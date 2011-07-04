Менеджер команды Alpecin-Fenix: «Матье ван дер Пул ещё не возобновил тренировки»

Матье ван дер Пул вернётся к тренировкам после полного восстановления

Матье ван дер Пул (Mathieu van der Poel) ещё не вернулся к тренировкам. Как уточнила его команда Alpecin-Fenix и отец Матье ван дер Пула, 27-летний гонщик выезжал на велосипеде, чтобы проверить состояние спины, и у него всё ещё продолжается процесс реабилитации.

В интервью Wielerrevue Адри ван дер Пул, отец Матье, сказал: «Он ещё не тренируется, хотя ездит на велосипеде. Это большая разница. Он не будет тренироваться, пока не залечит травму полностью, а пока этого не произошло.

Скоро начнутся классики. Надеюсь, он стартует в апреле, но если процесс восстановления пойдёт плохо, он может пропустить весну. Сначала надо, чтобы спина идеально восстановилась. В любом случае, процесс идёт в верном направлении».

Менеджер команды Alpecin-Fenix Кристоф Роодхоофт (Christoph Roodhooft) подтвердил слова Андри ван дер Пула: «Матье просто катается на велосипеде, это часть его реабилитации. Для профессионального велогонщика такие короткие выезды - просто катание на велосипеде по округе, а не возобновление тренировок».