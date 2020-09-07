Положительный тест на Covid-19 у Джулио Чикконе

Джулио Чикконе пропустит гонку Тиррено-Адриатико-2020 из-за коронавируса

Велокоманда Trek-Segafredo объявила, что тест на коронавирус, взятый у Джулио Чикконе 31 августа, оказался положительным. Таким образом, 25-летний итальянский велогонщик не сможет принять участие в стартующей 7 сентября велогонке Мирового тура Тиррено-Адриатико-2020. Команда Trek-Segafredo подтвердила, что тесты всех товарищей по команде, с которыми Чикконе общался во время недавнего тренировочного лагеря, дали негативный результат на Covid-19.

В заявлении велокоманды говорится: «Trek-Segafredo подтверждает, что тест на Covid-19 велогонщика Джулио Чикконе дал положительный результат. Тест был взят 31 августа в соответствии с правилами UCI в отношении участников Тиррено-Адриатико-2020. Итальянская велогонка была важной целью Джулио в качестве его подготовки к Джиро д’Италия-2020.

Чикконе в последний раз контактировал с товарищами по команде вечером 23 августа за обедом в тренировочном лагере. Во время обеда, согласно правилам команды, соблюдалась социальная дистанция.

Как и все члены команды в тренировочном лагере, согласно правилам команды, Чикконе спал в комнате один. Соблюдая внутрениий ковид-протокол команды, все гонщики и персонал сдавали тест-мазок на коронавирус по прибытии в лагерь. Все тесты, включая тест Чикконе, были негативными.

Так как Чикконе пожаловался на усталость, врачи команды, несмотря на негативный тест на Covid-19, решили позволить гонщику вернуться домой, где он мог продолжать тренироваться индивидуально.

31 августа в соответствии с правилами UCI перед участием в Тиррено-Адриатико-2020 Джулио Чикконе сдал тест, который показал наличие Covid-19.

В качестве меры предосторожности все гонщики и персонал, которые были с Чикконе в тренировочном лагере, снова были протестированы 31 августа. Все результаты тестов были отрицательными».