, смог воспользоваться развозом кого-то ещё, а не сам развозил, и не открыл спринт слишком рано.

После периода тренировок я часто выхожу в хорошей форме, надеюсь, для меня и команды это хорошее начало перед тем, что будет в конце этой недели и в июле.

Счастлив надеть и жёлтую майку, пусть хотя бы на несколько дней».

Ваут ван Арт: «Надеть белую майку после 1 этапа – хороший старт. Я сохранил силы, был активным в финале, и всё прошло хорошо. Возможно, мог выступить лучше. Спринт у меня получился не идеальным, потому что замедлился на последнем повороте, когда Алафилипп развозил Жильбера. Но у меня хороший результат, который подтверждает, что я в отличной форме. Если представятся другие возможности, постараюсь поймать удачу».