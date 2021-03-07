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Джулио Чикконе продлил контракт с велокомандой Trek-Segafredo

Джулио Чикконе остаётся в велокоманде Trek-Segafredo до конца 2024 года

 

Джулио Чикконе продлил контракт с велокомандой Trek-Segafredo

 

 

  26-летний итальянский велогонщик Джулио Чикконе (Giulio Ciccone) продлил на три года контракт с командой Trek-Segafredo. Он пришёл в команду в 2019 году и продолжит в ней выступать до конца 2024 года. В межсезонье генеральный менеджер Trek-Segafredo Лука Гуэрчилена (Luca Guercilena) говорил, что продление контракта с Чикконе является приоритетом для команды.

 

   Лука Гуэрчилена: «Мы очень рады, что сможем полагаться на Джулио в будущем. У него есть потенциал стать ведущим гонщиком Мирового тура. Он растёт и становится более стабильным гонщиком с каждым годом. Мы хотели заключить трёхлетний контракт, так как считаем, что он сможет ещё больше прогрессировать и становиться харизматическим  и побеждающим капитаном нашей команды. Надежда на молодых гонщиков для команды всегда инвестиция без большой уверенности. Но в случае с Чикко надежда на подписание гонщика, который станет топовым, воплотилась в жизнь. Сейчас начинается новый этап нашего совместного пути. У нас общая цель – блистать на самых важных гонках».

 

  Джулио Чикконе: «Горжусь, что получил шанс продолжать носить майку Trek-Segafredo ещё долгое время. Новое соглашение – очень важная демонстрация доверия команды, оно накладывает на меня большую ответственность. Но, прежде всего, этот контракт усиливает мою мотивацию.

 

  Думаю, сейчас у меня критический момент карьеры. Хотел вложить все свои силы в долгосрочный проект. Чтобы совершить большой скачок в качестве, нужно обеспечить, прежде всего, окружение, а также техническую стабильность. Я всегда был уверен, что Trek-Segafredo  -  лучший вариант для моего будущего.

 

  Сегодня день объявления и слов. Поэтому снова благодарю команду, компанию Trek и всех спонсоров, а также Луку Гуэрчилену за доверие. С нетерпением жду, когда смогу отплатить за доверие по-своему – результатами в гонках».

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Теги к статье: Джулио Чикконе Giulio Ciccone Trek-Segafredo

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Комментарии

  • EL-Fenomeno
    Париж-Ницца-2021. Этап 3 (10)
    EL-Fenomeno-Фото

    Каванья и на этапе, и в генерале вровень с  "Who is" Mr Bissegger'ом? а в итоге и без победы, и без желтой майки((
    Мэтьюз очень старался, жаль, что 9 сек. теперь в генерале не в его пользу, но может ещё поборется?

    Отдельный плюс А.Власову; не знаю, может подтянул разделку за межсезонку, а может просто выдал свой максимум с учётом дистанции и профиля ITT

  • старт-шоссе 82
    Тиррено-Адриатико – 2021. Марш ... (11)
    старт-шоссе 82-Фото

    Я бы не стал ограничиваться в прогнозах только Погачаром и Берналем, у большинства команд боевые (туровские) составы ...

    не забывайте хотябы про Альмейду и Томаса , да и Ван Арт в качестве кепа тоже угроза... я думаю должно быть интерестно.

    Астане и Газпрому удачи.

  • jerzyk
    GP Industria & Artigianato-202 ... (9)
    jerzyk-Фото

    21 Davide Rebellin (Ita) Work Service - Marchiol - Dynatek 0:01:13
    И что вы там говорите? - Молодёжь?

  • Николай Н.
    Париж-Ницца-2021. Этап 3 (10)
    Николай Н.-Фото

    Разделка немного разобралась с генералкой. Завтра финиш тоже внесёт свою поправку. Есть шанс Рогличу одеть майку лидера. Да и Власову подняться по выше.

  • EL-Fenomeno
    Тиррено-Адриатико – 2021. Марш ... (11)
    EL-Fenomeno-Фото
    4-й этап покажет, а 5-й докажет кто достоин быть на итоговом подиуме ТА. Мне даже та стиральная доска этапа #5 немного больше импонирует чем горный (и королевский) #4. Ванную на итоговом подиуме (если не сойдут и не травмируются) Берналя, Погачара, возможно и Фульсанга. Посмотрим м интересом на ВВА и МВДП уже в рамках недельного Тура...как они тут себя проявят.
  • patar
    Париж-Ницца-2021. Этап 3 (10)
    patar-Фото

    А я вот от Педерсена фигею... открываю всё новые его таланты. Дважды призер спринтов, сегодня 14 в разделке...

  • Gerasim
    Париж-Ницца-2021. Этап 3 (10)
    Gerasim-Фото
    Цитата: BlAr
    Who is Mr Bissegger???
    Крутой молодой трековик из Швейцарии, специалист гонок на время
  • GTX
    Париж-Ницца-2021. Этап 3 (10)
    GTX-Фото

    Цитата: Woterman 1980
    Было ясно что Швейцарец победит, учитывая его минимальный проигрыш Ганне на туре АОЭ

    Возможно, у Канчеллары достойная замена в разделках подростает. Хочется надеяться

     

    ну победить, то не факт, но место в 3 читалось очевидно

  • ROSt
    Кейс Бол – победитель 2 этапа ... (1)
    ROSt-Фото

    Все зробив по-техниці !!!

    Педерсен зловив гаву)

    blum

  • Woterman 1980
    Париж-Ницца-2021. Этап 3 (10)
    Woterman 1980-Фото
    Было ясно что Швейцарец победит, учитывая его минимальный проигрыш Ганне на туре АОЭ

    Возможно, у Канчеллары достойная замена в разделках подростает. Хочется надеяться

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2 Погачар Т. (Slo) (UAD) 3055
3 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 2700
4 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2040
5 Фульсанг Я. (Den) (AST) 1961
6 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 1795
7 Порт Р. (Aus) (TFS) 1733
8 Улисси Д. (Ita) (UAD) 1671
9 Демар А. (Fra) (GFC) 1550
10 Хирши М. (Sui) (SUN) 1430

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