- Категория:
- VeloRACE |
- Дата:
- Вчера, 14:00
Приглашения на Льеж-Бастонь-Льеж 2022
Легендарная бельгийская однодневная велогонка Льеж-Бастонь-Льеж (Liege - Bastogne - Liege) пройдёт 24 апреля 2022 года. ASO, сегодня объявили список из 7 профессиональных команд (ProTeam), которые получили приглашения на гонку категории Мирового Тура (UCI World Tour).
Помимо 18 команд Мирового тура (World Tour UCI) на старт выйдут:
Alpecin – Fenix (Bel)
Team Arkéa – Samsic (Fra)
TotalEnergies (Fra)
Bingoal Pauwels Sauces WB (Bel)
Equipo Kern Pharma (Esp)
Sport Vlaanderen – Baloise (Bel)
Uno-X Pro Cycling Team (Nor)
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