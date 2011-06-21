Микель Ланда – капитан команды Bahrain-McLaren на Тур де Франс-2020

Состав команды Bahrain-McLaren на Тур де Франс-2020

Велокоманда Bahrain-McLaren объявила состав на Тур де Франс-2020. 30-летний испанский велогощик Микель Ланда, в 2017 году занявший на французском Гранд-туре 4-е место, возглавит команду.

Ему будут помогать 32-летний нидерландский гонщик Ваут Пулс, новоиспечённый чемпион Испании в индивидуальной гонке на время, 30-летний Пельо Бильбао, 32-летний итальянский гонщик Дамиано Карузо, 33-летний испанский гонщик Рафаэль Валлс, 29-летний австрийский гонщик Марко Халлер, 25-летний словенский гонщик Матей Мохорич, 30-летний итальянский гонщик Сонни Кольбрелли.

Род Эллингворт, глава команды Bahrain-McLaren: «Тур де Франс – важнейшее событие всего года в велоспорте. С гордостью могу сказать, что вся команда великолепно поработала, чтобы подойти к Туру в полной готовности. Мы там, где должны быть. Я оптимистичен по поводу того, что мы сможем достичь. Маршрут этого года отлично подходит Микелю. Он в сильной форме.

Мы отбирали состав, который будет ему помогать. Всем этим гонщикам идеально подходит маршрут Тур де Франс-2020, и они подготовлены. Прошлые месяцы стали вызовом для всех гонщиков, которые должны были готовиться к гонке. И благодаря всем нашим ребятам мы смогли собрать такой сильный состав».

Микель Ланда: «Критериум Дофине и Вуэльта Бургоса были трудными гонками, но прошли именно тогда, когда была необходима репетиция перед Тур де Франс. Я выйду на старт Тура в очень хорошей форме. И то, как я чувствую, очень меня мотивирует, как мотивирует сила и большие способности моих товарищей по команде, которые будут помогать мне в гонке. Наша команда, все вместе мы сможем многого добиться».

Горазд Штангельж, спортивный директор команды: «Девиз нашей команды: «Выступай как один». Именно так в этом году на Туре мы будем работать на Микеля. Микель и его товарищи сейчас невероятно сконцентрированы. Мы долго анализировали, выбирая гонщиков в состав, с которым мы будем бороться за генеральную классификацию. Мы сделали всё, что в наших силах, чтобы подготовиться».

Состав команды Bahrain-McLaren на Тур де Франс-2020:

Mikel Landa, (Испания)

Pello Bilbao, (Испания)

Marco Haller, (Австрия)

Sonny Colbrelli, (Италия)

Rafael Valls, (Испания)

Wout Poels , (Нидерланды)

Damiano Caruso, (Италия)

Matej Mohoric, (Словения)