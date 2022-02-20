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Ремко Эвенепул – победитель Волты Алгарве-2022

Серхио Игита выиграл 5-й этап, Ремко Эвенепул – общий зачёт Волты Алгарве-2022

 

 

 

  В восьмой раз в карьере Ремко Эвенепул (Remco Evenepoel) отпраздновал победу в генеральной классификации многодневной гонки и второй раз – на Волте Алгарве. 22-летний бельгийский велогонщик команды Quick-Step Alpha Vinyl, побеждавший на португальской велогонке в 2020 году, повторил успех, удержав майку лидера после победы на разделке 4-го этапа.

 

Ремко Эвенепул – победитель Волты Алгарве-2022

 

©Quick-Step Alpha Vinyl - ©Luc Claessen / Getty Images - Photo credit: ©Luc Claessen / Getty Images

 

  На 5-м, заключительном этапе Волты Алгарве-2022 с двойным прохождением  Альто до Мальян вперёд уехала большая группа отрыва дня. Гонщики Quick-Step Alpha Vinyl Ив Лампарт, Каспер Асгрен, Фабио Якобсен и Берт Ван Лерберг успешно защитили позиции своего лидера. Первые атаки из группы генеральщиков начались за 25 км до финиша, когда несколько гонщиков попробовали надавить на Эвенерпула. Луис Верваке первым закрыл атаки, а затем Ремко Эвенепул взял ситуацию под контроль на предпоследнем подъёме.

 

  Незадолго до финиша Ив Лампарт присоединился к товарищу по команде и мощно отработал на спуске, собрав остатки отрыва и задавая темп до самого подножия Альто до Мальян, после чего Луис Верваке контролировал ситуацию в голове группы до отметки 1 км до финиша.

 

Ремко Эвенепул подхватил эстафету, встав из седла и задав высокий темп, отпустив соперников только за 200 м до финиша.

 

  На финише победу в спринте одержал колумбийский гонщик Серхио Игита (Bora-hansgrohe), опередивший своего соотечественника Даниэля Мартинеса (Ineos Grenadiers). Брэндон Макналти (UAE Team Emirates) замкнул на этапе тройку призёров, благодаря чему поднялся на вторую строчку общего зачёта. Даниэль Мартинес занял в генеральной классификации Волты Алгарве-2022 третье место.

 

Ремко Эвенепул – победитель Волты Алгарве-2022

 

Photo © BORA - hansgrohe / SprintCyclingAgency

 

  Серхио Игита: «Очень счастлив. После падения два дня назад был настроен ещё более решительно, потому что чувствовал, что тогда потерял победу. Сегодня мы выложились полностью, и, наконец, это принесло результат. Огромное спасибо всей команде Bora-hansgrohe за их усилия, которые они прикладывали всю неделю.

  Сегодня в финале я сначала хотел атаковать на последних трёхстах метрах, но там было довольно ветрено, поэтому решил ждать до последнего. Я правильно рассчитал, смог обойти Даниэля. Это моя вторая победа для Bora-hansgrohe, но первая, которую одержал с командой, потому что в Колумбии ехал в одиночку. Поэтому сегодня для меня такой важный день».

 

  Йенс Земке, спортивный директор Bora-hansgrohe: «Уже вчера мы сконцентрировались на сегодняшнем этапе. Ребята сегодня впечатлили, особенно после всех неудач, которые мы преодолевали на этой неделе. Все боролись как львы, хотя не всё было видно в телетрансляции, но они на самом деле приложили все силы. И их работа благодаря Серхио была вознаграждена, он сегодня был как киллер. Ему тоже было нелегко после падения, сегодня он оказался в похожей ситуации, но у него на этот раз всё получилось, и это потрясающе. Снимаю шляпу перед всей командой, теперь можем ехать домой с улыбкой».

Ремко Эвенепул – победитель Волты Алгарве-2022

 

Ремко Эвенепул – победитель Волты Алгарве-2022

 

 

©Quick-Step Alpha Vinyl - ©Luc Claessen / Getty Images - Photo credit: ©Luc Claessen / Getty Images

 

  Ремко Эвенепул: «Потрясающе принести ещё одну победу команде. Не могу передать словами, как я счастлив, что могу уехать домой с победой после тяжёлой недели гонки. Вся команда работала невероятно, не только сегодня, когда они защищали меня и ехали впереди, а всю неделю, за что их благодарю. Это дух Волчьей стаи, мы снова его проявили, можем гордиться тем, чего достигли вместе.

 

  Сегодня меня атаковали соперники, но у меня отлично шла нога, хотя ощущал последствия усилий, приложенных вчера на разделке. Поэтому на последнем подъёме я задал высокий темп. Потом, на финальных 200 метрах, когда был уверен в своём успехе, а остальные начали разыгрывать спринт на равнинном отрезке, я начал праздновать победу и эту жёлтую майку. Сейчас поеду домой, буду готовиться к Тиррено-Адриатико, прекрасной гонке, которую очень хочу открыть».

 

Фабио Якобсен (Quick Step Alpha Vinyl), одержавший две победы на этапах Волты Алгараве-2022, выиграл очковую классификацию гонки.

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Теги к статье: Ремко Эвенепул Remco Evenepoel Quick-Step Alpha Vinyl Вольта Альгарве Волта Алгарве Volta ao Algarve велогонка категории 2.Pro многодневная велогонка

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Комментарии

  • motte
    Вуэльта Андалусии-Рута дель Со ... (8)
    motte-Фото

    Я же говорил о фортунато!!! Парнишка тот ещё!!! 

  • nightbuster33
    Вуэльта Андалусии-Рута дель Со ... (8)
    nightbuster33-Фото
    Для Астанинского аборигена,только.Я же не знал,что знания знатока велоспорта ограничиваются только просмотром велогонок на ТВ. Но быть в "эфире"с 2017года,даже дилетант начинает разбираться в "кухне"велоспорта лучше,чем те кто мнит себя знатоком сев однажды на велосипед типа"Турист"."КИМИ",хоть не скрывает незнание,но старается понять, как все происходит во время велогонок,а диванные "знатоки" никогда не поймут язык велоспорта,глядя на экран осоловевшими,после пива,глазами.Им всегда будет казаться,что во время гонки все происходит вне ихнего понятия о велогонке.Надеюсь,что ты запомнил лицо велосипедиста на моем "лейбл".Это один из четырех,кто выиграл чемпионат Казахстана 62 года назад в командной гонке.Если я покажу весь состав, то первым будет будущий чемпион СССР в индивидуальной гонке Миша Калинкин.Да и весь состав команды был не ординарен.Все с высшим образованием,двое будущие кандидаты технических наук.Это в назидание тем,кто завершит свою карьеру в велоспорте.Не все могут быть тренерами.
  • reforg34
    Tour des Alpes Maritimes et du ... (7)
    reforg34-Фото

    Как мы и предполагали, Кинтана без проблем забирает гонку. Ждем жаркую борьбу за генеральную классификацию между Томасом, Кинтаной и Ландой на Джиро. Помимо 2 места генеральной классификации, без проблем может пару королевских горных этапов забрать. 
    Интересно, помимо Джиро поедет ли за 2 местом на ТДФ или все-таки за победой на Вуэльте. 

  • Николай Н.
    Волта Алгарве-2022. Этап 5 (1)
    Николай Н.-Фото

    Волчья стая продолжает собирать призы. И это всегда в начале сезона.

  • Николай Н.
    Tour des Alpes Maritimes et du ... (7)
    Николай Н.-Фото

    Кинтано видно в этом году решил взять реванш за прошлый год.

  • RVL
    Tour des Alpes Maritimes et du ... (7)
    RVL-Фото

    нет разделки и нет фона усталости, гонка принципиально не та

    не те времена, соперники, да и фрум не тот
    вот и решил шашкой махнуть

  • dinamo1511
    Тур ОАЭ-2022. Этап 1. Результа ... (6)
    dinamo1511-Фото

    В русвело инсте Некрасов показан 3. Здесь DNS. Что случилось?



    прошу прощения - Страхов.

  • Astanaforever
    Вуэльта Андалусии-Рута дель Со ... (8)
    Astanaforever-Фото
    Цитата: kimi
    я тоже раньше задавался подобными вопросами. но я так понял в отрыв уехать дело тоже не простое. так за здоров живешь любого кого захотел не отправишь. попыток бывает много, а удаются некоторые. вот кто попал тот и тянет эту баржу. веласко это или гадзолли. они в гонке универсалы в меру способностей. все это мои предположения, почему те а не другие на это заточенные гонцы порой попадают в отрыв. а еще есть такое понятие есть нога или нет. все ли дома в порядке. никто не заболел, не обманул, не застукал и т.д.
    и гонцы и мы люди, человеческий фактор никто не отменял.
    на любой твой план на гонку в другой команде есть свой мегаплан. тут уж везде, кто кого, до гонки, на гонке и даже после гонки.
    Цитата: nightbuster33
    Лутсенко после ХОЭНА:"...Я знал,что Велленс может быть реальным фаворитом... мой план был атаковать...,чтобы уехать в одиночку".И у него это получилось.Здесь же он незнал реального соперника.Даже не знал с каким разрывом Роэлс сзади после Лопеза(+18сек.).И в жажде победы увез его вперед на 18сек. и плюс бонификация.Итог сами знаете.Были варианты,первый:не делать такой попытки после первого ускорения(было понятно,по тому как быстро среагировал Роэлс на его рывок,что за ним следят) и второй:не увозить так далеко от группы,чтобы выиграть.
    Вы оба на каком языке разговариваете?
  • nightbuster33
    Вуэльта Андалусии-Рута дель Со ... (8)
    nightbuster33-Фото

    Лутсенко после ХОЭНА:"...Я знал,что Велленс может быть реальным фаворитом... мой план был атаковать...,чтобы уехать в одиночку".И у него это получилось.Здесь же он незнал реального соперника.Даже не знал с каким разрывом Поэлс сзади после Лопеза(+8сек.).И в жажде победы увез его вперед на 18сек. и плюс бонификация.Итог сами знаете.Были варианты,первый:не делать такой попытки после первого ускорения(было понятно,по тому как быстро среагировал Поэлс на его рывок,что за ним следят) и второй:не увозить так далеко от группы,чтобы выиграть.А в финишной группе Поэлс едва ли был бы первым.

  • Astanaforever
    Tour des Alpes Maritimes et du ... (7)
    Astanaforever-Фото
    Кинтаныч за месяц две гонки в генерале оформил, и два этапа этапа выиграл. Покатило ему в этом сезоне.. Team Arkea - Samsic не ошиблись в выборе пенсионера. ))))

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