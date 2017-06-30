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Сонни Кольбрелли: «Победа на чемпионате Италии привела меня к другим успехам»

Сонни Кольбрелли о программе и целях на сезон 2022 года

 

  Сонни Кольбрелли уже начал тренироваться с полной нагрузкой, надеясь, что следующий сезон будет не менее успешным. В этом году 31-летний итальянский велогонщик команды Bahrain Victorious стал чемпионом Италии и чемпионом Европы в групповой гонке, а также одержал самую крупную победу в карьере, выиграв классику-Монумент Париж-Рубэ-2021.  

  В интервью Cyclingnews из тренировочного лагеря команды Сонни Кольбрелли рассказал, что победа в «Северном Аду» стала наградой за годы жертв и упорной работы.

Сонни Кольбрелли: «Победа на чемпионате Италии привела меня к другим успехам»

Photo © A.S.O. / Fabien Boukla

 

  Сонни Кольбрелли: «Говорили, что, наверное, я не осознал, что сделал, но я часто пересматриваю Париж-Рубэ, теперь чувствую себя более счастливым и ещё больше горжусь этой победой. Но как человек я не изменился, я тот же, что и перед Париж-Рубэ-2021. Для меня это важно.  

  Победа стала наградой за годы жертв и упорной работы, и она даёт мне ещё больше уверенности на будущее. Знаю, что теперь многие будут за мной следить, но я – один из сильнейших гонщиков на классики, что доказывает Мировой рейтинг. Горжусь этим, но теперь на мне дополнительная ответственность. Надеюсь удержаться впереди вместе с Ваутом ван Артом и Матье ван дер Пулом.

 

  Сейчас моя программа составлена предварительно, и она будет почти такой же, как в прошлом году. Начну сезон с классик  Omloop Het Nieuwsblad и Kuurne-Brussel-Kuurne, потом решим, поеду Париж-Рубэ или Тиррено-Адриатико. После приму участие во всех классиках от Милан-Сан-Ремо до Париж-Рубэ.

  В отношении тренировок не стал ничего менять кроме того, что в начале сезона буду больше работать в тренировочных лагерях на высоте, как делал после Тур де Франс. В этом главное изменение.

 

  Победа на чемпионате Италии меня изменила, привела к другим успехам. Там я выиграл так, как никогда прежде не делал. Агрессивный финал научил меня, что мне не нужно всегда ждать спринта, где рискую проиграть более быстрым. В этом стиле я и продолжил выступать на следующих гонках, и всё прекрасно сработало. Эти результаты доказали мне, что я могу бороться с сильнейшими гонщиками.

 

  У нас сильная команда, я не буду единственным лидером. Со мной будут выступать такие сильные гонщики как Матей Мохорич, Хайнрих Хаусслер, Фред Райт и другие. Они будут важны на классиках. Если я буду не в лучшей форме, первым начну помогать моим товарищам по команде, например, Матею. Мы так поступали в прошлом на Туре Бенилюкса, так сделаем снова. Мы проявили нашу силу, доказали, что можем быть конкурентоспособными».

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Теги к статье: Сонни Кольбрелли Sonny Colbrelli Bahrain Victorious

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  1. Имя: Alik

    Astanaforever

    Сегодня, 18:31 | Регистрация: 30.06.2017

    По слухам Винокуров вроде вел переговоры с его агентом о переходе в Астану, но видимо не срослось по бабкам. Жаль конечно. Он мне всегда импонировал, да фамилия такая звучная.)))

    Вся жизнь это гонка.
  2. Имя: Александр

    Ice

    Сегодня, 18:48 | Регистрация: 20.06.2019

    ХЗ, я раз пересматривал, еще раз поругался, что Кольбрелли колесник и решил больше не смотреть))) Понимаю, что для велоспорта это норма, но мне не нравятся такие стратегии. И если Кобра хитрил, карма его пару раз осадит в ближайшем будущем.

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Комментарии

  • Walther
    Велокоманда Movistar представи ... (2)
    Walther-Фото

    Красивое :)

  • Astanaforever
    Велокоманда Movistar представи ... (2)
    Astanaforever-Фото
    Ну наконец... они не будут сливаться по оттенку с Астаной в пелотоне.
  • Astanaforever
    Марк Падун подписал контракт с ... (3)
    Astanaforever-Фото
    Цитата: Kay82
    Считаю его лучшим велогонщиком из восточной Европы. Украинец молодец!
    А как же Власов? А если считать, что Казахстан тоже часть Восточной Европы и это факт... город Атырау, например, то тогда бесспорно Луценко лучший гонщик Восточной Европы .
  • Kay82
    Марк Падун подписал контракт с ... (3)
    Kay82-Фото

    Считаю его лучшим велогонщиком из восточной Европы. Украинец молодец!

  • дрокер
    Марк Падун подписал контракт с ... (3)
    дрокер-Фото

    Выходит Марк воспитанник ISD? Не Сергей Михайлович Степаненко был его тренером? Кто знает, напишите плиз.

     

    Марку удачи и новых Больших побед!

     

  • Ice
    Сонни Кольбрелли: «Победа на ч ... (2)
    Ice-Фото

    ХЗ, я раз пересматривал, еще раз поругался, что Кольбрелли колесник и решил больше не смотреть))) Понимаю, что для велоспорта это норма, но мне не нравятся такие стратегии. И если Кобра хитрил, карма его пару раз осадит в ближайшем будущем.

  • Ice
    Микель Ланда: "Мне необходимо ... (10)
    Ice-Фото

    Цитата: uran
    У Поццо решимости и амбиций достаточно, однако "удачи" ему так и не обломилось. Дело не только в голове.

    При всем уважении к Поццо, он никогда не был на уровне лучших генеральщиков. Выше среднего, но с определенными пробелами, которые и не дали вырасти ему в генеральщика.

  • Astanaforever
    Сонни Кольбрелли: «Победа на ч ... (2)
    Astanaforever-Фото
    По слухам Винокуров вроде вел переговоры с его агентом о переходе в Астану, но видимо не срослось по бабкам. Жаль конечно. Он мне всегда импонировал, да фамилия такая звучная.)))
  • Earl57
    Матье ван дер Пул отложил дебю ... (7)
    Earl57-Фото
    Угу, его прям колотило. Лицо руками закрыл. Ван Арт, проходя мимо, его по плечу похлопал: "Да не переживай ты так. Чё уж там, ну бывает". Матье привык что его догоняют, а не он. И быть на протяжении 8-ми кругов из 9-ти в роли догоняющего для него сильный стресс. И то, догнал то Ван Арт и привез Ван Дер Пула. А на финише Матье сбросил Ван Арта. Уставшему Вауту просто нечем было уже добавить. И уже было фиолетово на результат, лишь бы эта гонка наконец закончилась.
  • SportSpirit
    Матье ван дер Пул отложил дебю ... (7)
    SportSpirit-Фото

    У Матье может быть нервный срыв? О-о)

    А вообще симптоматичный для него сезон (первый?), когда приходится пропускать календарь из-за беспокоящих травм. Они накапливаются и впоследствии могут быть взаимосвязаны (спина-колено).

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3 Роглич П. (Slo) (TJV) 3924
4 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3104
5 Берналь Э. (Col) (IGD) 2576
6 Кольбрелли С. (Ita) (TBV) 2553
7 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2461
8 Йейтс А. (GBr) (IGD) 2251
9 Альмейда Ж. (Por) (DQT) 2219
10 Карапас Р. (Ecu) (IGD) 2018

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