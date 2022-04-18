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Алехандро Вальверде и Александр Власов – на подиуме Флеш Валлонь-2022

Алехандро Вальверде о финальной Флеш Валлонь, Александр Власов - о дебюте на классике

 

 

 

  В финальный год карьеры 41-летний Алехандро Вальверде (Movistar), пятикратный победитель Арденнской классики Флеш Валлонь, поднялся на вторую ступень подиума (в третий раз в карьере занял 2-е место). А впервые в карьере выступивший на Флеш Валлонь  25-летний Александр Власов (Bora-hansgrohe) замкнул тройку сильнейших.

 

  На Флеш Валлонь-2022, как и в прошлые годы, решающими стали финальные метры подъёма-«стены» - Мюр де Уи. Вальверде, которому в понедельник, 25 апреля, исполнится 42 года,  ускорился почти на том же месте, где всегда атаковал соперников, но на финальных 150 метрах ему не хватило пары оборотов педалей.  Дилан Тёнс (Bahrain Victorious) атаковал за 300 м и опередил на несколько метров Алехандро Вальверде и Александра Власова.

 

 

 

Алехандро Вальверде и Александр Власов – на подиуме Флеш Валлонь-2022

 

Алехандро Вальверде и Александр Власов – на подиуме Флеш Валлонь-2022

 

Photo © BORA - hansgrohe / Sprintcycling

 

  Алехандро Вальверде: «Могу только радоваться моему выступлению сегодня. Я был так близко к победе. Продавливал так сильно, что у меня больше болели руки, чем ноги! Дилан Тёнс был сильнее. Поздравляю его. И хочу поблагодарить свою команду за великолепную работу в течение всего дня. Они позволили мне идеально доехать к Мюр де Уи.

 

  Потом на финальном прохождении Энрик Мас задал высокую скорость, которая помогла мне выйти на идеальную позицию для финального ускорения. Наверное, это самое быстрое за всё время восхождение на Мюр де Уи, точно одно из самых скоростных.

 

  Иногда покидаешь гонку с ощущением, что мог бы сделать больше, но сегодня у меня не тот случай. Второе место для меня как победа, учитывая, что через пять дней мне исполнится 42 года и это была моя последняя Флеш Валлонь. Хотя было тяжело, но я выступил на таком уровне, финишировал на хорошей ноте, что даёт мне надежду на Льеж-Бастонь-Льеж-2022 в воскресенье».

 

  Александр Власов: «Очень рад, что так выступил, впервые участвуя в классике Флеш Валлонь. Гонка шла довольно нервно, потому что все боролись за позицию.

 

  К началу финального подъёма я старался выйти на хорошей позиции, чтобы пройти Мюр де Уи ровно и на своей скорости. Когда увидел, что Дилан Тёнс атаковал, попробовал сесть за ним, но он был слишком силён. Поэтому я просто выдал свой максимум.

 

  Сейчас я в хорошей форме, попробую использовать это, чтобы показать как можно более высокий результат на Льеж-Бастонь-Льеж. Обычно я предпочитаю многодневные гонки, но когда в прошлом году увидел ,что получилось бороться на Ломбардии, понял, что я могу хорошо выступать и на  однодневных гонках. В этом сезоне очень мотивирован.  

  Bora-hansgrohe – суперкоманда, с отличными ребятами, великолепной дружеской атмосферой. Я счастлив выступать в этой команде.

 

  Кто знает, после финиша на подиуме, возможно, попробую ещё раз в следующем году».

 

  Йенс Земке, спортивный директор команды Bora-hansgrohe: «После того, как Алекс Власов сильно выступил на  Туре Страны Басков, мы знали, что он сможет и здесь побороться за победу.

 

  У нас четыре новобранца, включая Алекса, которые сегодня впервые проехали Флеш Валлонь. Вчера мы тщательно изучили маршрут, составили чёткий план на стопроцентную поддержку Алекса. И идеально его выполнили. Он сделал именно так, как мы обсуждали – сел на колесо Вальверде за 300 м до финиша и нашёл хорошую позицию. Все гонщики команды отлично отработали. Некоторые из них вернулись после тренировок на высоте, некоторые  - после травмы, но все работали хорошо».

 

Результаты Флеш Валлонь-2022

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Теги к статье: Алехандро Вальверде Alejandro Valverde Movistar Александр Власов Bora- hansgrohe Флеш Валлонь La Fleche Wallonne классика Мирового тура однодневная велогонка

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Комментарии

  • EL-Fenomeno
    Флеш Валлонь-2022. Результаты (15)
    EL-Fenomeno-Фото

    Процитирую себя вчерашнего...аж ПЛЮСанул сегодня в теме Рефоргу)

    Цитата: EL-Fenomeno
    На этот раз хочется согласится с товарищем reforg34, насчёт Вальверде и его победы, ведь не раз и не два блестал Балаверде на Валлонской стреле, но буду очень рад если в 2022-м Алехандро окажется хотя бы на подиуме...мотивация его последней в карьере Флэш-Валлони пусть придаст ветерану дополнительных сил.

    Когда Алекс пошёл на Тюнса и за победой (как поКазалось), а потом оглянулся и отпустил Дилана выигрывать, я невольно аж крикнул досадное "Ай", но очередной подиум на ФВ для ветерана - это многократное уважение.

    Власов - аплодисменты, приятно удивил

    Алафилипп, мне кажется слишком поздно двинул, ну а Погачар - красава, не всё же ему загребать)

    P.S.

    В ТОП 10 аж 4 француза, но на бельгийской гонке победил бельгиец.

  • velodoctor
    Флеш Валлонь-2022. Результаты (15)
    velodoctor-Фото
    Северные и арденские классики для меня совершенно разные гонки, северные, это самый кайф от велоспорта для просмотра, а вот ардены это очень часто едем 250 и на последнем пупке выясняем кто круче. Хорошо, что у ЛБЛ маршрут поменяли несколько лет назад. Я кроме Фульса и не могу вспомнить кто красиво побеждал.
  • velodoctor
    La Fleche Wallonne Feminine-20 ... (3)
    velodoctor-Фото

    Итальянки громят голландок, кроме не самой престижной  Omloop Het Nieuwsblad побед то нет весной у них. Итальянки забрали больше половины классик этой весной. 

  • RVL
    Флеш Валлонь-2022. Результаты (15)
    RVL-Фото

     



    • Я что то разочарован. Ни один из бигов не сделал ничего за 202 км, что бы оживить гонку . Тупо панчанули кто смог на финиш))

    Хотя чего ожидать, если как уже отмечали, почти всегда так.

    Ну это похоже, впечатление, на фоне остальных, очень зрелищных классик этого сезона. 

    А тройка призеров настолько разная, но им респект!

  • BlAr
    Флеш Валлонь-2022. Результаты (15)
    BlAr-Фото
    Не стоит забывать, что у него были проблемы с колесом, и пришлось потратить лишние силы на добор группы. Но то, что он не на пике - соглашусь.
  • Freejazz
    Флеш Валлонь-2022. Результаты (15)
    Freejazz-Фото
    Если следовать вашей логике, то что в гонке делает 150-180 человек, ведь победитель только 1. Власов - стабильный гонщик десятки, а это уже немало. Не знаю, как у вас в "семье", но тут каждый гонщик из пост-советского пространства под особым вниманием.
  • Good Father
    Флеш Валлонь-2022. Результаты (15)
    Good Father-Фото
    Vlasov vechno 2 , 3. Na grand turah emu lovit nechego. Na bolshih gorah ochen slabi i net haraktera
  • Николай Н.
    Флеш Валлонь-2022. Результаты (15)
    Николай Н.-Фото

    Алафилипо видно пересидел на колесе и начал вылезать поздновато. А вот Власов удивил, видно решил себя попробовать на классиках и не плохо получилось.

  • velodoctor
    Флеш Валлонь-2022. Результаты (15)
    velodoctor-Фото

    Меня вся тройка удивила, никогда не думал что Власов может такие подъемы с наскока хорошо ехать, Вальверде бесконечное уважение,  41 год, а почти всех как детей разобрал biggrin Про Тюнса ничего не могу сказать, неожиданный победитель.

  • RVL
    La Fleche Wallonne Feminine-20 ... (3)
    RVL-Фото

    Девушек сильных мало... оттого и тактики такие

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Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 5363
2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4382
3 Роглич П. (Slo) (TJV) 3924
4 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3104
5 Берналь Э. (Col) (IGD) 2576
6 Кольбрелли С. (Ita) (TBV) 2553
7 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2461
8 Йейтс А. (GBr) (IGD) 2251
9 Альмейда Ж. (Por) (DQT) 2219
10 Карапас Р. (Ecu) (IGD) 2018

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