Саймон Йейтс – победитель 4-го этапа Тура Романдии-2017

Ну... Мне кажется, сюрпризов может быть много.

Том едет первый Гранд Тур на генерал, так что никто, включая его самого, не знает, как это - от начала до конца. Та Вуэльта, конечно, была поразительна, но ведь и для Тома его лидерство тогда стало сюрпризом.

Голландец Стивен с непроизносимой фамилией и Ланда, думаю, очень голодные и злые.

И еще есть Нибали, в которого я никогда не верю, но который постоянно оказывается первым.

И - вишенка на торте - старик Кинтаныч; при определенном раскладе всех вышеуказанных он может прожевать и выплюнуть.

Знать бы еще расклад!))