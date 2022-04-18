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Пельо Бильбао – победитель 2 этапа Тура Альп-2022

Пельо Бильбао перехватил майку лидера Тура Альп-2022 после победы на 2-м этапе

 

 

 32-летний испанский велогонщик команды Bahrain Victorious Пельо Бильбао (Pello Bilbao) после второго места на 1-м этапе Тура Альп-2022 одержал победу в спринте на 2-м этапе и надел майку лидера генеральной классификации.  

 

  Через 11 км после старта на подъёме Пассо Ролле после атак образовался отрыв, в который уехали 10 гонщиков, в том числе Павел Сиваков (Ineos Grenadiers) и Мигель Анхель Лопес (Astana Qazaqstan Team).

 

  На подъёме Пассо делла Мендола (16 км с 6,5%), когда у отрыва набралось 2 с половиной минуты преимущества, команда Bahrain Victorious возглавила пелотон и оставалась впереди на протяжении 80 км до финиша.

 

  За 30 км у Павла Сивакова и Майкла Сторера (Groupama-FDJ), оставшихся  впереди, было более минуты преимущества. Жоффрей Бушар (AG2R Citroen), победитель 1 этапа, потерял контакт с группой Бильбао на спуске с Пассо Паладе. Дуэт лидеров пелотон догнал  за 9,6 км до финиша, где был разыгран спринт, в котором Пельо Бильбао опередил Романа Барде (DSM) и Аттилу Вальтера  (Groupama-FDJ).

 

Пельо Бильбао – победитель 2 этапа Тура Альп-2022

 

Пельо Бильбао – победитель 2 этапа Тура Альп-2022

 

Photo © Massimo Fulgenzi/SprintCyclingAgency©2022/Bahrain Victorious Team

 

  Пельо Бильбао: «Мы понимали, что будет трудный этап, как всегда бывает на Туре Альп, но мы не ожидали, что соперники атакуют настолько рано. Я смог положиться на сильную команду. После того, как они целый день тянули, не знаю, откуда они взяли силы, чтобы развезти меня в спринте.

 

 За свою карьеру я много работал на товарищей по команде, но постепенно доказал, что могу быть одним из тех, за кем следят в гонках. Мои товарищи были рады помогать мне, результат это подтверждает. Команда сделала всю работу, я  же просто завершил её на финальных ста метрах, положил вишенку на торт. Мы продемонстрировали сегодня, что велоспорт – командный вид.

 

  Для меня этот сезон начался великолепно. На Туре Альп я всегда в идеальной форме, чтобы максимально проявить себя.

 

  Нахожусь ли сейчас в лучшем периоде своей карьеры? Да, наверное. Я в отличной форме. После того, как несколько раз подходил близко к победе здесь, в этом году на мне ответственность бороться за майку лидера. Мы привезли сюда мощный состав, Микель и Сантьяго тоже идут высоко в генеральной классификации. Это важно, потому что мы ожидаем, что гонка пойдёт безумно, как на первых двух этапах».

 

  Роман Барде: «Отличный день. Уехал сильный отрыв с Тименом (Аренсманом) и другими ребятами, которые были высоко в генеральной классификации. Тимен держал под контролем ситуацию, старался побороться за  этап. Мы же смогли сидеть в пелотоне. Ребята хорошо за мной присматривали. В конце я сумел спринтовать за второе место. Для команды это хороший день».

 

 

Результаты 2 этапа Тура Альп-2022

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Теги к статье: Пельо Бильбао Pello Bilbao Bahrain Victorious Тур Альп Tour of the Alps многодневная велогонка велогонка категории 2.Pro гонка Европейского тура Europe Tour

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Комментарии

  • M-07
    Флеш Валлонь-2022. Превью (8)
    M-07-Фото
    После 1 запятую поставить только надо, а так верно.
  • EL-Fenomeno
    Флеш Валлонь-2022. Превью (8)
    EL-Fenomeno-Фото

    На этот раз хочется согласится с товарищем reforg34, насчёт Вальверде и его победы, ведь не раз и не два блестал Балаверде на Валлонской стреле, но буду очень рад если в 2022-м Алехандро окажется хотя бы на подиуме...мотивация его последней в карьере Флэш-Валлони пусть придаст ветерану дополнительных сил.

    Цитата: M-07
    Кто-то помнит, чтобы когда-нибудь в этой гонке что-то решалось до последней Мур де Уи?

    Выходит шо, опять! что снова "по традиции" можно смотреть только последние 15 км. ФВ lazy

  • BlAr
    Тур Альп-2022. Этап 2 (4)
    BlAr-Фото

    Я что-то не пойму, Фрум ногу бережёт для сольной атаки? Впрочем, что ему стоит 15 минут пелотону привезти?

  • karlovich
    Флеш Валлонь-2022. Превью (8)
    karlovich-Фото
    2000, Francesco Casagrande?
  • levonardo
    Флеш Валлонь-2022. Превью (8)
    levonardo-Фото
    В этот раз погачар уедет на втором прохождении и привезет всем от 30 секунд до минуты.
  • Адриен
    Тур Альп-2022. Этап 2 (4)
    Адриен-Фото
    И ? Йозеф, Джозеф (Джо) - одно и то же ! На деле - ИОСИФ. В Мексике он - Хосе. На Ближнем Востоке - Юсуф. Это как с именем Иван. Во Франции - Жан. В Германии - Ганс. В Грузии - Вано. Так что ваши претензии к комментатору совершенно зряшние.
  • M-07
    Флеш Валлонь-2022. Превью (8)
    M-07-Фото

    Нашёл только за 2003 год в последний раз https://youtu.be/qPXMnxf7nys

  • Freejazz
    Флеш Валлонь-2022. Превью (8)
    Freejazz-Фото
    Точно, не в последние 10 лет.
  • M-07
    Флеш Валлонь-2022. Превью (8)
    M-07-Фото

    Кто-то помнит, чтобы когда-нибудь в этой гонке что-то решалось до последней Мур де Уи?

  • reforg34
    Флеш Валлонь-2022. Превью (8)
    reforg34-Фото

    Если все пойдет по плану, Алехандро Вальверде без проблем заберет гонку и сделает хет-трик по арденским классикам, т.к. эти гонки он знает как свои пять пальцев, а также, неплохо так потренировался. Как вчера помним как Хоаким Родригез на пару с Мореной абсолютно ничего не смогли поделать против одного Вальверде.

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