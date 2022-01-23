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Приглашения на Льеж-Бастонь-Льеж 2022

Приглашения на Льеж-Бастонь-Льеж 2022

Приглашения на Льеж-Бастонь-Льеж 2022

 

Легендарная бельгийская однодневная велогонка Льеж-Бастонь-Льеж (Liege - Bastogne - Liege) пройдёт 24 апреля 2022 года. ASO, сегодня объявили список из 7 профессиональных команд (ProTeam), которые получили приглашения на гонку категории Мирового Тура (UCI World Tour).

 

  Помимо 18 команд Мирового тура (World Tour UCI) на старт выйдут: 

  

Alpecin – Fenix (Bel) 

Team Arkéa – Samsic (Fra) 

TotalEnergies (Fra) 

Bingoal Pauwels Sauces WB (Bel) 

Equipo Kern Pharma (Esp)

Sport Vlaanderen – Baloise (Bel) 

Uno-X Pro Cycling Team (Nor) 

  

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Теги к статье: Льеж-Бастонь-Льеж Liege-Bastogne-Liege Мировой Тур UCI однодневка wild card Арденнские классики ProTeam

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Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 5363
2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4382
3 Роглич П. (Slo) (TJV) 3924
4 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3104
5 Берналь Э. (Col) (IGD) 2576
6 Кольбрелли С. (Ita) (TBV) 2553
7 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2461
8 Йейтс А. (GBr) (IGD) 2251
9 Альмейда Ж. (Por) (DQT) 2219
10 Карапас Р. (Ecu) (IGD) 2018

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