Жуан Алмейда – победитель 4 этапа Вуэльты Каталонии-2022

Жуан Алмейда, Наиро Кинтана, Серхио Игита о 4-м этапе Вуэльты Каталонии-2022

23-летний португальский велогонщик команды UAE Team Emirates Жуан Алмейда (João Almeida) одержал победу на 4м, королевском горном этапе Вуэльты Каталонии-2022. Этап с финишем в подъём Бой Тауль (BoiTaull) - 14,2 км со средним градиентом 5,5%, завершился спринтом горняков, в котором Жуан Алмейда обошёл колумбийских гонщиков Наиро Кинтану (Arkea-Samsic) и Серхио Игиту (Bora-hansgrohe). Это первая победа Жуана Алмейда в сезона 2022 года и первая в цветах команды UAE Team Emirates.

32-летний колумбийский гонщик Наиро Кинтана возглавил общий зачёт, где идёт с одним временем с Жуаном Алмейдой, а Серхио Игита замыкает тройку лучших с отставанием в 6 секунд.

Жуан Алмейда: «Конечно, всё возможно до самого финала гонки, мы сделаем всё от нас зависящее. Я уже бывал в подобной ситуации. Пусть следующие этапы не такие сложные, я буду стараться до последнего. Я старался атаковать. Знал, что последний поворот на этом этапе очень важен, мне надо было постараться выйти из него на первой позиции. Наиро находился впереди, но в конце мне удалось его обойти.

Я очень счастлив, ради этого долго работал. Сегодня в начале этапа мне не повезло, но в конце чувствовал себя хорошо. Я всегда распределяю силы на финальном подъёме. Впереди у нас находился Беннетт, ситуация была идеальной для нас, мы просто сидели на колесе. Я увеличил скорость за пару километров до финиша и спринтовал за победой. Финальный этап будет трудным. Сейчас мы довольны тем, как мы проходим гонку».

Наиро Кинтана: «Очень рад, что стал лидером этой гонки Мирового тура, рад, что принёс команде первую майку лидера на гонке такого уровня. Ощущения отличные. Я финишировал вторым в спринте за Жуаном Алмейдой. У нас с ним одно время. Здесь очень сильные команды. Хочу снова поблагодарить моих товарищей по команде за то, что идеально вывезли меня к подножию Бой Тауль. Спасибо Эли (Жесберу). Мы будем защищать майку лидера».

Серхио Игита: «Сегодня этап был тяжёлым с самого старта. Однако нас с Джеем поддерживали Тони, Мартин и Бен, хочу поблагодарить их за работу. Мы знали, что финальный подъём все пройдут очень быстро. От подножия атаковали несколько раз. Думаю, мы с Джеем хорошо реагировали. В конце Карапас попытался уехать за 3 км, но Алмейда контролировал ситуацию, он очень силён. В финале я попробовал спринтовать так хорошо, как только мог, но другие просто были сильнее. Я всё равно доволен результатом и тем, что поднялся на третье место в общем зачёте».