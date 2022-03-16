VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Саймон Йейтс – победитель 8 этапа велогонки Париж-Ницца-2022

Саймон Йейтс из сольного отрыва выиграл 8-й этап гонки Париж-Ницца-2022

 

 

  29-летний британский велогонщик команды BikeExchange-Jayco Саймон Йейтс одержал победу на финальном, 8-м этапе, велогонки Париж-Ницца-2022. Четвёртый раз в карьере Саймон Йейтс выиграл этап «Дороги к солнцу» и второй раз в карьере занял 2-е место в генеральной классификации на Париж-Ницца.

 

Саймон Йейтс – победитель 8 этапа Париж-Ницца-2022

 

Photo: Getty Sport

 

  Борьба на коротком, 116-километровом этапе была острой с самого старта. 5 подъёмов и 2300 м набора высоты провоцировали атаки, однако ключевым стало ускорение Даниэля Мартинеса (Ineos Grenadiers) за 50 км до финиша.

 

  Ваут ван Арт, помогавший товарищу по команде Jumbo-Visma Приможа Рогличу защищать жёлтую майку лидера, отреагировал на атаку Мартинеса. За ними сумели поехать лишь Саймон Йейтс и Наиро Кинтана (Arkea Samsic). За 31 км до финиша Мартинес проколол заднее колесо и вскоре был пойман группой преследования у подножия Коль д’Эзе, финального подъёма дня, в то время как у четвёрки лидеров за 21 км до финиша было 40 секунд преимущества.

 

  Саймон Йейтс атаковал на крутых склонах Коль д’Эзе, на вершине подъёма набрал 25 секунд преимущества, но Примож Роглич, которому помогал Ваут ван Арт, не допустил увеличения разрыва и защитил майку лидера. Хотя на спуске Саймон Йейтс находился в 28 секундах от преследователей, на финише от этого запаса осталось всего 9 секунд.В общем зачёте Саймон Йейтс уступил Приможу Рогличу 29 секунд.

 

 

Саймон Йейтс – победитель 8 этапа Париж-Ницца-2022

 

Саймон Йейтс – победитель 8 этапа Париж-Ницца-2022

 

Саймон Йейтс – победитель 8 этапа Париж-Ницца-2022

 

Photo ©A.S.O. / Alex Broadway

 

 

  Саймон Йейтс: «Сегодня я просто хотел выиграть этап. Подумал, что в генеральной классификации в любом случае уже слишком далеко. Для меня отыграть сегодня столько времени (прим. VeloLIVE – перед стартом 8 этапа Саймон Йейтс проигрывал  Приможу Рогличу 47 секунд) сегодня было бы слишком сложно. Поэтому я просто радуюсь победе на этапе.

 

  В начале подъёма скорость задавал Кинтана, он поехал очень быстрым темпом, так что я мог думать только о победе на этапе. Я не собирался сражаться с Ван Артом или Рогличем в спринте, поэтому мне надо было что-то предпринять, но в то же время чувствовал я себя не слишком хорошо. Я не был уверен, что наберу преимущество, но если не попытаешься, никогда не узнаешь. Поэтому я попробовал, но продуманной тактики у меня не было.

 

  Всегда в глубине души думаешь о победе в общем зачёте, но я всегда знал, что на спуске потеряю, потому что я не слишком крупный парень, при том, что позади против меня  работали двое. И в такую погоду ехать очень тяжело, но у меня уже был опыт выступления в дождь на этой гонке, так что я был готов. Я был полностью экипирован на этот случай, финиш пересёк в перчатках и всём остальном! Мне сегодня было тепло.

 

А теперь у меня два вторых места в генеральной классификации Париж-Ницца, возможно, однажды я вернусь и снова попробую выиграть. Но сейчас я доволен тем, как проехал эту неделю».

 

Результаты 8 этапа Париж-Ницца-2022

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Саймон Йейтс Simon Yates Team BikeExchange - Jayco Париж - Ницца Paris - Nice велогонка Мирового тура многодневная велогонка

Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

ТРАНСФЕРЫ



Трансферные новости пелотона-2021

Ближайшие старты

16 марта 2022

Milano - Torino

19 марта 2022

Milano-Sanremo

ОПРОС

Какой из Гранд-туров в 2021 году понравился больше?

Комментарии

  • jerzyk
    Париж - Ницца-2022. Этап 8 (18)
    jerzyk-Фото

     Паралельно две знаменитые гонки? Почему,кому это нужно?

     

     

     

     

     

     

     

  • motte
    Париж - Ницца-2022. Этап 8 (18)
    motte-Фото

    Цитата: uran
    Цитата: motte
    Цитата: Earl57
    Роглича, поймавшего кризис.

    Это и есть его *слабость *, тдф так никогда не взять. 
    А Джиро или Вуэльту его "слабость" позволит взять? Какая избирательная "слабость".

    Вы не путайте тдф и остальные гт, понимаете?

    ТдФ есть топ в велоспорте, две джиро и пять вуэльт отдадут за тдф, образно говоря. Я ни коем образом не навожу тень на плетень по отношению к джиро или вуэльте, но..

    Индурайн, испанец, 5 тдф, но ни одной родной Вуэльты нет. 

  • VeloVelo
    Париж - Ницца-2022. Этап 8 (18)
    VeloVelo-Фото

    А что с Власовым?

  • EL-Fenomeno
    Париж - Ницца-2022. Этап 8 (18)
    EL-Fenomeno-Фото

    Этап очень понравился good короткий, хлёсткий, ещё и погода вмешалась и подбросила "дровишек" в разборки генеральщиков.

    Цитата: Earl57
    Будь Ван Арт один, он бы достал Саймона. Но он тянул Роглича, поймавшего кризис. Ван Арт помимо всего еще и 2-й в горном зачете.

    Не согласен, т.е. не верю что ВВА мог догнать такого Йейтса. Саймон был очень хорош и силён, он бы просто не подпустил бельгийца к себе зная, что на финише точно бы проиграл ему в рывке. 

    Цитата: GTX
    Тот редчайший случай когда Роглича сбросили на многодневке, хорош Йейтс, Ван Арт конь конечно, со словенца пиво, как минимум

    Ван Арт был просто монстр на этой ПН: и с победой на этапе (напомню, что одолел как раз Роглу в заочной схватке однокомандников), и зелёную майку заслуженно взял, ещё и Примо сегодня спас, хотя казалось при атаке Саймона Й. что ВВА капнет, а потом "провалится" к группе преследователей (а нет).

    Вот хотется уВидеть поБольше бы таких этапов и с такой развязкой на любых гранд турах. Смотрелось весьма и очень круто, почти на одном дыхании.

    В этом году Париж - Ницца в одну калитку по интересности обошла Тиррено - Адриатико, ну и на ПН в этом году наверное рекордное количество сходов за много-много лет...всего 59 финишировавших. heat

  • BlAr
    Париж - Ницца-2022. Этап 8 (18)
    BlAr-Фото

    Возращаюсь к написанному несколько дней назад - Роглич не в оптимальной форме. По крайней мере, сравнивая с его прошлыми пиками. Ван Арт, напротив, приятно удивил, если не сказать, поразил! Без него Приможа, скорее всего, не хватило бы, чтобы остаться на первом месте.

    Что до ТдФ, то против Погачара в нормальной (даже необязательно в оптимальной) форме (и без форс-мажора) сейчас не в состоянии ничего сделать никто из других генеральщиков, в какой форме бы они не находились, и какими командами бы они не располагали. Его рывок настолько мощен и продолжителен, что он может накидывать конкурентам минуты за этап, как в прошлом году. Этот вопрос можно просто закрыть.

  • Earl57
    Париж - Ницца-2022. Этап 8 (18)
    Earl57-Фото

    Цитата: velodoctor
     Вингегор на туре будет тащить Роглича если у него такой же кризис случится?

    ВВА сказал что собирается бороться за зеленую майку на Туре. Так что он будет рядом при необходимости.

  • velodoctor
    Париж - Ницца-2022. Этап 8 (18)
    velodoctor-Фото

     Вингегор на туре будет тащить Роглича если у него такой же кризис случится?

    Кинтана радует, не знаю уж от какой он болячки избавился или какую мотивацию нашел, воспрял в этом сезоне.  Помните Вуэльту, где Роглич у Карапаса выиграл около 30 секунд в генерале, вот ощущение такое, что сегодня он как и там на плечах команды отстоял свою победу. Йетс был точно сильнее, он и разделку небывало хорошо проехал. ВВА перед классиками великолепен, и главное насколько он дисциплинирован, отработал на словенца на все 100% на этой гонке. 

  • RVL
    Париж - Ницца-2022. Этап 8 (18)
    RVL-Фото
    Пока позволяла.
  • uran
    Париж - Ницца-2022. Этап 8 (18)
    uran-Фото
    Цитата: motte
    Цитата: Earl57
    Роглича, поймавшего кризис.

    Это и есть его *слабость *, тдф так никогда не взять. 
    А Джиро или Вуэльту его "слабость" позволит взять? Какая избирательная "слабость".
  • motte
    Париж - Ницца-2022. Этап 8 (18)
    motte-Фото

    Цитата: Earl57
    Роглича, поймавшего кризис.

    Это и есть его *слабость *, тдф так никогда не взять. 

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Результаты: ПроТур-2020

Результаты: ПроТур-2021

Результаты: ПроТур-2022

Велоспорт в Фейсбуке

Велоспорт ВКонтакте

Одноклассники

Твиттер VeloLIVE

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

15 марта

Casper Phillip Pedersen (Team DSM)

Iver Skaarseth (Uno-X Team)

Mick van Dijke (Jumbo - Visma)

Tim van Dijke (Jumbo - Visma)

16 марта

Mikel Iturria (Euskaltel - Euskadi)

Arnaud De Lie (Lotto Soudal)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 5363
2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4382
3 Роглич П. (Slo) (TJV) 3924
4 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3104
5 Берналь Э. (Col) (IGD) 2576
6 Кольбрелли С. (Ita) (TBV) 2553
7 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2461
8 Йейтс А. (GBr) (IGD) 2251
9 Альмейда Ж. (Por) (DQT) 2219
10 Карапас Р. (Ecu) (IGD) 2018

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Март 2022 (45)
Февраль 2022 (143)
Январь 2022 (103)
Декабрь 2021 (95)
Ноябрь 2021 (95)
Октябрь 2021 (134)