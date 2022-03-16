Саймон Йейтс – победитель 8 этапа велогонки Париж-Ницца-2022

Саймон Йейтс из сольного отрыва выиграл 8-й этап гонки Париж-Ницца-2022

29-летний британский велогонщик команды BikeExchange-Jayco Саймон Йейтс одержал победу на финальном, 8-м этапе, велогонки Париж-Ницца-2022. Четвёртый раз в карьере Саймон Йейтс выиграл этап «Дороги к солнцу» и второй раз в карьере занял 2-е место в генеральной классификации на Париж-Ницца.

Photo: Getty Sport

Борьба на коротком, 116-километровом этапе была острой с самого старта. 5 подъёмов и 2300 м набора высоты провоцировали атаки, однако ключевым стало ускорение Даниэля Мартинеса (Ineos Grenadiers) за 50 км до финиша.

Ваут ван Арт, помогавший товарищу по команде Jumbo-Visma Приможа Рогличу защищать жёлтую майку лидера, отреагировал на атаку Мартинеса. За ними сумели поехать лишь Саймон Йейтс и Наиро Кинтана (Arkea Samsic). За 31 км до финиша Мартинес проколол заднее колесо и вскоре был пойман группой преследования у подножия Коль д’Эзе, финального подъёма дня, в то время как у четвёрки лидеров за 21 км до финиша было 40 секунд преимущества.

Саймон Йейтс атаковал на крутых склонах Коль д’Эзе, на вершине подъёма набрал 25 секунд преимущества, но Примож Роглич, которому помогал Ваут ван Арт, не допустил увеличения разрыва и защитил майку лидера. Хотя на спуске Саймон Йейтс находился в 28 секундах от преследователей, на финише от этого запаса осталось всего 9 секунд.В общем зачёте Саймон Йейтс уступил Приможу Рогличу 29 секунд.

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Саймон Йейтс: «Сегодня я просто хотел выиграть этап. Подумал, что в генеральной классификации в любом случае уже слишком далеко. Для меня отыграть сегодня столько времени (прим. VeloLIVE – перед стартом 8 этапа Саймон Йейтс проигрывал Приможу Рогличу 47 секунд) сегодня было бы слишком сложно. Поэтому я просто радуюсь победе на этапе.

В начале подъёма скорость задавал Кинтана, он поехал очень быстрым темпом, так что я мог думать только о победе на этапе. Я не собирался сражаться с Ван Артом или Рогличем в спринте, поэтому мне надо было что-то предпринять, но в то же время чувствовал я себя не слишком хорошо. Я не был уверен, что наберу преимущество, но если не попытаешься, никогда не узнаешь. Поэтому я попробовал, но продуманной тактики у меня не было.

Всегда в глубине души думаешь о победе в общем зачёте, но я всегда знал, что на спуске потеряю, потому что я не слишком крупный парень, при том, что позади против меня работали двое. И в такую погоду ехать очень тяжело, но у меня уже был опыт выступления в дождь на этой гонке, так что я был готов. Я был полностью экипирован на этот случай, финиш пересёк в перчатках и всём остальном! Мне сегодня было тепло.

А теперь у меня два вторых места в генеральной классификации Париж-Ницца, возможно, однажды я вернусь и снова попробую выиграть. Но сейчас я доволен тем, как проехал эту неделю».