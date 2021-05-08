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Джей Хиндли сошёл с Джиро д’Италия-2021 перед 14-м этапом

Джей Хиндли сошёл с Джиро д'Италия-2021 после 13 этапа

 

 

  Призёр Джиро д’Италия-2020  Джей Хиндли (Jai Hindley), не вышел на старт 14-го этапа Джиро д’Италия-2021. 25-летний австралийский гонщик команды DSM не смог продолжать гонку из-за сильной боли, вызванной натёртостью от седла.

 

Джей Хиндли сошёл с Джиро д’Италия-2021 перед 14-м этапом

 

  Мэтт Уинстон (Matt Winston), тренер команды DSM: «Мы очень разочарованы, что Джея не будет с нами на 14-м этапе. Он так много работал последние несколько месяцев, чтобы в наилучшей форме подойти к старту Джиро. Очень жаль, что его гонка вот так закончилась.

 

Он проявил решимость и выдержку, преодолевал боль, которая стала для него серьёзным испытанием. Он боролся с невероятной болью, стараясь помочь команде. И ему, и команде было трудно принять такое решение. Нам будет не хватать Джея. Но продолжать гонку он точно не может. Сейчас его фокус переключается на восстановление, он вернётся домой, а мы продолжим бороться на Джиро».

 

  Врач команды Анко Буленс (Anko Boelens): «Последние несколько дней Джей мучился от седалищной гигромы – рана от седла. Мы надеялись, что ситуация улучшится, но ему стало намного хуже после 13 этапа. Боль стала невыносимой, а впереди этапы с большими горами. Он не может продолжать гонку в таком состоянии».

 

 Джей Хиндли: «Конечно, не так я хотел закончить Джиро. Команда очень старалась мне помочь, но ситуация не улучшалась, я, действительно, больше не могу продолжать. Очень расстроен, много работал, чтобы выступать здесь, бороться за подиум. Но другого решения нет. Я буду поддерживать команду из дома, надеюсь, скоро вернусь в гонки».

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Теги к статье: Джей Хиндли Jai Hindley Sunweb Джиро д'Италия Giro d'Italia Джиро д'Италия-2021 Гранд-тур

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Комментарии

  • motte
    Джиро д'Италия-2021. Результа ... (25)
    motte-Фото

    Сегодня родился новый бамбино для итальянцев в лице фортунато

  • Krakk
    Джиро д'Италия-2021. Результа ... (25)
    Krakk-Фото

    Дзонколан показал истинную силу генеральщиков. Берналь пока может проиграть только сам себе Йейтс уверенно идет на подиум, но не на победу. Главное разочарование этапа - Бухман, явно не готов. Власов - досадно, но надо было идти экономнее, когда Йейтс с Берналем отъехали, понятно его желание добрать или минимизировать отставание, но также и понятно, что это совсем не его градиенты, надо чувствовать свои возможности.

    Цитата: uran
    Что делала Астана за 50-100 км? Раскатывала инеоскай?
    Цитата: Arciv
    тянула а в нужный момент что капитан,что сама команда не потянула! Странное решение!

    Это как раз понятно, пытались укатать выраженных горняков высоким темпом на равнине, может быть даже и сработало, активность в итоге началась достаточно поздно.

  • RVL
    Джиро д'Италия-2021. Результа ... (25)
    RVL-Фото

    эта ставка должна была сыграть до появления сбитого летчика. а выступать с голым королем и на что то расчитывать-ну такое. блеф не прошел

  • Николай Н.
    Вуэльта Андалусии. Рута дель С ... (2)
    Николай Н.-Фото

    Инос такую раздачу устроил, но Лопес выдержал. На финише завал был жуткий.

  • Николай Н.
    Джиро д’Италия-2021, превью эт ... (2)
    Николай Н.-Фото

    Да команды генералов будут отдыхать и готовится к понедельнику. Уедет отрыв.

  • Arciv
    Джиро д'Италия-2021. Результа ... (25)
    Arciv-Фото
    Берналь хорош! Йетс показал зубы! Афина удивляет)) Астана напомнила Бахрейн прошлого ТДФ,тянула а в нужный момент что капитан,что сама команда не потянула! Странное решение!
  • Николай Н.
    Джиро д'Италия-2021. Результа ... (25)
    Николай Н.-Фото

    Я в обсуждение этого этапа сказал, что самый крутяк ему не по зубам, он хорошо едет не крутые горы. А эта вершина его отбросила на 4 место. Гора была под Берналя и он бы её взял, но снова далеко отпустили отрыв.

  • Camel
    Джиро д'Италия-2021. Результа ... (25)
    Camel-Фото
    А если допустить, что я хочу слышать комментарий, а не восхищение своими кумирами, я буду прав?
  • BaiGali
    Джиро д'Италия-2021. Результа ... (25)
    BaiGali-Фото
    Цитата: kabachok
    а так-то должен был рвать, конечно! с таким то опытом в гранд турах.
    Опыт тут не главное, Кинтано подтвердить :)
  • StVano
    Джиро д'Италия-2021. Результа ... (25)
    StVano-Фото

    Цитата: Camel
    слышать не хочу, не нужно навязывать своих, мне нравятся другие.

    Допустим, я хочу всё это слышать. Курдюкову что, разорваться между нами? Всем не угодишь...

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