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Саймон Йейтс – победитель 4-го этапа Тура Романдии-2017

Саймон Йейтс обходит Ричи Порта и побеждает на 4-м этапе Тура Романдии-2017

 

 

 

  24-летний британский гонщик команды Orica-Scott Саймон Йейтс (Simon Yates) одержал победу на 4-м королевском горном этапе Тура Романдии-2017. Атаковав на подъёме 1-й категории за 20 км до финиша, Йейтс оторвался от пелотона и постепенно добрал гонщиков отрыва дня.

  На финальном подъёме 1-й категории Йейтса добрал Ричи Порт (BMC), атаковавший за 4,5 км до финиша. Оба гонщика набрали около полуминуты преимущества над атаковавшим из пелотона и пытавшимся их догнать Эмануэлем Бухманном (Bora – Hansgrohe). В итоге Порт и Йейтс разыграли финиш, где молодой британский гонщик оказался быстрее и первым пересёк финишную черту.

 

Победа на этапе принесла Саймону Йейтсу и майку лидера общего зачёта.

 

Результаты 4 этапа Тура Романдии-2017

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Теги к статье: Саймон Йейтс Тур Романдии Tour de Romandie гонка Мирового тура

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Комментарии

  • старт-шоссе 82
    Состав команды Bahrain-Merida ... (6)
    старт-шоссе 82-Фото
    Сивцов на отдельных этапах еще может и продержится , но на весь тур его не хватит.
  • velodoctor
    Тур Романдии-2017. Этап 4 (5)
    velodoctor-Фото

    Шпилак все. Ейтсам не долго осталось. Скоро их обоих пасти начнут как основных фаворитов.

  • tim147
    Тур Романдии-2017. Этап 4 (5)
    tim147-Фото

    Также, как и Отару, мне непонятно какое-то легкомысленное отношение пелотона к братьям Йетс - порой кажется,  что их всерьез пока не воспринимают, тогда как оба уже несколько раз громко заявляли о себе и с ними элита просто обязана считаться. От Порта можно было ждать и мы увидели красивое соло, а вот ван Гардерен удивил в непрофильную для него крутую горку, оставив за собой Урана, Менжеса, Улисси и т.д.. Ну а Фрум - это большущий вопрос??? 

  • VeloCourier
    Тур Романдии-2017. Этап 4 (5)
    VeloCourier-Фото

    надеюсь, Роглич завтра заберет себе еще одну гонку. Пора заставить элиту себя уважать!)

  • MSG
    Тур Романдии-2017. Этап 4 (5)
    MSG-Фото

    Йетс конечно молодец, но Порт феноменален. В одну калитку уделал всех записных генеральщиков, как от стоячих уехал. Порт будет главным фаворитом на тур де франс, проблемы Фрума продолжаются

  • Александра
    Том Дюмулин о целях на Джиро д ... (12)
    Александра-Фото

    Ну... Мне кажется, сюрпризов может быть много.

    Том едет первый Гранд Тур на генерал, так что никто, включая его самого, не знает, как это - от начала до конца. Та Вуэльта, конечно, была поразительна, но ведь и для Тома его лидерство тогда стало сюрпризом.

    Голландец Стивен с непроизносимой фамилией и Ланда, думаю, очень голодные и злые.

    И еще есть Нибали, в которого я никогда не верю, но который постоянно оказывается первым.

    И - вишенка на торте - старик Кинтаныч; при определенном раскладе всех вышеуказанных он может прожевать и выплюнуть.

    Знать бы еще расклад!))

  • kwwk
    Тур Романдии-2017. Этап 4 (5)
    kwwk-Фото

    Красивый последний подъем, Порт один из главных претендентов на генерал, Фрум явно не в форме.

  • Bjoern
    Состав команды Bahrain-Merida ... (6)
    Bjoern-Фото
    Посмотрим, но тогда это будет огромная глупость с их стороны, если у Нибали не получится, то могут и без этапов остаться.
  • Bjoern
    Том Дюмулин о целях на Джиро д ... (12)
    Bjoern-Фото
    Ага, тогда с Ару вы тоже призывали не сомневаться))
  • ТОЛСТЫЙ МАЧО
    Том Дюмулин о целях на Джиро д ... (12)
    ТОЛСТЫЙ МАЧО-Фото

    даж не сомневайтесь))

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3 Квятковски М. (Pol) (SKY) 1701
4 Жильбер Ф. (Bel) (QST) 1670
5 Саган П. (Svk) (BOH) 1245
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7 Энао Сер. (Col) (SKY) 1152
8 Контадор А. (Spa) (TFS) 1143
9 Исагирре Й. (Spa) (TBM) 841
10 Порт Р. (Aus) (BMC) 812

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