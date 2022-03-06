Матье ван дер Пул может вернуться в гонки в конце марта

Матье ван дер Пул наращивает тренировки и может принять участие в Туре Фландрии-2022

Матье ван дер Пул (Mathieu van der Poel) продолжает восстанавливаться после травмы спины, но его возвращение в гонки может состояться уже в конце марта.

О том, что 27-летний нидерландский гонщик команды Alpecin-Fenix может стартовать на «Неделе Коппи и Бартали», многодневной итальянской гонке категории 2.1, сообщили бельгийские издания RTBF и Wielerflits. А организаторы гонок «Dwars Door Vlaanderen» и Тур Фландрии подтвердили, что Матье ван дер Пул примет в них участие.

Однако команда Alpecin-Fenix в ответ за запрос Cyclingnews и VeloNews не стала никаких дат возвращения Матье ван дер Пула в гонки.

VeloNews, изучив данные Strava, предположили, что возвращение Матье ван дер Пула состоится уже скоро – за последние 4 недели гонщик провёл 18 тренировок, их количество начало расти с конца февраля. С 28 февраля по 6 марта гонщик проехал 546,7 км, провёл в седле 18 часов 48 минут. За март Матье ван дер Пул проехал 1079 км, провёл в седле 36 часов 6 минут.