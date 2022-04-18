Алехандро Вальверде и Александр Власов – на подиуме Флеш Валлонь-2022

Алехандро Вальверде о финальной Флеш Валлонь, Александр Власов - о дебюте на классике

В финальный год карьеры 41-летний Алехандро Вальверде (Movistar), пятикратный победитель Арденнской классики Флеш Валлонь, поднялся на вторую ступень подиума (в третий раз в карьере занял 2-е место). А впервые в карьере выступивший на Флеш Валлонь 25-летний Александр Власов (Bora-hansgrohe) замкнул тройку сильнейших.

На Флеш Валлонь-2022, как и в прошлые годы, решающими стали финальные метры подъёма-«стены» - Мюр де Уи. Вальверде, которому в понедельник, 25 апреля, исполнится 42 года, ускорился почти на том же месте, где всегда атаковал соперников, но на финальных 150 метрах ему не хватило пары оборотов педалей. Дилан Тёнс (Bahrain Victorious) атаковал за 300 м и опередил на несколько метров Алехандро Вальверде и Александра Власова.

Photo © BORA - hansgrohe / Sprintcycling

Алехандро Вальверде: «Могу только радоваться моему выступлению сегодня. Я был так близко к победе. Продавливал так сильно, что у меня больше болели руки, чем ноги! Дилан Тёнс был сильнее. Поздравляю его. И хочу поблагодарить свою команду за великолепную работу в течение всего дня. Они позволили мне идеально доехать к Мюр де Уи.

Потом на финальном прохождении Энрик Мас задал высокую скорость, которая помогла мне выйти на идеальную позицию для финального ускорения. Наверное, это самое быстрое за всё время восхождение на Мюр де Уи, точно одно из самых скоростных.

Иногда покидаешь гонку с ощущением, что мог бы сделать больше, но сегодня у меня не тот случай. Второе место для меня как победа, учитывая, что через пять дней мне исполнится 42 года и это была моя последняя Флеш Валлонь. Хотя было тяжело, но я выступил на таком уровне, финишировал на хорошей ноте, что даёт мне надежду на Льеж-Бастонь-Льеж-2022 в воскресенье».

Александр Власов: «Очень рад, что так выступил, впервые участвуя в классике Флеш Валлонь. Гонка шла довольно нервно, потому что все боролись за позицию.

К началу финального подъёма я старался выйти на хорошей позиции, чтобы пройти Мюр де Уи ровно и на своей скорости. Когда увидел, что Дилан Тёнс атаковал, попробовал сесть за ним, но он был слишком силён. Поэтому я просто выдал свой максимум.

Сейчас я в хорошей форме, попробую использовать это, чтобы показать как можно более высокий результат на Льеж-Бастонь-Льеж. Обычно я предпочитаю многодневные гонки, но когда в прошлом году увидел ,что получилось бороться на Ломбардии, понял, что я могу хорошо выступать и на однодневных гонках. В этом сезоне очень мотивирован.

Bora-hansgrohe – суперкоманда, с отличными ребятами, великолепной дружеской атмосферой. Я счастлив выступать в этой команде.

Кто знает, после финиша на подиуме, возможно, попробую ещё раз в следующем году».

Йенс Земке, спортивный директор команды Bora-hansgrohe: «После того, как Алекс Власов сильно выступил на Туре Страны Басков, мы знали, что он сможет и здесь побороться за победу.

У нас четыре новобранца, включая Алекса, которые сегодня впервые проехали Флеш Валлонь. Вчера мы тщательно изучили маршрут, составили чёткий план на стопроцентную поддержку Алекса. И идеально его выполнили. Он сделал именно так, как мы обсуждали – сел на колесо Вальверде за 300 м до финиша и нашёл хорошую позицию. Все гонщики команды отлично отработали. Некоторые из них вернулись после тренировок на высоте, некоторые - после травмы, но все работали хорошо».