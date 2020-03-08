Роман Барде: «Не понимаю, почему гонка Париж-Ницца-2020 продолжается»

Роман Барде: «Мы кажемся неуместными на велосипедах»

29-летний французский гонщик команды AG2R La Mondiale Роман Барде на 6-м этапе гонки Париж-Ницца-2020 уехал в отрыв, атаковал вместе с Николя Эде (Cofidis), но добиться успеха им не удалось. За 33 км до финиша Эде и Барде добрал Сёрен Краг Андерсен (Sunweb), а затем сначала Эде, а потом и Роман Барде не смогли удержаться с датским гонщиком. После финиша Роман Барде рассказал, что в обстановке борьбы с коронавирусом гонка потеряла смысл.

Роман Барде: «Я не понимаю, почему сегодня гонка продолжилась. Мы кажемся неуместными на велосипедах, когда все прилагают усилия, борясь с распространением вируса. Мне горько, что в пелотоне нет единства – кто-то уезжает, другие – нет, мы закончим тем, что останутся, возможно, 30 гонщиков.

Какой смысл во всём этом, особенно по отношению к остальному населению? Мы едем свою маленькую гонку как будто ничего не случилось. Всё это очень странно.

Меня ничего не удивляет в 2020. Я особенно беспокоюсь об общей ситуации со здоровьем. Возможно, через несколько дней мы составим новый календарь, но ещё неизвестно, как будет развиваться пандемия. В ближайшие недели мы должны многое сделать для борьбы с вирусом. Меня беспокоит мысль, что худшее ещё впереди. Поеду ли я Тур? Не могу сказать. Кто знает».