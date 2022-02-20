Ремко Эвенепул – победитель Волты Алгарве-2022

Серхио Игита выиграл 5-й этап, Ремко Эвенепул – общий зачёт Волты Алгарве-2022

В восьмой раз в карьере Ремко Эвенепул (Remco Evenepoel) отпраздновал победу в генеральной классификации многодневной гонки и второй раз – на Волте Алгарве. 22-летний бельгийский велогонщик команды Quick-Step Alpha Vinyl, побеждавший на португальской велогонке в 2020 году, повторил успех, удержав майку лидера после победы на разделке 4-го этапа.

©Quick-Step Alpha Vinyl - ©Luc Claessen / Getty Images - Photo credit: ©Luc Claessen / Getty Images

На 5-м, заключительном этапе Волты Алгарве-2022 с двойным прохождением Альто до Мальян вперёд уехала большая группа отрыва дня. Гонщики Quick-Step Alpha Vinyl Ив Лампарт, Каспер Асгрен, Фабио Якобсен и Берт Ван Лерберг успешно защитили позиции своего лидера. Первые атаки из группы генеральщиков начались за 25 км до финиша, когда несколько гонщиков попробовали надавить на Эвенерпула. Луис Верваке первым закрыл атаки, а затем Ремко Эвенепул взял ситуацию под контроль на предпоследнем подъёме.

Незадолго до финиша Ив Лампарт присоединился к товарищу по команде и мощно отработал на спуске, собрав остатки отрыва и задавая темп до самого подножия Альто до Мальян, после чего Луис Верваке контролировал ситуацию в голове группы до отметки 1 км до финиша.

Ремко Эвенепул подхватил эстафету, встав из седла и задав высокий темп, отпустив соперников только за 200 м до финиша.

На финише победу в спринте одержал колумбийский гонщик Серхио Игита (Bora-hansgrohe), опередивший своего соотечественника Даниэля Мартинеса (Ineos Grenadiers). Брэндон Макналти (UAE Team Emirates) замкнул на этапе тройку призёров, благодаря чему поднялся на вторую строчку общего зачёта. Даниэль Мартинес занял в генеральной классификации Волты Алгарве-2022 третье место.

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Серхио Игита: «Очень счастлив. После падения два дня назад был настроен ещё более решительно, потому что чувствовал, что тогда потерял победу. Сегодня мы выложились полностью, и, наконец, это принесло результат. Огромное спасибо всей команде Bora-hansgrohe за их усилия, которые они прикладывали всю неделю.

Сегодня в финале я сначала хотел атаковать на последних трёхстах метрах, но там было довольно ветрено, поэтому решил ждать до последнего. Я правильно рассчитал, смог обойти Даниэля. Это моя вторая победа для Bora-hansgrohe, но первая, которую одержал с командой, потому что в Колумбии ехал в одиночку. Поэтому сегодня для меня такой важный день».

Йенс Земке, спортивный директор Bora-hansgrohe: «Уже вчера мы сконцентрировались на сегодняшнем этапе. Ребята сегодня впечатлили, особенно после всех неудач, которые мы преодолевали на этой неделе. Все боролись как львы, хотя не всё было видно в телетрансляции, но они на самом деле приложили все силы. И их работа благодаря Серхио была вознаграждена, он сегодня был как киллер. Ему тоже было нелегко после падения, сегодня он оказался в похожей ситуации, но у него на этот раз всё получилось, и это потрясающе. Снимаю шляпу перед всей командой, теперь можем ехать домой с улыбкой».

©Quick-Step Alpha Vinyl - ©Luc Claessen / Getty Images - Photo credit: ©Luc Claessen / Getty Images

Ремко Эвенепул: «Потрясающе принести ещё одну победу команде. Не могу передать словами, как я счастлив, что могу уехать домой с победой после тяжёлой недели гонки. Вся команда работала невероятно, не только сегодня, когда они защищали меня и ехали впереди, а всю неделю, за что их благодарю. Это дух Волчьей стаи, мы снова его проявили, можем гордиться тем, чего достигли вместе.

Сегодня меня атаковали соперники, но у меня отлично шла нога, хотя ощущал последствия усилий, приложенных вчера на разделке. Поэтому на последнем подъёме я задал высокий темп. Потом, на финальных 200 метрах, когда был уверен в своём успехе, а остальные начали разыгрывать спринт на равнинном отрезке, я начал праздновать победу и эту жёлтую майку. Сейчас поеду домой, буду готовиться к Тиррено-Адриатико, прекрасной гонке, которую очень хочу открыть».

Фабио Якобсен (Quick Step Alpha Vinyl), одержавший две победы на этапах Волты Алгараве-2022, выиграл очковую классификацию гонки.