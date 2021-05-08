Джей Хиндли сошёл с Джиро д’Италия-2021 перед 14-м этапом

Джей Хиндли сошёл с Джиро д'Италия-2021 после 13 этапа

Призёр Джиро д’Италия-2020 Джей Хиндли (Jai Hindley), не вышел на старт 14-го этапа Джиро д’Италия-2021. 25-летний австралийский гонщик команды DSM не смог продолжать гонку из-за сильной боли, вызванной натёртостью от седла.

Мэтт Уинстон (Matt Winston), тренер команды DSM: «Мы очень разочарованы, что Джея не будет с нами на 14-м этапе. Он так много работал последние несколько месяцев, чтобы в наилучшей форме подойти к старту Джиро. Очень жаль, что его гонка вот так закончилась.

Он проявил решимость и выдержку, преодолевал боль, которая стала для него серьёзным испытанием. Он боролся с невероятной болью, стараясь помочь команде. И ему, и команде было трудно принять такое решение. Нам будет не хватать Джея. Но продолжать гонку он точно не может. Сейчас его фокус переключается на восстановление, он вернётся домой, а мы продолжим бороться на Джиро».

Врач команды Анко Буленс (Anko Boelens): «Последние несколько дней Джей мучился от седалищной гигромы – рана от седла. Мы надеялись, что ситуация улучшится, но ему стало намного хуже после 13 этапа. Боль стала невыносимой, а впереди этапы с большими горами. Он не может продолжать гонку в таком состоянии».

Джей Хиндли: «Конечно, не так я хотел закончить Джиро. Команда очень старалась мне помочь, но ситуация не улучшалась, я, действительно, больше не могу продолжать. Очень расстроен, много работал, чтобы выступать здесь, бороться за подиум. Но другого решения нет. Я буду поддерживать команду из дома, надеюсь, скоро вернусь в гонки».