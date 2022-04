Флеш Валлонь-2022. Результаты Категория:

Сегодня, 17:16 Blegny - Mur de Huy, 202,1 км 1 Dylan Teuns (Bel) Bahrain Victorious 4:42:12 2 Alejandro Valverde (Esp) Movistar Team +02 3 Aleksandr Vlasov (Rus) Bora - Hansgrohe 4 Julian Alaphilippe (Fra) Quick-Step Alpha Vinyl Team +05 5 Daniel Felipe Martinez Poveda (Col) Ineos Grenadiers +07 6 Michael Woods (Can) Israel - Premier Tech 7 Ruben Antonio Almeida Guerreiro (Por) Ef Education - Easypost 8 Rudy Molard (Fra) Groupama - Fdj 9 Warren Barguil (Fra) Team Arkea - Samsic 10 Alexis Vuillermoz (Fra) Totalenergies 11 Tiesj Benoot (Bel) Jumbo-Visma 12 Tadej Pogačar (Slo) Uae Team Emirates 13 Benoit Cosnefroy (Fra) Ag2R Citroen Team 14 Nicholas Schultz (Aus) Team Bikeexchange - Jayco 15 Domenico Pozzovivo (Ita) Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux 16 Jesus Herrada (Esp) Cofidis +15 17 Quentin Pacher (Fra) Groupama - Fdj +17 18 Mattias Jensen (Den) Trek - Segafredo +21 19 Neilson Powless (Usa) Ef Education - Easypost +24 20 Tobias Halland Johannessen (Nor) Uno-X Pro Cycling Team 21 Bauke Mollema (Ned) Trek - Segafredo 22 Victor Lafay (Fra) Cofidis 23 Tim Wellens (Bel) Lotto Soudal 24 Odd Christian Eiking (Nor) Ef Education - Easypost 25 Wouter Poels (Ned) Bahrain Victorious 26 Jai Hindley (Aus) Bora - Hansgrohe 27 Kamiel Bonneu (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 28 Sylvain Moniquet (Bel) Lotto Soudal 29 Diego Ulissi (Ita) Uae Team Emirates 30 Sébastien Reichenbach (Sui) Groupama - Fdj 31 Andrey Zeits (Kaz) Astana Qazaqstan Team 32 Marc Hirschi (Sui) Uae Team Emirates 33 Enric Mas Nicolau (Esp) Movistar Team +33 34 Vincenzo Nibali (Ita) Astana Qazaqstan Team +35 35 Xandro Meurisse (Bel) Alpecin-Fenix +37 36 Gianluca Brambilla (Ita) Trek - Segafredo 37 Carlos Rodriguez Cano (Esp) Ineos Grenadiers 38 Jeremy Cabot (Fra) Totalenergies +41 39 Floris De Tier (Bel) Alpecin-Fenix +44 40 Søren Kragh Andersen (Den) Team Dsm 41 Jack Haig (Aus) Bahrain Victorious +47 42 Rigoberto Uran (Col) Ef Education - Easypost +51 43 Remco Evenepoel (Bel) Quick-Step Alpha Vinyl Team 44 Kévin Geniets (Lux) Groupama - Fdj 45 Cristian Rodriguez Martin (Esp) Totalenergies 46 Antwan Tolhoek (Ned) Trek - Segafredo +54 47 Elie Gesbert (Fra) Team Arkea - Samsic 48 Jan Polanc (Slo) Uae Team Emirates 49 Simon Geschke (Ger) Cofidis +58 50 Simone Petilli (Ita) Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux +01:00 51 Luis Leon Sanchez (Esp) Bahrain Victorious 52 Gijs Leemreize (Ned) Jumbo-Visma +01:08 53 Jakob Fuglsang (Den) Israel - Premier Tech +01:16 54 Hugo Houle (Can) Israel - Premier Tech 55 Gino Mäder (Sui) Bahrain Victorious 56 Victor Koretzky (Fra) B&B Hotels - Ktm +01:22 57 Carlos Verona Quintanilla (Esp) Movistar Team +01:33 58 Robert Gesink (Ned) Jumbo-Visma 59 Jonas Wilsly (Den) Uno-X Pro Cycling Team 60 Georg Zimmermann (Ger) Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux 61 Quinten Hermans (Bel) Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux 62 Gorka Izagirre Insausti (Esp) Movistar Team 63 Marc Soler (Esp) Uae Team Emirates +01:38 64 Mauri Vansevenant (Bel) Quick-Step Alpha Vinyl Team +01:40 65 Stefan De Bod (Rsa) Astana Qazaqstan Team +01:54 66 Anthony Delaplace (Fra) Team Arkea - Samsic 67 Jonathan Hivert (Fra) B&B Hotels - Ktm 68 Kristian Sbaragli (Ita) Alpecin-Fenix 69 Simone Velasco (Ita) Astana Qazaqstan Team 70 Robert Stannard (Aus) Alpecin-Fenix +02:06 71 Jan Bakelants (Bel) Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux +02:08 72 Paul Ourselin (Fra) Totalenergies +02:12 73 Aurélien Paret Peintre (Fra) Ag2R Citroen Team +02:20 74 Dorian Godon (Fra) Ag2R Citroen Team +02:34 75 Cesare Benedetti (Pol) Bora - Hansgrohe +02:36 76 Kenny Molly (Bel) Bingoal Pauwels Sauces Wb 77 Matthew Holmes (Gbr) Lotto Soudal +03:01 78 Bob Jungels (Lux) Ag2R Citroen Team +03:11 79 Eliot Lietaer (Bel) B&B Hotels - Ktm 80 Ilan Van Wilder (Bel) Quick-Step Alpha Vinyl Team +03:28 81 Julien Bernard (Fra) Trek - Segafredo +03:33 82 Tony Gallopin (Fra) Trek - Segafredo 83 Lukasz Owsian (Pol) Team Arkea - Samsic 84 Leon Heinschke (Ger) Team Dsm 85 Winner Andrew Anacona (Col) Team Arkea - Samsic 86 Luis Guillermo Mas Bonet (Esp) Movistar Team +03:40 87 Mikael Cherel (Fra) Ag2R Citroen Team +03:45 88 Axel Zingle (Fra) Cofidis 89 Romain Combaud (Fra) Team Dsm 90 Rémy Rochas (Fra) Cofidis 91 Alan Jousseaume (Fra) Totalenergies +03:53 92 Michal Kwiatkowski (Pol) Ineos Grenadiers +04:14 93 Anthony Perez (Fra) Cofidis +04:48 94 Henri Vandenabeele (Bel) Team Dsm +05:01 95 Viktor Verschaeve (Bel) Lotto Soudal 96 Damiano Caruso (Ita) Bahrain Victorious 97 Giovanni Aleotti (Ita) Bora - Hansgrohe 98 Geraint Thomas (Gbr) Ineos Grenadiers 99 Stephen Williams (Gbr) Bahrain Victorious 100 Gianni Vermeersch (Bel) Alpecin-Fenix 101 Anthony Roux (Fra) Groupama - Fdj 102 Frederik Wandahl (Den) Bora - Hansgrohe 103 Tsgabu Gebremaryam Grmay (Eth) Team Bikeexchange - Jayco 104 Louis Vervaeke (Bel) Quick-Step Alpha Vinyl Team 105 Gregor Mühlberger (Aut) Movistar Team 106 Simon Guglielmi (Fra) Team Arkea - Samsic +05:26 107 Bruno Armirail (Fra) Groupama - Fdj +06:13 108 Simon Carr (Gbr) Ef Education - Easypost 109 Valentin Ferron (Fra) Totalenergies +06:15 110 Jimmy Janssens (Bel) Alpecin-Fenix 111 Pascal Eenkhoorn (Ned) Jumbo-Visma 112 Jos Van Emden (Ned) Jumbo-Visma +06:22 113 Daryl Impey (Rsa) Israel - Premier Tech +07:05 114 Pierre Rolland (Fra) B&B Hotels - Ktm +08:01 115 Jenno Berckmoes (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise +10:24 116 Lawrence Warbasse (Usa) Ag2R Citroen Team +10:41 117 Fredrik Dversnes (Nor) Uno-X Pro Cycling Team +11:00 118 Tom Paquot (Bel) Bingoal Pauwels Sauces Wb +11:05 119 Reto Hollenstein (Sui) Israel - Premier Tech 120 Alexandre Balmer (Sui) Team Bikeexchange - Jayco 121 Jan Maas (Ned) Team Bikeexchange - Jayco 122 Matthieu Ladagnous (Fra) Groupama - Fdj 123 Morten Hulgaard (Den) Uno-X Pro Cycling Team 124 Scott Thwaites (Gbr) Alpecin-Fenix 125 Christopher Jensen (Den) Team Bikeexchange - Jayco 126 Marco Tizza (Ita) Bingoal Pauwels Sauces Wb 127 Alberto Bettiol (Ita) Ef Education - Easypost 128 Antonio Nibali (Ita) Astana Qazaqstan Team +11:30 129 Ion Izaguirre Insausti (Esp) Cofidis +11:42 130 Ben Healy (Irl) Ef Education - Easypost +11:58 131 Théo Delacroix (Fra) Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux +12:16 132 Sébastien Grignard (Bel) Lotto Soudal +13:18 133 Vegard Stake Laengen (Nor) Uae Team Emirates 134 Michel Heßmann (Ger) Jumbo-Visma 135 Ruben Apers (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise +13:30 136 Ide Schelling (Ned) Bora - Hansgrohe +16:32 137 Florian Stork (Ger) Team Dsm +16:50 138 Paul Lapeira (Fra) Ag2R Citroen Team +17:04 139 Jesus David Peña Jimenez (Col) Team Bikeexchange - Jayco +19:21 140 Gilles De Wilde (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise +19:37 DNF Alexander Kamp (Den) Trek - Segafredo DNF Alan Boileau (Fra) B&B Hotels - Ktm DNF Johan Meens (Bel) Bingoal Pauwels Sauces Wb DNF Mathijs Paasschens (Ned) Bingoal Pauwels Sauces Wb DNF Remy Mertz (Bel) Bingoal Pauwels Sauces Wb DNF Luc Wirtgen (Lux) Bingoal Pauwels Sauces Wb DNF Franck Bonnamour (Fra) B&B Hotels - Ktm DNF Cyril Gautier (Fra) B&B Hotels - Ktm DNF Guillaume Boivin (Can) Israel - Premier Tech DNF Aaron Van Poucke (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise DNF Thomas Pidcock (Gbr) Ineos Grenadiers DNF Joris Nieuwenhuis (Ned) Team Dsm DNF Yevgeniy Fedorov (Kaz) Astana Qazaqstan Team DNF Idar Andersen (Nor) Uno-X Pro Cycling Team DNF Jacob Madsen (Den) Uno-X Pro Cycling Team DNF Rune Herregodts (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise DNF Alan Riou (Fra) Team Arkea - Samsic DNF Laurens De Plus (Bel) Ineos Grenadiers DNF Pieter Serry (Bel) Quick-Step Alpha Vinyl Team DNF Stan Van Tricht (Bel) Quick-Step Alpha Vinyl Team DNF Jonas Vingegaard (Den) Jumbo-Visma DNF Oier Lazkano Lopez (Esp) Movistar Team DNF Fabien Doubey (Fra) Totalenergies DNF Juan Ayuso Pesquera (Esp) Uae Team Emirates DNF Jens Reynders (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise DNF Omar Fraile Matarranz (Esp) Ineos Grenadiers DNF Patrick Konrad (Aut) Bora - Hansgrohe DNF Leonardo Basso (Ita) Astana Qazaqstan Team DNF Laurens Huys (Bel) Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux DNF Torjus Sleen (Nor) Uno-X Pro Cycling Team DNF Kevin Vermaerke (Usa) Team Dsm DNF Thomas De Gendt (Bel) Lotto Soudal DNF Jenthe Biermans (Bel) Israel - Premier Tech DNS Andreas Kron (Den) Lotto Soudal DNS Michael Matthews (Aus) Team Bikeexchange - Jayco Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. 