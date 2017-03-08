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Сонни Кольбрелли – победитель 2-го этапа гонки Париж-Ницца-2017

Сонни Кольбрелли побеждает в спринте на 2-м этапе гонки Париж-Ницца-2017

 

  26-летний итальянский гонщик команды Bahrain Merida Сонни Кольбрелли (Sonny Colbrelli) одержал первую в карьере победу на этапе гонки Мирового тура, выиграв 2-й этап многодневки Париж-Ницца-2017.

 

2-й этап вновь проходил в сложных погодных условиях, в холод и дождь. В начале этапа, как и на 1-м этапе, начали образовываться эшелоны. Одним из потерявших время на этапе стал Ричи Порт (BMC), который выпал из группы генеральщиков.

 

 

За 20 км до финиша из отрыва атаковал и попытался уехать Филипп Жильбер (BMC), он продержался в одиночку около 14 км и за 6 км до финиша был пойман пелотоном. На последних километрах атаки предпринимали Михаэль Альбазини (Orica-Scott) и Кристиан Корен (Cannodale-Drapac), но в итоге этап завершился общим спринтом.

 

 

Сонни Кольбрелли одним из первых начал спринт за 200 м до финиша и не дал себя обойти соперникм, опередив на финишной черте Джона Дегенкольба (Trek-Segafredo) и Арно Демара (FDJ). Арно Демар сохранил жёлтую майку лидера.

 

Результаты 1 этапа Париж-Ницца-2017

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Теги к статье: Сонни Кольбрелли Bahrain-Merida Париж-Ницца Paris-Nice гонка Мирового тура

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Комментарии

  • Николай Н.
    Результаты Париж-Ницца-2017. Э ... (4)
    Николай Н.-Фото

    Тепичный спринторский этап. Вот только погода подкачала.

  • Sm1T
    Приглашения на E3 Harelbeke-20 ... (4)
    Sm1T-Фото

    хахахаха клевые у них рекламки каждый раз :) это уже легенда

  • velodoctor
    Тиррено-Адриатико-2017. Превью (2)
    velodoctor-Фото

    Велик шанс на то, что будет повторение 15 года. Трое россиян едут кстати, весьма неплохо в нынешних реалиях.  Пятый этап подходит Кочеткову, судя по интервью Заки он с ним готовился, значит форма есть. aggressive 

  • Юрий Скворцов
    Тиррено-Адриатико-2017. Превью (2)
    Юрий Скворцов-Фото

    Опять нету Фрума. Это сколько у него будет гоночных дней перед ТДФ :)

  • RVL
    Велотвиттер. 9-й (307) выпуск (3)
    RVL-Фото

    попугай у Скарпони зачетный!

  • Gonza Golanov
    Приглашения на E3 Harelbeke-20 ... (4)
    Gonza Golanov-Фото

    Спасибо за обновление! Логотип отличный:) Будущий Пиппо Поццато

  • motte
    Результаты Париж-Ницца-2017. Э ... (4)
    motte-Фото

    Что с Портом… он в таком отвале? 

    ЗЫ под'езжаю к старту 7го этапа… Южные Альпы впереди,  аж жуть куда ребята в ад пойдут

    И вот уже Английский променад.. Красотааааа! 

  • velodoctor
    Результаты Париж-Ницца-2017. Э ... (4)
    velodoctor-Фото

    Топовых спринтеров укатали всех, кроме Демара никого даже не видно.biggrin

    Сегодня минус Порт, Ильнурушка давай все карты у тебя в руках. diablo

  • Berdok
    Результаты Париж-Ницца-2017. Э ... (4)
    Berdok-Фото

    первый раз болел за Филл Жила, но..

  • EL-Fenomeno
    Роман Барде снят с гонки Париж ... (9)
    EL-Fenomeno-Фото

    Цитата: ТОЛСТЫЙ МАЧО
    просто бы влепили штраф в 60 минут и 5 к евро и все.
    было бы вполне достаточно и больно.
    а так-все в проигрыше(

    Если бы ему впаяли 60мин. штрафа, он бы сам сошел при таком раскладе, ну равзе бы перед этим взял этап, для самоудовлетворения)

    Цитата: RusVelo
    Барде как ребёнок. Вот на ,что он надеялся? Что его не увидят?

    понять...простить...всё-таки свой фаворит на ПН,а ещё а он действующий призёр ТдФ, может и на это поНадеялся

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1 Порт Р. (Aus) (BMC) 672
2 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 550
3 Чавес Э. (Col) (ORS) 422
4 Хаас Н. (Aus) (DDD) 400
5 МакКарти Д. (Aus) (BOH) 385
6 Кошта Р. (Por) (UAD) 346
7 Дюмулин Т. (Ned) (SUN) 341
8 Саган П. (Svk) (BOH) 325
9 Юэн К. (Aus) (ORS) 305
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