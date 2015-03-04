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Состав велокоманды UAE Team Emirates на Джиро д’Италия-2022

Жуан Алмейда возглавит UAE Team Emirates на Джиро д’Италия-2022

 

 

  Велокоманда UAE Team Emirates объявила состав на Джиро д’Италия-2022. Жуан Алмейда (Joao Almeida)  возглавит команду и будет бороться за генеральную классификацию. Для 23-летнего португальского гонщика это третий старт на итальянском Гранд-туре.

 

Состав велокоманды UAE Team Emirates на Джиро д’Италия-2022

 

 

  Его лучшим результатом в общем зачёте стало 4-е место, занятое им во время дебюта на Джиро в 2020 году. В прошлом году Жуан Алмейда финишировал на Джиро д’Италия 6-м.

 

  На спринтерских этапах команда UAE Team Emirates будет работать на 27-летнего колумбийского гонщика Фернандо Гавирию, на счету которого пять побед на этапах итальянского Гранд-тура (в 2017 и 2019 годах), а также майка лучшего в очковой классификации Джиро д’Италия-2017. Фернандо Гавирия стартует на Джиро в четвёртый раз в карьере.

 

  Помогать Жуану Алмейде и Фернандо Гавирии будут 25-летний португальский гонщик Руй Оливейра, 35-летний португальский гонщик Руй Кошта, 23-летний итальянский гонщик Алессандро Кови, 29-летний итальянский гонщик Давиде Формоло, 39-летний аргентинский гонщик Максимилиано Ричезе, 32-летний итальянский гонщик Диего Улисси.

 

  Жуан Алмейда: «Для меня эта гонка – особенная. С ней связаны великолепные воспоминания, я рад вернуться на Джиро с сильной командой, с которой будем вместе бороться за высокие результаты. Подготовка к Джиро прошла отлично. Я тренировался на высоте в Испании, в Сьерра-Невада с несколькими товарищами по команде. У нас сплочённая команда.

 

  Конечно, моя цель – генеральная классификация, но у нас также есть Фернандо, который поборется в спринтах. И многие ребята из команды раньше выигрывали на Джиро этапы. С нетерпением  ждём старта».

 

  Фабио Бальдато, спортивный директор команды UAE Team Emirates: «Мы с радостью и волнением ждём старта Джиро, куда поедем с сильной командой. Алмейда – наш гонщик на генеральную классификацию, думаю, наша команда более чем способна помочь ему.

 

  Гавирия вернулся после травмы, поэтому у нас будет шанс бороться на спринтерских этапах. В нашем составе гонщики с огромным опытом, мы мотивированы, надеемся на красивую гонку».

 

 

 

Состав велокоманды UAE Team Emirates на Джиро д’Италия-2022:

 

Joao Almeida (Португалия)

Alessandro Covi (Италия)

Rui Costa (Португалия)

David Formolo (Италия)

Fernando Gaviria (Колумбия)

Rui Oliveira (Португалия)

Maximiliano Richeze (Аргентина)

Diego Ulissi (Италия)

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Теги к статье: Жуан Алмейда Joao Almeida UAE Team Emirates Джиро д'Италия Джиро д'Италия-2022 Giro d'Italia Giro d'Italia-2022 Гранд-тур многодневная велогонка велогонка Мирового тура

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  1. sergeipauk

    Вчера, 18:35 | Регистрация: 4.03.2015

    Состав боевой. Альмейда должен занять хорошее место, прень заслуживает.

  2. Имя: Евгений

    lekom

    Вчера, 19:46 | Регистрация: 4.09.2021

    Значит Погачар поедет Тур и Вуэльту. Тяжело Рогле будет стать четырехкратным

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Tour de Romandie

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Tour de Hongrie

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Tour of Norway

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Criterium du Dauphine

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Комментарии

  • velodoctor
    Тур Романдии-2022. Этап 4 (13)
    velodoctor-Фото

    А может Власов не хочет побеждать и глаза мозолить в это время, лучше уж под белым флагом гоняться, чем не гоняться, как ГПРВ. Команда победила и сойдёт.

  • Earl57
    Тур Романдии-2022. Этап 4 (13)
    Earl57-Фото

    Цитата: Sezar
    Должен быть очень неплох. Сопоставимо с Власовым.

    А сколько разделок он проехал на взрослом уровне? На андеровском уровне он в разделке не показывал ничего выдающегося. И насколько сопоставимо с О'Коннором и Плаппом?

  • Александра
    Предварительные составы команд ... (15)
    Александра-Фото

    Я как-то выпала из велоновостей. Удивилась, увидев Порта, разве он не заканчивал в прошлом году? Не помню... Паша Сиваков, видимо, сменил гражданство.

  • Sezar
    Тур Романдии-2022. Этап 4 (13)
    Sezar-Фото
    Должен быть очень неплох. Сопоставимо с Власовым.
  • василий
    Вуэльта Астурии-2022. Этап 2 (2)
    василий-Фото

    А что с Саймоном что так много проиграл?

  • Sezar
    Вуэльта Астурии-2022. Этап 2 (2)
    Sezar-Фото

    Вышел из тени Ваня. Главное, чтобы в Мувистаре теперь его не в помошники загоняли а тащили на божий свет и давали ответственность. Может быть даже насильно:). А то Соса опять под плинтус забьется, ищи его там.

     

  • Николай Н.
    Тур Романдии-2022. Этап 4 (13)
    Николай Н.-Фото

    И всё же Вора сегодня показала на что они способны в горном финише.

  • velodoctor
    Тур Романдии-2022. Этап 4 (13)
    velodoctor-Фото

    Игита работал на него? Я не смотрел, но чего это он ему отдал победу и секунды? Перед туром авансы лейтенантам раздает?

  • lekom
    Состав велокоманды UAE Team Em ... (2)
    lekom-Фото

    Значит Погачар поедет Тур и Вуэльту. Тяжело Рогле будет стать четырехкратным

  • SportSpirit
    Тур Романдии-2022. Этап 4 (13)
    SportSpirit-Фото

    Власов на фотофинишах (кто бы мог подуматьbiggrin) все ближе и ближе.

     

    Деннис, конечно, сегодня терпел, но в той же мере наслаждался моментом: он в майке лидера на королевском этапе многодневки, вся команда работает на него. Dream comes true!

     

    И на мои предстартовые вопросы, кто сильнее в UAE (Макналти, Хирши, Аюсо) и в Ineos (G или мальчики) дорога сегодня дала ответ. Точнее - мальчики) 

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