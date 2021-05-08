Микель Ланда о целях на Джиро д’Италия-2021

Микель Ланда: «Сейчас я гораздо опытнее»

31-летний испанский велогонщик команды Bahrain-Victorious Микель Ланда стартовал на Джиро д’Италия в шестой раз в карьере. В 2019 году он потерял 3-е место в общем зачёте на последнем этапе, проиграв в финальной разделке Приможу Рогличу. На третьей ступени подиума Микель Ланда стоял в 2015 году. На Джиро д’Италия-2021 испанский гонщик надеется побороться за победу.

Микель Ланда: «Я в хорошей форме, и, возможно, смогу взять первую победу. Здесь у меня отличная возможность. Соперники намного лучше в индивидуальной гонке на время, но в маршруте много гор, ими воспользуемся.

Сейчас я гораздо опытнее, надеюсь, что извлёк урок из прошлых ошибок, что в этот раз не их не будет слишком много. Не знаю, нахожусь ли сейчас в самой лучшей форме за всю карьеру, но знаю, что я – один из сильнейших».