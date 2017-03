Сонни Кольбрелли – победитель 2-го этапа гонки Париж-Ницца-2017

26-летний итальянский гонщик команды Bahrain Merida Сонни Кольбрелли (Sonny Colbrelli) одержал первую в карьере победу на этапе гонки Мирового тура, выиграв 2-й этап многодневки Париж-Ницца-2017.

2-й этап вновь проходил в сложных погодных условиях, в холод и дождь. В начале этапа, как и на 1-м этапе, начали образовываться эшелоны. Одним из потерявших время на этапе стал Ричи Порт (BMC), который выпал из группы генеральщиков.

За 20 км до финиша из отрыва атаковал и попытался уехать Филипп Жильбер (BMC), он продержался в одиночку около 14 км и за 6 км до финиша был пойман пелотоном. На последних километрах атаки предпринимали Михаэль Альбазини (Orica-Scott) и Кристиан Корен (Cannodale-Drapac), но в итоге этап завершился общим спринтом.

Сонни Кольбрелли одним из первых начал спринт за 200 м до финиша и не дал себя обойти соперникм, опередив на финишной черте Джона Дегенкольба (Trek-Segafredo) и Арно Демара (FDJ). Арно Демар сохранил жёлтую майку лидера.

Le premier sprint massif de cette édition à revivre ! / Relive the last kilometer and Colbrelli's fabulous sprint! #ParisNice pic.twitter.com/CET7IzpVXs