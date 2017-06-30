Сонни Кольбрелли: «Победа на чемпионате Италии привела меня к другим успехам»

Сонни Кольбрелли о программе и целях на сезон 2022 года

Сонни Кольбрелли уже начал тренироваться с полной нагрузкой, надеясь, что следующий сезон будет не менее успешным. В этом году 31-летний итальянский велогонщик команды Bahrain Victorious стал чемпионом Италии и чемпионом Европы в групповой гонке, а также одержал самую крупную победу в карьере, выиграв классику-Монумент Париж-Рубэ-2021.

В интервью Cyclingnews из тренировочного лагеря команды Сонни Кольбрелли рассказал, что победа в «Северном Аду» стала наградой за годы жертв и упорной работы.

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Сонни Кольбрелли: «Говорили, что, наверное, я не осознал, что сделал, но я часто пересматриваю Париж-Рубэ, теперь чувствую себя более счастливым и ещё больше горжусь этой победой. Но как человек я не изменился, я тот же, что и перед Париж-Рубэ-2021. Для меня это важно.

Победа стала наградой за годы жертв и упорной работы, и она даёт мне ещё больше уверенности на будущее. Знаю, что теперь многие будут за мной следить, но я – один из сильнейших гонщиков на классики, что доказывает Мировой рейтинг. Горжусь этим, но теперь на мне дополнительная ответственность. Надеюсь удержаться впереди вместе с Ваутом ван Артом и Матье ван дер Пулом.

Сейчас моя программа составлена предварительно, и она будет почти такой же, как в прошлом году. Начну сезон с классик Omloop Het Nieuwsblad и Kuurne-Brussel-Kuurne, потом решим, поеду Париж-Рубэ или Тиррено-Адриатико. После приму участие во всех классиках от Милан-Сан-Ремо до Париж-Рубэ.

В отношении тренировок не стал ничего менять кроме того, что в начале сезона буду больше работать в тренировочных лагерях на высоте, как делал после Тур де Франс. В этом главное изменение.

Победа на чемпионате Италии меня изменила, привела к другим успехам. Там я выиграл так, как никогда прежде не делал. Агрессивный финал научил меня, что мне не нужно всегда ждать спринта, где рискую проиграть более быстрым. В этом стиле я и продолжил выступать на следующих гонках, и всё прекрасно сработало. Эти результаты доказали мне, что я могу бороться с сильнейшими гонщиками.

У нас сильная команда, я не буду единственным лидером. Со мной будут выступать такие сильные гонщики как Матей Мохорич, Хайнрих Хаусслер, Фред Райт и другие. Они будут важны на классиках. Если я буду не в лучшей форме, первым начну помогать моим товарищам по команде, например, Матею. Мы так поступали в прошлом на Туре Бенилюкса, так сделаем снова. Мы проявили нашу силу, доказали, что можем быть конкурентоспособными».