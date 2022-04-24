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Жулиан Алафилипп пострадал в завале на Льеж-Бастонь-Льеж-2022

Роман Барде: «Жулиан Алафилипп не мог дышать после падения»

 

 

 

 

 

  Велокоманда Quick Step Alpha Vinyl сообщила, что в завале за 60 км до финиша на классике Льеж-Бастонь-Льеж-2022 серьёзно пострадали два гонщика команды – двукратный чемпион мира Жулииан Алафилипп и Илан Ван Вильдер.

 

По данным команды, у Жулиана Алафилиппа диагностирован перелом двух рёбер, перелом лопатки и пневмоторакс (повреждение лёгкого). Его состояние стабильное, но он останется в госпитале под наблюдением.

 

У Илана Ван Вильдера перелом подбородка.

 

  Роман Барде (DSM), тоже попавший в завал,  первым поспешил на помощь соотечественнику, когда увидел, что  Жулиан Алафилипп упал и лежит в стороне от дороги, в канаве под деревом.

 

  В интервью VeloNews после финиша Льеж-Бастонь-Льеж-2022 Роман Барде рассказал:

 

   «Как будто попал в ночной кошмар. Том Пидкок и гонщик команды TotalEnergie упали прямо передо мной, я упал направо. Но со мной всё в порядке. Когда огляделся, увидел Жулиана метрах в пяти-шести внизу.

 

  Для меня это был шок, потому что он оказался в ужасной положении – к нему никто не подходил, было видно, что он нуждается в помощи. Ситуация  требовала срочных действий. Он не мог двигаться, не мог дышать. Он был в сознании, но не мог нормально говорить.

 

  Я надеюсь, с ним всё будет в порядке. Потом подошёл механик, а потом и доктор. Дорога была полностью заблокирована. Многие ребята оказались в ужасном положении. Но Жулиана никто не видел, его просто не было видно с дороги. Я  был в шоке. Гонка уехала, но мне повезло, что обошлось без травм.

 

  В велоспорте всё меняется очень быстро. Я чувствовал себя отлично, думал о позиции, но после такого завала гонка потеряла смысл. Случившееся  напомнило мне падение на Тур де Франс, когда пострадал Вильям Бонне. Тогда было почти так же, когда очень много ребят пострадали».

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Теги к статье: Жулиан Алафилипп Julian Alaphilippe Quick-Step Alpha Vinyl Льеж-Бастонь-Льеж Liege-Bastogne-Liege Монумент велоспорта классика Мирового тура

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Комментарии

  • uran
    Льеж-Бастонь-Льеж-2022. Резуль ... (25)
    uran-Фото
    Месяца на 2 Жулиан выпал из велогонок.
  • uran
    Льеж-Бастонь-Льеж-2022. Резуль ... (25)
    uran-Фото
    Жаль многие не поймут сарказма
  • EL-Fenomeno
    Льеж-Бастонь-Льеж-2022. Резуль ... (25)
    EL-Fenomeno-Фото

    Бешенная атака, как писАли выше "за себя и за упавшего товарища" была "на все деньги" (Курдюков аж встрепенулся) и победной. Не знаю спасли ли этой одной/большой победой Квики сезон весенних классик, но тут было действительно качество + удача. У победителей считаю так и должно быть - 1 раз, но мощно и уверенно, чтобы навсегда меня запомнили (это уже М.Круг).

    Завал был просто грандиозный, даже не помню когда и где в последний раз велогонщики так массово падали в разные стороны scratch ВВА финишировал на остатках сил, но таки 3-й, Игита и Мартинез его сильно по боках дожимали; а Алехандро молодцом, в такие годы и в ТОП 10, круто.

    Ну и процитирую снова себя (вчерашнего):

    Цитата: EL-Fenomeno
    Вот такие дела: Тадей не колесит вообще, Рэмко и ВВА впервые...и может сразу на подиум !? А вдруг)

    Тот самый "вдруг" и случился...впервые и на подиуме) а один даже с победой!

     

    P.S.

    Фил Жил, спасибо за игру гонку и победы на весенних классиках.

  • Coffe
    Льеж-Бастонь-Льеж-2022. Резуль ... (25)
    Coffe-Фото
    Ремко молодец.Отпахал,как надо.Выдал разделку.Победа заслуженная.

    Дай бог,чтобы ничего серьезного с Алафиллипом.
  • litxaa
    Liege-Bastogne-Liege Femmes-20 ... (1)
    litxaa-Фото

    У Мувистара победы по большей части заработавает женская часть команды?

  • Earl57
    Льеж-Бастонь-Льеж-2022. Резуль ... (25)
    Earl57-Фото

    Барде рассказал, что упавшего Алафилиппа кроме него в суматохе никто не увидел. Когда Барде спустился к нему, Жулиан не мог двигаться, не мог дышать и говорить, хотя был в сознании. Врачи говорят, что Алафилипп жаловался на боли в спине. Ногами он мог двигать. 

     

    У Алафилиппа два сломанных ребра, перелом лопатки и коллапс легкого. Он в больнице, состояние стабильное.

  • SportSpirit
    Льеж-Бастонь-Льеж-2022. Резуль ... (25)
    SportSpirit-Фото

    Быть первым, конечно, предпочтительнейacute особенно когда рядом на подиуме пусть не лучший, но вполне конкурентоспособный Ваут ван Арт. Кстати, какая статистика по их личным встречам? 

     

    Ремко выиграл в своем стиле - мощная атака задолго! Это было эпично, учитывая контекст. 

     

    Уважаемый Sezar писал, что Ремко на удивление обучаем. Да, он стал показательно работать на Алафилипа. Да, стал рассудительней относиться к неудачам. Но пока лучше всего у него получается быть самим собой - как сегодня! 

     

    Я не верю, что он станет видным грандтурщиком. Не та физика и не та психика. 

     

     

     

  • Николай Н.
    Льеж-Бастонь-Льеж-2022. Резуль ... (25)
    Николай Н.-Фото

    Ремко сегодня выдал коронное соло и достойная победа. Жаль Власов не до тянул, но и он добавил гонки интригу.

  • Rabbit
    Ремко Эвенепул дебютирует на Л ... (10)
    Rabbit-Фото

    вот и взял ЛБЛ

  • uran
    Льеж-Бастонь-Льеж-2022. Резуль ... (25)
    uran-Фото
    Атака за 30 км при таком раскладе напрашивалась сама собой, просто никто не смог усидеть за Ремко. Передача была подобрана идеально. Ну и форма отменная, в одни ноги привезти группе 40+ сек. Власова хватило на 10 км такого темпа. Ван Арт опять на пьедестале, так сказать на последних щах. P.S. кто там говорил смотреть гонку на последних км?

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1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 5363
2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4382
3 Роглич П. (Slo) (TJV) 3924
4 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3104
5 Берналь Э. (Col) (IGD) 2576
6 Кольбрелли С. (Ita) (TBV) 2553
7 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2461
8 Йейтс А. (GBr) (IGD) 2251
9 Альмейда Ж. (Por) (DQT) 2219
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