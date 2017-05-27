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Сонни Кольбрелли: «Никогда не сдавайтесь, что бы ни случилось»

Матей Мохорич – капитан команды Bahrain Victorious на Париж-Рубэ-2022

 

 

  Победитель Париж-Рубэ-2021 Сонни Кольбрелли не сможет защитить свой титул. Чемпион Европы, 31-летний итальянский велогонщик команды Bahrain Victorious продолжает восстанавливаться дома после внезапной остановки сердца, случившейся с ним на финише 2-го этапа Вуэльты Каталонии-2022. В конце марта Сонни Кольбрелли имплантировали подкожный кардиовертер-дефибриллятор, который должен предотвратить остановку сердца, если подобное повторится.

 

Сонни Кольбрелли: «Никогда не сдавайтесь, что бы ни случилось»

Photo © A.S.O. / Fabien Boukla

 

  Международный союз велосипедистов (UCI) внимательно следит за восстановление и прогрессом в состоянии Сонни Кольбрелли, о чём представитель UCI рассказал в интервью VeloNews. Однако, по законам  Италии, спортсменам с имплантированным дефибриллятором запрещено принимать участие в соревнованиях профессионального уровня.

 

  В правилах UCI нет пункта, относящегося к использованию дефибрилляторов, поэтому Международный союз велосипедистов придерживается в данном случае рекомендаций международных сообществ спортивной медицины и кардиологии. Велокоманда Bahrain Victorious поддерживает Сонни Кольбрелли в процессе восстановления, но не комментирует, сможет ли итальянский гонщик вернуться к соревнованиям.

 

  Сонни Кольбрелли сейчас не думает о будущем и не переживает о том, что в этом году не поедет Париж-Рубэ, о чём рассказал в интервью La Gazzetta dello Sport.

 

  Сонни Кольбрелли: «Многие спрашивают, как у меня дела. Я отвечаю, что счастлив, что провожу время с сыном и семьёй. Больше сказать нечего. Я чувствую себя счастливым, мне повезло. И это не просто слова. Мы все знаем, что жизнь коротка, но никогда об этом не задумываемся, особенно, если живёшь такой насыщенной событиями и делами жизнью как профессиональный велогонщик.

 

  Когда очнулся в больнице, с трудом осознал, что со мной случилось. Мне было трудно поверить и принять. Сначала злился и спрашивал, почему я, за что мне это? Но на эти вопросы невозможно дать ответ.

 

  Всегда буду благодарен врачам, семье, моей команде Bahrain Victorious. Они фантастически вели себя, всегда были рядом. Они помогли мне увидеть другую сторону жизни, которая гораздо лучше просто потому, что я жив.

 

  Я в начале следующего путешествия моей жизни. Конечно, придётся заново оценивать некоторые вещи, принимать важные решения, но для этого есть время. Я очень много думал о моей ситуации, но, кто знает, что принесёт будущее? Сейчас я просто счастлив, что я здесь, наслаждаюсь каждой секундой жизни».

 

  Сонни Кольбрелли вместе с писателем Марко Пастонези (Marco Pastonesi) зимой написал книгу, которая была закончена перед тем, как с гонщиком случился сердечный приступ. Сейчас книга выходит в свет.

 

  Сонни Кольбрелли говорит, что послание, которое стремился донести через книгу, менять не будет: «Никогда не сдавайтесь, что бы ни случилось. Я твёрдо намерен продолжать жить, оглядываться назад бесполезно. Будущее – синоним надежды».

 

Сонни Кольбрелли: «Никогда не сдавайтесь, что бы ни случилось»

 

  В этом году капитаном команды Bahrain Victorious на Париж-Рубэ будет  27-летний Матей Мохорич - чемпион Словении, выигравший в марте классику-Монумент Милан-Сан-Ремо-2022.

 

  Энрико Пойтшке (Enrico Poitschke) и Михал Голась (Michal Golas), спортивные директора команды Bahrain Victorious, в интервью на сайте команды сказали:

 

  «Мы будем бороться ради Сонни! Попросим ребят приложить все силы, работать слаженно и не сдаваться. Наша цель – постараться выиграть гонку. Матей Мохорич будет нашим лидером. Он мотивирован и не впервые едет брусчатку.

 

  Ключевая задача – удержаться на хорошей позиции и постараться  реагировать на ранние атаки. Он также готов атаковать в нужный момент. Каждый гонщик нашей команды будет ему помогать во всех фазах гонки.

На такую эпическую гонку мы выходим с сильным составом. Опытный Яша Зюттерлин поможет особенно во второй части гонки. Фред Райт, несмотря на молодость, уже показал свои способности на северных классиках и проехал в  прошлом году Париж-Рубэ. Матей может также рассчитывать на Дилана Тёнса, который впервые поедет Рубэ. Юкия Арасиро – надёжный помощник. Молодой Йохан Прайс-Пейтерсен тоже дебютант. Фэн Цзюнькай поедет Париж-Рубэ не впервые».

 

  Хайнрих Хаусслер, опытный гонщик, который мог усилить состав, не примет участие  в  гонке, так как во время тренировки перед Туром Фландрии получил травму колена и ему предстоит операция, после которой он две недели не сможет сесть на велосипед.

 

  Матей Мохорич стартует на Париж-Рубэ в третий раз в карьере: «Париж-Рубэ – одна из величайших классик велоспорта. В прошлом году получил незабываемый опыт, когда Сонни выиграл эпический выпуск в дождь и грязь. В этом году нам будет его не хватать, без него гонка станет другой. Погода тоже будет другой – сухой, и гонка получится не такой.

 

 Думаю, форма у меня ещё осталась. Мне немного не хватило, чтобы переложиться в первую группу на Амстел Голд Рэйс-2022, н, к счастью, в это воскресенье не будет подъёмов, где мне было тяжело. Только пара секторов брусчатки  отделит тех, кто впишет в этом году своё имя в историю и остальных. Мы будем изо всех сил бороться за победу, потому что это та гонка, где может случиться всякое!»

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Теги к статье: Сонни Кольбрелли Sonny Colbrelli Матей Мохорич Matej Mohoric Bahrain Victorious Париж-Рубэ Paris-Roubaix Монумент велоспорта классика гонка Мирового тура

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  1. Имя: Алексей

    uran

    Вчера, 23:20 | Регистрация: 27.05.2017

    Похоже это конец спортивной карьеры для Сони

    No war!
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Tour de Hongrie

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Tour of Norway

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Комментарии

  • uran
    Сонни Кольбрелли: «Никогда не ... (1)
    uran-Фото
    Похоже это конец спортивной карьеры для Сони
  • Velolive-Team
    Тур Сицилии-2022. Этап 4 (11)
    Velolive-Team-Фото

    "гонщиков из постсоветского пространства в ИТОГОВОМ ПРОТОКОЛЕ"

    выделяем жирным, а подчеркиваются команды, и так уже последние лет 10.

    из вчера:

    "Почему Андрей Пономарь не подчеркнут в протоколе?"

    потому что команда у него из не постсоветского пространства.

    "Прочитал в протоколе что оказывается еще существует команда Газпром-Русвело! Нас обманули?"

    все вопросы к сайту UCI

  • EL-Fenomeno
    Команда Jumbo-Visma представил ... (8)
    EL-Fenomeno-Фото

    100%, но я осуждаю; хотя В - вдохновение:

  • jerzyk
    Тур Сицилии-2022. Этап 4 (11)
    jerzyk-Фото

    УВАжАЕМЫЙ АДМИН! Вчера я обратил внимание на выделение гонщиков из постсоветского пространства в ИТОГОВОМ ПРОТОКОЛЕ! Ничего не изменилось. 
    Нужно послать админа, чтобы обратили внимание на болельщиков?

  • Адриен
    Тур Сицилии-2022. Этап 4 (11)
    Адриен-Фото

    Цитата: Pi-man
    Ему позавчера уже об этом сообщили...
    Чуваку просто пофиг на реальность.
    Разнообразие, пусть даже  такое СВОЕОБРАЗНОЕ, лучше серого однообразия - пусть даже правильного и логичного. Кого-то раздражает, лично меня - по хорошему и доброму веселит...

  • StVano
    Тур Сицилии-2022. Этап 4 (11)
    StVano-Фото
    Не совсем в тему, но все таки https://twitter.com/kurdyukov_espru/status/1514943384942784513
  • Pi-man
    Тур Сицилии-2022. Этап 4 (11)
    Pi-man-Фото
    Ему позавчера уже об этом сообщили...
    Чуваку просто пофиг на реальность.
  • EL-Fenomeno
    Тур Сицилии-2022. Этап 4 (11)
    EL-Fenomeno-Фото

    Италия в дамках и даже больше: Карузо с этапом и генералом ita  Жаль, В.Нибали нехватило 3 секунды до подиума.

    Цитата: Sm1T
    Цитата: reforg34
    Браво говорим мы в первую очередь Хоакиму Родригезу, что обучил своего грегари Карузо как побеждать в горах, даже крутка педалей почти один в один. С вертолетной камеры кажется что сам Родригез.
    Что касается Нибали, тоже видно что подтянул своего младшего брата к многодневкам. Видно перспективный многодневщик на будущее.  Такими темпами, Антонио Нибели скоро уже без проблем может в призы попадать на гранд-турах.

    И крутка как Как Родригеса, и сверху прям как он. И грегари у него, и обучился.У вас просто глаз алмаз. Я вами восхищен. Точнее вашим экспертным мнением..Только это не тот Карузо.С родригесом ещдил Джампаоло Карузо. А это Дамиано. Вообще не один и тот же человек.И даже не родственики.

    Шах и мат товарищу Рефоргу34, причём образцово-показательный big_boss  при всех. Может хоть теперь немного успокоится slow

  • Earl57
    Команда Jumbo-Visma представил ... (8)
    Earl57-Фото

    Цитата: VeloVelo
    Танки грязи не боятся.

    https://twitter.com/i/status/1514669780896292873

    Матье Ван Пул против Джамбо и Инеоса. А вы "танки, танки..." 

  • VeloVelo
    Команда Jumbo-Visma представил ... (8)
    VeloVelo-Фото

    Танки грязи не боятся.

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2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4382
3 Роглич П. (Slo) (TJV) 3924
4 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3104
5 Берналь Э. (Col) (IGD) 2576
6 Кольбрелли С. (Ita) (TBV) 2553
7 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2461
8 Йейтс А. (GBr) (IGD) 2251
9 Альмейда Ж. (Por) (DQT) 2219
10 Карапас Р. (Ecu) (IGD) 2018

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