Состав велокоманды UAE Team Emirates на Джиро д’Италия-2022:

Жуан Алмейда возглавит UAE Team Emirates на Джиро д’Италия-2022

Велокоманда UAE Team Emirates объявила состав на Джиро д’Италия-2022. Жуан Алмейда (Joao Almeida) возглавит команду и будет бороться за генеральную классификацию. Для 23-летнего португальского гонщика это третий старт на итальянском Гранд-туре.

Его лучшим результатом в общем зачёте стало 4-е место, занятое им во время дебюта на Джиро в 2020 году. В прошлом году Жуан Алмейда финишировал на Джиро д’Италия 6-м.

На спринтерских этапах команда UAE Team Emirates будет работать на 27-летнего колумбийского гонщика Фернандо Гавирию, на счету которого пять побед на этапах итальянского Гранд-тура (в 2017 и 2019 годах), а также майка лучшего в очковой классификации Джиро д’Италия-2017. Фернандо Гавирия стартует на Джиро в четвёртый раз в карьере.

Помогать Жуану Алмейде и Фернандо Гавирии будут 25-летний португальский гонщик Руй Оливейра, 35-летний португальский гонщик Руй Кошта, 23-летний итальянский гонщик Алессандро Кови, 29-летний итальянский гонщик Давиде Формоло, 39-летний аргентинский гонщик Максимилиано Ричезе, 32-летний итальянский гонщик Диего Улисси.

Жуан Алмейда: «Для меня эта гонка – особенная. С ней связаны великолепные воспоминания, я рад вернуться на Джиро с сильной командой, с которой будем вместе бороться за высокие результаты. Подготовка к Джиро прошла отлично. Я тренировался на высоте в Испании, в Сьерра-Невада с несколькими товарищами по команде. У нас сплочённая команда.

Конечно, моя цель – генеральная классификация, но у нас также есть Фернандо, который поборется в спринтах. И многие ребята из команды раньше выигрывали на Джиро этапы. С нетерпением ждём старта».

Фабио Бальдато, спортивный директор команды UAE Team Emirates: «Мы с радостью и волнением ждём старта Джиро, куда поедем с сильной командой. Алмейда – наш гонщик на генеральную классификацию, думаю, наша команда более чем способна помочь ему.

Гавирия вернулся после травмы, поэтому у нас будет шанс бороться на спринтерских этапах. В нашем составе гонщики с огромным опытом, мы мотивированы, надеемся на красивую гонку».

Состав велокоманды UAE Team Emirates на Джиро д’Италия-2022:

Joao Almeida (Португалия)

Alessandro Covi (Италия)

Rui Costa (Португалия)

David Formolo (Италия)

Fernando Gaviria (Колумбия)

Rui Oliveira (Португалия)

Maximiliano Richeze (Аргентина)

Diego Ulissi (Италия)