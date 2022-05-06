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Фотогалерея 1-го этапа Джиро д'Италия-2022

 Фотогалерея и события 1-го этапа Джиро д'Италия-2022

  

1-й этап с финишем в подъем 4 категории на Джиро д’Италия-2022, завершился победой Матье ван дер Пула (Mathieu van der Poel). 27-летний нидерландский гонщик команды Alpecin-Fenix обошёл на финише 22-летнего эритрейского гонщика команды Intermarche-Wanty-Gobert Materiaux Биньяма Гирмая (Biniam Girmay) и 32-летнего испанского гонщика команды Baharin Victorious Пельо Бильбао (Pello Bilbao).

 

1-й этап развивался по традиционному сценарию – сразу после старта в отрыв уехали два гонщика команды Drone Hopper - Androni Giocattoli Филиппо Тальяни и Матьиа Баис. Их преимущество достигало 11 минут, но за 150 км до финиша пелотон включился в работу и силами гонщиков трёх команд – Рейна Таарамяэ из Intermarche-Wanty-Gobert Materiaux, Сенне Лейсена из Alpecin-Fenix и Юлиуса Ван дер Берга из EF Education-EasyPost разрыв сократили до 3 минут, а за 14 км до финиша  отрыв нейтрализовали.

 

Не обошлось без падений. На финальных 7 километрах произошло два завала, а за несколько десятков метров до финиша упал один из главных претендентов на  победу – Калеб Юэн (Lotto Soudal), ехавший третьим колесом за Матье ван дер Пулом и Биньямом Гирмаем.

 

Победитель этапа Матье ван дер Пул надел первую в карьере розовую майку лидера генеральной классификации Джиро д’Италия, а также стал обладателем цикламеновой майки лучшего в  очковой классификации и синей майки лучшего в горной классификации. Майку лучшего молодого гонщика надел Биньям Гирмай. 

 

 

Photo Credits: LaPresse 

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Теги к статье: Джиро д'Италия Джиро д'Италия-2022 Giro d'Italia Giro d'Italia-2022 Гранд-тур велогонка Мирового тура

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