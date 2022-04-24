Жулиан Алафилипп пострадал в завале на Льеж-Бастонь-Льеж-2022

Роман Барде: «Жулиан Алафилипп не мог дышать после падения»

Велокоманда Quick Step Alpha Vinyl сообщила, что в завале за 60 км до финиша на классике Льеж-Бастонь-Льеж-2022 серьёзно пострадали два гонщика команды – двукратный чемпион мира Жулииан Алафилипп и Илан Ван Вильдер.

По данным команды, у Жулиана Алафилиппа диагностирован перелом двух рёбер, перелом лопатки и пневмоторакс (повреждение лёгкого). Его состояние стабильное, но он останется в госпитале под наблюдением.

У Илана Ван Вильдера перелом подбородка.

Роман Барде (DSM), тоже попавший в завал, первым поспешил на помощь соотечественнику, когда увидел, что Жулиан Алафилипп упал и лежит в стороне от дороги, в канаве под деревом.

В интервью VeloNews после финиша Льеж-Бастонь-Льеж-2022 Роман Барде рассказал:

«Как будто попал в ночной кошмар. Том Пидкок и гонщик команды TotalEnergie упали прямо передо мной, я упал направо. Но со мной всё в порядке. Когда огляделся, увидел Жулиана метрах в пяти-шести внизу.

Для меня это был шок, потому что он оказался в ужасной положении – к нему никто не подходил, было видно, что он нуждается в помощи. Ситуация требовала срочных действий. Он не мог двигаться, не мог дышать. Он был в сознании, но не мог нормально говорить.

Я надеюсь, с ним всё будет в порядке. Потом подошёл механик, а потом и доктор. Дорога была полностью заблокирована. Многие ребята оказались в ужасном положении. Но Жулиана никто не видел, его просто не было видно с дороги. Я был в шоке. Гонка уехала, но мне повезло, что обошлось без травм.

В велоспорте всё меняется очень быстро. Я чувствовал себя отлично, думал о позиции, но после такого завала гонка потеряла смысл. Случившееся напомнило мне падение на Тур де Франс, когда пострадал Вильям Бонне. Тогда было почти так же, когда очень много ребят пострадали».