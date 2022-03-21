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Жуан Алмейда – победитель 4 этапа Вуэльты Каталонии-2022

Жуан Алмейда, Наиро Кинтана, Серхио Игита о 4-м этапе Вуэльты Каталонии-2022

 

 

 

 

  23-летний португальский велогонщик команды UAE Team Emirates Жуан Алмейда (João Almeida) одержал победу на 4м, королевском горном этапе Вуэльты Каталонии-2022.  Этап с финишем в подъём Бой Тауль (BoiTaull) - 14,2 км со средним градиентом 5,5%, завершился спринтом горняков, в котором Жуан Алмейда обошёл колумбийских гонщиков Наиро Кинтану (Arkea-Samsic) и Серхио Игиту (Bora-hansgrohe). Это первая победа Жуана Алмейда в сезона 2022 года и первая в цветах команды UAE Team Emirates.

 

32-летний колумбийский гонщик Наиро Кинтана возглавил общий зачёт, где идёт с одним временем с Жуаном Алмейдой, а Серхио Игита замыкает тройку лучших с отставанием в 6 секунд.

Жуан Алмейда – победитель 4 этапа Вуэльты Каталонии-2022

 

Жуан Алмейда – победитель 4 этапа Вуэльты Каталонии-2022

 

Жуан Алмейда – победитель 4 этапа Вуэльты Каталонии-2022

 

Жуан Алмейда – победитель 4 этапа Вуэльты Каталонии-2022

 

  Жуан Алмейда: «Конечно, всё возможно до самого финала гонки, мы сделаем всё от нас зависящее. Я уже бывал в подобной ситуации. Пусть следующие этапы не такие сложные, я буду стараться до последнего. Я старался атаковать. Знал, что последний поворот на этом этапе очень важен, мне надо было постараться выйти из него на первой позиции. Наиро находился впереди, но в конце мне удалось его обойти.

 

  Я очень счастлив, ради этого долго работал. Сегодня в начале этапа мне не повезло, но в конце чувствовал себя хорошо. Я всегда распределяю силы на финальном подъёме. Впереди у нас находился Беннетт, ситуация была идеальной для нас, мы просто сидели на колесе. Я увеличил скорость за пару километров до финиша и спринтовал за победой. Финальный этап будет трудным. Сейчас мы довольны тем, как мы проходим гонку».

 

  Наиро Кинтана: «Очень рад, что стал лидером этой гонки Мирового тура, рад, что принёс команде первую майку лидера на гонке такого уровня. Ощущения отличные. Я финишировал вторым в спринте за Жуаном Алмейдой. У нас с ним одно время. Здесь очень сильные команды. Хочу снова поблагодарить моих товарищей по команде за то, что идеально вывезли меня к подножию Бой Тауль. Спасибо Эли (Жесберу). Мы будем защищать майку лидера».

 

  Серхио Игита: «Сегодня этап был тяжёлым с самого старта. Однако нас с Джеем поддерживали Тони, Мартин и Бен, хочу поблагодарить их за работу. Мы знали, что финальный подъём все пройдут очень быстро. От подножия атаковали несколько раз. Думаю, мы с Джеем хорошо реагировали. В конце Карапас попытался уехать за 3 км, но Алмейда контролировал ситуацию, он очень силён. В финале я попробовал спринтовать так хорошо, как только мог, но другие просто были сильнее. Я всё равно доволен результатом и тем, что поднялся на третье место в общем зачёте».

 

 

Результаты 4 этапа Вуэльты Каталонии-2022

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Теги к статье: Жуан Алмейда Joao Almeida UAE Team Emirates Вуэльта Каталонии Volta Ciclista a Catalunya велогонка Мирового тура многодневная велогонка

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Кто станет победителем Вуэльты Каталонии-2022?

Комментарии

  • motte
    Вуэльта Каталонии-2022. Этап 4 (9)
    motte-Фото

    Алмейда в помощь тадею за 3й тдф 

  • EL-Fenomeno
    Вуэльта Каталонии-2022. Этап 4 (9)
    EL-Fenomeno-Фото

    Хорошая вершина этот Бой Таюл, и по градиентам, и по высоте; вот бы на Вуэльте её поставить (жаль что не в этом году) на каком то горном этапе...финишной.

    Цитата: Earl57
    Однако у Кинтаны и Алмейды одинаковое время в ГК. Оставшиеся этапы со спринтерскими финишами. Значит будет борьба за бонусные секунды. А спринт у Алмейды получше чем у Кинтаны.

    Вальверде таки видно, что возраст берёт свое. Желание и мотивация у Алехандро на уровне, но силы уже не те, а тут ещё и его нелюбима высота 2000+ холод.
    Красивый этап и отличная борьба на финише среди генеральщиков. Наверное всё решится в Барселоне на много_кратном прохождении МонЖуика, но там и спуски будут коварные (и там всегда кто то падает из фаворитов).

    Цитата: reforg34
    Пока Кинтана едет с большим запасом. На серьезном королевском этапе без проблем скорее всего привезет всем 2-3 минуты. Также, если все пойдет по плану, поблизости скорее всего будут Пулс(т.к. помощник Фрума, многому от него научился), Круйсвик(недавно боролся на равных с Контадором на Джиро) и Вальверде(выигрывал горный финиш у 7-кратного победителя ТДФ Лэнса Армстронга).

    Прям как сводки с поля боя moil иногда мне это/такое даже нравится)

    Но надо отдать должное и Кинтане и Пулсу, вот только хотчется что бы Наиро так же себя показывал и на горныъ этапах ГТ...вспомнил себя бывшего пару-летней давности, так сказать.

    Цитата: Freejazz
    Там, похоже, какой-то вирус бродит.
    Мэтьюс и Дюмулин чувствовали себя плохо по ходу гонки, да и Маснада, похоже тоже.
    Ейтс получил бан за вторник (езда за машиной) и немного потерял мотивацию. Когда все натянули в начале Ла Молины он оценил свое состояние и бросил работать.

    Не стартовавших больше чем не финишировавших. Походу действительно на ВК в пелотоне бродит какая то вирусня, ну ведь в самом деле не могут все сходить из за плохого самочуствия...сезон только начался всерьёз и я не верю что уже устали.

  • Sezar
    Вуэльта Каталонии-2022. Этап 4 (9)
    Sezar-Фото

    Скинули - это прям сильно сказано про 13 секунд. Ему 19 лет, некуда торопиться. тем более, он не капитан.

  • velodoctor
    Вуэльта Каталонии-2022. Этап 4 (9)
    velodoctor-Фото

    Я имел в виду Карапаса а не Кинтану.

  • Gorn9k
    Вуэльта Каталонии-2022. Этап 4 (9)
    Gorn9k-Фото

    Сиваков DNF.
    После смены гражданства дела пошли в гору

  • Shalam s Urala
    Саймон Йейтс сошёл с Вуэльты К ... (1)
    Shalam s Urala-Фото

    в общем все умерли (c)

    cray

  • Earl57
    Вуэльта Каталонии-2022. Этап 4 (9)
    Earl57-Фото

    Однако у Кинтаны и Алмейды одинаковое время в ГК. Оставшиеся этапы со спринтерскими финишами. Значит будет борьба за бонусные секунды. А спринт у Алмейды получше чем у Кинтаны.

    Молодого испанца скинули более взрослые и опытные товарищи. Чего и следовало ожидать. 

  • Николай Н.
    Вуэльта Каталонии-2022. Этап 4 (9)
    Николай Н.-Фото

    Кинтано взял всех своим опытом. Не дёргался до последнего момента и взял майку лидера.

  • MVDP
    Неделя Коппи и Бартали-2022. Э ... (1)
    MVDP-Фото

    Эйтдебрукс неплохо держится.

  • reforg34
    Вуэльта Каталонии-2022. Этап 4 (9)
    reforg34-Фото

    Что и следовало ожидать от Кинтаны. С легкость разобрался со всеми. Такими темпами тяжеловато будет Томасу на Джиро в борьбе с Кинтаной.

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