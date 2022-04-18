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Дилан Тёнс – победитель Флеш Валлонь-2022

Дилан Тёнс: "С Мюр де Уи у меня отношения любви-ненависти: всё или ничего"

 

 

 

  30-летний Дилан Тёнс (Dylan Teuns) одержал первую в карьере победу на классической гонке. После 3-го места на Флеш Валлонь 2017 года бельгийский гонщик команды Bahrain Victorious поднялся на высшую ступень подиума, обойдя пятикратного победителя Флеш Валлонь Алехандро Вальверде (Movistar) и дебютанта классики Александра Власова (Bora-hansgrohe).

 

Дилан Тёнс – победитель Флеш Валлонь-2022

 Photo ©A.S.O. / Gautier Demouveaux

 

Дилан Тёнс – победитель Флеш Валлонь-2022

 

Photo Peter De Voecht/PN/SprintCyclingAgency©2022/Team Bahrain Victorious

 

  Как обычно, Флеш Валлонь решилась на финальных метрах подъёма Мюр де Уи.  Сёрен Краг Андерсен (DSM) и Мори Вансевенан (Quick Step Alpha Vinyl) были последними из гонщиков отрыва, их добрали за километр до финиша. Команда Movistar задавала скорость на Мюр де Уи – Карлос Верона и Энрик Мас работали на своего капитана, но Дилан Тёнс нарушил планы испанской команды, атаковав за 300 м до финиша и опередив пятикратного победителя Флеш Валлонь.

 

  Это 14 победа Дилана Тёнса в карьере, и первая в этом сезоне после успешно пройденных классик,  где бельгийский гонщик команды Bahrain Victorious  трижды входил в топ-10.

 

  Дилан Тёнс: «Это невероятно. Мечта сбылась – я выиграл на Мюр де Уи перед болельщиками, женой, семьёй. Это особенная для меня победа, всегда мечтал выиграть классику.

 

  С Мюр де Уи и Флеш Валлонь у меня  отношения любви-ненависти. Всё или ничего. Здесь, чтобы уехать, нужна нога, как у меня сегодня. Знал, что если хочу выиграть, важно занять хорошую позицию перед подъёмом. Поэтому немного волновался, но старался ни о чём не думать, чтобы на подходе к Мюр де Уи занять позицию. А потом всё сложилось. Когда Алехандро Вальверде ускорился, настал мой идеальный момент для  атаки.

 

  Главная причина, по которой я в хорошей форме этой весной, что я не запаниковал после ковида в Валенсии. Когда понял, что заболел тогда, по десять раз в день спрашивал у врача, когда смогу вернуться к тренировкам. Потом не терял головы, терпеливо ждал десять дней, пока получил негативный тест, верил в свою форму и подготовку.

 

  Нам пришлось поменять моё расписание. Вместо Париж-Ниццы меня поставили на Вуэльту Каталонии, так что до моей следующей гонки смог тренироваться четыре недели. В первые несколько дней только проверял, как реагирует тело, насколько далеко могу продвинуться.  А когда почувствовал, что в порядке, начал усиленно тренироваться. Уже в Каталонии я мог бороться, знал, что победа на классиках тоже не за горами, что однажды она придёт!

 

  С большим уважением отношусь к Алехандро Вальверде. Ему 42 года, не думаю, что в таком возрасте я смогу выступать так, как он сейчас. Он – Король Мюр де Уи. Пять лет назад я был близко к нему, занял третье место, расстроился тогда, что не смог усидеть у него на колесе, когда он атаковал. Сегодня всё было наоборот, чем очень горжусь».

 

 

Результаты Флеш Валлонь-2022

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Теги к статье: Дилан Тёнс Dylan Teuns Bahrain Victorious Флеш Валлонь La Fleche Wallonne классика Мирового тура однодневная велогонка

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Комментарии

  • EL-Fenomeno
    Флеш Валлонь-2022. Результаты (15)
    EL-Fenomeno-Фото

    Процитирую себя вчерашнего...аж ПЛЮСанул сегодня в теме Рефоргу)

    Цитата: EL-Fenomeno
    На этот раз хочется согласится с товарищем reforg34, насчёт Вальверде и его победы, ведь не раз и не два блестал Балаверде на Валлонской стреле, но буду очень рад если в 2022-м Алехандро окажется хотя бы на подиуме...мотивация его последней в карьере Флэш-Валлони пусть придаст ветерану дополнительных сил.

    Когда Алекс пошёл на Тюнса и за победой (как поКазалось), а потом оглянулся и отпустил Дилана выигрывать, я невольно аж крикнул досадное "Ай", но очередной подиум на ФВ для ветерана - это многократное уважение.

    Власов - аплодисменты, приятно удивил

    Алафилипп, мне кажется слишком поздно двинул, ну а Погачар - красава, не всё же ему загребать)

    P.S.

    В ТОП 10 аж 4 француза, но на бельгийской гонке победил бельгиец.

  • velodoctor
    Флеш Валлонь-2022. Результаты (15)
    velodoctor-Фото
    Северные и арденские классики для меня совершенно разные гонки, северные, это самый кайф от велоспорта для просмотра, а вот ардены это очень часто едем 250 и на последнем пупке выясняем кто круче. Хорошо, что у ЛБЛ маршрут поменяли несколько лет назад. Я кроме Фульса и не могу вспомнить кто красиво побеждал.
  • velodoctor
    La Fleche Wallonne Feminine-20 ... (3)
    velodoctor-Фото

    Итальянки громят голландок, кроме не самой престижной  Omloop Het Nieuwsblad побед то нет весной у них. Итальянки забрали больше половины классик этой весной. 

  • RVL
    Флеш Валлонь-2022. Результаты (15)
    RVL-Фото

     



    • Я что то разочарован. Ни один из бигов не сделал ничего за 202 км, что бы оживить гонку . Тупо панчанули кто смог на финиш))

    Хотя чего ожидать, если как уже отмечали, почти всегда так.

    Ну это похоже, впечатление, на фоне остальных, очень зрелищных классик этого сезона. 

    А тройка призеров настолько разная, но им респект!

  • BlAr
    Флеш Валлонь-2022. Результаты (15)
    BlAr-Фото
    Не стоит забывать, что у него были проблемы с колесом, и пришлось потратить лишние силы на добор группы. Но то, что он не на пике - соглашусь.
  • Freejazz
    Флеш Валлонь-2022. Результаты (15)
    Freejazz-Фото
    Если следовать вашей логике, то что в гонке делает 150-180 человек, ведь победитель только 1. Власов - стабильный гонщик десятки, а это уже немало. Не знаю, как у вас в "семье", но тут каждый гонщик из пост-советского пространства под особым вниманием.
  • Good Father
    Флеш Валлонь-2022. Результаты (15)
    Good Father-Фото
    Vlasov vechno 2 , 3. Na grand turah emu lovit nechego. Na bolshih gorah ochen slabi i net haraktera
  • Николай Н.
    Флеш Валлонь-2022. Результаты (15)
    Николай Н.-Фото

    Алафилипо видно пересидел на колесе и начал вылезать поздновато. А вот Власов удивил, видно решил себя попробовать на классиках и не плохо получилось.

  • velodoctor
    Флеш Валлонь-2022. Результаты (15)
    velodoctor-Фото

    Меня вся тройка удивила, никогда не думал что Власов может такие подъемы с наскока хорошо ехать, Вальверде бесконечное уважение,  41 год, а почти всех как детей разобрал biggrin Про Тюнса ничего не могу сказать, неожиданный победитель.

  • RVL
    La Fleche Wallonne Feminine-20 ... (3)
    RVL-Фото

    Девушек сильных мало... оттого и тактики такие

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