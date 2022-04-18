Пельо Бильбао – победитель 2 этапа Тура Альп-2022

Пельо Бильбао перехватил майку лидера Тура Альп-2022 после победы на 2-м этапе

32-летний испанский велогонщик команды Bahrain Victorious Пельо Бильбао (Pello Bilbao) после второго места на 1-м этапе Тура Альп-2022 одержал победу в спринте на 2-м этапе и надел майку лидера генеральной классификации.

Через 11 км после старта на подъёме Пассо Ролле после атак образовался отрыв, в который уехали 10 гонщиков, в том числе Павел Сиваков (Ineos Grenadiers) и Мигель Анхель Лопес (Astana Qazaqstan Team).

На подъёме Пассо делла Мендола (16 км с 6,5%), когда у отрыва набралось 2 с половиной минуты преимущества, команда Bahrain Victorious возглавила пелотон и оставалась впереди на протяжении 80 км до финиша.

За 30 км у Павла Сивакова и Майкла Сторера (Groupama-FDJ), оставшихся впереди, было более минуты преимущества. Жоффрей Бушар (AG2R Citroen), победитель 1 этапа, потерял контакт с группой Бильбао на спуске с Пассо Паладе. Дуэт лидеров пелотон догнал за 9,6 км до финиша, где был разыгран спринт, в котором Пельо Бильбао опередил Романа Барде (DSM) и Аттилу Вальтера (Groupama-FDJ).

Photo © Massimo Fulgenzi/SprintCyclingAgency©2022/Bahrain Victorious Team

Пельо Бильбао: «Мы понимали, что будет трудный этап, как всегда бывает на Туре Альп, но мы не ожидали, что соперники атакуют настолько рано. Я смог положиться на сильную команду. После того, как они целый день тянули, не знаю, откуда они взяли силы, чтобы развезти меня в спринте.

За свою карьеру я много работал на товарищей по команде, но постепенно доказал, что могу быть одним из тех, за кем следят в гонках. Мои товарищи были рады помогать мне, результат это подтверждает. Команда сделала всю работу, я же просто завершил её на финальных ста метрах, положил вишенку на торт. Мы продемонстрировали сегодня, что велоспорт – командный вид.

Для меня этот сезон начался великолепно. На Туре Альп я всегда в идеальной форме, чтобы максимально проявить себя.

Нахожусь ли сейчас в лучшем периоде своей карьеры? Да, наверное. Я в отличной форме. После того, как несколько раз подходил близко к победе здесь, в этом году на мне ответственность бороться за майку лидера. Мы привезли сюда мощный состав, Микель и Сантьяго тоже идут высоко в генеральной классификации. Это важно, потому что мы ожидаем, что гонка пойдёт безумно, как на первых двух этапах».

Роман Барде: «Отличный день. Уехал сильный отрыв с Тименом (Аренсманом) и другими ребятами, которые были высоко в генеральной классификации. Тимен держал под контролем ситуацию, старался побороться за этап. Мы же смогли сидеть в пелотоне. Ребята хорошо за мной присматривали. В конце я сумел спринтовать за второе место. Для команды это хороший день».