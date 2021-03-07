Джулио Чикконе продлил контракт с велокомандой Trek-Segafredo

Джулио Чикконе остаётся в велокоманде Trek-Segafredo до конца 2024 года

26-летний итальянский велогонщик Джулио Чикконе (Giulio Ciccone) продлил на три года контракт с командой Trek-Segafredo. Он пришёл в команду в 2019 году и продолжит в ней выступать до конца 2024 года. В межсезонье генеральный менеджер Trek-Segafredo Лука Гуэрчилена (Luca Guercilena) говорил, что продление контракта с Чикконе является приоритетом для команды.

Лука Гуэрчилена: «Мы очень рады, что сможем полагаться на Джулио в будущем. У него есть потенциал стать ведущим гонщиком Мирового тура. Он растёт и становится более стабильным гонщиком с каждым годом. Мы хотели заключить трёхлетний контракт, так как считаем, что он сможет ещё больше прогрессировать и становиться харизматическим и побеждающим капитаном нашей команды. Надежда на молодых гонщиков для команды всегда инвестиция без большой уверенности. Но в случае с Чикко надежда на подписание гонщика, который станет топовым, воплотилась в жизнь. Сейчас начинается новый этап нашего совместного пути. У нас общая цель – блистать на самых важных гонках».

Джулио Чикконе: «Горжусь, что получил шанс продолжать носить майку Trek-Segafredo ещё долгое время. Новое соглашение – очень важная демонстрация доверия команды, оно накладывает на меня большую ответственность. Но, прежде всего, этот контракт усиливает мою мотивацию.

Думаю, сейчас у меня критический момент карьеры. Хотел вложить все свои силы в долгосрочный проект. Чтобы совершить большой скачок в качестве, нужно обеспечить, прежде всего, окружение, а также техническую стабильность. Я всегда был уверен, что Trek-Segafredo - лучший вариант для моего будущего.

Сегодня день объявления и слов. Поэтому снова благодарю команду, компанию Trek и всех спонсоров, а также Луку Гуэрчилену за доверие. С нетерпением жду, когда смогу отплатить за доверие по-своему – результатами в гонках».