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Положительный тест на Covid-19 у Джулио Чикконе

Джулио Чикконе пропустит гонку Тиррено-Адриатико-2020 из-за коронавируса

 

Положительный тест на Covid-19 у Джулио Чикконе

 

  Велокоманда Trek-Segafredo объявила, что тест на коронавирус, взятый у  Джулио Чикконе 31 августа, оказался положительным.  Таким образом, 25-летний итальянский велогонщик не сможет принять участие в стартующей 7 сентября велогонке Мирового тура Тиррено-Адриатико-2020. Команда Trek-Segafredo подтвердила, что тесты всех товарищей по команде, с которыми Чикконе общался во время недавнего тренировочного лагеря, дали негативный результат на Covid-19.

 

  В заявлении велокоманды говорится: «Trek-Segafredo подтверждает, что тест на Covid-19 велогонщика Джулио Чикконе дал положительный результат. Тест был взят 31 августа в соответствии с правилами UCI в отношении участников Тиррено-Адриатико-2020. Итальянская велогонка была важной целью Джулио в качестве его подготовки к Джиро д’Италия-2020.

 

  Чикконе в последний раз контактировал с товарищами по команде вечером 23 августа за обедом в тренировочном лагере. Во время обеда, согласно правилам команды, соблюдалась социальная дистанция.

 

  Как и все члены команды в тренировочном лагере, согласно правилам команды, Чикконе спал в комнате один. Соблюдая внутрениий ковид-протокол команды, все гонщики и персонал сдавали тест-мазок на коронавирус по прибытии в лагерь. Все тесты, включая тест Чикконе, были негативными.

 

  Так как Чикконе пожаловался на усталость, врачи команды, несмотря на негативный тест на Covid-19, решили позволить гонщику вернуться домой, где он мог продолжать тренироваться индивидуально.

 

  31 августа в соответствии с правилами UCI перед участием в  Тиррено-Адриатико-2020 Джулио Чикконе сдал тест, который показал наличие Covid-19.

В качестве меры предосторожности все гонщики и персонал, которые были с Чикконе в тренировочном лагере, снова были протестированы 31 августа. Все результаты тестов были отрицательными».

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Теги к статье: Джулио Чикконе Giulio Ciccone Trek-Segafredo

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Комментарии

  • Astanaforever
    Бауке Моллема: "Берналь проси ... (3)
    Astanaforever-Фото
    Молема просто прилюдно сдал Берналя. Подслушал и сдал. Вот теперь Берналя будут делать все кому не лень. Поняли..он ни при ноге.
  • Astanaforever
    Тур де Франс. Этап 6. Огромный ... (3)
    Astanaforever-Фото
    Цитата: paindoc
    Доктор Феррари еще раз доказал свой высокий профессионализм. То, что он и доктор Конкони сделали для велоспорта, просто феноменально.
    Желчью только не облейся.
  • salomon
    Тур де Франс-2020. Результаты ... (24)
    salomon-Фото
    Пиренеи всех расставят по местам!
  • SportSpirit
    Бауке Моллема: "Берналь проси ... (3)
    SportSpirit-Фото

    Бауке как ездит, так и говорит - без обиняков)

     

    Я тоже заметила этот момент, что когда Квято притопил - образовался просвет. Радует, что он в хорошей форме! Все никак не привыкну, что за Квято и Кастровьехо не вижу Томаса и Фрума. 

  • BaTman
    Бауке Моллема: "Берналь проси ... (3)
    BaTman-Фото

     Берналю надо показать силу, иначе начнут раздёргивать все подряд. А как видно из протокола, пока круг любителей подиума очень большой. Мне кажется даже Лопес видит себя на тумбочке.

  • Konstantin41
    Тур де Франс-2020. Результаты ... (24)
    Konstantin41-Фото

     Да вроде Роглич никогда и не был особо аттакующим гонщиком.

     

    А если говорить о том, кто плохо себя чувствует, то это похоже Берналь. Сегодня на последнем километре он просил Квято ехать медленнее

  • Sezar
    Тур де Франс-2020. Результаты ... (24)
    Sezar-Фото

    Если Юмбо и дальше будут сидеть в глухой обороне, то до всех соперников дойдет, что у Роглича серьезные последствия травмы. И начнутся попытки их растащить.

    Кстати Алафилиппа можно тоже поздравить, он не просто отдержался в длинную гору, но и результативно атаковал. Досадно, что 20 секунд так глупо потеряны.

  • close2you
    Тур де Франс. Этап 6. Огромный ... (3)
    close2you-Фото
    Не пойман - не вор ??
  • paindoc
    Тур де Франс. Этап 6. Огромный ... (3)
    paindoc-Фото

    Доктор Феррари еще раз доказал свой высокий профессионализм. То, что он и доктор Конкони сделали для велоспорта, просто феноменально.

  • Гонщик
    Тур де Франс-2020. Результаты ... (24)
    Гонщик-Фото

    Цитата: Gottliche_Recht
    Весьма странно, что Юмбо на последних километрах практически растворилась. Кроме Приможа и Тома в первой пачке никого нет.
    Видимо решили пока не забирать майку , тем более что опоненты ничего не предприняли , смысла впахивать остальным не было никакого .

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