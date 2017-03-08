Сонни Кольбрелли – победитель 2-го этапа гонки Париж-Ницца-2017

- Категория:
- VeloNEWS |
- Дата:
- Сегодня, 18:49
Сонни Кольбрелли побеждает в спринте на 2-м этапе гонки Париж-Ницца-2017
26-летний итальянский гонщик команды Bahrain Merida Сонни Кольбрелли (Sonny Colbrelli) одержал первую в карьере победу на этапе гонки Мирового тура, выиграв 2-й этап многодневки Париж-Ницца-2017.
2-й этап вновь проходил в сложных погодных условиях, в холод и дождь. В начале этапа, как и на 1-м этапе, начали образовываться эшелоны. Одним из потерявших время на этапе стал Ричи Порт (BMC), который выпал из группы генеральщиков.
За 20 км до финиша из отрыва атаковал и попытался уехать Филипп Жильбер (BMC), он продержался в одиночку около 14 км и за 6 км до финиша был пойман пелотоном. На последних километрах атаки предпринимали Михаэль Альбазини (Orica-Scott) и Кристиан Корен (Cannodale-Drapac), но в итоге этап завершился общим спринтом.
Сонни Кольбрелли одним из первых начал спринт за 200 м до финиша и не дал себя обойти соперникм, опередив на финишной черте Джона Дегенкольба (Trek-Segafredo) и Арно Демара (FDJ). Арно Демар сохранил жёлтую майку лидера.
Le premier sprint massif de cette édition à revivre ! / Relive the last kilometer and Colbrelli's fabulous sprint! #ParisNice pic.twitter.com/CET7IzpVXs— Paris-Nice (@ParisNice) 6 марта 2017 г.
Результаты 1 этапа Париж-Ницца-2017
Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены
Поддержите нас, поделитесь побликацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!
- (0)
- Просмотров
- (399)