Саймон Йейтс – победитель 4-го этапа Тура Романдии-2017

- Категория:
- VeloNEWS |
- Дата:
- Сегодня, 19:04
Саймон Йейтс обходит Ричи Порта и побеждает на 4-м этапе Тура Романдии-2017
24-летний британский гонщик команды Orica-Scott Саймон Йейтс (Simon Yates) одержал победу на 4-м королевском горном этапе Тура Романдии-2017. Атаковав на подъёме 1-й категории за 20 км до финиша, Йейтс оторвался от пелотона и постепенно добрал гонщиков отрыва дня.
На финальном подъёме 1-й категории Йейтса добрал Ричи Порт (BMC), атаковавший за 4,5 км до финиша. Оба гонщика набрали около полуминуты преимущества над атаковавшим из пелотона и пытавшимся их догнать Эмануэлем Бухманном (Bora – Hansgrohe). В итоге Порт и Йейтс разыграли финиш, где молодой британский гонщик оказался быстрее и первым пересёк финишную черту.
Победа на этапе принесла Саймону Йейтсу и майку лидера общего зачёта.
Результаты 4 этапа Тура Романдии-2017
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