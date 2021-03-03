Саймон Йейтс начнёт сезон со "Страде Бьянке-2021"

Саймон Йейтс о маршруте Джиро д’Италия-2021

Сезон 2021 года 28-летний британский велогонщик команды Team BikeExchange Саймон Йейтс (Simon Yates) начнёт с классики Страде Бьянке, которую поедет впервые в карьере. Велокоманда подтвердила, что Саймон Йейтс четвёртый год подряд примет участие в Джиро д’Италия. «Белые дороги» Страде Бьянке вошли в маршрут 11-го этапа Джиро д’Италия-2021.

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Лучшим результатом британского велогонщика на итальянском Гранд-туре было 8-е место в 2019 году, а в 2018 году он на 13 этапах удерживал розовую майку лидера. Маршрут Джиро д’Италия-2021 с 47 км общего набора высоты и 34,8 км протяжённостью двух индивидуальных гонок на время подходит Саймону Йейтсу.

Саймон Йейтс: «Маршрут Джиро д’Италия-2021 выглядит очень интересным, отличная комбинация этапов и даже гравийный дороги вдобавок. Как всегда на Джиро, финальная неделя выглядит тяжёлой, и совсем небольшая протяжённость разделок. Думаю, гонка решится на последней неделе.

Последние два или три года Джиро проходила не так, как надеялся, с неудачами и ошибками. Всё, на что надеюсь, чтобы в 2021 году этих проблем на Джиро д’Италия у меня не было. Надеюсь, что смогу проявить себя наилучшим образом.

Помню, как смотрел этап с гравийными дорогами на Джиро д’Италия-2010. Думаю, в этом году будет похожая битва.

Я начну сезон на Страде Бьянке, впервые поеду эту классику, чтобы получить опыт езду по белым дорогам. Надеюсь, это сослужит службу в мае во время Джиро.

Вместе с Тиррено-Адриатико и Туром Альп перед «главным танцем» (на Джиро д’Италия-2021) у меня будет полная итальянская программа. Не могу дождаться старта».

Мэтт Уайт, главный спортивный директор команды Team BikeExchange: «Маршрут Джиро д’Италия-2021 прекрасно сбалансирован. У нас будет разнообразие этапов с эпическими белыми дорогами Тосканы, несколько коварных горных финишей по немощёной дороге, и, конечно, исторические, брутальные подъёмы Северной Италии на последней неделе».