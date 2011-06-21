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Микель Ланда – капитан команды Bahrain-McLaren на Тур де Франс-2020

Состав команды Bahrain-McLaren на Тур де Франс-2020

 

 

 Велокоманда Bahrain-McLaren объявила состав на Тур де Франс-2020. 30-летний испанский велогощик Микель Ланда, в 2017 году занявший на французском Гранд-туре 4-е место,  возглавит команду.

 

 

Микель Ланда – капитан команды Bahrain-McLaren на Тур де Франс-2020

 

 

  Ему будут помогать 32-летний нидерландский гонщик Ваут Пулс, новоиспечённый чемпион Испании в индивидуальной гонке на время, 30-летний Пельо Бильбао, 32-летний итальянский гонщик Дамиано Карузо, 33-летний испанский гонщик Рафаэль Валлс, 29-летний австрийский гонщик Марко Халлер, 25-летний словенский гонщик Матей Мохорич, 30-летний итальянский гонщик Сонни Кольбрелли.

 

 Род Эллингворт, глава команды Bahrain-McLaren: «Тур де Франс – важнейшее событие всего года в велоспорте. С гордостью могу сказать, что вся команда великолепно поработала, чтобы подойти к Туру в полной готовности. Мы там, где должны быть. Я оптимистичен по поводу того, что мы сможем достичь. Маршрут этого года отлично подходит Микелю. Он в сильной форме.

 

  Мы отбирали состав, который будет ему помогать. Всем этим гонщикам идеально подходит маршрут Тур де Франс-2020, и они подготовлены. Прошлые месяцы стали вызовом для всех гонщиков, которые должны были готовиться к гонке. И благодаря всем нашим ребятам мы смогли собрать такой сильный состав».

 

  Микель Ланда: «Критериум Дофине и Вуэльта Бургоса были трудными гонками, но прошли именно тогда, когда была необходима репетиция перед Тур де Франс. Я выйду на старт Тура в очень хорошей форме. И то, как я чувствую, очень меня мотивирует, как мотивирует сила и большие способности моих товарищей по команде, которые будут помогать мне в гонке. Наша команда, все вместе мы сможем многого добиться».

 

  Горазд Штангельж, спортивный директор команды: «Девиз нашей команды: «Выступай как один». Именно так в этом году на Туре мы будем работать на Микеля. Микель и его товарищи сейчас невероятно сконцентрированы. Мы долго анализировали, выбирая гонщиков в состав, с которым мы будем бороться за генеральную классификацию. Мы сделали всё, что в наших силах, чтобы подготовиться».

 

Состав команды Bahrain-McLaren на Тур де Франс-2020:

 

 

Mikel Landa, (Испания)

Pello Bilbao, (Испания)

Marco Haller, (Австрия)

Sonny Colbrelli, (Италия)

Rafael Valls, (Испания)

Wout Poels , (Нидерланды)

Damiano Caruso, (Италия)

Matej Mohoric, (Словения)

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Теги к статье: Микель Ланда Mikel Landa Bahrain - McLaren Тур де Франс Tour de France Тур де Франс-2020 Гранд-тур

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  1. Rokka

    Сегодня, 18:37 | Регистрация: 23.01.2016

    Отличный состав, надеюсь Ланда достигнет желаемых результатов. А вот Кэв в пролёте

  2. Имя: Алишер

    старт-шоссе 82

    Сегодня, 18:50 | Регистрация: 8.07.2013

    В принципе состав сильный, запросто могут побороться за подиум. Вопрос ,хорош ли Ланда и как он сможет идти в роли капитана, и как будет построенна команда вокруг него. Думаю что Пулс будет =последним грегори=, а Бильбао с Магоричем постараются с первых этапов набрать отставание чтобы потом спокойно делать свою =работу= .Один человек меня смущает в этой компании, это Колбрелли, не думаю что он окажется хорошим мотором на равнине , посмотрим.

  3. Имя: Ден

    rude_rider

    Сегодня, 18:59 | Регистрация: 27.07.2011

    Не верю в ланду На этап да

  4. Имя: Veloster

    veloster

    Сегодня, 19:09 | Регистрация: 4.01.2018

    Зачем Кольбрелли быть мотором? Его задача просто попробовать зацепить этап там, где это может получиться.

  5. Имя: Борис

    aksbor

    Сегодня, 19:42 | Регистрация: 21.06.2011

    За пятерку Ланда может побороться. Вряд ли выше. Все-таки частенько у него бывают джорнато но, да и разделка слабовата.

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ОПРОС

Маршрут какого Гранд-тура 2020 года кажется наиболее интересным?

Комментарии

  • Александра
    Тур де Франс без «подиумных де ... (25)
    Александра-Фото

    Какие прекрасные комментарии!

    Традиции - это необходимая ценность развития общества, в них наша сила и наша слабость. Традиции нужны как часть системы сдержек и противовесов, их наличие с одной стороны препятствует желанию нестись поперек дороги под флагами свободы, а с другой -  большинство традиций со временем отмирают, позволяя развитию общества все же не прекращаться и выходить на другой качественный уровень. Поэтому я рада, что времена меняются, что в женщинах наконец-то перестают видеть красивую иллюстрацию для важного мероприятия. Подиум - для достойных, красота при этом совершенно вторична, она может быть, а может и не быть.

    Но, конечно, удобнее думать про заговор злых, страшных, толстых, прыщавых и одиноких феминисток. Это гораздо проще понять и принять.))

  • Ice
    Адам Йейтс переходит в велоком ... (2)
    Ice-Фото

    Естественно) В британской команде должен быть британский чемпион, разговоры о том, что разницы нет, мягко говоря, не совсем соотвествуют правде. Тем более, с новым спонсором, который британец до мозга костей) 

  • SVS
    Тур де Франс без «подиумных де ... (25)
    SVS-Фото

    Считаю, что пока рожать будут только женщины - сексисзм нам не победить. Полумеры не помогут.

  • litxaa
    Предварительные составы команд ... (58)
    litxaa-Фото
    Здравствуйте, а в чем разочарование? Разочарование обычно наступает после не оправдавшихся надежд. Увы, к моему глубокому сожалению, никакие надежд на этот сезон у Мувистара не было изначально. Состав команды уже давно был известен и уход всех генеральщиков это не неожиданная новость. А где нет высоких притязаний, не может быть и разочарований(((
  • ЧОРНЫЙ
    Адам Йейтс переходит в велоком ... (2)
    ЧОРНЫЙ-Фото

    Британцы, остаются британцами...

  • Sezar
    Ремко Эвенепул сделал первые ш ... (5)
    Sezar-Фото
    Но вело это ж не инвестиции. Здесь можно:). То есть поспешать нужно медленно. Но нужно:).
  • aksbor
    Микель Ланда – капитан команды ... (5)
    aksbor-Фото

    За пятерку Ланда может побороться. Вряд ли выше. Все-таки частенько у него бывают джорнато но, да и разделка слабовата.

  • veloster
    Микель Ланда – капитан команды ... (5)
    veloster-Фото

    Зачем Кольбрелли быть мотором? Его задача просто попробовать зацепить этап там, где это может получиться.

  • veloster
    Велокоманда Mitchelton-SCOTT н ... (14)
    veloster-Фото

    Так Зейц самый большой спец по Джиро, чему удивляться.

  • rude_rider
    Микель Ланда – капитан команды ... (5)
    rude_rider-Фото
    Не верю в ланду На этап да

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