Дилан Тёнс – победитель Флеш Валлонь-2022

Дилан Тёнс: "С Мюр де Уи у меня отношения любви-ненависти: всё или ничего"

30-летний Дилан Тёнс (Dylan Teuns) одержал первую в карьере победу на классической гонке. После 3-го места на Флеш Валлонь 2017 года бельгийский гонщик команды Bahrain Victorious поднялся на высшую ступень подиума, обойдя пятикратного победителя Флеш Валлонь Алехандро Вальверде (Movistar) и дебютанта классики Александра Власова (Bora-hansgrohe).

Photo ©A.S.O. / Gautier Demouveaux

Photo Peter De Voecht/PN/SprintCyclingAgency©2022/Team Bahrain Victorious

Как обычно, Флеш Валлонь решилась на финальных метрах подъёма Мюр де Уи. Сёрен Краг Андерсен (DSM) и Мори Вансевенан (Quick Step Alpha Vinyl) были последними из гонщиков отрыва, их добрали за километр до финиша. Команда Movistar задавала скорость на Мюр де Уи – Карлос Верона и Энрик Мас работали на своего капитана, но Дилан Тёнс нарушил планы испанской команды, атаковав за 300 м до финиша и опередив пятикратного победителя Флеш Валлонь.

Это 14 победа Дилана Тёнса в карьере, и первая в этом сезоне после успешно пройденных классик, где бельгийский гонщик команды Bahrain Victorious трижды входил в топ-10.

Дилан Тёнс: «Это невероятно. Мечта сбылась – я выиграл на Мюр де Уи перед болельщиками, женой, семьёй. Это особенная для меня победа, всегда мечтал выиграть классику.

С Мюр де Уи и Флеш Валлонь у меня отношения любви-ненависти. Всё или ничего. Здесь, чтобы уехать, нужна нога, как у меня сегодня. Знал, что если хочу выиграть, важно занять хорошую позицию перед подъёмом. Поэтому немного волновался, но старался ни о чём не думать, чтобы на подходе к Мюр де Уи занять позицию. А потом всё сложилось. Когда Алехандро Вальверде ускорился, настал мой идеальный момент для атаки.

Главная причина, по которой я в хорошей форме этой весной, что я не запаниковал после ковида в Валенсии. Когда понял, что заболел тогда, по десять раз в день спрашивал у врача, когда смогу вернуться к тренировкам. Потом не терял головы, терпеливо ждал десять дней, пока получил негативный тест, верил в свою форму и подготовку.

Нам пришлось поменять моё расписание. Вместо Париж-Ниццы меня поставили на Вуэльту Каталонии, так что до моей следующей гонки смог тренироваться четыре недели. В первые несколько дней только проверял, как реагирует тело, насколько далеко могу продвинуться. А когда почувствовал, что в порядке, начал усиленно тренироваться. Уже в Каталонии я мог бороться, знал, что победа на классиках тоже не за горами, что однажды она придёт!

С большим уважением отношусь к Алехандро Вальверде. Ему 42 года, не думаю, что в таком возрасте я смогу выступать так, как он сейчас. Он – Король Мюр де Уи. Пять лет назад я был близко к нему, занял третье место, расстроился тогда, что не смог усидеть у него на колесе, когда он атаковал. Сегодня всё было наоборот, чем очень горжусь».