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Менеджер команды Alpecin-Fenix: «Матье ван дер Пул ещё не возобновил тренировки»

Матье ван дер Пул вернётся к тренировкам после полного восстановления

 

 

   Матье ван дер Пул (Mathieu van der Poel) ещё не вернулся к тренировкам. Как уточнила его команда Alpecin-Fenix и отец Матье ван дер Пула, 27-летний гонщик выезжал на велосипеде, чтобы проверить состояние спины, и у него всё ещё продолжается процесс реабилитации.

 

 

  В интервью  Wielerrevue Адри ван дер Пул, отец Матье, сказал: «Он ещё не тренируется, хотя ездит на велосипеде. Это большая разница. Он не будет тренироваться, пока не залечит травму полностью, а пока этого не произошло.

  Скоро начнутся классики. Надеюсь, он стартует в апреле, но если процесс восстановления пойдёт плохо, он может пропустить весну. Сначала надо, чтобы спина идеально восстановилась. В любом случае, процесс идёт в верном направлении».

 

  Менеджер команды Alpecin-Fenix Кристоф Роодхоофт (Christoph Roodhooft) подтвердил слова Андри ван дер Пула: «Матье просто катается на велосипеде, это часть его реабилитации. Для профессионального велогонщика такие короткие выезды - просто катание на велосипеде по округе, а не возобновление тренировок».

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Теги к статье: Матье ван дер Пул Mathieu van der Poel Alpecin-Fenix

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  1. Имя: Михаил

    motte

    Сегодня, 14:57 | Регистрация: 4.07.2011

    Как то это всё не правильно и не честно, Матьё, Эган... они должны быть в строю и точка.

    Здоровья парням. 

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Комментарии

  • Astanaforever
    Clasica Jaen Paraiso Interior- ... (7)
    Astanaforever-Фото
    Как я и загадывал, Груздев в очередной раз не доехал до финиша... вместе с сыночком Джузеппе Мартинелли. Видимо хочет стать абсолютным чемпионом мира по не доезжанию гонок. И надеть майку поносного цвета .))) Да и остальные казахстанцы тоже с ними. Кроме Луца и Лопеса никто не хочет и не имеет желание отрабатывать свою неплохую даже очень громадную по меркам Казахстана зарплату. Нужно обратиться в союз КCI с петицией о расторжении контракта с теми гонщиками, которые получают халявную зарплату за счет казахстанских налогоплательщиков , не хотят доезжать до финишей раз за разом и не соответствуют требованиям профессиональных спортсменов и действующего контракта. Я все сказал. ХАУ! )))
  • velodoctor
    Приглашения на Тур Фландрии-20 ... (1)
    velodoctor-Фото

    А на Джиро еще будут приглашения? Я смотрю там Аркеа и Комета уже есть, но должны же быть еще команды.

  • nightbuster33
    Clasica Jaen Paraiso Interior- ... (7)
    nightbuster33-Фото

    Хорошо сработала схема с двойным лидером, не видел,но предпологал после прочтения состава команды. Вот и начали отсчет победам.В прошлом закончил,в этом году начал и надеюсь не последняя в этом месяце,в переди еще не менее 12этапов гонок С победой и успехов в дальнейшем!

  • sixpack
    Clasica Jaen Paraiso Interior- ... (7)
    sixpack-Фото

    а состав был очень неплохим. даешь продолжение банкета!

  • velodoctor
    Clasica Jaen Paraiso Interior- ... (7)
    velodoctor-Фото

    Жаль пропустил, Луц красавец, судя по отставанию в соло ехал. В этом году наконец  на северные классики он заявлен, будет интересно.

  • Good Father
    Clasica Jaen Paraiso Interior- ... (7)
    Good Father-Фото
    Astana Qazaqstan vpered. ????????????
  • Astanaforever
    Clasica Jaen Paraiso Interior- ... (7)
    Astanaforever-Фото
    Тяжелая гонка почти на пять часов и с непредсказуемым грунтом. Вот в этом интрига. Луц на шоссе сбавлял, а на гравии кидал по 50 сек соперникам. Плюс городская булыга. Молодец! И че это Фруми против нее зарядил, не пойму? Всем понравилось , надеюсь. Если не Леша поедет Париж-Рубэ, то кто тогда! А, да.. у Астаны есть же классный специалист по булыгам. Груздь. Только он их редко доезжает, и то не в лимит времени. Мастер, че сказать))) Интересно, в этой гонке он финишировал?
  • BlAr
    Тур Омана-2022. Этап 5 (8)
    BlAr-Фото

    Цитата: reforg34
    Что-то Александра Винокурова не видно в десятке. Видно настраивается на Льеж-Бастон-Льеж составить конкуренцию Алехандро Вальверде (тут шансы 30-70% не в пользу него).
    Неплохо было если бы еще Максим Иглинский вернулся на арденские классики. Жаль, что UCI на ровном месте просто так дисквалифицировали его. Тоже неплохо подходят такие однодневки, один из самых перспективных однодневщиков вроде как.

    Не стоит переживать, Винокуров готовится к Тур де Франс по специальной программе. Я об этом ещё в прошлом году писал. Вот там он задаст всем жару!!!

  • Earl57
    Приглашения на Тур де Франс-20 ... (15)
    Earl57-Фото

    "Фландерс Классик" пригласили Uno-X на Тур Фландрии и остальные гонки, которые они проводят - Гент-Вевельгем, Флеш Валлонь, ЛБЛ. Их ответ Чемберлену ASO))

  • Zhanzhak
    Clasica Jaen Paraiso Interior- ... (7)
    Zhanzhak-Фото

    Браво! Лёша, умничка! Так держать! 

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