Жуан Алмейда о начале работы в команде UAE Team Emirates и целях на 2022 год

Жуан Алмейда: «Мне многому надо учиться и совершенствоваться»

23-летний португальский велогонщик Жуан Алмейда (João Almeida) начинает пятый сезон в профессионалах и третий на уровне Мирового тура (после двух лет в проконтинентальной команде Hagens Berman Axeon и двух лет в команде Deceuninck-Quick Step) в новой для себя команде – UAE Team Emirates.

Ему придётся привыкать и к работе с новым тренером - Иньиго Сан Милланом (Iñigo San Millán), который тренирует также и капитана команды Тадея Погачара, и к новому велосипеду и оборудованию, и к новым планам тренировок и питания.

Главной целью Жуана Алмейды в 2022 году станет Джиро д’Италия, Гранд-тур, в котором он дважды принимал участие, где 15 дней носил розовую майку лидера и финишировал 4-м и 6-м в 2020 и 2021 годах. Команда планирует, что португальский гонщик поедет также и Вуэльту Испании-2022 , о чём Жуан Алмейда рассказал в интервью во время пресс-конференции в тренировочном лагере команды UAE Team Emirates.

Жуан Алмейда: «Идеальным для меня было бы большее количество километров в разделках (на Джиро д’Италия-2022), но что есть, то есть. В конечном счёте, в маршруте много гор и общий зачёт на Гранд-турах в основном решается в горах. В разделке можешь создать разницу на одну или две позиции, так что положение в общем зачёте можно улучшить, но самые большие разрывы в генеральной классификации создаются в горах. На таком маршруте Джиро, конечно, сфокусируюсь больше на прохождении подъёмов, а не на разделках.

В прошлом я сделал несколько ошибок. Иногда атаковал, когда надо было ехать более консервативно. А в какие-то моменты, наверное, мне надо было атаковать больше. Невозможно всё предвидеть, всё рассчитать. Способность читать гонку и лучше понимать соперников приходит естественным образом, с опытом после каждой гонки. Пока что я выступал хорошо, но многому чему надо учиться и совершенствоваться, над этим мы и работаем.

Сейчас у меня другой план тренировок в отличие от того, к которому я привык, работая с тренером в Quick Step. Всё отличается – и усилия, которые прилагаю, и тип тренировок, и подход к гонкам. Но я считаю это положительной стороной, чувствую себя хорошо.

План в том, чтобы в этом году проехать Джиро и Вуэльту. До них ещё далеко, но мы можем собрать на эти гонки сильные составы.

С удовольствием приму участие в гонках с Тадеем. Он один из лучших велогонщиков в истории, не только на данный момент. Выступать с ним, учиться у него, помогать ему добиваться высоких результатов и побеждать….хорошо стать частью этого процесса, это даёт мне мотивацию на будущее.

Команда показала, что полностью уверена во мне. Я ещё молод, и то, что команда ставит передо мной такие цели, показывает, что они всецело на меня полагаются.

Вокруг меня сильная группа, в которой есть Руй Кошта, он тоже португалец. Мы тренировались вместе, развивали наши дружеские отношения, поэтому сможем хорошо взаимодействовать в гонках, так же, как и с другими гонщиками. Я ещё молод, мне всё время надо учиться у других более опытных ребят.

Наслаждаюсь работой в команде, изменения только положительные. Единственное, что могу обещать, что буду работать очень упорно, чтобы набрать наилучшую форму, сделаю всё, что в моих силах, чтобы достичь наших целей».

Первой гонкой Жуана Алмейды в форме команды UAE Team Emirates станет Тур Объединённых Арабских Эмиратов-2022, где он стартует вместе с Тадеем Погачаром. В календаре Жуана Алмейды также Париж-Ницца, Тур Каталонии, тренировочный лагерь в горах и Джиро д’Италия-2022 – первая главная цель сезона.