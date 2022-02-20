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Жуан Алмейда о начале работы в команде UAE Team Emirates и целях на 2022 год

Жуан Алмейда: «Мне многому надо учиться и совершенствоваться»

 

 

  23-летний португальский велогонщик Жуан Алмейда (João Almeida) начинает пятый сезон в профессионалах и третий на уровне Мирового тура (после двух лет в проконтинентальной команде Hagens Berman Axeon и двух лет в команде Deceuninck-Quick Step) в новой для себя команде – UAE Team Emirates.

  Ему придётся привыкать и к работе с новым тренером -  Иньиго Сан Милланом  (Iñigo San Millán), который тренирует также и капитана команды Тадея Погачара,  и к новому велосипеду и оборудованию, и к новым планам тренировок и питания.

 

  Главной целью Жуана Алмейды в 2022 году станет Джиро д’Италия, Гранд-тур, в котором он дважды принимал участие, где 15 дней носил розовую майку лидера и финишировал 4-м и 6-м в 2020 и 2021 годах.  Команда планирует, что португальский гонщик поедет также и Вуэльту Испании-2022 , о чём Жуан Алмейда рассказал в интервью во время пресс-конференции в тренировочном лагере команды UAE Team Emirates.

 

 

 

  Жуан Алмейда: «Идеальным для меня было бы большее количество километров в разделках (на Джиро д’Италия-2022), но что есть, то есть. В конечном счёте, в маршруте много  гор и общий зачёт на Гранд-турах в основном решается в горах. В разделке можешь создать разницу на одну или две позиции, так что положение в общем зачёте можно улучшить, но самые большие разрывы в генеральной классификации создаются в горах. На таком маршруте Джиро, конечно, сфокусируюсь больше на прохождении подъёмов, а не на разделках.

 

  В прошлом я сделал несколько ошибок. Иногда атаковал, когда надо было ехать более консервативно. А в какие-то моменты, наверное, мне надо было атаковать больше. Невозможно всё предвидеть, всё рассчитать. Способность читать гонку и лучше понимать соперников приходит естественным образом, с опытом после каждой гонки. Пока что я выступал хорошо, но многому чему надо учиться и совершенствоваться, над этим мы и работаем.

 

  Сейчас у меня другой план тренировок в отличие от того, к которому я привык, работая с    тренером в Quick Step. Всё отличается – и усилия, которые прилагаю, и тип тренировок, и подход к гонкам. Но я считаю это положительной стороной, чувствую себя хорошо.

 

План в том, чтобы в этом году проехать Джиро и Вуэльту. До них ещё далеко, но мы можем собрать на эти гонки сильные составы.

  С удовольствием приму участие в гонках с Тадеем. Он один из лучших велогонщиков в истории, не только на данный момент. Выступать с ним, учиться у него, помогать ему добиваться высоких результатов и побеждать….хорошо стать частью этого процесса, это даёт мне мотивацию на будущее.

Команда показала, что полностью уверена во мне. Я ещё молод, и то, что команда ставит передо мной такие цели, показывает, что они всецело на меня полагаются.

  Вокруг меня сильная группа, в которой есть Руй Кошта, он тоже португалец. Мы тренировались вместе, развивали наши дружеские отношения, поэтому сможем хорошо взаимодействовать в гонках, так же, как и с другими гонщиками. Я ещё молод, мне всё время надо учиться у других более опытных ребят.

  Наслаждаюсь работой в команде, изменения только положительные. Единственное, что могу обещать, что буду работать очень упорно, чтобы набрать наилучшую форму, сделаю всё, что в моих силах, чтобы достичь наших целей».

 

  Первой гонкой Жуана Алмейды в форме команды UAE Team Emirates станет Тур Объединённых Арабских Эмиратов-2022, где он стартует вместе с Тадеем Погачаром. В календаре Жуана Алмейды также Париж-Ницца, Тур Каталонии, тренировочный лагерь в горах и Джиро д’Италия-2022 – первая главная цель сезона.

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Теги к статье: Жуан Алмейда Joao Almeida UAE Team Emirates Джиро д'Италия Вуэльта Испании

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Комментарии

  • close2you
    Эган Берналь продлил контракт ... (4)
    close2you-Фото
    Цитата: Rabbit
    нас ждёт заруба наконец-то: Берналь - Погачар ? :)
    Всем известен ответ, кто тут победит...
  • Rabbit
    Эган Берналь продлил контракт ... (4)
    Rabbit-Фото

    нас ждёт заруба наконец-то: Берналь - Погачар ? :)

  • nightbuster33
    Тадей Погачар нацелен на Тур д ... (3)
    nightbuster33-Фото

    Неужели не найдется ни одного УМНИКА,кто сможет воспользоватся борьбой трех Титанов:Погачара-Роглика и,внесу в эту группу,Берналя.Да простит меня Всевышный.Решаемая или нерешаемая задача для гощиков и тренеров покажет гонка.

  • Ice
    Петер Саган: «Весенние классик ... (10)
    Ice-Фото

    Цитата: Astanaforever
    Цитата: Ice
    Цитата: Astanaforever
    У Пети бабок немерено и ему пофигу на мнение всех, что он значит.

    Не все измеряется деньгами... Те, кто гонится только за материальными благами, не становятся чемпионами))) А возит условного Фрума/Погачара/Роглича на грантурах.
    Вы сами поняли, че написали? И где Вы видели, чтоб доместники, были богаче чем их капитаны? Че то я не припомню миллионеров у помощников Фрума, Погачара, Роглича. Может напомните их имена? Вот как раз наоборот миллионерами становятся чемпионы. Прежде чем ляпнуть надо думать.

    Вы думать вообще не обучены, а живете как-то) Надеюсь, что для вас не станет шоком то, что доместики в Инеосе зарабатывают больше ваших лидеров) Вы вообще не поняли, про что я... Прежде, чем выйти на большие заработки, нужно впахивать больше остальных день за днем, отказывая себе во всем даже тогда, когда денег полно. Те, кто так может, становятся легендами, но чаще всего получаются условные Кокорины, Аршавины, Шлеки и так далее. Вы, наверное не привыкли к тому, что гонщику не все равно на мнение болел, а Сагана и любят за то, что он никогда не звездился и сидел дольше всех, раздавая автографы во вред собственному восстановлению. 

  • motte
    Эган Берналь продлил контракт ... (4)
    motte-Фото

    Эх, спина моя... гуттаперчевая...с богом, Эган!

  • motte
    Тадей Погачар нацелен на Тур д ... (3)
    motte-Фото

    Это круто, просто круто, спасибо, тадей, 3й тдф в карман , невероятно!

  • Astanaforever
    Тадей Погачар нацелен на Тур д ... (3)
    Astanaforever-Фото
    Непростой малец. С аппетитом.
  • Astanaforever
    Эган Берналь продлил контракт ... (4)
    Astanaforever-Фото
    "Чтоб никто не уволок"
  • Astanaforever
    Петер Саган: «Весенние классик ... (10)
    Astanaforever-Фото
    Цитата: Ice
    Цитата: Astanaforever
    У Пети бабок немерено и ему пофигу на мнение всех, что он значит.

    Не все измеряется деньгами... Те, кто гонится только за материальными благами, не становятся чемпионами))) А возит условного Фрума/Погачара/Роглича на грантурах.
    Вы сами поняли, че написали? И где Вы видели, чтоб доместники, были богаче чем их капитаны? Че то я не припомню миллионеров у помощников Фрума, Погачара, Роглича. Может напомните их имена? Вот как раз наоборот миллионерами становятся чемпионы. Прежде чем ляпнуть надо думать.
  • Александра
    Ильнур Закарин завершит карьер ... (10)
    Александра-Фото

    Сложные чувства.
    Россиянин в мировом пелотоне  - для нас всегда особое внимание и особые надежды. Конечно, хотелось от Ильнура большего, но, с другой стороны, наши хотелки - это наши проблемы. Ильнур показал все, что мог, спасибо ему за это. Я помню подиум Вуэльты 2017 и то оскорбительное равнодушие, которым встретили российские новостные порталы это событие: где-то в последних строчках после прогноза погоды. И, конечно, я помню то ужасное падение на камни в прямом эфире, когда казалось, что все. Но Ильнур снова садился в седло и делал свою работу. Снимаю шляпу!

    А вот эти слова про сладкий сон и другую жизнь... Не знаю. Думаю, было бы честнее сказать то, что все и так понимают: побед больше нет, шансов нет, приличной команды нет, возраст поджимает. Или вовсе промолчать, чем лить эту сладкую патоку. И опять же, кто я такая, чтобы требовать подобного?))
    Поэтому - сложно.

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Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 5363
2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4382
3 Роглич П. (Slo) (TJV) 3924
4 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3104
5 Берналь Э. (Col) (IGD) 2576
6 Кольбрелли С. (Ita) (TBV) 2553
7 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2461
8 Йейтс А. (GBr) (IGD) 2251
9 Альмейда Ж. (Por) (DQT) 2219
10 Карапас Р. (Ecu) (IGD) 2018

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